Bygg interne verktøy teamet ditt faktisk vil bruke
Teamet ditt fortjener bedre enn regneark
Jobb raskere med riktige verktøy
Alt for å drive vekst
Gjør verktøyene dine smartere med AI
Lagre og administrer dataene dine enkelt
Noen tilpassede interne verktøy du kan bygge med AI Builder
Salgsdashbord
Prosjektoversikt
Verktøy for oppgaveprioritering
Salgstilbudbygger
AI-chatbot
Introduksjonsportal for ansatte
Slik oppretter du et internt verktøy med AI Builder
Beskriv ideen din eller velg en mal
Tilpass og test
Publiser med ett klikk
Velg en mal. Gjør den til din egen.
Forhåndslagde maler
Task planner
Content calendar
Social media post generator
Trenger du mer veiledning?
Komme i gang-guide
Forbedre instruksjonene dine
Vanlige feil å unngå
Se hva annet Horizons kan bygge for bedriften din
Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.
Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.
Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.
Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'
Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.
Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.
Ofte stilte spørsmål om internt verktøy-bygger
Hva er et internt verktøy?
Et internt verktøy er ethvert program, dashbord eller system som er bygget spesielt for teamets bruk. Tenk på prosjektsporere, godkjenningsarbeidsflyter, HR-portaler eller salgsdashbord. I stedet for å betale for programvare som ikke passer, kan du bygge akkurat det teamet ditt trenger med AI Builder.
Hvem kan bygge interne verktøy med AI Builder?
Enhver med en idé og et forretningsproblem å løse – ingen ingeniørbakgrunn kreves. Enten du er en grunnlegger som er lei av å jonglere med regneark, en leder som ønsker å strømline teamets arbeidsflyt, eller en småbedriftseiere som trenger et tilpasset verktøy, men ikke har et utviklerteam til å bygge det, er AI Builder bygget for deg. Hvis du kan beskrive hva du trenger, kan AI Builder bygge det.
Trenger jeg designferdigheter eller kodeferdigheter for å lage mitt eget verktøy?
Ingen. AI Builder bruker en samtalemessig tilnærming til å bygge - ofte kalt vibe koding. Du beskriver bare hva du vil ha på et enkelt språk, og AI bygger det for deg i sanntid. Vil du legge til et nytt datafelt? Bare spør. Trenger du å endre en arbeidsflyt? Beskriv den.
Hvis du trenger mer veiledning, vil vår opplæring på hvordan du bygger tilpassede interne verktøy gå gjennom alt du trenger å vite.
Hvor mye koster det å bygge et verktøy med AI Builder interne verktøybyggere?
Du kan komme i gang helt gratis – uten kredittkort. Så snart du er inne, får du 5 AI-kreditter slik at du kan begynne å bygge med en gang. Kredittforbruket avhenger av hvor komplisert hver oppgave er – enklere justeringer koster mindre enn én kreditt, mens større prosjekter kan kreve flere. De gratis kredittene dine er nok til å beskrive verktøyet ditt, se det bli til virkelighet og få et reelt inntrykk av Horizons før du forplikter deg til noe.
Verdt å vite: AI-kreditter brukes også til å drive AI-funksjoner i verktøyet ditt – som en chatbot eller smart søk – men bare når brukerne dine faktisk bruker dem.
Når du er klar til å publisere, starter betalte abonnementer fra kr 36,99/mnd og inkluderer hosting og domene – så du trenger ikke å sette opp noe annet. Bare trykk på «Publiser», så blir presentasjonen din lagt ut.
Begynner du å gå tom for kreditter? Du kan fylle på når som helst og følge med på forbruket ditt fra dashbordet.
Kan jeg kontrollere hvem som har tilgang til mitt interne verktøy?
Ja. AI Builder leveres med en integrert backend, noe som betyr at du kan bygge webapper med brukerautentisering, datalagring og tilgangskontroll innebygd rett inn – slik at du bestemmer nøyaktig hvem som kan logge på, hva de kan se og hva de kan gjøre, uten å sette opp eksterne systemer eller databaser.
Kan teamet mitt bruke verktøyet på hvilken som helst enhet?
Ja. Hvert verktøy som er bygget med AI Builder, er fullt responsivt, så det fungerer på skrivebord, nettbrett og mobil – uansett hvor teamet arbeider.
Hva om jeg trenger å gjøre endringer når bedriften min vokser?
Ingen problem. Det er like enkelt å oppdatere det interne verktøyet som å bygge det. Gå tilbake til prosjektet, åpne det og fortsett å snakke med AI Builder – beskriv hva du vil endre, og det tar seg av resten. Det er en del av vibe-kodingsopplevelsen, ingen utvikler er nødvendig.
Og hvis du har teknisk bakgrunn eller ønsker å skalere verktøyet ytterligere nedover linjen, gir AI Builder deg full tilgang til koden – så du kan ta den så langt du trenger.