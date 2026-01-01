Розгортання DVinyl в один клік.
Самостійно розміщений менеджер колекцій, який каталогізує та оцінює вініл, компакт-диски, книги, фільми та відеоігри в одній бібліотеці.
Виберіть тариф VPS для DVinyl
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DVinyl
DVinyl — це менеджер колекцій з відкритим вихідним кодом, створений для ентузіастів фізичних носіїв, які прагнуть мати єдине, настроюване місце для вінілів, компакт-дисків, касет, книг, коміксів, Blu-ray, DVD та відеоігор. Він отримує розширені метадані та обкладинки з Discogs, Hardcover, TMDB та IGDB, а потім оцінює ринкову вартість музичних релізів, щоб колекціонери могли відстежувати реальну цінність своїх полиць.
Самостійне розміщення DVinyl на власному VPS зберігає повний інвентар колекції, теги розташування та дані списку бажань під вашим контролем, замість того, щоб вони були заблоковані в сторонньому додатку чи електронній таблиці. Вбудована база даних MongoDB гарантує збереження вашого каталогу після оновлень, а приватна система автентифікації дозволяє переглядати його самостійно або ділитися переглядом лише для читання з друзями.
Ключові характеристики DVinyl
Мультиформатна бібліотека
Каталогізуйте вініл, компакт-диски, касети, книги, комікси, Blu-ray, DVD та відеоігри пліч-о-пліч в одній уніфікованій колекції замість того, щоб жонглювати окремими програмами.
Ринкова оцінка Discogs
Отримуйте ринкові оцінки в реальному часі (мінімальні, середні та максимальні) з Discogs, щоб ви завжди знали, скільки коштує ваша музична колекція на вторинному ринку.
Імпорт Discogs за один клік
Імпортуйте всю наявну колекцію Discogs одним натисканням або додавайте нові позиції за ідентифікатором релізу без повторного введення даних про виконавця, лейбл або трек.
Налаштовувана інформаційна панель
Створіть домашній екран за допомогою модульних віджетів статистики, налаштовуваних ярликів навігації та візуальних тем за категоріями, які відповідають стилю перегляду.
Відстеження фізичного місцезнаходження
Позначайте, де кожен предмет знаходиться на полицях, на складі або в позиці, щоб можна було знайти конкретний запис або книгу, не перериваючи всю колекцію.
Список бажань і поширення
Відстежуйте майбутні знахідки у спеціальному списку бажань та надайте доступ до свого каталогу завдяки вбудованій автентифікації для приватного перегляду або спільного доступу лише для читання.
Чому варто запускати DVinyl у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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