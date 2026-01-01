Знижка до 68% на DVinyl

Розгортання DVinyl в один клік.

Самостійно розміщений менеджер колекцій, який каталогізує та оцінює вініл, компакт-диски, книги, фільми та відеоігри в одній бібліотеці.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання DVinyl в один клік.

Виберіть тариф VPS для DVinyl

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою DVinyl

DVinyl — це менеджер колекцій з відкритим вихідним кодом, створений для ентузіастів фізичних носіїв, які прагнуть мати єдине, настроюване місце для вінілів, компакт-дисків, касет, книг, коміксів, Blu-ray, DVD та відеоігор. Він отримує розширені метадані та обкладинки з Discogs, Hardcover, TMDB та IGDB, а потім оцінює ринкову вартість музичних релізів, щоб колекціонери могли відстежувати реальну цінність своїх полиць.

Самостійне розміщення DVinyl на власному VPS зберігає повний інвентар колекції, теги розташування та дані списку бажань під вашим контролем, замість того, щоб вони були заблоковані в сторонньому додатку чи електронній таблиці. Вбудована база даних MongoDB гарантує збереження вашого каталогу після оновлень, а приватна система автентифікації дозволяє переглядати його самостійно або ділитися переглядом лише для читання з друзями.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики DVinyl

Мультиформатна бібліотека

Каталогізуйте вініл, компакт-диски, касети, книги, комікси, Blu-ray, DVD та відеоігри пліч-о-пліч в одній уніфікованій колекції замість того, щоб жонглювати окремими програмами.

Ринкова оцінка Discogs

Отримуйте ринкові оцінки в реальному часі (мінімальні, середні та максимальні) з Discogs, щоб ви завжди знали, скільки коштує ваша музична колекція на вторинному ринку.

Імпорт Discogs за один клік

Імпортуйте всю наявну колекцію Discogs одним натисканням або додавайте нові позиції за ідентифікатором релізу без повторного введення даних про виконавця, лейбл або трек.

Налаштовувана інформаційна панель

Створіть домашній екран за допомогою модульних віджетів статистики, налаштовуваних ярликів навігації та візуальних тем за категоріями, які відповідають стилю перегляду.

Відстеження фізичного місцезнаходження

Позначайте, де кожен предмет знаходиться на полицях, на складі або в позиці, щоб можна було знайти конкретний запис або книгу, не перериваючи всю колекцію.

Список бажань і поширення

Відстежуйте майбутні знахідки у спеціальному списку бажань та надайте доступ до свого каталогу завдяки вбудованій автентифікації для приватного перегляду або спільного доступу лише для читання.

Чому варто запускати DVinyl у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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