Cheshire Cat AI — це фреймворк з відкритим кодом для створення виробничих ШІ-агентів як мікросервісу. Замість того, щоб збирати окремі бібліотеки для пам'яті, інструментів та розмовних форм, Cat пропонує API-орієнтоване середовище виконання з вбудованим векторним сховищем Qdrant, системою плагінів, хуками подій та викликом функцій — тож один і той же агент може забезпечувати роботу чат-бота, внутрішнього інструменту або помічника для клієнтів з єдиного бекенду.

Фреймворк є незалежним від моделі та працює з будь-яким LLM та ембедером, сумісним з LangChain, включаючи OpenAI, Anthropic, Ollama та самостійно розміщені моделі. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає історію розмов, вбудовування та код плагінів під вашим повним контролем, з підтримкою кількох користувачів та детальними дозволами для командних розгортань.