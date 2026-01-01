Розгорніть LimeSurvey в один клік.
Професійна онлайн-платформа для створення опитувань та збору даних.
Виберіть тариф VPS для LimeSurvey
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LimeSurvey
LimeSurvey — це провідна платформа для опитувань з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє дослідникам, компаніям та установам створювати професійні онлайн-анкети. Вона підтримує понад 80 мов, розширену логіку розгалужень, керування учасниками та комплексні опції експорту даних, включаючи формати SPSS та Excel.
Завдяки широкому спектру типів запитань, можливості індивідуального оформлення та архітектурі плагінів, LimeSurvey надає можливості для опитувань корпоративного рівня без абонентської плати. Цей шаблон включає MariaDB для надійного зберігання даних, Redis для швидкого керування сесіями та маршрутизацію Traefik HTTPS для безпечної подачі опитувань.
Ключові характеристики LimeSurvey
Розширені типи запитань
Обирайте з понад 28 типів запитань, включно з матричними, рейтинговими, завантаженням файлів та запитаннями на основі рівнянь, для будь-якого сценарію опитування.
Логіка розгалуження
Створюйте динамічні опитування, які показують або приховують запитання на основі попередніх відповідей, використовуючи потужний менеджер виразів.
Багатомовні опитування
Створюйте опитування 80+ мовами з автоматичною підтримкою тексту справа наліво для справді глобального збору даних.
Експорт даних і аналіз
Експортуйте результати у формати SPSS, R, Excel та CSV за допомогою вбудованих інструментів статистики, діаграм та перехресних таблиць.
Управління учасниками
Відстежуйте респондентів за допомогою доступу на основі токенів, надсилайте нагадування та контролюйте квоти для точного адміністрування опитувань.
Чому варто запускати LimeSurvey у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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