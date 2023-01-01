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Hermes Agent

Hermes Agent

Selvforbedrende AI-agent med innebygd læringssløyfe og flerplattformsmeldinger

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n8n

n8n

Plattform for arbeidsflytautomatisering med visuelt nodebasert grensesnitt

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OpenClaw

OpenClaw

Personlig AI-assistent med flerkanals meldingsstøtte (tidligere Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip er en AI/ML-orkestreringsplattform for autonome team

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2FAuth

2FAuth

Selvhostet kodebehandler for tofaktorsautentisering for nett og mobil

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9router

9router

Ruting-proxy for AI API med token-optimalisering for 40+ LLM-leverandører

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Ackee

Ackee

Ackee er et selvhostet Node.js analyseverktøy for personvernfokusert nettstedsporing

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Activepieces

Activepieces

Åpen kildekode no-code arbeidsflytautomatisering med over 200 appintegrasjoner

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Actual Budget

Actual Budget

Personvernfokusert app for personlig økonomi med konvoluttbudsjettering

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Adminer

Adminer

Fullverdig grensesnitt for databaseadministrasjon som støtter 11+ databasesystemer

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AdventureLog

AdventureLog

Selvhostet reisesporer og reiseplanlegger med interaktive kart

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AFFiNE

AFFiNE

Alt-i-ett arbeidsområde som kombinerer dokumenter, tavler og databaser med AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Åpen kildekode LLMOps-plattform for prompts, evaluering og LLM-observerbarhet

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agentmemory

agentmemory

Vedvarende minne for AI-kodeagenter med hybrid BM25 vektor- og grafsøk

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Strøm personlige musikkbiblioteker via en Subsonic-kompatibel API-server

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AirTrail

AirTrail

Personlig flylogg med interaktivt kart, statistikk og flerbrukerstøtte

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AiToEarn

AiToEarn

AI-agent for innholdsmarkedsføring med åpen kildekode til flerplattformpublisering og -inntektsgenerering

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Åpen kildekode-plattform for varslingshåndtering for konsolidering av overvåkingsvarsler

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Alexandrie

Alexandrie

Selvhostet kunnskapsbase med utvidet Markdown og dokumentbaserte tillatelser

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AList

AList

Selvhostet filliste og WebDAV-server med støtte for 30+ lagringsløsninger

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AllTube

AllTube

Webgrensesnitt for nedlasting av videoer fra YouTube og andre nettsteder

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Ampache

Ampache

Ampache er en nettbasert applikasjon for strømming av lyd og video og en mediebehandler.

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lett selvhostet wiki med Git-støttede sider og Markdown-redigering

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload er et sikkert anonymt fillagringsprogram uten databasekrav

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AnythingLLM

AnythingLLM

Alt-i-ett AI-applikasjon for RAG, agenter og chatroboter med enhver LLM-leverandør

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Apache Answer

Apache Answer

Åpen kildekode-plattform for spørsmål og svar, for kunnskapsdeling i team og fellesskapsbygging

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Apache DevLake

Apache DevLake

Open source-plattform for DORA-metrikker og analyse for ingeniørteam

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Klientløs nettbasert fjernskrivebordsgateway for RDP, VNC, SSH og Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Søkeplattform for bedrifter med åpen kildekode, bygget på Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset er en moderne plattform for datagransking og visualisering for BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy er et AI-drevet arbeidsområde med åpen kildekode og et Notion-alternativ

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Apprise API

Apprise API

Lettvektig REST API for sending av push-varsler til 120+ tjenester

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Appsmith

Appsmith

Åpen kildekode lavkodeplattform for å bygge interne verktøy og applikasjoner

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Aptabase

Aptabase

Personvernfokusert SDK-analyse for mobil-, skrivebords- og nettapper

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ArangoDB

ArangoDB

Innebygd fler-modell-database for grafer, dokumenter og nøkkel-verdi-data

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ArcadeDB

ArcadeDB

Multimodell-database for graf, dokument, nøkkel-verdi og tidsseriedata

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ArchiveBox

ArchiveBox

Selvhostet løsning for internettarkivering for å bevare nettsider og medier

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Lettvektig selvhostet kommentarsystem med Go-backend og innbyggbart JS-widget

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AstrBot

AstrBot

AstrBot er et åpen kildekode-rammeverk for AI-chatbots på flere plattformer.

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Selvhostet lydbok- og podkastserver med flerbrukerstøtte

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Authentik

Authentik

Identitetsleverandør med åpen kildekode fokusert på fleksibilitet og allsidighet

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Authorizer

Authorizer

Åpen kildekode selvhostet autentiseringsserver med sosial pålogging, MFA og RBAC

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Autobase

Autobase

Selvhostet plattform for Database-som-en-tjeneste med åpen kildekode for automatisering av PostgreSQL

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autobrr

autobrr

Moderne verktøy for automatisert nedlasting av torrenter og usenet med IRC-overvåking i sanntid

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Automatisch

Automatisch

Åpen kildekode Zapier-alternativ for å koble sammen apper og automatisere arbeidsflyter

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Baby Buddy

Baby Buddy

Babysporingsapp som hjelper foreldre med å overvåke daglige aktiviteter og helse

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Backrest

Backrest

Webgrensesnitt for restic-sikkerhetskopier med planlegging, kryptering og gjenoppretting på filnivå

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Baikal

Baikal

Selvhostet CalDAV- og CardDAV-server for kalendere og kontakter

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Bar Assistant

Bar Assistant

Selvhostet oppskriftsbehandler for cocktailer og lagersporing for hjemmebar

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Baserow

Baserow

Åpen kildekode no-code-database og alternativ til Airtable for team

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Bazarr

Bazarr

Automatisert håndtering av undertekster og nedlastingsfølgesvenn for Sonarr og Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistisk selvhostet vanespårer fokusert på daglige innsjekkinger og serier

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BentoPDF

BentoPDF

Personvernfokusert nettleserbasert PDF-verktøysett for å slå sammen, dele, konvertere og redigere PDF-er

