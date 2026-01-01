Розгорніть Inngest: встановлення в один клік.
Платформа оркестрації робочих процесів для виконання надійних фонових функцій, запланованих завдань та робочих процесів ШІ.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Inngest
Inngest — це механізм оркестрації робочих процесів з відкритим вихідним кодом, який дозволяє писати надійні фонові функції, керовані подіями робочі процеси та заплановані завдання безпосередньо в коді вашої програми. Він автоматично обробляє повторні спроби, паралелізм, регулювання та логіку покрокових функцій, дозволяючи коду вашої програми зосереджуватися на бізнес-логіці, а не на питаннях інфраструктури.
Самостійне розміщення Inngest на власному VPS дає вам повний контроль над виконанням, даними та конфігурацією. Він постачається з вбудованою підтримкою SQLite для збереження даних та чергою в пам'яті, готовими до використання, тому ви можете запустити повну платформу без необхідності використання зовнішніх баз даних або служб брокерів повідомлень.
Ключові характеристики Inngest
Надійні фонові завдання
Виконуйте фонові завдання з автоматичними повторними спробами, експоненційною затримкою та вбудованою обробкою збоїв — додаткова інфраструктура не потрібна.
Робочі процеси покрокових функцій
Створюйте багатоетапні робочі процеси, де кожен крок індивідуально повторюється та кешується, роблячи складну оркестрацію стійкою до тимчасових збоїв.
Подієво-орієнтоване виконання
Запускайте функції з подій застосунків за допомогою простого ключа події, що дозволяє створювати роз'єднані, реактивні архітектури між сервісами.
Підтримка робочого процесу ШІ
Керуйте довготривалими конвеєрами ШІ з вбудованою підтримкою обмежень паралелізму, обмеження швидкості та контрольних точок на рівні кроків.
Вбудований сервер розробки
Розробляйте та тестуйте робочі процеси локально за допомогою повнофункціонального інтерфейсу користувача, який показує історію подій, виконання функцій та трасування кроків у реальному часі.
Чому варто запускати Inngest у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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