Gi AI en jobb, ikke bare en ledetekst
Agenter handler. Du beholder kontrollen.
Du godkjenner viktige handlinger
Din setup er isolert
Du kontrollerer tilgang
Stolt på av kunder over hele verden
Vibe-koding komprimerer utviklingen med 45%, med verktøy som Hostinger Horizons som gjør naturlig språk om til fungerende prototyper på timer i stedet for uker. Inngangsbarrieren for å bygge programvare er dramatisk lavere.
Jeg fikk nylig sjansen til å teste ut det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerverktøy, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger Horizons er kanskje det mest effektive vibe-kodeverktøyet for å bygge apper verdt en million dollar.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måte å lage MVP-er og teste ideer før man satser alt.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet og kundene dine ved hjelp av Hostingers HORIZONS AI! Rett og slett fantastisk – se selv!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker hvordan ting går med @Hostinger Horizons! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Den har vært banebrytende, ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger klarte å få til Horizons... Det er vanvittig hvor raskt det lar hvem som helst distribuere både front- og backend.
Kan ikke si hvor lenge dette prosjektet har ventet på en dag-listen min FØR dere lagde Horizons AI. Jeg kan ingenting om koding av webapper. 0, og der er det. Drømmeprosjektet mitt for å hjelpe andre er LIVE. Juhu!
Hostinger Horizons er virkelig banebrytende sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et underdomene for bloggen min i webappen min – jeg tenkte: «Wow!»
Nå kan du bygge webapper bare ved å skrive inn en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig kult!
Jeg prøvde Hostinger Horizons, og det er banebrytende! Denne AI-appbyggeren uten kode lager stilige nettsider og apper på få minutter – designer, koder og skriver for deg. Verdt et forsøk.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger Horizons. Det er ulikt en typisk nettsidebygger – det er mer.
Lær mer om agentisk AI
Hva er agentisk AI? Definisjon, eksempler og hvordan det fungerer
Agentisk AI er en avansert form for kunstig intelligens som kan selvstendig sette mål, planlegge, forklare og ta tiltak for å oppnå et bestemt mål med minimal menneskelig tilsyn.
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Hvordan sette opp Hermes Agent (styrt eller selvhostet)
Du kan konfigurere Hermes Agent på to måter: Bruk en administrert plan som håndterer serveren og vedlikeholdet for deg, eller selvhost den med Docker på en virtuell privat server (VPS).