Temporal er en åpen kildekode-plattform for robust arbeidsflytkjøring som lar utviklere skrive langvarige, feiltolerante applikasjoner som vanlig kode. Arbeidsflyter skrevet med Temporal overlever prosesskrasj, nettverksbrudd og infrastrukturfeil automatisk – ingen manuell sjekkpunktsetting, tilstandsmaskiner i databaser eller kompleks gjenforsøkslogikk er nødvendig. Når en arbeider starter på nytt, fortsetter kjøringen nøyaktig der den slapp.

Denne distribusjonen kjører hele Temporal-stakken: serveren med PostgreSQL for persistens og Elasticsearch for søk i arbeidsflythistorikk og synlighet. Det inkluderte nettgrensesnittet lar deg overvåke aktive arbeidsflyter, inspisere hendelseshistorikker, søke på tvers av kjøringer etter status eller egendefinerte attributter, og utløse signaler – noe som gir teamet ditt full observerbarhet inn i kjørende forretningsprosesser.