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Beszel

Beszel

Lettvektsplattform for serverovervåking med Docker-statistikk og varsler

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Beszel Agent

Beszel Agent

Lett overvåkingsagent for Beszel serverovervåkingssystem

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bewCloud

bewCloud

Lettvektig selvhostet skylagring med filsynkronisering og CalDAV/CardDAV-støtte

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Bigcapital

Bigcapital

Selvhostet plattform for finansregnskap med intelligent rapportering og støtte for flere valutaer

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Black Candy

Black Candy

Selvhostet server for musikkstrømming med nettspiller og mobilapper

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

AI-drevet notatførings- og mikrobloggplattform med Markdown-støtte og oppgavehåndtering

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Personlig dataserver for det desentraliserte sosiale nettverket Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Selvhostet AI-kodeassistent for generering av full-stack-apper i nettleseren

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Bookshelf

Bookshelf

Behandler for e-bok- og lydboksamlinger, en fellesskapsdrevet gjenoppliving av Readarr

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BookStack

BookStack

Strukturert selvhostet wiki for team med bøker, kapitler, sider og søk

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Gjør enhver offentlig Telegram-kanal om til en SEO-vennlig mikroblogg med RSS

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Browserless

Browserless

Headless Chrome-nettleser som en tjeneste for nettskraping og automatisering

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Budge

Budge

Budsjettapp for personlig økonomi for utgiftssporing og økonomisk planlegging

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Budibase

Budibase

Lavkodeplattform for å bygge forretningsapper og arbeidsflyter på minutter

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BugSink

BugSink

Selvhostet feilsporingsplattform for applikasjonsovervåking

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Buildbot

Buildbot

Selvhostet CI/CD-rammeverk for automatiserte bygg og utrullinger

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Bytebase

Bytebase

Åpen kildekode-plattform for endringshåndtering av databaseskjema og DevOps

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ByteChef

ByteChef

Åpen kildekode- og lavkodeplattform for API-integrasjon og automatisering av arbeidsflyt

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ByteStash

ByteStash

Selvhostet kodesnutt-manager med syntaksutheving og søk

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web er en webapplikasjon for å bla gjennom, lese og administrere ditt e-bokbibliotek

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Cap

Cap

Personvernfokusert proof-of-work CAPTCHA-alternativ uten sporing

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Casdoor

Casdoor

Åpen kildekode IAM-plattform med SSO, OAuth 2.0, OIDC og SAML-støtte

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Castopod

Castopod

Åpen kildekode-plattform for podkastvertstjeneste med analyser og sosiale funksjoner

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo er en skalerbar sanntidsmeldingsserver for å bygge sanntidsapplikasjoner

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changedetection.io

changedetection.io

Verktøy for deteksjon og overvåking av nettstedsendringer med visuell markering og varsler

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ChartDB

ChartDB

Åpen kildekode-editor for databasediagrammer med AI DDL-eksport og skjemavisualisering

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Chatpad AI

Chatpad AI

Personvernfokusert ChatGPT-webgrensesnitt med lokal datalagring og samtalestyring

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Checkcle

Checkcle

Full-stack oppetid og infrastruktur-overvåking med offentlige statussider

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Checkmate

Checkmate

Åpen kildekode-applikasjon for serverovervåking og opptidssporing

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Checkmk

Checkmk

Infrastruktur- og applikasjonsovervåking med automatisk oppdagelse og varsling

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Chibisafe

Chibisafe

Selvhostet filhvelv for opplasting og deling av filer med delbare lenker

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Åpen kildekode-plattform for ansattintroduksjon med Slack-bot og automatisering av arbeidsflyt

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Chroma

Chroma

Åpen kildekode embedding-database for AI-applikasjoner og semantisk søk

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ClassicPress

ClassicPress

WordPress-forgrening uten Gutenberg-blokkredigerer, fokusert på stabilitet

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ClickHouse

ClickHouse

Kolonnebasert OLAP-database for sanntidsanalyse med spørringsforsinkelse på millisekunder

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CloudBeaver

CloudBeaver

Nettbasert verktøy for omfattende database- og datahåndtering

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Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel-demon for sikker fjerntilgang uten å åpne porter

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Cloudreve

Cloudreve

Selvhostet skylagringsplattform med filbehandling og delingsfunksjoner

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Lett headless CMS-plattform for innholdsadministrasjon og API-er

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Code-Server

Code-Server

VS Code kjører i nettleseren for fjernutvikling fra hvilken som helst enhet

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Coder

Coder

Åpen kildekode-plattform for klargjøring av selvhostede utviklingsmiljøer i skyen

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CodiMD

CodiMD

Sanntids samarbeidende markdown-editor for dokumentasjon og notater

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Collabora Online

Collabora Online

Selvhostet nettleserbasert kontorpakke for samarbeid om dokumentredigering

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CommaFeed

CommaFeed

Selvhostet Google Reader-inspirert RSS-leser med tastatursnarveier og mobilapper

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ConvertX

ConvertX

Selvhostet online filkonverterer som støtter over 1 000 formater

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Convex

Convex

Reaktiv databaseplattform med åpen kildekode for moderne applikasjonsutvikling

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COPS

COPS

Lettvektig PHP OPDS- og HTML-server som eksponerer et Calibre e-bokbibliotek til mobile lesere og nettlesere

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CoreControl

CoreControl

Selvhostet dashbord for administrasjon av servere, oppetid og nettverksinfrastruktur

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Countly

Countly

Personvernfokusert produktanalyse for mobil-, nett- og skrivebordsapplikasjoner

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Crawl4AI

Crawl4AI

Åpen kildekode web-crawler for AI-applikasjoner med LLM-klart utdata

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

OSINT-plattform som aggregerer 27 globale datakilder i sanntid til et enhetlig dashbord

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Ende-til-ende-kryptert samarbeidende kontorpakke med nullkunnskapslagring

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CyberChef

CyberChef

Nettbasert verktøy for kryptering, koding, komprimering og operasjoner for dataanalyse

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Dagu

Dagu

DAG-basert arbeidsflytplanlegger med webgrensesnitt for å administrere cron-jobber og oppgave-pipelines

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Damselfly

Damselfly

Selvhostet fotobehandler med ansiktsgjenkjenning og objektgjenkjenning

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dashdot

dashdot

Minimalistisk serverdashbord med sanntids CPU-, RAM-, lagrings- og nettverksstatistikk

