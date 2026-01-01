Ja. En agent får bare tilgang til kontoene og verktøyene du kobler den til, og du kan koble fra noen av dem når som helst. Samtalene dine er bundet til kontoen din, er ikke synlige for andre brukere, og brukes aldri til å trene AI-modeller eller delt for reklame. Før en agent gjør noe irreversibelt, pauser den og ber deg om å godkjenne det. Hostinger er ISO/IEC 27001:2022 sertifisert og GDPR-kompatibel.