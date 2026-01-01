DVinyl — це менеджер колекцій з відкритим вихідним кодом, створений для ентузіастів фізичних носіїв, які прагнуть мати єдине, настроюване місце для вінілів, компакт-дисків, касет, книг, коміксів, Blu-ray, DVD та відеоігор. Він отримує розширені метадані та обкладинки з Discogs, Hardcover, TMDB та IGDB, а потім оцінює ринкову вартість музичних релізів, щоб колекціонери могли відстежувати реальну цінність своїх полиць.

Самостійне розміщення DVinyl на власному VPS зберігає повний інвентар колекції, теги розташування та дані списку бажань під вашим контролем, замість того, щоб вони були заблоковані в сторонньому додатку чи електронній таблиці. Вбудована база даних MongoDB гарантує збереження вашого каталогу після оновлень, а приватна система автентифікації дозволяє переглядати його самостійно або ділитися переглядом лише для читання з друзями.