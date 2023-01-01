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Ruting-proxy for AI API med token-optimalisering for 40+ LLM-leverandørerVelg
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Fullverdig grensesnitt for databaseadministrasjon som støtter 11+ databasesystemerVelg
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Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryVelg
Åpen kildekode LLMOps-plattform for prompts, evaluering og LLM-observerbarhetVelg
Vedvarende minne for AI-kodeagenter med hybrid BM25 vektor- og grafsøkVelg
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Personlig flylogg med interaktivt kart, statistikk og flerbrukerstøtteVelg
AI-agent for innholdsmarkedsføring med åpen kildekode til flerplattformpublisering og -inntektsgenereringVelg
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Åpen kildekode-plattform for varslingshåndtering for konsolidering av overvåkingsvarslerVelg
Selvhostet kunnskapsbase med utvidet Markdown og dokumentbaserte tillatelserVelg
Selvhostet filliste og WebDAV-server med støtte for 30+ lagringsløsningerVelg
Webgrensesnitt for nedlasting av videoer fra YouTube og andre nettstederVelg
Ampache er en nettbasert applikasjon for strømming av lyd og video og en mediebehandler.Velg
Lett selvhostet wiki med Git-støttede sider og Markdown-redigeringVelg
AnonUpload er et sikkert anonymt fillagringsprogram uten databasekravVelg
Alt-i-ett AI-applikasjon for RAG, agenter og chatroboter med enhver LLM-leverandørVelg
Åpen kildekode-plattform for spørsmål og svar, for kunnskapsdeling i team og fellesskapsbyggingVelg
Open source-plattform for DORA-metrikker og analyse for ingeniørteamVelg
Klientløs nettbasert fjernskrivebordsgateway for RDP, VNC, SSH og TelnetVelg
Søkeplattform for bedrifter med åpen kildekode, bygget på Apache LuceneVelg
Apache Superset er en moderne plattform for datagransking og visualisering for BIVelg
AppFlowy er et AI-drevet arbeidsområde med åpen kildekode og et Notion-alternativVelg
Lettvektig REST API for sending av push-varsler til 120+ tjenesterVelg
Åpen kildekode lavkodeplattform for å bygge interne verktøy og applikasjonerVelg
Personvernfokusert SDK-analyse for mobil-, skrivebords- og nettapperVelg
Innebygd fler-modell-database for grafer, dokumenter og nøkkel-verdi-dataVelg
Multimodell-database for graf, dokument, nøkkel-verdi og tidsseriedataVelg
Selvhostet løsning for internettarkivering for å bevare nettsider og medierVelg
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AstrBot er et åpen kildekode-rammeverk for AI-chatbots på flere plattformer.Velg
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Identitetsleverandør med åpen kildekode fokusert på fleksibilitet og allsidighetVelg
Åpen kildekode selvhostet autentiseringsserver med sosial pålogging, MFA og RBACVelg
Selvhostet plattform for Database-som-en-tjeneste med åpen kildekode for automatisering av PostgreSQLVelg
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Åpen kildekode Zapier-alternativ for å koble sammen apper og automatisere arbeidsflyterVelg
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GraphQL-motor med åpen kildekode og umiddelbare API-er over enhver databaseVelg
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Torrent tracker-proxy som oversetter spørringer for Sonarr, Radarr og andre automatiseringsverktøyVelg
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Interaktivt nettmiljø for live kode, dataanalyse og visualiseringerVelg
JupyterLab er et nettbasert interaktivt utviklingsmiljø for notatbøker og kodeVelg
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsVelg
Kanban-tavle og prosjektstyringsverktøy med åpen kildekode, et Trello-alternativVelg