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Dashy

Dashy

Et selvhostbart personlig dashbord med widgets, temaer og statuskontroll

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Databag

Databag

Selvhostet føderert meldingsklient med ende-til-ende-kryptering og emnebaserte tråder

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Databasus

Databasus

Databasus er et verktøy for sikkerhetskopiering av databaser for PostgreSQL, MySQL og MongoDB

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Dataline

Dataline

AI-drevet SQL-chat-grensesnitt for å utforske og visualisere enhver database

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Dawarich

Dawarich

Selvhostet sporer for posisjonshistorikk med heatmaps og reisestatistikk

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite er et visuelt verktøy for å opprette, designe og redigere SQLite-databasefiler

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Denoland nøkkel-verdi-database for Deno Deploy

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Dify

Dify

Åpen kildekode-plattform for å bygge LLM-applikasjoner med RAG, agenter og arbeidsflyter

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Directus

Directus

Headless CMS som pakker inn databaser med dynamisk API og admin-app

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Dittofeed

Dittofeed

Åpen kildekode-plattform for kundeengasjement med automatiserte flerkanalsmeldinger

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Diun

Diun

Docker Image Update Notifier for å motta varsler når avbildninger oppdateres

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docassemble

docassemble

Open source-ekspertsystem for veiledede intervjuer og automatisert dokumentgenerering

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Docker Registry

Docker Registry

Privat Docker-register for lagring og distribusjon av containerbilder

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Dockge

Dockge

Dockge er en stilig, brukervennlig og reaktiv behandler for selvhostede Docker Compose-stakker.

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Docmost

Docmost

Samarbeidswiki og dokumentasjonsplattform med sanntidsredigering

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Docspell

Docspell

Selvhostet dokumentbehandler med OCR, NLP-ekstraksjon og fulltekstsøk

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Documenso

Documenso

Åpen kildekode-dokumentsigneringsplattform for digitale signaturer

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DocuSeal

DocuSeal

Plattform for dokumentsignering med åpen kildekode og funksjoner for e-signatur

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Dograh

Dograh

Kodefri plattform med åpen kildekode for å bygge AI-stemmeagenter på minutter

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DokuWiki

DokuWiki

Lettvekt filbasert wiki-plattform for dokumentasjon og kunnskapsbaser

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Dolibarr

Dolibarr

ERP/CRM-plattform med åpen kildekode for å administrere forretningsdrift

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Domain Locker

Domain Locker

Enhetlig plattform for administrasjon og overvåking av domenenavnporteføljer

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Last ned Spotify-musikk fra YouTube med albumomslag, tekster og metadata

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Dozzle

Dozzle

Lett webgrensesnitt for visning av Docker-containerlogger i sanntid

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Dragonfly

Dragonfly

Høyytelses Redis-kompatibelt minnebasert datalager for moderne maskinvare

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draw.io

draw.io

Gratis diagramverktøy med åpen kildekode for flytskjemaer, UML og nettverksdiagrammer

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drawDB

drawDB

Nettleserbasert databasediagramredigerer med SQL-eksport og -import

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Gratis selvhostet Drizzle Studio på steroider for databaseadministrasjon

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Drupal

Drupal

Åpen kildekode CMS for å bygge og administrere dynamiske nettsteder

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DuckDNS

DuckDNS

Gratis dynamisk DNS-tjeneste for å tilordne IP-adresser til domener

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DumbDo

DumbDo

DumbDo er en utrolig enkel, selvhostet huskeliste som bare fungerer

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Duplicati

Duplicati

Kryptert sikkerhetskopiløsning som støtter skylagring og eksterne servere

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Gratis timebestillingssystem for bedrifter og fagfolk

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Lett MQTT-megler for IoT og meldingsapplikasjoner

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EdgeDB

EdgeDB

Neste generasjons graf-relasjonsdatabase bygget på PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Distribuert søke- og analysemotor bygget på Apache Lucene

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Element

Element

Sikker Matrix-klient med ende-til-ende-kryptering og kryssplattformmeldinger

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EmailEngine

EmailEngine

Selvhostet e-post API-proxy som kobler IMAP og SMTP til REST-endepunkter

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Statistikk- og analyseverktøy for Emby og Jellyfin medieservere

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Enclosed

Enclosed

Minimalistisk nettapplikasjon for sending av private og sikre krypterte notater

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ErsatzTV

ErsatzTV

Selvhostet IPTV-server som bygger direktekanaler fra mediebiblioteket ditt

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Erugo

Erugo

Selvhostet fildelingsplattform med passordbeskyttelse og utløpskontroller

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ESPHome

ESPHome

System for styring av ESP8266/ESP32 mikrokontrollere med YAML

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EspoCRM

EspoCRM

Gratis åpen kildekode CRM for å administrere kontakter, avtaler og kunderelasjoner

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Etherpad

Etherpad

Sanntidsbasert samarbeidsredigeringsprogram for dokumenter med direkte redigering og versjonshistorikk

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EverShop

EverShop

Moderne åpen kildekode e-handelsplattform på Node.js, React, GraphQL og PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

Åpen kildekode WhatsApp API for chatboter, automatisering og meldingsintegrasjoner

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Evolution Go

Evolution Go

Høyytelses WhatsApp API-gateway skrevet i Go for meldingsautomatisering

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Excalidraw

Excalidraw

Virtuell tavle for skissering av håndtegnede diagrammer og felles idémyldring

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Expensave

Expensave

Applikasjon for sporing av personlige og familiære utgifter

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Lettvekts selvhostet personlig utgiftssporer med dashbord og CSV-import

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Explo

Explo

Gjør om ListenBrainz-anbefalinger til spillelister i musikkbiblioteket ditt

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Lettvekts økonomisporer med mobil PWA og skanning av kvitteringer

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Faraday

Faraday

Åpen kildekode-plattform for sårbarhetsstyring for sikkerhetsteam

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Fasten Health

Fasten Health

Selvhostet løsning for personlige og familiens elektroniske pasientjournaler

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Fider

Fider

Åpen kildekode-tilbakemeldingsplattform for innsamling og håndtering av brukertilbakemeldinger

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File Browser

File Browser

Webbasert filbehandler for å bla gjennom, laste opp og administrere filer på serveren din

