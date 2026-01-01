Installer Temporal med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-plattform for varig utførelse av arbeidsflyt for å bygge feiltolerante og langvarige applikasjoner i stor skala.
Velg en VPS-plan for Temporal
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Temporal
Temporal er en åpen kildekode-plattform for robust arbeidsflytkjøring som lar utviklere skrive langvarige, feiltolerante applikasjoner som vanlig kode. Arbeidsflyter skrevet med Temporal overlever prosesskrasj, nettverksbrudd og infrastrukturfeil automatisk – ingen manuell sjekkpunktsetting, tilstandsmaskiner i databaser eller kompleks gjenforsøkslogikk er nødvendig. Når en arbeider starter på nytt, fortsetter kjøringen nøyaktig der den slapp.
Denne distribusjonen kjører hele Temporal-stakken: serveren med PostgreSQL for persistens og Elasticsearch for søk i arbeidsflythistorikk og synlighet. Det inkluderte nettgrensesnittet lar deg overvåke aktive arbeidsflyter, inspisere hendelseshistorikker, søke på tvers av kjøringer etter status eller egendefinerte attributter, og utløse signaler – noe som gir teamet ditt full observerbarhet inn i kjørende forretningsprosesser.
Viktige funksjoner i Temporal
Varig utførelse
Arbeidsflyter overlever prosesskrasj og infrastruktur-omstarter automatisk, og gjenopptar nøyaktig der de slapp uten ekstra infrastruktur.
Arbeidsflytsynlighet
Elasticsearch-drevet søk lar deg filtrere og inspisere arbeidsflytkjøringer etter status, arbeidsflyttype, egendefinerte søkeattributter eller tidsperiode.
Automatiske gjenforsøk
Definer gjenforsøkspolicyer med konfigurerbar backoff for enhver aktivitet slik at midlertidige feil håndteres uten å endre applikasjonskoden.
Langvarige arbeidsflyter
Har innebygd støtte for arbeidsflyter som kjører i minutter, dager eller år — inkludert planlagte tidtakere, manuelle godkjenningstrinn og eksterne signaler.
Flerspråklige SDK-er
Arbeidere kobler seg til via gRPC ved hjelp av offisielle SDK-er for Go, Python, Java, TypeScript, .NET og PHP.
Hvorfor kjøre Temporal på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.