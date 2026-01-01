Встановлення HyperDX в один клік.
Платформа спостережуваності з відкритим кодом, що об'єднує журнали, трасування, метрики та відтворення сесій в інтерфейсі в стилі Datadog.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою HyperDX
HyperDX — це платформа спостережуваності з відкритим кодом, яка об'єднує логи, трасування, метрики та відтворення сесій в єдиному інтерфейсі — самостійно розміщувана альтернатива Datadog та іншим комерційним інструментам APM. Вона побудована на ClickHouse для швидких запитів до телеметрії з високою кардинальністю і нативно підтримує OpenTelemetry, тому будь-який застосунок, інструментований OTEL, може надсилати дані без спеціальних експортерів або пропрієтарних агентів.
Самостійне розміщення HyperDX на вашому VPS дозволяє уникнути плати за хост та за ГБ завантаження даних, яка непередбачувано зростає зі збільшенням трафіку. Логи, трасування та дані користувацьких сесій — які часто містять ідентифікатори клієнтів, корисні навантаження API та деталі внутрішніх систем — залишаються на вашій власній інфраструктурі з повним контролем над зберіганням та доступом.
Ключові характеристики HyperDX
Уніфікована спостережуваність
Журнали, трасування, метрики та відтворення сесій знаходяться в єдиному інтерфейсі, щоб інженери могли перейти від невдалого запиту до його повного зворотного трасування без перемикання інструментів.
Нативний OpenTelemetry
Приймайте дані з будь-якого сервісу, інструментованого OpenTelemetry, через OTLP gRPC або HTTP — не потрібні спеціальні експортери чи пропрієтарні агенти.
Запити на базі ClickHouse
Побудовано на ClickHouse для пошуку за частки секунди по журналах і трасуваннях з високою кардинальністю, без попередньої агрегації або компромісів у вибірці.
Відтворення сесій
Відтворюйте сесії користувачів фронтенду, пов'язані з трасуванням бекенду, щоб точно побачити, що робив користувач безпосередньо перед виникненням помилки.
Панелі моніторингу та сповіщення
Створюйте власні діаграми з будь-якого сигналу та запускайте сповіщення за шаблонами журналів, помилками трасування або пороговими значеннями метрик через Slack, PagerDuty або вебхуки.
Самостійний хостинг приватності
Зберігайте ідентифікатори клієнтів, корисні навантаження API та внутрішні системні дані на власній інфраструктурі без оплати за хост або за ГБ.
Чому варто запускати HyperDX у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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