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File Drop

File Drop

Desentralisert peer-to-peer fildeling ved hjelp av IPFS-teknologi

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FileFlows

FileFlows

Automatisert prosessor for mediefiler som reduserer filstørrelsen med opptil 90%

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FileGator

FileGator

Selvhostet filbehandler for flere brukere med rollebaserte tillatelser og ingen database

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Filestash

Filestash

Selvhostet filbehandler for FTP, SFTP, S3, WebDAV og 20+ lagringsbakender

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Firefly

Firefly

Enkel WireGuard VPN-server med grensesnitt for webadministrasjon

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Firefly III

Firefly III

Profesjonelt selvhostet verktøy for personlig økonomi og budsjettstyring

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Firefox

Firefox

Selvhostet Firefox-nettleser tilgjengelig via webgrensesnitt

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Flagsmith

Flagsmith

Åpen kildekode funksjonsflagg og fjernkonfigurasjonstjeneste med A/B-testing

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Flame

Flame

Selvhostet startside og applikasjonsdashbord for ditt homelab

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FlareSolverr

FlareSolverr

Proxy-server for å omgå Cloudflare-beskyttelse for web-skraping

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

Databasefri Markdown-notatapp med wikilenker og fulltekstsøk

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Fleet

Fleet

Åpen kildekode-plattform for enhetsadministrasjon og endepunktsikkerhet, drevet av osquery

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FlexGet

FlexGet

YAML-drevet automatiseringsverktøy for nedlasting av medier fra RSS, torrenter og Usenet

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Flipt

Flipt

Selvhostet plattform for administrasjon av funksjonsflagg med Git-integrasjon

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Flowise

Flowise

Åpen kildekode lavkode-verktøy for å bygge LLM-orkestreringsflyter og AI-agenter

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Focalboard

Focalboard

Åpen kildekode-prosjektstyringsverktøy med Kanban-tavler, tabeller og kalendervisninger

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Forgejo

Forgejo

Selvhostet lettvekt Git-tjeneste med webgrensesnitt og samarbeidsfunksjoner

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Form.io

Form.io

Åpen kildekode skjemabygger og plattform for databehandling med REST API

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Formbricks

Formbricks

Spørreundersøkelsesplattform med åpen kildekode for tilbakemeldinger fra app, lenke, nettsted og e-post

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FossFLOW

FossFLOW

Nettleserbasert isometrisk diagramverktøy for visualisering av infrastruktur

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Foundry VTT

Foundry VTT

Selvhostet virtuelt spillebord for online rollespillkampanjer med kart og terninger

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FreeCAD

FreeCAD

Nettlesertilgjengelig parametrisk 3D CAD-modellerer for ingeniørfag og design

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FreeScout

FreeScout

Lettvekts åpen kildekode helpdesk og delt innbokssystem

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FreshRSS

FreshRSS

Selvhostet RSS-aggregator for administrering og lesing av feedene dine

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Gatus

Gatus

Utviklerorientert statusside med overvåking av oppetid for flere protokoller og varsling

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Gerrit

Gerrit

Bedriftsklart nettbasert system for kodegjennomgang basert på Git

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Ghost

Ghost

Ghost er en kraftig plattform for profesjonell publisering

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Ghostfolio

Ghostfolio

Programvare for formuesforvaltning med åpen kildekode for sporing av investeringsporteføljer

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GIMP

GIMP

Nettlesertilgjengelig profesjonell bilderedigerer og grafisk designverktøy

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Gitea

Gitea

Gitea er en lettvektig Git-vertsplattform med åpen kildekode

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GitIngest

GitIngest

Git til LLM-vennlig tekstkonverterer for AI-drevet kodeanalyse

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GitLab

GitLab

GitLab er en komplett DevOps-plattform for administrasjon av Git-repositorier og CI/CD

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Glance

Glance

Selvhostet dashbord som samler alle feedene dine på ett sted

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Glances

Glances

Glances er et kryssplattform systemovervåkingsverktøy med webgrensesnitt

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry-kompatibel plattform for feilsporing og ytelsesovervåking

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GLPI

GLPI

Åpen kildekode-programvare for IT-ressursforvaltning og helpdesk for IT-drift

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GoatCounter

GoatCounter

Personvernfokusert webanalyse uten informasjonskapsler eller sporing av personopplysninger

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GoCD

GoCD

Server for kontinuerlig leveranse med verdistrømkartlegging og modellering av pipeline

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Gogs

Gogs

Gogs er en selvhostet Git-tjeneste for smertefri prosjektstyring

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Gokapi

Gokapi

Selvhostet fildelingsserver med utløpende lenker og S3-støtte

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Gonic

Gonic

Lett selvhostet Subsonic musikkstrømmingsserver skrevet i Go

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Gotenberg

Gotenberg

Docker-drevet tilstandsløs API for sømløs PDF-konvertering og generering

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Gotify

Gotify

Egenhostet server for push-varsler med et enkelt REST API

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API og nettgrensesnitt for automatisering av meldinger for flere enheter

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Grafana

Grafana

Plattform for observerbarhet med åpen kildekode for metrikkvisualisering og -overvåking

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Gramps Web

Gramps Web

Selvhostet slektsforskningsplattform for å bygge og dele slektstrær

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Grav

Grav

Moderne flatfil-CMS som ikke krever database, bare filer og mapper

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Grimmory

Grimmory

Selvhostet verktøy for boksamlinger med innebygd leser og synkronisering av enheter

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Grimoire

Grimoire

Selvhostet bokmerkebehandler med automatisk metadatauttrekk og fulltekstsøk

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Grist

Grist

Åpen kildekode-hybrid av regneark og database for å bygge dataapplikasjoner

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Åpen kildekode-plattform for funksjonsflagging og A/B-testing

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Habitica

Habitica

Spillifisert oppgavebehandler som forvandler produktivitet til et RPG-eventyr

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Halo

Halo

Moderne åpen kildekode-CMS med plugin-markedsplass og blokkbasert redigeringsprogram

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

GraphQL-motor med åpen kildekode og umiddelbare API-er over enhver database

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Headscale

Headscale

Selvhostet Tailscale-kompatibel kontrollserver for WireGuard mesh-nettverk

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Healthchecks

Healthchecks

Åpen kildekode-overvåking av cron-jobber og bakgrunnsoppgaver med umiddelbare varsler

