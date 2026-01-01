Знижка до 68% на OCS Inventory NG

Розгорнути OCS Inventory NG в один клік.

Сервер з відкритим кодом для управління ІТ-активами, який відстежує апаратне та програмне забезпечення та розгортає пакети по всьому парку.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути OCS Inventory NG в один клік.

Виберіть тариф VPS для OCS Inventory NG

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OCS Inventory NG

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) — це безкоштовне рішення з відкритим вихідним кодом для управління активами та розгортання програмного забезпечення, яке вдосконалюється з 2001 року. Легкі агенти, встановлені на кінцевих точках Windows, Linux, macOS, Android та IBM AIX, передають детальну інформацію про апаратне та програмне забезпечення на центральний сервер, тоді як сканування SNMP та виявлення IP розширюють видимість до принтерів, комутаторів, маршрутизаторів та інших пристроїв без агентів.

Самостійне розміщення OCS Inventory на власному VPS дозволяє тримати кожен відбиток пристрою, ліцензійний запис та розгорнутий пакет під вашим контролем. Вебконсоль, база даних MySQL та REST API, що входять до комплекту, є тими ж компонентами, які використовуються підприємствами, що управляють ІТ-інфраструктурами з понад 100 000 пристроїв, без плати за кожен актив та без залежності від сторонніх SaaS-рішень.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OCS Inventory NG

Інвентаризація апаратного та програмного забезпечення

Легкі агенти збирають детальну інформацію про процесор, пам'ять, сховище, периферійні пристрої та встановлене програмне забезпечення з кінцевих точок Windows, Linux, macOS, Android та AIX.

Розгортання пакету

Надсилайте скрипти, інсталятори та пакети конфігурації агентам через HTTPS, з контролем пропускної здатності, що масштабується до парку з понад 100 000 пристроїв.

SNMP і виявлення мережі

Скануйте підмережі та опитуйте пристрої SNMP, щоб інвентаризувати принтери, комутатори, маршрутизатори та інше обладнання, яке не може запускати агент.

Звіти про відповідність ліцензій

Відстежуйте встановлені програми у вашій інфраструктурі та створюйте звіти з обліку програмного забезпечення для перевірки використання ліцензій та поновлень.

REST API і інтеграції

Вбудований REST API та плагін синхронізації GLPI передають дані про активи у системи тікетів, CMDB та інструменти безпеки.

Веб-консоль з RBAC

Консоль на основі браузера з елементами керування доступом на основі ролей, автентифікацією LDAP і CAS та настроюваними інформаційними панелями для операторів та аудиторів.

Чому варто запускати OCS Inventory NG у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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