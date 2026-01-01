Zensical — це сучасна платформа для документації, створена командою, що стоїть за Material for MkDocs. Вона генерує відшліфовані, доступні для пошуку вебсайти документації з вихідних файлів Markdown і надає їх за допомогою вбудованого сервера попереднього перегляду в реальному часі — тож зміни у вашій документації миттєво відображаються в браузері. Вона підтримує як власний нативний формат zensical.toml , так і існуючі файли конфігурації mkdocs.yml , що робить міграцію з MkDocs простою.

Самостійний хостинг Zensical на власному VPS означає, що ваша документація розміщується на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за сторінку, без відстеження читачів і без залежності від стороннього сервісу хостингу документації. Стартовий проєкт створюється автоматично при першому запуску, тож ви можете одразу почати писати.