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareVelg
Åpen kildekode-prosjektledelse med kanban-tavler og GitHub-integrasjonVelg
Selvhostet tegneseriebehandler for automatisert nedlasting og organiseringVelg
Karakeep er en selvhostet bokmerkebehandler med AI-drevet merking og søkVelg
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Statusside og plattform for oppetidsovervåking med åpen kildekode og hendelseshåndteringVelg
Åpen kildekode-plattform for orkestrering av arbeidsflyter for datapipelines og automatiseringVelg
Identitets- og tilgangsstyring med åpen kildekode, SSO, OAuth2 og SAMLVelg
AI-assistent med åpen kildekode for å chatte med dokumentene dine og nettetVelg
Åpen kildekode visualiseringsgrensesnitt for Elasticsearch med dashbord og søkVelg
Åpen kildekode-plattform for abonnementsfakturering og betaling for SaaS og markedsplasserVelg
Selvhostet timeregistrering for frilansere, byråer og teamVelg
Selvhostet delt handleliste, oppskriftsbehandler og måltidsplanleggerVelg
Selvhostet samlingsbehandler for katalogisering av bøker, spill, vinyl og merVelg
Lett selvhostet dashbord for serverovervåking med sanntidsmålingerVelg
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Åpen kildekode-chatbot for spørsmål og svar om dokumenter med støtte for flere LLM-er og OCR.Velg
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Moderne selvhostet URL-forkorter med egne domener, analyser og REST APIVelg
Åpen kildekode-plattform for datamerking og annotering til maskinlæringsprosjekterVelg
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Langflow er et visuelt verktøy for å bygge AI-arbeidsflyter til LLM-applikasjoner.Velg
Åpen kildekode-plattform for LLM-utvikling, observerbarhet og evalueringVelg
Åpen kildekode grammatikk-, stil- og stavekontroll for 25+ språkVelg
Selvhostet automatisering for nedlastinger av e-bøker og lydbøker med forfattersporingVelg
Åpen kildekode-prosjektstyringssystem utviklet for ikke-prosjektledereVelg
Føderert lenkeaggregator og diskusjonsplattform for selvhostede forumVelg
LibreChat er et AI-chatgrensesnitt med RAG-støtte for flerleverandør LLM-brukVelg
Kundestøtte med åpen kildekode, omnikanal sakshåndtering, live chat og SLA-håndteringVelg
Selvhostet bildeadministrasjon med ansiktsgjenkjenning og AI-drevet søkVelg
Selvhostet HTML5 internett-hastighetstestserver med innebygd resultatdatabaseVelg
Gratis og åpen kildekode API for maskinoversettelse som er fullstendig selvhostetVelg
Automatisert verktøy for administrasjon og organisering av musikksamlinger for Usenet og torrentsVelg
BI-plattform med åpen kildekode bygget rundt dbt for datautforskning og dashbordVelg
Profesjonell plattform for nettbaserte spørreundersøkelser til opprettelse og administrasjon av spørreskjemaerVelg
Linkding er en minimalistisk, rask, selvhostet bokmerkebehandlerVelg
Selvhostet Linktree-alternativ for merkevaretilpassede lenke-i-bio-siderVelg
Linkwarden er en selvhostet bokmerkebehandler med arkivering av hele siderVelg
Høyytelses selvhostet styringssystem for nyhetsbrev og e-postlisterVelg
LiteLLM er en AI-gateway for å kalle på 100+ LLM-er i OpenAI-format.Velg
Elixir-notatbøker med åpen kildekode for datavitenskap, ML og sanntidssamarbeidVelg
Lettvekts autentiseringsserver som tilbyr en forenklet LDAP-backend for selvhostede apperVelg
Lettvektig selvhostet server for musikkstrømming med Subsonic APIVelg
Moderne åpen kildekode AI-chatrammeverk som støtter flere LLM-leverandørerVelg
Selvhostet AI-assistent for dybdeforskning drevet av sky-LLM-leverandørerVelg
Selvhostet OpenAI-kompatibel API-server for lokal AI-modellinferensVelg
Python-basert verktøy for distribuert belastningstesting med et sanntids webgrensesnittVelg
Selvhostet personvernfokusert kunnskapsbase og blokkbasert disposisjonsverktøyVelg
Logto er en omfattende identitets- og autentiseringsplattform med støtte for OAuth og OIDCVelg
