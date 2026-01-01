GrowthBook – це платформа з відкритим вихідним кодом для функціональних прапорців та A/B-тестування, яка надає інженерним та продуктовим командам повний контроль над їхньою інфраструктурою експериментів. Вона підключається безпосередньо до вашого наявного сховища даних — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse або PostgreSQL — тому результати експериментів аналізуються там, де вже зберігаються ваші дані, без необхідності передавати події через сторонній сервіс.

Самостійне розміщення GrowthBook на вашому VPS усуває ціноутворення за користувача, зберігає конфігурації експериментів та дані користувачів на вашій власній інфраструктурі та дозволяє необмежену кількість членів команди й експериментів за фіксованої вартості інфраструктури — що є критично важливим для команд у регульованих галузях або тих, що створюють продукти, чутливі до конфіденційності.