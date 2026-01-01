Gi AI en jobb, ikke bare en ledetekst

Med Hostinger kan du sette agentisk AI til å jobbe på tvers av bedriften din, kjøre din egen private agent, eller koble AI til din eksisterende stack.

Én agent for daglige forretningsoppgaver

Hostinger Agent svarer til kunder, følger opp potensielle kunder, lager innhold og hjelper deg med å forbedre din SEO, alt fra én chat med vanlig språk.

Utforsk Hostinger Agent

Din egen agent, på dine premisser

OpenClaw og Hermes Agent er private AI-agenter du kjører selv. Begge er inkludert i én administrert plan, klar på omtrent 60 sekunder, uten behov for serveradministrasjon.

Utforsk OpenClaw og Hermes

Du prompt. Din infrastruktur fungerer.

Hostinger Connector er en MCP-utvidelse som lar dine AI-kodingsverktøy lese og oppdatere Hostinger-oppsettet. Deploy prosjekter, oppdater DNS og sjekk nettsteder uten å forlate redaktøren.

Utforsk Hostinger Connector

Gratis å installere. Fungerer med din aktive plan.

Verktøy og ressurser for agentisk AI

Agentpost

En automatisert innboks bygget for AI-agenter, inkludert i alle Hostinger-e-postabonnementer.

Utviklerdokumentasjon

Oppsettveiledninger, verktøyreferanser og autentiseringsdokumentasjon for Hostinger Connector.

Agenter handler. Du beholder kontrollen.

Sikkerhet kommer først med hver agent. Du velger hva den kan få tilgang til, godkjenne viktige handlinger og tilbakekalle tilgang når du trenger det.

Du godkjenner viktige handlinger

Agenter ber om ditt samtykke før de tar irreversible handlinger.

Din setup er isolert

Instansen er avvegget, og legitimasjoner forblir skjult som standard.

Du kontrollerer tilgang

Gi tilgang kun der det er nødvendig, og tilbakekall den når som helst.
Agenter handler. Du beholder kontrollen.
Stolte av millioner for å få jobben gjort.
4 mill.+
Kunder
Bygget og lansert av folk som deg.
10 mill.+
Nettsteder opprettet
Tjener bedrifter over hele verden.
150+
Land
Her for det lange løp, siden dag én.
20+
år

Stolt på av kunder over hele verden

Se hva folk sier om opplevelsen sin med Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koding komprimerer utviklingen med 45%, med verktøy som Hostinger Horizons som gjør naturlig språk om til fungerende prototyper på timer i stedet for uker. Inngangsbarrieren for å bygge programvare er dramatisk lavere.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig sjansen til å teste ut det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerverktøy, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er kanskje det mest effektive vibe-kodeverktøyet for å bygge apper verdt en million dollar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måte å lage MVP-er og teste ideer før man satser alt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet og kundene dine ved hjelp av Hostingers HORIZONS AI! Rett og slett fantastisk – se selv!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker hvordan ting går med @Hostinger Horizons! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Den har vært banebrytende, ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger klarte å få til Horizons... Det er vanvittig hvor raskt det lar hvem som helst distribuere både front- og backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke si hvor lenge dette prosjektet har ventet på en dag-listen min FØR dere lagde Horizons AI. Jeg kan ingenting om koding av webapper. 0, og der er det. Drømmeprosjektet mitt for å hjelpe andre er LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger Horizons er virkelig banebrytende sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et underdomene for bloggen min i webappen min – jeg tenkte: «Wow!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nå kan du bygge webapper bare ved å skrive inn en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig kult!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvde Hostinger Horizons, og det er banebrytende! Denne AI-appbyggeren uten kode lager stilige nettsider og apper på få minutter – designer, koder og skriver for deg. Verdt et forsøk.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger Horizons. Det er ulikt en typisk nettsidebygger – det er mer.

Lær mer om agentisk AI

Guider, veiledninger og innsikt som hjelper deg med å få mer ut av agentisk AI.
Hva er agentisk AI? Definisjon, eksempler og hvordan det fungerer

Hva er agentisk AI? Definisjon, eksempler og hvordan det fungerer

Agentisk AI er en avansert form for kunstig intelligens som kan selvstendig sette mål, planlegge, forklare og ta tiltak for å oppnå et bestemt mål med minimal menneskelig tilsyn.

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Hva er AI-agenter, og hvordan fungerer de? Med eksempler

Hva er AI-agenter, og hvordan fungerer de? Med eksempler

AI-agenter, også kjent som autonome programvaresystemer eller intelligente digitale assistenter, er programmer som er utviklet for å utføre oppgaver og ta beslutninger uavhengig for å oppnå spesifikke mål.

