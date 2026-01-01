OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) — це безкоштовне рішення з відкритим вихідним кодом для управління активами та розгортання програмного забезпечення, яке вдосконалюється з 2001 року. Легкі агенти, встановлені на кінцевих точках Windows, Linux, macOS, Android та IBM AIX, передають детальну інформацію про апаратне та програмне забезпечення на центральний сервер, тоді як сканування SNMP та виявлення IP розширюють видимість до принтерів, комутаторів, маршрутизаторів та інших пристроїв без агентів.

Самостійне розміщення OCS Inventory на власному VPS дозволяє тримати кожен відбиток пристрою, ліцензійний запис та розгорнутий пакет під вашим контролем. Вебконсоль, база даних MySQL та REST API, що входять до комплекту, є тими ж компонентами, які використовуються підприємствами, що управляють ІТ-інфраструктурами з понад 100 000 пристроїв, без плати за кожен актив та без залежності від сторонніх SaaS-рішень.