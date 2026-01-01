Знижка до 68% на Cheshire Cat AI

Розгорнути Cheshire Cat AI в один клік.

Готовий до використання фреймворк ШІ-агентів з вбудованим RAG, плагінами та викликом функцій для будь-якого постачальника LLM.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Cheshire Cat AI в один клік.

Виберіть тариф VPS для Cheshire Cat AI

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI — це фреймворк з відкритим кодом для створення виробничих ШІ-агентів як мікросервісу. Замість того, щоб збирати окремі бібліотеки для пам'яті, інструментів та розмовних форм, Cat пропонує API-орієнтоване середовище виконання з вбудованим векторним сховищем Qdrant, системою плагінів, хуками подій та викликом функцій — тож один і той же агент може забезпечувати роботу чат-бота, внутрішнього інструменту або помічника для клієнтів з єдиного бекенду.

Фреймворк є незалежним від моделі та працює з будь-яким LLM та ембедером, сумісним з LangChain, включаючи OpenAI, Anthropic, Ollama та самостійно розміщені моделі. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає історію розмов, вбудовування та код плагінів під вашим повним контролем, з підтримкою кількох користувачів та детальними дозволами для командних розгортань.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Cheshire Cat AI

Вбудована RAG

Інтегрована векторна пам'ять Qdrant обробляє документи та автоматично відновлює відповідний контекст, тому агенти відповідають на основі ваших даних, а не на основі загальних знань моделі.

Система плагінів

Додавайте плагіни Python в адмін-панель, щоб додати інструменти, хуки та діалогові форми без форку ядра — розширюйте функціонал під час виконання замість перезбирання образу.

Будь-який постачальник LLM

Перемикайтеся між OpenAI, Anthropic, Ollama та іншими моделями, сумісними з LangChain, з інтерфейсу адміністратора, щоб збалансувати вартість, затримку та резидентність даних для кожного варіанта використання.

REST і WebSocket API

Вбудуйте агента у будь-який інтерфейс через настроюваний REST API або спілкуйтеся через WebSocket, з окремими ключами API для кожного транспорту для детального контролю доступу.

Розмовні форми

Визначте форми на основі Pydantic, які керують багатоетапними розмовами, як-от бронювання або замовлення, дозволяючи агенту збирати структуровані дані, зберігаючи діалог природним.

Чому варто запускати Cheshire Cat AI у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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