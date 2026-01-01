Website Builder og Horizons er nå AI Builder

Drømmen din nettsted eller app, bygget av AI i løpet av minutter

Beskriv hva du ønsker, så bygger Horizons det for deg. Ingen kode, ingen tekniske ferdigheter – start med 1 klikk.

Opprett alle typer nettsteder

Fra bedriftssider og porteføljer til blogger og landingssider – Horizons bygger det umiddelbart.

Se funksjoner
Opprett alle typer nettsteder

Det er enkelt å komme i gang

01

Beskriv ideen din eller velg en mal

Bare fortell AI-en om ideen din, så blir den til virkelighet – eller velg en mal for å komme i gang raskere.
02

Gjør redigeringer enkelt

Be AI-en om å redigere hva som helst – fra tekst og design til funksjonalitet. Finjuster tekst og bilder selv i innholdsredigereren.
03

Gå live med 1 klikk

Lanser nettsiden din med ett klikk under et tilpasset domene – når du er klar.

Lås opp den komplette Hostinger Horizons-opplevelsen

30-dagers pengene-tilbake garanti

Avbryt nårsomhelst

24/7 support

74% rabatt
Premium
Lanser ditt første nettsted – fra porteføljer og CV-er til blogger og lenker i bio-sider
kr144,99
kr36,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 1 775,52 (vanlig pris kr 6 959,52). Fornyes på kr 120,99/mnd.
Opprett opptil 3 nettsider
2 postkasser per nettsted – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
5 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Få chatbot-støtte fra Kodee
Spesialtilbud • 79% rabatt
Ubegrenset
For voksende bedrifter. Ubegrensede nettsteder, AI-verktøy, e-handel, full fleksibilitet
kr206,99
kr43,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 111,52 (vanlig pris kr 9 935,52). Fornyes på kr 184,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
500 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach
Hvorfor denne planen?
En komplett løsning for langsiktige prosjekter. Alt inkludert.
69% rabatt
Cloud Startup
For bedrifter som trenger maksimal ytelse og skalerbarhet
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
1000 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach
74% rabatt
Premium
Lanser ditt første nettsted – fra porteføljer og CV-er til blogger og lenker i bio-sider
kr144,99
kr36,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 1 775,52 (vanlig pris kr 6 959,52). Fornyes på kr 120,99/mnd.
Opprett opptil 3 nettsider
2 postkasser per nettsted – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
5 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Få chatbot-støtte fra Kodee
Spesialtilbud • 79% rabatt
Ubegrenset
For voksende bedrifter. Ubegrensede nettsteder, AI-verktøy, e-handel, full fleksibilitet
kr206,99
kr43,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 111,52 (vanlig pris kr 9 935,52). Fornyes på kr 184,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
500 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach
Hvorfor denne planen?
En komplett løsning for langsiktige prosjekter. Alt inkludert.
69% rabatt
Cloud Startup
For bedrifter som trenger maksimal ytelse og skalerbarhet
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
1000 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach

Ubegrensede funksjoner er underlagt våre retningslinjer for rimelig bruk.

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Gjør ordene dine om til ekte nettsider og apper

Beskriv hva du ønsker – en bestillingsside, nettbutikk, kundeportal, hva som helst. Horizons designer det, bygger det og får det live på få minutter.
Se funksjoner

Alt for å gå live

Hosting, domene, e-post og SEO-optimalisering – alt inkludert. Ingen separate kontoer eller vanskelig oppsett.

Integrert backend

Databaser, brukerkontoer og fillagring innebygd – ingen eksterne verktøy nødvendig.

Innebygd AI

Legg til en chatbot eller et smart søk på nettsiden eller i webappen din – ingen tredjepartskonto eller separat fakturering.

Kraftige integrasjoner, enkelt oppsett

Stripe er innebygd og klar til bruk. PayPal, Google AdSense og mer – alt støttes med enkel oppsett, slik at du aldri sitter fast.

Bygg det én gang, tjen på det

Publiser prosjektet ditt som en remiksbar mal og tjen provisjon hver gang noen kjøper Horizons gjennom den.

Støttet av Hostinger

Stolt på av over 5 mill. kunder i over 150 land. 20 års erfaring.

Velg en mal. Gjør den til din egen.

Velg en profesjonelt designet mal, tilpass den med AI eller visuelle redigeringer, og få nettstedet ditt raskere på nett.
Alle maler
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Finner du ikke malen du trenger? Bare beskriv den, så lager AI den for deg.

Skap med AI

Elsket av brukere, anbefalt av bransjeledere

Vi er stolte av å støtte skapere og bedrifter over hele verden. Her er hva noen av dem hadde å si.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til å gjøre ideen din til virkelighet?

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