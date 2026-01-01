Ja, du kan integrere tredjeparts API-er og -tjenester med Hostinger Horizons. Det fungerer sømløst med verktøy som Stripe og Supabase, og du kan også koble til andre API-er for betalinger, databehandling og mer. Hvis du trenger hjelp med å koble til tredjepartstjenester, er det bare å spørre i chatten, så vil Hostinger Horizons veilede deg.