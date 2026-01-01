Inngest — це механізм оркестрації робочих процесів з відкритим вихідним кодом, який дозволяє писати надійні фонові функції, керовані подіями робочі процеси та заплановані завдання безпосередньо в коді вашої програми. Він автоматично обробляє повторні спроби, паралелізм, регулювання та логіку покрокових функцій, дозволяючи коду вашої програми зосереджуватися на бізнес-логіці, а не на питаннях інфраструктури.

Самостійне розміщення Inngest на власному VPS дає вам повний контроль над виконанням, даними та конфігурацією. Він постачається з вбудованою підтримкою SQLite для збереження даних та чергою в пам'яті, готовими до використання, тому ви можете запустити повну платформу без необхідності використання зовнішніх баз даних або служб брокерів повідомлень.