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Hvordan sette opp Hermes Agent (styrt eller selvhostet)

Hvordan sette opp Hermes Agent (styrt eller selvhostet)

Du kan konfigurere Hermes Agent på to måter: Bruk en administrert plan som håndterer serveren og vedlikeholdet for deg, eller selvhost den med Docker på en virtuell privat server (VPS).

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Agentisk AI FAQs

Alt du trenger å vite om Hostingers agentiske AI-produkter
Agentic AI beskriver AI-systemer som fungerer uavhengig for å fullføre flertrinns oppgaver, i stedet for å svare på en oppfordring om gangen. I stedet for å vente på instruksjoner på hvert trinn, tar det et mål, bryter det inn i trinn og fungerer gjennom dem. Det kan ringe API-er, søke på nettet og bruke annen programvare på egen hånd, og det sjekker sine egne resultater og endrer kurs når noe ikke fungerer. Det er denne autonomi som skiller den fra en chatbot.
Et AI-verktøy reagerer på en oppfordring og stopper, så en person må veilede hvert trinn. Agentisk AI tar et mål og kjører hele jobben, og bestemmer selve trinnene. Et AI-verktøy kan dra en e-post for deg. Agentisk AI undersøker emnet, skriver e-posten og sender den, og justerer den deretter hvis noe går galt underveis. Forskjellen er omfang og uavhengighet, enkeltoppgaver med en person i sløyfen mot komplette arbeidsflyter uten en.
Hostinger Agent håndterer forretningsarbeidet fra én chat, med ferdigheter for salg, kundeservice, SEO, markedsføring, HR og økonomi. OpenClaw og Hermes Agent er private agenter du kjører selv, på en administrert plan eller din egen VPS, med begge inkludert i ett plan. For utviklere bringer Hostinger Connector AI-kodingsverktøy inn i din hosting via MCP, Agentic Mail gir agenter programmerbar e-post, og Agentic Commerce forbereder butikken for kjøpere som sender en AI-agent for å kjøpe for dem.
Hostinger Agent fungerer fra én enkelt chat og kobler seg til over 1000 verktøy, inkludert Gmail, Slack og Notion. Bruk den som en AI-salgsagent for oppsøkende arbeid og forslag, en AI-kundeserviceagent for svar og anmeldelser, en SEO AI-agent for søkeordanalyse og kontroller på siden, en AI-markedsføringsagent for kampanjer og lanseringer, en innholdsmarkedsførings-AI-agent for blogger og nyhetsbrev, en sosiale medier AI-agent for innlegg og bildetekster, en HR AI-agent for stillingsannonser og retningslinjer, en finans AI-agent for rapportering og prognoser, eller en innkjøps-AI-agent for leverandøranalyse.
Ja. En agent får bare tilgang til kontoene og verktøyene du kobler den til, og du kan koble fra noen av dem når som helst. Samtalene dine er bundet til kontoen din, er ikke synlige for andre brukere, og brukes aldri til å trene AI-modeller eller delt for reklame. Før en agent gjør noe irreversibelt, pauser den og ber deg om å godkjenne det. Hostinger er ISO/IEC 27001:2022 sertifisert og GDPR-kompatibel.
Ja. OpenClaw og Hermes Agent er begge private agenter du kjører selv. En administrert plan er den enkleste ruten, siden Hostinger håndterer oppsett, oppdateringer og sikkerhet, og en plan inkluderer begge appene. Hvis du vil ha root-tilgang og dine egne serverspesifikasjoner, kan du selv-hoste enten på en VPS i stedet.
Ja, med ett klikk fra hPanel. De er separate applikasjoner, slik at dine konfigurasjoner og samtalehistorikk ikke overføres, og du starter på nytt med den nye appen. Det er verdt å notere noe viktig før du bytter.
Ja. Hostinger Connector lar AI-kodingsverktøy arbeide direkte med din hosting-oppsett, og Agentic Mail gir agenter deres egen innboks for automatisert arbeid. AI passer inn i ditt eksisterende arbeidsflyt i stedet for å erstatte det.
Hostinger Agent starter fra kr 53,99/mnd og inkluderer 1000 kreditter som oppdateres automatisk hver måned. Administrert OpenClaw og Hermes Agent er kr 59,99/mnd, fornyes ved kr 119,99/mnd, med begge apper inkludert.
Nei. Hostinger Agent er bygget for bedriftseiere, og de administrerte appene håndterer serveroppsett for deg, så det er ingenting teknisk å konfigurere. Hostinger Connector er den som er bygget for utviklere, og den installeres i redaktøren du allerede bruker.

Klar til å sette agentisk AI i gang?

Enten du automatiserer virksomheten din, driver din egen AI-agent eller kobler AI til stacken din, kan du komme i gang i dag.
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