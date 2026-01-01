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74% rabatt
Premium
Lanser ditt første nettsted – fra porteføljer og CV-er til blogger og lenker i bio-sider
kr144,99
kr36,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 1 775,52 (vanlig pris kr 6 959,52). Fornyes på kr 120,99/mnd.
Opprett opptil 3 nettsider
2 postkasser per nettsted – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
5 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Få chatbot-støtte fra Kodee
Spesialtilbud • 79% rabatt
Ubegrenset
For voksende bedrifter. Ubegrensede nettsteder, AI-verktøy, e-handel, full fleksibilitet
kr206,99
kr43,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 111,52 (vanlig pris kr 9 935,52). Fornyes på kr 184,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
500 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach
Hvorfor denne planen?
En komplett løsning for langsiktige prosjekter. Alt inkludert.
69% rabatt
Cloud Startup
For bedrifter som trenger maksimal ytelse og skalerbarhet
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
1000 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach
74% rabatt
Premium
Lanser ditt første nettsted – fra porteføljer og CV-er til blogger og lenker i bio-sider
kr144,99
kr36,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 1 775,52 (vanlig pris kr 6 959,52). Fornyes på kr 120,99/mnd.
Opprett opptil 3 nettsider
2 postkasser per nettsted – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
5 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Få chatbot-støtte fra Kodee
Spesialtilbud • 79% rabatt
Ubegrenset
For voksende bedrifter. Ubegrensede nettsteder, AI-verktøy, e-handel, full fleksibilitet
kr206,99
kr43,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 111,52 (vanlig pris kr 9 935,52). Fornyes på kr 184,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
500 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach
Hvorfor denne planen?
En komplett løsning for langsiktige prosjekter. Alt inkludert.
69% rabatt
Cloud Startup
For bedrifter som trenger maksimal ytelse og skalerbarhet
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
1000 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach

Ubegrensede funksjoner er underlagt våre retningslinjer for rimelig bruk.

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Ofte stilte spørsmål om Hostinger Horizons

Hostinger Horizons-abonnementene varierer både i funksjoner og månedlige AI-kreditter. AI-kredittgrensen bestemmer hvor mange meldinger du kan sende til AI-agenten via chat, mens planer på høyere nivå gir tilgang til mer avanserte funksjoner og større fleksibilitet etter hvert som behovene dine vokser.

AI-kredittene driver to ting: å bygge prosjektet ditt og å kjøre AI-funksjoner i det når det er publisert. Når du bygger, bruker hver melding du sender til Horizons AI-agenten én kreditt. Når din publiserte nettside eller app inkluderer AI-drevet funksjonalitet, brukes kreditter hver gang brukerne dine interagerer med den – og fordi vi bruker brøkkreditter til dette, lar det deg eksperimentere mer til en brøkdel av kostnaden.

Ja. Dashbordet for ditt AI-kredittforbruk viser en oversikt over kreditter brukt til bygging og redigering, samt kreditter forbrukt av appens AI-funksjoner – slik at du alltid vet nøyaktig hvor kredittene dine går.

Når du har en plan, kan du kjøpe flere AI-kreditter uten å oppgradere til en høyere plan.

Hostinger Horizons krever hosting for å holde nettsiden eller webappen din aktiv og tilgjengelig på nett.

Hvis du ikke allerede har en aktiv hostingplan, vil hosting bli inkludert i Hostinger Horizons-kjøpet ditt uten ekstra kostnad.

Hvis du allerede har en aktiv hostingplan, vil ikke en ekstra hostingplan bli inkludert i Horizons-kjøpet ditt – du kan fortsette å bruke din eksisterende hostingplan.

Vær oppmerksom på at hosting og Hostinger Horizons fornyes separat, og du kan administrere, oppgradere eller fornye hver tjeneste uavhengig.

Med Hostinger Horizons kan du bygge nettsider og webapper uten å skrive kode – det er bare fantasien som setter grenser. Lag alt fra bedriftsnettsider og nettbutikker til treningsmålere, prosjektledelsesverktøy og mer.

Hostinger Horizons kan lage nettsider og nettapper som fungerer sømløst på mobile enheter. Imidlertid støtter de for øyeblikket ikke oppretting av native mobilapper for App Store eller Google Play.

Du eier koden til nettsiden eller webappen din fullt ut. Med alle betalte Hostinger Horizons-planer kan du laste ned koden når du trenger det.

Ja, du kan integrere tredjeparts API-er og -tjenester med Hostinger Horizons. Det fungerer sømløst med verktøy som Stripe og Supabase, og du kan også koble til andre API-er for betalinger, databehandling og mer. Hvis du trenger hjelp med å koble til tredjepartstjenester, er det bare å spørre i chatten, så vil Hostinger Horizons veilede deg.

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