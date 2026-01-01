Woodpecker CI — це легкий форк Drone CI від спільноти, що надає просту платформу для безперервної інтеграції та доставки. Конвеєри визначаються як прості YAML-файли у ваших репозиторіях, і Woodpecker запускає їх автоматично під час подій push, pull request або tag через інтеграцію GitHub OAuth.

Самостійне розміщення Woodpecker CI на VPS дає вам повний контроль над інфраструктурою збірки без посекундної тарифікації або обмежень на кількість місць. Примітка: перед розгортанням створіть програму GitHub OAuth із URL-адресою зворотного виклику, встановленою на URL-адресу вашого екземпляра Woodpecker, потім надайте Client ID та Secret під час процесу налаштування.