Omfattende system for kjøretøyvedlikehold og drivstoffstyringVelg
Selvhostet plattform for bildeadministrasjon med albumorganisering, EXIF-visning og detaljerte delingskontrollerVelg
Mage AI er et datapipeline-verktøy for å bygge og administrere ETL-arbeidsflyterVelg
Selvhostet e-postarkivering med IMAP-synkronisering, fulltekstsøk og eksportVelg
SMTP e-post testverktøy med åpen kildekode og en nettleserbasert innboks for utviklereVelg
Selvhostet musikkscrobble-database med personlige lytteoversikterVelg
Søkemotor med åpen kildekode med fulltekst- og vektorsøk via MySQL-protokollVelg
Relasjonsdatabaseserver med åpen kildekode og direkte erstatning for MySQLVelg
Reaktiv Python-notatbok med åpen kildekode, SQL-støtte og reproduserbar utførelseVelg
Selvhostet artikkelproxy for ren, reklamefri lesing med intelligent bufringVelg
Selvhostet føderert mikrobloggserver basert på ActivityPub-standardenVelg
Webgrensesnitt i regnearkstil for å utforske og redigere PostgreSQL-databaserVelg
Ledende åpen kildekode webanalyseplattform med fullstendig dataeierskap og personvernVelg
Matrix-hjemmeserver med åpen kildekode for desentralisert, kryptert kommunikasjonVelg
Samarbeidsplattform for team med åpen kildekode, med meldinger, fildeling og integrasjonerVelg
Åpen kildekode-markedsføringsautomatisering for e-postkampanjer, lead-scoring og reiserVelg
MaxKB er en åpen kildekode-plattform for å bygge bedriftsklare AI-agenter for kunnskapsbaser.Velg
Dokumenthåndtering med åpen kildekode, OCR, fulltekstsøk og arbeidsflyterVelg
Åpen kildekode-applikasjon for personlig økonomi og formuesforvaltningVelg
Nettleserbasert bildeoptimalisator med formatkonvertering og fjerning av EXIFVelg
Mealie er en selvhostet oppskriftsbehandler med måltidsplanlegging og handlelisterVelg
Automatisk behandler for videobibliotek for TV-serier med Plex- og Jellyfin-støtteVelg
Lynrask søkemotor for moderne applikasjonerVelg
In-memory grafdatabase for sanntidsanalyse på tilkoblede dataVelg
Memos er en lettvektig, personvernfokusert notatapplikasjonVelg
Selvhostet plattform for fjernovervåking og administrasjon av stasjonære datamaskiner, servere og IoT-enheterVelg
Åpen kildekodebasert plattform for forretningsintelligens, datavisualisering og analyseVelg
Nettleserbasert MetaTrader 5 handelsterminal for valuta- og CFD-handel døgnet rundtVelg
MeTube er en nettbasert videonedlaster for YouTube og andre plattformerVelg
Lettvektig selvhostet pastebin, fildeler og URL-forkorter i RustVelg
Vektordatabase med åpen kildekode, bygget for AI-applikasjoner og likhetssøkVelg
MindsDB er en AI-plattform for å bygge maskinlæringsmodeller fra bedriftsdataVelg
Selvhostet QR-kodegenerator med egendefinerte stiler og batcheksportVelg
Minimalistisk og prinsippfast RSS-leser med et rent webgrensesnittVelg
AI-prediksjonsmotor drevet av simulering av multiagent svermintelligensVelg
Selvhostet P2P-videokonferanser med ubegrenset antall rom og skjermdelingVelg
Web-basert MongoDB-administrasjonsgrensesnitt for å bla gjennom, redigere og administrere databaserVelg
Dokumentorientert NoSQL-database med JSON-lignende dokumentlagringVelg
System for personlig relasjonsstyring for å dokumentere livet dittVelg
Mikser for omgivende lydlandskap med produktivitetsverktøy for dyp konsentrasjon og avslapningVelg
Åpen kildekode-læringsplattform brukt av over 489 millioner brukere verden overVelg
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Lett selvhostet musikkstrømmeserver med native iOS- og Android-apperVelg
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Rask, pålitelig relasjonsdatabase med åpen kildekode for nett- og app-arbeidsbelastningerVelg
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Åpen kildekode OAuth- og API-integrasjonsplattform for 300+ tjenesterVelg