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HedgeDoc

HedgeDoc

Markdown-redigeringsprogram for sanntidssamarbeid for teamdokumentasjon

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Heimdall

Heimdall

Kontrollpanel for applikasjoner for å organisere og få tilgang til nettjenestene dine

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Hermes Agent

Hermes Agent

Selvforbedrende AI-agent med innebygd læringssløyfe og flerplattformsmeldinger

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Selvhostet Hermes AI-agent og webchat-grensesnitt pakket i én Docker-utrulling

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Åpen kildekode-kommandosenter for web-brukergrensesnitt til Hermes AI-agenten

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HeyForm

HeyForm

Samtalebasert skjemabygger med åpen kildekode, betinget logikk og analyse

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Hi.Events

Hi.Events

Åpen kildekode og selvhostet plattform for arrangementhåndtering og billettsalg

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Homarr

Homarr

Moderne selvhostet dashbord for å organisere og overvåke alle tjenestene dine

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Home Assistant

Home Assistant

Smarthusplattform med åpen kildekode for styring av smarte enheter

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Homebox

Homebox

System for inventar og organisering, laget for hjemmebrukere

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Homebridge

Homebridge

HomeKit-bro for ikke-Apple smarthjemenheter ved hjelp av tilleggsprogrammer

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Homepage

Homepage

Moderne, tilpassbart applikasjonsdashbord med Docker-integrasjon

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Homer

Homer

Enkelt selvhostet statisk dashbord for å organisere alle dine servertjenester

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Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Selvhostet plantestyringssystem for sporing av stellrutiner og hageorganisering

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Huginn

Huginn

Selvhostet automatiseringsplattform for å bygge overvåkingsagenter

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Hugo

Hugo

Lynrask statisk nettstedgenerator bygget med Go

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HumHub

HumHub

Åpen kildekode sosialt nettverk for bedrifter og intranettplattform for team

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imgproxy

imgproxy

Rask, dynamisk bildebehandlingsserver for skalering, beskjæring og formatkonvertering.

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Immich

Immich

Immich er en høyytelses selvhostet løsning for foto- og videoadministrasjon

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Infisical

Infisical

Hemmelighetsbehandler med åpen kildekode for synkronisering av miljøvariabler og API-nøkler på tvers av team og infrastruktur

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Enhetlig tidsserieplattform med Flux-spørringer og integrert webgrensesnitt

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Inkscape

Inkscape

Nettleserbasert redigeringsprogram for vektorgrafikk til illustrasjoner og SVG-design

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InsForge

InsForge

Åpen kildekode backend-plattform med autentisering, database og lagring for AI-agenter

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InvenTree

InvenTree

Åpen kildekode delebeholdning og BOM-håndtering for ingeniørteam

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Invidious

Invidious

Personvernvennlig alternativ front-end for YouTube uten annonser eller sporing

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Invio

Invio

Minimalistisk selvhostet faktureringssystem for frilansere og små team

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Faktureringsplattform med åpen kildekode for frilansere og små bedrifter

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Faktureringsplattform med åpen kildekode, med estimater, utgifter og betalingsportal

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Isso

Isso

Lett, selvhostet Disqus-alternativ for blogger og statiske nettsteder

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Åpen kildekode PSA-plattform for MSP-er med IT-dokumentasjon, billetthåndtering og fakturering

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iTop

iTop

Open-source ITSM-plattform og CMDB for IT-tjeneste- og infrastrukturstyring

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Jackett

Jackett

Torrent tracker-proxy som oversetter spørringer for Sonarr, Radarr og andre automatiseringsverktøy

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Jaeger

Jaeger

Jaeger er et distribuert sporingssystem med åpen kildekode for overvåking av mikrotjenester

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Jellyfin

Jellyfin

Fri og åpen kildekode-medieserver for organisering og strømming av ditt mediebibliotek

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Jellyseerr

Jellyseerr

Administrasjonsverktøy for medieforespørsler for Jellyfin, Emby og Plex med godkjenningsflyt

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Jenkins

Jenkins

Jenkins er en automatiseringsserver med åpen kildekode for CI/CD-pipelines

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Selvhostet videokonferanseplattform med skjermdeling og opptak

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Jitsu

Jitsu

Kundedataplattform med åpen kildekode og pipeline for hendelsesstrøm for ingeniører

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JobOps

JobOps

Selvhostet jobbsøkingspipeline som søker i stillingsportaler og skreddersyr CV-er

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Joomla

Joomla

Åpen kildekode CMS for bygging av dynamiske nettsteder og webapplikasjoner

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Joplin Server

Joplin Server

Selvhostet synkroniseringsserver for Joplin notatapplikasjon

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Jotty

Jotty

Lett notat- og sjekkliste-app med Markdown og Kanban-tavler

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jsreport

jsreport

Selvhostet rapportserver for PDF, Excel og DOCX fra HTML-maler

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JumpServer

JumpServer

Sentralisert gateway for privilegert tilgang til SSH-, RDP- og databaseøkter

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktivt nettmiljø for live kode, dataanalyse og visualiseringer

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab er et nettbasert interaktivt utviklingsmiljø for notatbøker og kode

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Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

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Kan

Kan

Kanban-tavle og prosjektstyringsverktøy med åpen kildekode, et Trello-alternativ

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Åpen kildekode-prosjektledelse med kanban-tavler og GitHub-integrasjon

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Kapowarr

Kapowarr

Selvhostet tegneseriebehandler for automatisert nedlasting og organisering

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Karakeep

Karakeep

Karakeep er en selvhostet bokmerkebehandler med AI-drevet merking og søk

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Kavita

Kavita

Selvhostet digitalt bibliotek for tegneserier, manga og e-bøker

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Keila

Keila

Selvhostet nyhetsbrevplattform med dra-og-slipp-redigeringsprogram og SMTP-levering

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Kener

Kener

Statusside og plattform for oppetidsovervåking med åpen kildekode og hendelseshåndtering

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Kestra

Kestra

Åpen kildekode-plattform for orkestrering av arbeidsflyter for datapipelines og automatisering

