LimeSurvey — це провідна платформа для опитувань з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє дослідникам, компаніям та установам створювати професійні онлайн-анкети. Вона підтримує понад 80 мов, розширену логіку розгалужень, керування учасниками та комплексні опції експорту даних, включаючи формати SPSS та Excel.

Завдяки широкому спектру типів запитань, можливості індивідуального оформлення та архітектурі плагінів, LimeSurvey надає можливості для опитувань корпоративного рівня без абонентської плати. Цей шаблон включає MariaDB для надійного зберігання даних, Redis для швидкого керування сесіями та маршрутизацію Traefik HTTPS для безпечної подачі опитувань.