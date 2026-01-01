Розгорніть GrowthBook одним кліком.
Платформа з відкритим вихідним кодом для управління функціями та A/B-тестування з аналізом експериментів, інтегрованим зі сховищем даних.
Виберіть тариф VPS для GrowthBook
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GrowthBook
GrowthBook – це платформа з відкритим вихідним кодом для функціональних прапорців та A/B-тестування, яка надає інженерним та продуктовим командам повний контроль над їхньою інфраструктурою експериментів. Вона підключається безпосередньо до вашого наявного сховища даних — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse або PostgreSQL — тому результати експериментів аналізуються там, де вже зберігаються ваші дані, без необхідності передавати події через сторонній сервіс.
Самостійне розміщення GrowthBook на вашому VPS усуває ціноутворення за користувача, зберігає конфігурації експериментів та дані користувачів на вашій власній інфраструктурі та дозволяє необмежену кількість членів команди й експериментів за фіксованої вартості інфраструктури — що є критично важливим для команд у регульованих галузях або тих, що створюють продукти, чутливі до конфіденційності.
Ключові характеристики GrowthBook
Розширене A/B тестування
Проводьте експерименти з байєсівськими та частотними статистичними методами, зменшенням дисперсії CUPED та послідовним тестуванням, щоб швидше дійти висновків з більшою точністю.
Управління прапорцями характеристик
Цільові розгортання функцій за атрибутами користувачів, відсотком або попередніми прапорцями, що дозволяє поступові випуски та миттєві відкати без нових розгортань.
Нативний аналіз сховища даних
Метрики експериментів обчислюються безпосередньо в BigQuery, Snowflake, Redshift або PostgreSQL, зберігаючи конфіденційні дані у наявній інфраструктурі.
Багатомовні SDK
Інтегруйте GrowthBook у будь-який стек за допомогою офіційних SDK для React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android та інших.
Візуальний редактор експериментів
Запускайте безкодові A/B-тести на веб-сторінках за допомогою візуального редактора, не вносячи інженерних змін у кодову базу застосунку.
Чому варто запускати GrowthBook у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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