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Keycloak

Keycloak

Identitets- og tilgangsstyring med åpen kildekode, SSO, OAuth2 og SAML

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Khoj

Khoj

AI-assistent med åpen kildekode for å chatte med dokumentene dine og nettet

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Kibana

Kibana

Åpen kildekode visualiseringsgrensesnitt for Elasticsearch med dashbord og søk

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Kill Bill

Kill Bill

Åpen kildekode-plattform for abonnementsfakturering og betaling for SaaS og markedsplasser

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Kimai

Kimai

Selvhostet timeregistrering for frilansere, byråer og team

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KitchenOwl

KitchenOwl

Selvhostet delt handleliste, oppskriftsbehandler og måltidsplanlegger

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Koillection

Koillection

Selvhostet samlingsbehandler for katalogisering av bøker, spill, vinyl og mer

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Komari

Komari

Lett selvhostet dashbord for serverovervåking med sanntidsmålinger

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Komga

Komga

Selvhostet medieserver for tegneserier, manga, magasiner og e-bøker med OPDS og synkroniseringsstøtte

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Kong

Kong

Skybasert API-gateway bygget for hybrid- og multi-sky-miljøer

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Kotaemon

Kotaemon

Åpen kildekode-chatbot for spørsmål og svar om dokumenter med støtte for flere LLM-er og OCR.

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Kroki

Kroki

Enhetlig diagram-som-kode API som gjengir 30+ diagramtyper over HTTP

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Kutt

Kutt

Moderne selvhostet URL-forkorter med egne domener, analyser og REST API

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Label Studio

Label Studio

Åpen kildekode-plattform for datamerking og annotering til maskinlæringsprosjekter

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Lago

Lago

Plattform for måling med åpen kildekode og bruksbasert fakturering

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Langflow

Langflow

Langflow er et visuelt verktøy for å bygge AI-arbeidsflyter til LLM-applikasjoner.

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Langfuse

Langfuse

Åpen kildekode-plattform for LLM-utvikling, observerbarhet og evaluering

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LanguageTool

LanguageTool

Åpen kildekode grammatikk-, stil- og stavekontroll for 25+ språk

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Selvhostet automatisering for nedlastinger av e-bøker og lydbøker med forfattersporing

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Leantime

Leantime

Åpen kildekode-prosjektstyringssystem utviklet for ikke-prosjektledere

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Lemmy

Lemmy

Føderert lenkeaggregator og diskusjonsplattform for selvhostede forum

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LibreChat

LibreChat

LibreChat er et AI-chatgrensesnitt med RAG-støtte for flerleverandør LLM-bruk

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LibreDesk

LibreDesk

Kundestøtte med åpen kildekode, omnikanal sakshåndtering, live chat og SLA-håndtering

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LibrePhotos

LibrePhotos

Selvhostet bildeadministrasjon med ansiktsgjenkjenning og AI-drevet søk

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LibreSpeed

LibreSpeed

Selvhostet HTML5 internett-hastighetstestserver med innebygd resultatdatabase

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LibreTranslate

LibreTranslate

Gratis og åpen kildekode API for maskinoversettelse som er fullstendig selvhostet

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Lidarr

Lidarr

Automatisert verktøy for administrasjon og organisering av musikksamlinger for Usenet og torrents

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Lightdash

Lightdash

BI-plattform med åpen kildekode bygget rundt dbt for datautforskning og dashbord

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LimeSurvey

LimeSurvey

Profesjonell plattform for nettbaserte spørreundersøkelser til opprettelse og administrasjon av spørreskjemaer

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Linkding

Linkding

Linkding er en minimalistisk, rask, selvhostet bokmerkebehandler

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LinkStack

LinkStack

Selvhostet Linktree-alternativ for merkevaretilpassede lenke-i-bio-sider

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden er en selvhostet bokmerkebehandler med arkivering av hele sider

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Listmonk

Listmonk

Høyytelses selvhostet styringssystem for nyhetsbrev og e-postlister

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM er en AI-gateway for å kalle på 100+ LLM-er i OpenAI-format.

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Livebook

Livebook

Elixir-notatbøker med åpen kildekode for datavitenskap, ML og sanntidssamarbeid

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LLDAP

LLDAP

Lettvekts autentiseringsserver som tilbyr en forenklet LDAP-backend for selvhostede apper

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LMS

LMS

Lettvektig selvhostet server for musikkstrømming med Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

Moderne åpen kildekode AI-chatrammeverk som støtter flere LLM-leverandører

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Local Deep Research

Local Deep Research

Selvhostet AI-assistent for dybdeforskning drevet av sky-LLM-leverandører

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LocalAI

LocalAI

Selvhostet OpenAI-kompatibel API-server for lokal AI-modellinferens

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Locust

Locust

Python-basert verktøy for distribuert belastningstesting med et sanntids webgrensesnitt

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Logseq

Logseq

Selvhostet personvernfokusert kunnskapsbase og blokkbasert disposisjonsverktøy

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Logto

Logto

Logto er en omfattende identitets- og autentiseringsplattform med støtte for OAuth og OIDC

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LubeLogger

LubeLogger

Omfattende system for kjøretøyvedlikehold og drivstoffstyring

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Lychee

Lychee

Selvhostet plattform for bildeadministrasjon med albumorganisering, EXIF-visning og detaljerte delingskontroller

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Mage AI

Mage AI

Mage AI er et datapipeline-verktøy for å bygge og administrere ETL-arbeidsflyter

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Selvhostet e-postarkivering med IMAP-synkronisering, fulltekstsøk og eksport

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Mailpit

Mailpit

SMTP e-post testverktøy med åpen kildekode og en nettleserbasert innboks for utviklere

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Maloja

Maloja

Selvhostet musikkscrobble-database med personlige lytteoversikter

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Manticore Search

Manticore Search

Søkemotor med åpen kildekode med fulltekst- og vektorsøk via MySQL-protokoll

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MariaDB

MariaDB

Relasjonsdatabaseserver med åpen kildekode og direkte erstatning for MySQL

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Marimo

Marimo

Reaktiv Python-notatbok med åpen kildekode, SQL-støtte og reproduserbar utførelse

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Marreta

Marreta

Selvhostet artikkelproxy for ren, reklamefri lesing med intelligent bufring

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Mastodon

Mastodon

Selvhostet føderert mikrobloggserver basert på ActivityPub-standarden

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Mathesar

Mathesar

Webgrensesnitt i regnearkstil for å utforske og redigere PostgreSQL-databaser

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Matomo

Matomo

Ledende åpen kildekode webanalyseplattform med fullstendig dataeierskap og personvern

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Matrix-hjemmeserver med åpen kildekode for desentralisert, kryptert kommunikasjon

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Mattermost

Mattermost

Samarbeidsplattform for team med åpen kildekode, med meldinger, fildeling og integrasjoner

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Mautic

Mautic

Åpen kildekode-markedsføringsautomatisering for e-postkampanjer, lead-scoring og reiser

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MaxKB

MaxKB

MaxKB er en åpen kildekode-plattform for å bygge bedriftsklare AI-agenter for kunnskapsbaser.

