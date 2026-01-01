HyperDX — це платформа спостережуваності з відкритим кодом, яка об'єднує логи, трасування, метрики та відтворення сесій в єдиному інтерфейсі — самостійно розміщувана альтернатива Datadog та іншим комерційним інструментам APM. Вона побудована на ClickHouse для швидких запитів до телеметрії з високою кардинальністю і нативно підтримує OpenTelemetry, тому будь-який застосунок, інструментований OTEL, може надсилати дані без спеціальних експортерів або пропрієтарних агентів.

Самостійне розміщення HyperDX на вашому VPS дозволяє уникнути плати за хост та за ГБ завантаження даних, яка непередбачувано зростає зі збільшенням трафіку. Логи, трасування та дані користувацьких сесій — які часто містять ідентифікатори клієнтів, корисні навантаження API та деталі внутрішніх систем — залишаються на вашій власній інфраструктурі з повним контролем над зберіганням та доступом.