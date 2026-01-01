Розгорнути OCS Inventory NG в один клік.
Сервер з відкритим кодом для управління ІТ-активами, який відстежує апаратне та програмне забезпечення та розгортає пакети по всьому парку.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) — це безкоштовне рішення з відкритим вихідним кодом для управління активами та розгортання програмного забезпечення, яке вдосконалюється з 2001 року. Легкі агенти, встановлені на кінцевих точках Windows, Linux, macOS, Android та IBM AIX, передають детальну інформацію про апаратне та програмне забезпечення на центральний сервер, тоді як сканування SNMP та виявлення IP розширюють видимість до принтерів, комутаторів, маршрутизаторів та інших пристроїв без агентів.
Самостійне розміщення OCS Inventory на власному VPS дозволяє тримати кожен відбиток пристрою, ліцензійний запис та розгорнутий пакет під вашим контролем. Вебконсоль, база даних MySQL та REST API, що входять до комплекту, є тими ж компонентами, які використовуються підприємствами, що управляють ІТ-інфраструктурами з понад 100 000 пристроїв, без плати за кожен актив та без залежності від сторонніх SaaS-рішень.
Ключові характеристики OCS Inventory NG
Інвентаризація апаратного та програмного забезпечення
Легкі агенти збирають детальну інформацію про процесор, пам'ять, сховище, периферійні пристрої та встановлене програмне забезпечення з кінцевих точок Windows, Linux, macOS, Android та AIX.
Розгортання пакету
Надсилайте скрипти, інсталятори та пакети конфігурації агентам через HTTPS, з контролем пропускної здатності, що масштабується до парку з понад 100 000 пристроїв.
SNMP і виявлення мережі
Скануйте підмережі та опитуйте пристрої SNMP, щоб інвентаризувати принтери, комутатори, маршрутизатори та інше обладнання, яке не може запускати агент.
Звіти про відповідність ліцензій
Відстежуйте встановлені програми у вашій інфраструктурі та створюйте звіти з обліку програмного забезпечення для перевірки використання ліцензій та поновлень.
REST API і інтеграції
Вбудований REST API та плагін синхронізації GLPI передають дані про активи у системи тікетів, CMDB та інструменти безпеки.
Веб-консоль з RBAC
Консоль на основі браузера з елементами керування доступом на основі ролей, автентифікацією LDAP і CAS та настроюваними інформаційними панелями для операторів та аудиторів.
Чому варто запускати OCS Inventory NG у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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