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Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.
Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.
Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.
Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'
Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.
Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.
Ofte stilte spørsmål om Hostinger Horizons
Hvordan er Hostinger Horizons-planene forskjellige?
Hostinger Horizons-abonnementene varierer både i funksjoner og månedlige AI-kreditter. AI-kredittgrensen bestemmer hvor mange meldinger du kan sende til AI-agenten via chat, mens planer på høyere nivå gir tilgang til mer avanserte funksjoner og større fleksibilitet etter hvert som behovene dine vokser.
Hvordan fungerer AI-kreditter?
AI-kredittene driver to ting: å bygge prosjektet ditt og å kjøre AI-funksjoner i det når det er publisert. Når du bygger, bruker hver melding du sender til Horizons AI-agenten én kreditt. Når din publiserte nettside eller app inkluderer AI-drevet funksjonalitet, brukes kreditter hver gang brukerne dine interagerer med den – og fordi vi bruker brøkkreditter til dette, lar det deg eksperimentere mer til en brøkdel av kostnaden.
Kan jeg se hvor mange AI-kreditter appen min har brukt?
Ja. Dashbordet for ditt AI-kredittforbruk viser en oversikt over kreditter brukt til bygging og redigering, samt kreditter forbrukt av appens AI-funksjoner – slik at du alltid vet nøyaktig hvor kredittene dine går.
Kan jeg kjøpe flere AI-kreditter uten å oppgradere til en høyere plan?
Når du har en plan, kan du kjøpe flere AI-kreditter uten å oppgradere til en høyere plan.
Kan jeg kjøpe Hostinger Horizons uten hosting?
Hostinger Horizons krever hosting for å holde nettsiden eller webappen din aktiv og tilgjengelig på nett.
Hvis du ikke allerede har en aktiv hostingplan, vil hosting bli inkludert i Hostinger Horizons-kjøpet ditt uten ekstra kostnad.
Hvis du allerede har en aktiv hostingplan, vil ikke en ekstra hostingplan bli inkludert i Horizons-kjøpet ditt – du kan fortsette å bruke din eksisterende hostingplan.
Vær oppmerksom på at hosting og Hostinger Horizons fornyes separat, og du kan administrere, oppgradere eller fornye hver tjeneste uavhengig.
Hvilke typer nettsider kan jeg publisere med Hostinger Horizons?
Med Hostinger Horizons kan du bygge nettsider og webapper uten å skrive kode – det er bare fantasien som setter grenser. Lag alt fra bedriftsnettsider og nettbutikker til treningsmålere, prosjektledelsesverktøy og mer.
Kan jeg generere en mobilapp med Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons kan lage nettsider og nettapper som fungerer sømløst på mobile enheter. Imidlertid støtter de for øyeblikket ikke oppretting av native mobilapper for App Store eller Google Play.
Hvem eier koden som ble laget med Hostinger Horizons?
Du eier koden til nettsiden eller webappen din fullt ut. Med alle betalte Hostinger Horizons-planer kan du laste ned koden når du trenger det.
Er det mulig å integrere tredjeparts API-er eller -tjenester med Hostinger Horizons?
Ja, du kan integrere tredjeparts API-er og -tjenester med Hostinger Horizons. Det fungerer sømløst med verktøy som Stripe og Supabase, og du kan også koble til andre API-er for betalinger, databehandling og mer. Hvis du trenger hjelp med å koble til tredjepartstjenester, er det bare å spørre i chatten, så vil Hostinger Horizons veilede deg.