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Dokumenthåndtering med åpen kildekode, OCR, fulltekstsøk og arbeidsflyter

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Maybe

Maybe

Åpen kildekode-applikasjon for personlig økonomi og formuesforvaltning

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Mazanoke

Mazanoke

Nettleserbasert bildeoptimalisator med formatkonvertering og fjerning av EXIF

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Mealie

Mealie

Mealie er en selvhostet oppskriftsbehandler med måltidsplanlegging og handlelister

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Medusa

Medusa

Automatisk behandler for videobibliotek for TV-serier med Plex- og Jellyfin-støtte

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Meilisearch

Meilisearch

Lynrask søkemotor for moderne applikasjoner

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Memgraph

Memgraph

In-memory grafdatabase for sanntidsanalyse på tilkoblede data

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Memos

Memos

Memos er en lettvektig, personvernfokusert notatapplikasjon

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MeshCentral

MeshCentral

Selvhostet plattform for fjernovervåking og administrasjon av stasjonære datamaskiner, servere og IoT-enheter

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Metabase

Metabase

Åpen kildekodebasert plattform for forretningsintelligens, datavisualisering og analyse

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Nettleserbasert MetaTrader 5 handelsterminal for valuta- og CFD-handel døgnet rundt

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MeTube

MeTube

MeTube er en nettbasert videonedlaster for YouTube og andre plattformer

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MicroBin

MicroBin

Lettvektig selvhostet pastebin, fildeler og URL-forkorter i Rust

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Milvus

Milvus

Vektordatabase med åpen kildekode, bygget for AI-applikasjoner og likhetssøk

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MindsDB

MindsDB

MindsDB er en AI-plattform for å bygge maskinlæringsmodeller fra bedriftsdata

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Mini QR

Mini QR

Selvhostet QR-kodegenerator med egendefinerte stiler og batcheksport

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Miniflux

Miniflux

Minimalistisk og prinsippfast RSS-leser med et rent webgrensesnitt

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MiroFish

MiroFish

AI-prediksjonsmotor drevet av simulering av multiagent svermintelligens

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MiroTalk

MiroTalk

Selvhostet P2P-videokonferanser med ubegrenset antall rom og skjermdeling

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Mongo Express

Mongo Express

Web-basert MongoDB-administrasjonsgrensesnitt for å bla gjennom, redigere og administrere databaser

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MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentorientert NoSQL-database med JSON-lignende dokumentlagring

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Monica

Monica

System for personlig relasjonsstyring for å dokumentere livet ditt

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Moodist

Moodist

Mikser for omgivende lydlandskap med produktivitetsverktøy for dyp konsentrasjon og avslapning

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Moodle

Moodle

Åpen kildekode-læringsplattform brukt av over 489 millioner brukere verden over

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Morphic

Morphic

AI-søkemotor med åpen kildekode, med generative svar og kildehenvisninger

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mStream

mStream

Lett selvhostet musikkstrømmeserver med native iOS- og Android-apper

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Mylar3

Mylar3

Selvhostet automatisert tegneserienedlaster og bibliotekbehandler

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MySQL

MySQL

Rask, pålitelig relasjonsdatabase med åpen kildekode for nett- og app-arbeidsbelastninger

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n8n

n8n

Plattform for arbeidsflytautomatisering med visuelt nodebasert grensesnitt

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Nango

Nango

Åpen kildekode OAuth- og API-integrasjonsplattform for 300+ tjenester

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NATS

NATS

Skybasert meldingssystem med pub/sub, request-reply og JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome er en selvhostet musikkserver med nett- og mobilstrømming

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Neko

Neko

Selvhostet virtuell nettleser for samarbeidsbasert nettlesing og strømming

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Neo4j

Neo4j

Verdens ledende grafdatabase med åpen kildekode for tilkoblede data

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NetBird Client

NetBird Client

Sikker WireGuard-basert mesh VPN-klient med SSO og detaljerte tilgangskontroller

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NetBox

NetBox

Modellering av nettverksinfrastruktur med åpen kildekode for IPAM, DCIM og dokumentasjon

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Netdata

Netdata

Sanntids overvåkingsagent for infrastruktur med 800+ integrasjoner

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New API

New API

Nytt API er en LLM-gateway og et AI-ressursstyringssystem for flere leverandører.

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud er en kraftig selvhostet produktivitetsplattform

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Nexterm

Nexterm

Nettleserbasert serveradministrasjon for SSH-, VNC- og RDP-tilkoblinger

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universell behandler for artefaktregister for Maven, npm, Docker og PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase er en utvidbar no-code/low-code plattform for å bygge applikasjoner

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NocoDB

NocoDB

Åpen kildekode Airtable-alternativ som gjør om databaser til smarte regneark

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Node-RED

Node-RED

Visuelt lavkodeverktøy for tilkobling av IoT-enheter, API-er og nettjenester

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NodeBB

NodeBB

NodeBB er en moderne sanntids diskusjonsplattform for å bygge nettsamfunn

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Norish

Norish

Selvhostet oppskriftsbehandler med import fra sosiale medier og synkronisering av husholdning

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Selvhostet markdown kunnskapsbase med grafvisning og AI-integrasjon

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Notifuse

Notifuse

Selvhostet e-postmarkedsføring og transaksjonell e-postplattform

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Novu

Novu

Varslingsinfrastruktur med åpen kildekode for e-post, SMS og push-levering

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ntfy

ntfy

Selvhostet push-varslingsserver for sending av varsler via enkle HTTP-forespørsler

