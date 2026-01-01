Розгорнути Cheshire Cat AI в один клік.
Готовий до використання фреймворк ШІ-агентів з вбудованим RAG, плагінами та викликом функцій для будь-якого постачальника LLM.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI — це фреймворк з відкритим кодом для створення виробничих ШІ-агентів як мікросервісу. Замість того, щоб збирати окремі бібліотеки для пам'яті, інструментів та розмовних форм, Cat пропонує API-орієнтоване середовище виконання з вбудованим векторним сховищем Qdrant, системою плагінів, хуками подій та викликом функцій — тож один і той же агент може забезпечувати роботу чат-бота, внутрішнього інструменту або помічника для клієнтів з єдиного бекенду.
Фреймворк є незалежним від моделі та працює з будь-яким LLM та ембедером, сумісним з LangChain, включаючи OpenAI, Anthropic, Ollama та самостійно розміщені моделі. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає історію розмов, вбудовування та код плагінів під вашим повним контролем, з підтримкою кількох користувачів та детальними дозволами для командних розгортань.
Ключові характеристики Cheshire Cat AI
Вбудована RAG
Інтегрована векторна пам'ять Qdrant обробляє документи та автоматично відновлює відповідний контекст, тому агенти відповідають на основі ваших даних, а не на основі загальних знань моделі.
Система плагінів
Додавайте плагіни Python в адмін-панель, щоб додати інструменти, хуки та діалогові форми без форку ядра — розширюйте функціонал під час виконання замість перезбирання образу.
Будь-який постачальник LLM
Перемикайтеся між OpenAI, Anthropic, Ollama та іншими моделями, сумісними з LangChain, з інтерфейсу адміністратора, щоб збалансувати вартість, затримку та резидентність даних для кожного варіанта використання.
REST і WebSocket API
Вбудуйте агента у будь-який інтерфейс через настроюваний REST API або спілкуйтеся через WebSocket, з окремими ключами API для кожного транспорту для детального контролю доступу.
Розмовні форми
Визначте форми на основі Pydantic, які керують багатоетапними розмовами, як-от бронювання або замовлення, дозволяючи агенту збирати структуровані дані, зберігаючи діалог природним.
Чому варто запускати Cheshire Cat AI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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