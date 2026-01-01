pretix – це багатофункціональна платформа для продажу квитків з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для організаторів подій, які хочуть продавати квитки, не сплачуючи комісію за кожен квиток комерційним сервісам, таким як Eventbrite або Ticketmaster. Розроблена та підтримувана pretix GmbH у Німеччині, вона забезпечує роботу тисяч подій по всьому світу – від невеликих майстер-класів до великих конференцій та фестивалів – і розроблена для обробки великого трафіку під час пікових продажів без збоїв.

Самостійний хостинг pretix на власному VPS дозволяє повністю контролювати дані відвідувачів, конфігурацію платежів та дохід. Замість того, щоб віддавати відсоток від кожного квитка сторонньому платіжному шлюзу, ви сплачуєте фіксовану плату за хостинг – і залишаєтеся повністю сумісними з GDPR, зберігаючи персональні дані в інфраструктурі, якою ви керуєте.