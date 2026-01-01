Ja. Du trenger ikke koding erfaring for å bygge en webapp. Mens tradisjonell utvikling krever å lære språk som HTML, CSS eller JavaScript — og rammer som Node.js eller Django — no-code og AI verktøy som Hostinger AI Builder lar deg beskrive ideen i dine egne ord og generere en fungerende webapp umiddelbart — uten å skrive kode.

Lær mer i vår guide på Hvordan lage en webapp