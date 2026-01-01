Jeg vil uttrykke min takknemlighet for dette partnerskapet med Hostinger. I dag har det ikke bare blitt hovedmotoren i bedriften min, men også en kilde til enkelhet og resultater for studentene mine.
De fleste av studentene mine hadde aldri bygget en nettside i livet, men takket være Hostingers AI-nettsidebygger lanserte de sine aller første sider og var så begeistret.
Vanlige spørsmål om utdanningspartnerskapsprogrammet
Hva er Hostinger sitt utdanningspartnerskapsprogram?
Hostingers utdanningspartnerskapsprogram er et resultatbasert samarbeid som er spesielt utviklet for lærere, kursutviklere og institusjoner. Det er bygget på en enkel idé: Studentene dine trenger pålitelige verktøy for å bygge virkelige prosjekter på nett, og du blir belønnet for å koble dem til en av de beste plattformene i bransjen. Dette programmet er bygget for å vokse sammen med publikummet ditt.
Hvem kan bli partner?
Dette programmet passer utmerket hvis du lager pedagogisk innhold og målgruppen din inkluderer elever som er interessert i noen av følgende emner: webutvikling eller programmering, AI-verktøy og automatisering, digital markedsføring, vibe-koding, frilans og entreprenørskap, eller å tjene penger på nett.
Du trenger ikke en massiv følgerskare. Engasjement er viktigere enn rekkevidde – et høyt pålitelig fellesskap på 1000 studenter kan overgå et passivt publikum på 1 million. Hvis anbefalingene dine er viktige, ønsker vi å samarbeide med deg.
Hvilke typer partnerskap inkluderer programmet?
Utdanningspartnerskapsprogrammet dekker to hovedtyper av partnerskap. Influencere og lærerledede kurs (B2C) – for individuelle innholdsskapere, instruktører og influencere som underviser gjennom nettkurs, fellesskap eller innholdskanaler. Og institusjonsledede programmer (B2B) – for universiteter, EdTech-selskaper, kodeskoler og e-læringsplattformer som ønsker å integrere Hostinger i sin formelle læreplan eller studentressurser.
Enten du er en soloinnholdsskaper med 1000 følgere eller en institusjon som betjener tusenvis av studenter, finnes det en plass for deg i dette programmet.
Hvordan kan elevene mine dra nytte av dette programmet?
Studentene dine får tilgang til banebrytende, AI-drevne verktøy som lar dem bygge nettsteder, lansere bedrifter og bringe prosjekter til live – selv uten tidligere teknisk erfaring. Hostingers plattform er utviklet for å få nybegynnere fra idé til live nettsted på minutter, ikke måneder.
Ved å lære med verktøy som profesjonelle faktisk bruker, får studentene dine en reell, praktisk fordel. De fullfører ikke bare øvelser – de bygger ting som fungerer i den virkelige verden. Det er en meningsfull oppgradering til enhver digital markedsføring, webutvikling, entreprenørskap eller AI-fokusert læreplan.
Hvilke Hostinger-produkter vil studentene mine bruke?
Hostinger tilbyr et komplett økosystem av verktøy som passer for elever i alle stadier – fra å bygge sitt første nettsted til å distribuere komplekse automatiseringsarbeidsflyter. Avhengig av læreplanen din, kan studentene dine bruke webhotell og WordPress-hosting for å lansere alle typer nettsteder eller blogger; AI Website Builder for å lage et profesjonelt utseende nettsted på få minutter uten behov for koding; Hostinger Horizons, en AI-drevet appbygger som lar studentene lage og distribuere webapper ved ganske enkelt å beskrive hva de ønsker; VPS-hosting for mer avanserte prosjekter og tilpassede servermiljøer; Node.js-hosting for JavaScript-baserte applikasjoner; selvhostet n8n for arbeidsflytautomatisering, perfekt for automatisering og AI-fokuserte kurs; ett-klikks OpenClaw for rask distribusjon av populære apper uten manuell oppsett; og domeneregistrering og Hostinger Email for å etablere en profesjonell tilstedeværelse på nett fra dag én.
Uansett hva kurset ditt dekker, finnes det et Hostinger-produkt som passer naturlig inn i læringsreisen.
Hvilket markedsføringsmateriell og hvilken støtte vil jeg få?
Som utdanningspartner får du et komplett verktøysett som hjelper deg med å markedsføre Hostinger effektivt fra dag én. Dette inkluderer ferdige bannere og reklamer du kan legge rett i kurset eller innholdet ditt; produktbeskrivelser med tydelige oversikter over Hostinger-produkter slik at du kan snakke om dem med selvtillit; formidling av kunnskap og best mulige strategier basert på hva som fungerer hos våre topppartnere; veiledning om produktintegrasjoner slik at Hosting passer naturlig inn i leksjonene og modulene dine; et dashbord for ytelsessporing med sanntidsinnsikt i henvisninger, konverteringer og provisjoner; og en dedikert partneransvarlig – en ekte person i ditt hjørne for å støtte veksten din og hjelpe deg med å få mest mulig ut av partnerskapet.
Jeg har allerede en Hostinger-affiliatekonto – er dette annerledes?
Ja – utdanningspartnerprogrammet er et separat, distinkt program fra Hostinger sitt standard partnerprogram. Det er spesielt utviklet for lærere og institusjoner, med en annen introduksjonsopplevelse, dedikert støtte og ressurser skreddersydd for skapere av utdanningsinnhold.
Hvis du for øyeblikket har en standard partnerkonto og mener du passer godt inn i dette programmet, kan du søke separat.
Hvordan blir jeg partner?
Det er enkelt å komme i gang. Først fyller du ut partnerskapssøknaden på denne siden – det tar bare noen få minutter. Teamet vårt gjennomgår deretter søknaden din og kontakter deg med de neste trinnene. Når den er godkjent, får du tilgang til partnerdashbordet ditt, reklamemateriell og alt du trenger for å begynne å markedsføre Hostinger i innholdet ditt.
Jeg har sendt inn søknaden min – hva skjer videre?
Partnerteamet vårt vil nøye gjennomgå søknaden din, vanligvis innen få virkedager. Hvis profilen din passer godt, vil vi kontakte deg via e-post med detaljer om godkjenning og neste steg for onboarding.