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NocoBase er en utvidbar no-code/low-code plattform for å bygge applikasjonerVelg
Åpen kildekode Airtable-alternativ som gjør om databaser til smarte regnearkVelg
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NodeBB er en moderne sanntids diskusjonsplattform for å bygge nettsamfunnVelg
Selvhostet oppskriftsbehandler med import fra sosiale medier og synkronisering av husholdningVelg
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Laravel-basert PHP CMS for å bygge fleksible nettsteder og webapplikasjonerVelg
Åpen kildekode ERP- og CRM-plattform for bedriftsstyring og e-handelVelg
Selvhostet AI-arbeidsområde med chat, agenter, dyp research og vedvarende minneVelg
Selvhostet webgrensesnitt for sikker kjøring av forhåndsdefinerte skallkommandoerVelg
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Selvhostet forespørselssystem for Plex, Emby og Jellyfin med automatisk oppfyllelseVelg
OmniTools er et alt-i-ett nettverktøysett med over 80 verktøy for hverdagslige oppgaver.Velg
OneDev er en selvhostet Git-server med innebygd CI/CD og prosjektstyringVelg
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Selvhostet nettbasert kontorpakke med MS Office-kompatibel samarbeidsredigeringVelg
AI-chat og bedriftssøkeplattform med åpen kildekode som fungerer med alle LLM-erVelg
Åpen kildekode-plattform for tidsskriftadministrasjon og publisering med åpen tilgangVelg
AI-drevet notatbokapp for skriving, forskning og organisering av kunnskap i ett arbeidsområdeVelg
Selvhostet AI-chatgrensesnitt som støtter flere LLM-leverandører med RAG-funksjonalitetVelg
Åpen kildekode-hemmelighetsbehandler for lagring og tilgang til sensitive legitimasjonerVelg
Personlig AI-assistent med flerkanals meldingsstøtte (tidligere Moltbot/Clawdbot)Velg
Filsynkronisering og samarbeid med åpen kildekode og innebygd identitetsadministrasjonVelg
Elektroniske helsejournaler med åpen kildekode og praksisadministrasjon for klinikkerVelg
Selvhostet pastebin drevet av Git, åpen kildekode-alternativ til GitHub GistVelg
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Søke- og analysemotor med åpen kildekode, fellesskapsforgrening av ElasticsearchVelg
Gratis og åpen kildekode DocuSign-alternativ for juridisk bindende dokumentsigneringVelg
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OpenViking er en åpen kildekode kontekstdatabase bygget for AI-agenterVelg
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Skjemabygger med åpen kildekode, betinget logikk, innebygginger og svarhåndteringVelg
HR-plattform med åpen kildekode for ansattadministrasjon, fraværsstyring og rekrutteringVelg
Outline er en moderne teamwiki og kunnskapsbase med sanntidssamarbeidVelg
Samarbeidende LaTeX-redigeringsprogram med åpen kildekode for vitenskapelig og akademisk skrivingVelg
Verktøy for Plex for å administrere medieforespørsler og oppdage innhold, med godkjenningsarbeidsflytVelg
Selvhostet direktestrømming og chat-server med RTMP- og Fediverse-støtteVelg
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Lettvektig Rust-basert selvhostet skylagring med Nextcloud klientstøtteVelg
PairDrop er et nettbasert filoverføringsverktøy for øyeblikkelige overføringer mellom enheterVelg
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Userspace WireGuard tunnelklient for sikker fjerntilgang via PangolinVelg
Paperclip er en AI/ML-orkestreringsplattform for autonome teamVelg
Dokumenthåndteringssystem som omdanner fysiske dokumenter til søkbare digitale arkiverVelg
Dokumenthåndteringssystem med åpen kildekode for skanning, OCR og organisering av PDF-erVelg
Minimalistisk plattform med åpen kildekode for dokumenthåndtering og arkiveringVelg
Datasjø med åpen kildekode for observerbarhet av logger, metrikker og sporVelg
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