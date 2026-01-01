Розгортання Woodpecker CI в один клік.
Легка платформа CI/CD з відкритим кодом та нативною інтеграцією з GitHub для автоматизованого тестування, збирання та розгортання.
Виберіть тариф VPS для Woodpecker CI
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Woodpecker CI
Woodpecker CI — це легкий форк Drone CI від спільноти, що надає просту платформу для безперервної інтеграції та доставки. Конвеєри визначаються як прості YAML-файли у ваших репозиторіях, і Woodpecker запускає їх автоматично під час подій push, pull request або tag через інтеграцію GitHub OAuth.
Самостійне розміщення Woodpecker CI на VPS дає вам повний контроль над інфраструктурою збірки без посекундної тарифікації або обмежень на кількість місць. Примітка: перед розгортанням створіть програму GitHub OAuth із URL-адресою зворотного виклику, встановленою на URL-адресу вашого екземпляра Woodpecker, потім надайте Client ID та Secret під час процесу налаштування.
Ключові характеристики Woodpecker CI
Визначення конвеєрів YAML
Визначте конвеєри збирання, тестування та розгортання як файли .woodpecker.yaml, зафіксовані разом із кодом вашої програми.
Інтеграція GitHub
Автоматично запускайте конвеєри за подіями push, pull request та tag через GitHub OAuth без додаткових вебхуків.
Нативні збірки Docker
Кожен крок конвеєра виконується в контейнері Docker, забезпечуючи чисті, ізольовані та відтворювані середовища збірки.
Паралельні кроки
Виконуйте незалежні кроки конвеєра паралельно, щоб скоротити загальний час збірки для багатокомпонентних проєктів.
Управління секретами
Зберігайте API-ключі та облікові дані як зашифровані секрети конвеєра, доступні для кроків, не розкриваючи їх у файлах YAML.
Чому варто запускати Woodpecker CI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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