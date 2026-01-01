Встановіть Zensical в один клік.
Платформа документації з самостійним хостингом, яка створює та надає красиві проектні документи на основі Markdown з попереднім переглядом у реальному часі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Zensical
Zensical — це сучасна платформа для документації, створена командою, що стоїть за Material for MkDocs. Вона генерує відшліфовані, доступні для пошуку вебсайти документації з вихідних файлів Markdown і надає їх за допомогою вбудованого сервера попереднього перегляду в реальному часі — тож зміни у вашій документації миттєво відображаються в браузері. Вона підтримує як власний нативний формат
zensical.toml, так і існуючі файли конфігурації
mkdocs.yml, що робить міграцію з MkDocs простою.
Самостійний хостинг Zensical на власному VPS означає, що ваша документація розміщується на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за сторінку, без відстеження читачів і без залежності від стороннього сервісу хостингу документації. Стартовий проєкт створюється автоматично при першому запуску, тож ви можете одразу почати писати.
Ключові характеристики Zensical
Створення на основі Markdown
Пишіть документацію у простих файлах Markdown і перетворюйте її на відшліфований, повністю навігаційний вебсайт документації.
Сервер попереднього перегляду в реальному часі
Вбудований сервер розробки перезавантажує документацію в браузері, щойно вихідні файли збережено, роблячи редагування швидким і миттєвим.
Повнотекстовий пошук
Вбудований клієнтський пошук індексує всі сторінки документації, щоб читачі могли миттєво знаходити вміст без будь-якої серверної інфраструктури.
Сумісність з MkDocs
Читає наявні
mkdocs.yml файли конфігурації, дозволяючи командам мігрувати з MkDocs без переписування їхньої конфігурації.
Багатомовна підтримка
Повна інтернаціоналізація понад 60 мовами для документації, що обслуговує глобальну аудиторію їхньою рідною мовою.
Стартовий проєкт при першому запуску
Автоматично ініціалізує приклад проєкту документації під час першого розгортання, щоб ви могли одразу почати писати та налаштовувати.
Чому варто запускати Zensical у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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