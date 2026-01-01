Знижка до 68% на HyperDX

Встановлення HyperDX в один клік.

Платформа спостережуваності з відкритим кодом, що об'єднує журнали, трасування, метрики та відтворення сесій в інтерфейсі в стилі Datadog.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення HyperDX в один клік.

Виберіть тариф VPS для HyperDX

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою HyperDX

HyperDX — це платформа спостережуваності з відкритим кодом, яка об'єднує логи, трасування, метрики та відтворення сесій в єдиному інтерфейсі — самостійно розміщувана альтернатива Datadog та іншим комерційним інструментам APM. Вона побудована на ClickHouse для швидких запитів до телеметрії з високою кардинальністю і нативно підтримує OpenTelemetry, тому будь-який застосунок, інструментований OTEL, може надсилати дані без спеціальних експортерів або пропрієтарних агентів.

Самостійне розміщення HyperDX на вашому VPS дозволяє уникнути плати за хост та за ГБ завантаження даних, яка непередбачувано зростає зі збільшенням трафіку. Логи, трасування та дані користувацьких сесій — які часто містять ідентифікатори клієнтів, корисні навантаження API та деталі внутрішніх систем — залишаються на вашій власній інфраструктурі з повним контролем над зберіганням та доступом.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики HyperDX

Уніфікована спостережуваність

Журнали, трасування, метрики та відтворення сесій знаходяться в єдиному інтерфейсі, щоб інженери могли перейти від невдалого запиту до його повного зворотного трасування без перемикання інструментів.

Нативний OpenTelemetry

Приймайте дані з будь-якого сервісу, інструментованого OpenTelemetry, через OTLP gRPC або HTTP — не потрібні спеціальні експортери чи пропрієтарні агенти.

Запити на базі ClickHouse

Побудовано на ClickHouse для пошуку за частки секунди по журналах і трасуваннях з високою кардинальністю, без попередньої агрегації або компромісів у вибірці.

Відтворення сесій

Відтворюйте сесії користувачів фронтенду, пов'язані з трасуванням бекенду, щоб точно побачити, що робив користувач безпосередньо перед виникненням помилки.

Панелі моніторингу та сповіщення

Створюйте власні діаграми з будь-якого сигналу та запускайте сповіщення за шаблонами журналів, помилками трасування або пороговими значеннями метрик через Slack, PagerDuty або вебхуки.

Самостійний хостинг приватності

Зберігайте ідентифікатори клієнтів, корисні навантаження API та внутрішні системні дані на власній інфраструктурі без оплати за хост або за ГБ.

Чому варто запускати HyperDX у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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