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NZBGet

NZBGet

Effektiv C++ Usenet binær nedlaster med PAR2-reparasjon og webgrensesnitt

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NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet metasøk-aggregator som forener indekserere bak ett Newznab API

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October CMS

October CMS

Laravel-basert PHP CMS for å bygge fleksible nettsteder og webapplikasjoner

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Odoo

Odoo

Åpen kildekode ERP- og CRM-plattform for bedriftsstyring og e-handel

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Odysseus

Odysseus

Selvhostet AI-arbeidsområde med chat, agenter, dyp research og vedvarende minne

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OliveTin

OliveTin

Selvhostet webgrensesnitt for sikker kjøring av forhåndsdefinerte skallkommandoer

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Ollama

Ollama

Kjør store språkmodeller lokalt med et enkelt API for AI-applikasjoner

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Ombi

Ombi

Selvhostet forespørselssystem for Plex, Emby og Jellyfin med automatisk oppfyllelse

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OmniTools

OmniTools

OmniTools er et alt-i-ett nettverktøysett med over 80 verktøy for hverdagslige oppgaver.

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OneDev

OneDev

OneDev er en selvhostet Git-server med innebygd CI/CD og prosjektstyring

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Del selvdestruerende hemmeligheter via engangsvisningslenker

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Selvhostet nettbasert kontorpakke med MS Office-kompatibel samarbeidsredigering

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Onyx

Onyx

AI-chat og bedriftssøkeplattform med åpen kildekode som fungerer med alle LLM-er

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Åpen kildekode-plattform for tidsskriftadministrasjon og publisering med åpen tilgang

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Open Notebook

Open Notebook

AI-drevet notatbokapp for skriving, forskning og organisering av kunnskap i ett arbeidsområde

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Open WebUI

Open WebUI

Selvhostet AI-chatgrensesnitt som støtter flere LLM-leverandører med RAG-funksjonalitet

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OpenBao

OpenBao

Åpen kildekode-hemmelighetsbehandler for lagring og tilgang til sensitive legitimasjoner

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OpenClaw

OpenClaw

Personlig AI-assistent med flerkanals meldingsstøtte (tidligere Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Filsynkronisering og samarbeid med åpen kildekode og innebygd identitetsadministrasjon

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OpenEMR

OpenEMR

Elektroniske helsejournaler med åpen kildekode og praksisadministrasjon for klinikker

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Opengist

Opengist

Selvhostet pastebin drevet av Git, åpen kildekode-alternativ til GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

Autonom AI-agent med åpen kildekode for oppgaver innen programvareutvikling

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OpenHuman

OpenHuman

Selvhostet personlig AI-kjerne med minne, agenter og 118+ appintegrasjoner

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OpenObserve

OpenObserve

Cloud-native plattform for observabilitet for logger, metrikker, sporinger og dashbord

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OpenPanel

OpenPanel

Personvernfokusert produktanalyse med sanntidsdashbord og øktavspilling

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OpenProject

OpenProject

Prosjektledelse med åpen kildekode, Gantt-diagrammer, Agile-tavler og tidssporing

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OpenSearch

OpenSearch

Søke- og analysemotor med åpen kildekode, fellesskapsforgrening av Elasticsearch

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OpenSign

OpenSign

Gratis og åpen kildekode DocuSign-alternativ for juridisk bindende dokumentsignering

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Selvhostet HTML5 nettverkshastighetstest uten Flash eller Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking er en åpen kildekode kontekstdatabase bygget for AI-agenter

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Fullverdig VPN-server med nettbasert administrasjon og klientadministrasjon

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OpnForm

OpnForm

Skjemabygger med åpen kildekode, betinget logikk, innebygginger og svarhåndtering

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OrangeHRM

OrangeHRM

HR-plattform med åpen kildekode for ansattadministrasjon, fraværsstyring og rekruttering

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Outline

Outline

Outline er en moderne teamwiki og kunnskapsbase med sanntidssamarbeid

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Overleaf

Overleaf

Samarbeidende LaTeX-redigeringsprogram med åpen kildekode for vitenskapelig og akademisk skriving

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Overseerr

Overseerr

Verktøy for Plex for å administrere medieforespørsler og oppdage innhold, med godkjenningsarbeidsflyt

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Owncast

Owncast

Selvhostet direktestrømming og chat-server med RTMP- og Fediverse-støtte

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ownCloud

ownCloud

Selvhostet filsynkronisering, deling og samarbeidsplattform for team

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OxiCloud

OxiCloud

Lettvektig Rust-basert selvhostet skylagring med Nextcloud klientstøtte

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PairDrop

PairDrop

PairDrop er et nettbasert filoverføringsverktøy for øyeblikkelige overføringer mellom enheter

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Paisa

Paisa

Personlig økonomioversikt med dobbelt bokholderi og investeringssporing

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Userspace WireGuard tunnelklient for sikker fjerntilgang via Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip er en AI/ML-orkestreringsplattform for autonome team

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Dokumenthåndteringssystem som omdanner fysiske dokumenter til søkbare digitale arkiver

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Papermerge

Papermerge

Dokumenthåndteringssystem med åpen kildekode for skanning, OCR og organisering av PDF-er

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Papra

Papra

Minimalistisk plattform med åpen kildekode for dokumenthåndtering og arkivering

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Parseable

Parseable

Datasjø med åpen kildekode for observerbarhet av logger, metrikker og spor

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Passbolt

Passbolt

Team-passordbehandler med åpen kildekode, med ende-til-ende OpenPGP-kryptering og deling.

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Password Pusher

Password Pusher

Selvhostet hemmelighetsdeling med engangs- og utløpende lenker for passord og filer

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Pastefy

Pastefy

Pastefy er en selvhostet pastebin for sikker deling av kodebiter

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PatchMon

PatchMon

Selvhostet plattform for Linux-patchadministrasjon og flåteovervåking

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Paymenter

Paymenter

Åpen kildekode-plattform for fakturering og abonnementsadministrasjon for hostingselskaper

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PdfDing

PdfDing

Selvhostet PDF-behandler med enhetssynkronisering og nettleserbasert annotering