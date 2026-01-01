Розгортайте pretix в один клік.
Платформа для продажу квитків з відкритим вихідним кодом для конференцій, фестивалів, майстер-класів та будь-яких подій з фізичним або цифровим квитком.
Виберіть тариф VPS для pretix
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою pretix
pretix – це багатофункціональна платформа для продажу квитків з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для організаторів подій, які хочуть продавати квитки, не сплачуючи комісію за кожен квиток комерційним сервісам, таким як Eventbrite або Ticketmaster. Розроблена та підтримувана pretix GmbH у Німеччині, вона забезпечує роботу тисяч подій по всьому світу – від невеликих майстер-класів до великих конференцій та фестивалів – і розроблена для обробки великого трафіку під час пікових продажів без збоїв.
Самостійний хостинг pretix на власному VPS дозволяє повністю контролювати дані відвідувачів, конфігурацію платежів та дохід. Замість того, щоб віддавати відсоток від кожного квитка сторонньому платіжному шлюзу, ви сплачуєте фіксовану плату за хостинг – і залишаєтеся повністю сумісними з GDPR, зберігаючи персональні дані в інфраструктурі, якою ви керуєте.
Ключові характеристики pretix
Гнучкі продажі квитків
Продавайте платні, безкоштовні квитки та квитки за пожертви з квотами, ваучерами, вибором місць та доступністю за часом для кількох подій з одного магазину.
Вбудовані платежі
Вбудовані інтеграції зі Stripe, PayPal, SEPA, банківським переказом та багатьма іншими платіжними шлюзами — не потрібен маркетплейс сторонніх плагінів.
Плани розсадки
Візуальний інтерактивний вибір місць з категоріями, диференціацією цін та доступними місцями для театрів, залів і стадіонів.
Реєстрація на місці
Супутні мобільні та десктопні програми-сканери перевіряють квитки з QR-кодом на вході, включно з офлайн-режимом для закладів з поганим зв'язком.
Багатомовні магазини
Запускайте локалізовані квиткові магазини більш ніж 30 мовами з перекладеними електронними листами, макетами квитків та процесами оформлення замовлення, готовими до використання.
REST API і Вебхуки
Інтегруйте pretix з CRM-системами, бухгалтерськими системами та друком бейджів за допомогою документованого REST API та керованих подіями вебхуків.
Чому варто запускати pretix у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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