Bygg interne verktøy teamet ditt faktisk vil bruke

Fra dashbord til ansattportaler – bygg tilpassede verktøy som reduserer manuelt arbeid, øker teamets produktivitet og gir deg mer tid til å fokusere på det som faktisk får virksomheten din til å vokse. Bare beskriv hva du trenger, ingen koding nødvendig.
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Betalte planer fra kun kr 36,99/mnd

Bygg interne verktøy teamet ditt faktisk vil bruke

Teamet ditt fortjener bedre enn regneark

Alt du trenger for å bygge, lansere og drive tilpassede verktøy for teamet ditt – alt på ett sted.

Jobb raskere med riktige verktøy

Bare beskriv hva teamet ditt trenger, og AI bygger det – ingen koding nødvendig. Gi teamet ditt bedre verktøy, kutt ned på manuelt arbeid og skaler raskere med de samme ressursene.

Alt for å drive vekst

Hosting, domene og e-post – alt inkludert. Enkelt oppsett for markedsførings- og betalingsverktøy: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mer.

Gjør verktøyene dine smartere med AI

Legg til en smart chatbot eller intelligent søk til ethvert internt verktøy – uten tredjepartstjeneste eller separat fakturering.

Lagre og administrer dataene dine enkelt

Brukerkontoer, databaser og fillagring innebygd – slik at verktøyene dine fungerer som en ordentlig app fra første dag, ingen teknisk oppsett nødvendig.
Teamet ditt fortjener bedre enn regneark

Noen tilpassede interne verktøy du kan bygge med AI Builder

Fra enkle sporere til fullt tilpassede dashbord – utforsk noen populære eksempler, eller hopp rett inn med en ferdiglaget prompt og begynn å bygge på sekunder.
Noen tilpassede interne verktøy du kan bygge med AI Builder

Salgsdashbord

Se nøyaktig hvordan bedriften din presterer – spor inntekter, avtaler og mål i én klar oversikt, oppdatert i sanntid.Begynn å bygge
Hold hvert prosjekt i rute – tildel oppgaver, sett frister og overvåk fremdrift uten å jage etter oppdateringer via e-post.Begynn å bygge
Hjelp teamet ditt med å organisere oppgaver, prioritere og holde fokus på det som betyr mest.Begynn å bygge
Hjelp salgsteamet ditt med å opprette og sende profesjonelle tilbud raskere – tilpass tjenester, priser og tidslinjer, beregn totaler automatisk og eksporter til PDF med ett klikk.Begynn å bygge
Lag en smart chatbot som svarer på kundespørsmål 24/7, veileder kunder eller automatiserer vanlige oppgaver.Begynn å bygge
Få nyansatte raskere i gang – sentraliser dokumenter, sjekklister og opplæringsmateriell på ett sted.Begynn å bygge

Slik oppretter du et internt verktøy med AI Builder

01

Beskriv ideen din eller velg en mal

Fortell AI-en hva ditt interne verktøy skal gjøre og se det bli til virkelighet – eller velg en mal for å komme i gang enda raskere.
02

Tilpass og test

Finjuster verktøyet ditt ved å chatte med AI – juster arbeidsflyter, legg til datafelt og finjuster designet til det fungerer nøyaktig slik teamet ditt trenger det. Forhåndsvis det direkte før du publiserer.
03

Publiser med ett klikk

Når du er klar, publiser. Verktøyet ditt er live og klart til å tas i bruk – ingen teknisk oppsett, ingen venting.

Velg en mal. Gjør den til din egen.

Velg en profesjonelt designet mal, tilpass den med AI eller visuelle redigeringer, og få nettstedet ditt raskere på nett.

Forhåndslagde maler

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Utforsk omfattende veiledninger, veiledninger og trinnvise instruksjoner som tar deg fra nybegynner til AI-proff på kort tid. Få alt du trenger for å bygge ditt første AI-prosjekt, og mer.
Komme i gang-guide

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Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til å lansere ditt første interne verktøy?

Start gratis

Ingen kredittkort kreves.

Ofte stilte spørsmål om internt verktøy-bygger

Et internt verktøy er ethvert program, dashbord eller system som er bygget spesielt for teamets bruk. Tenk på prosjektsporere, godkjenningsarbeidsflyter, HR-portaler eller salgsdashbord. I stedet for å betale for programvare som ikke passer, kan du bygge akkurat det teamet ditt trenger med AI Builder.

Enhver med en idé og et forretningsproblem å løse – ingen ingeniørbakgrunn kreves. Enten du er en grunnlegger som er lei av å jonglere med regneark, en leder som ønsker å strømline teamets arbeidsflyt, eller en småbedriftseiere som trenger et tilpasset verktøy, men ikke har et utviklerteam til å bygge det, er AI Builder bygget for deg. Hvis du kan beskrive hva du trenger, kan AI Builder bygge det.

Ingen. AI Builder bruker en samtalemessig tilnærming til å bygge - ofte kalt vibe koding. Du beskriver bare hva du vil ha på et enkelt språk, og AI bygger det for deg i sanntid. Vil du legge til et nytt datafelt? Bare spør. Trenger du å endre en arbeidsflyt? Beskriv den.

Hvis du trenger mer veiledning, vil vår opplæring på hvordan du bygger tilpassede interne verktøy gå gjennom alt du trenger å vite.

Du kan komme i gang helt gratis – uten kredittkort. Så snart du er inne, får du 5 AI-kreditter slik at du kan begynne å bygge med en gang. Kredittforbruket avhenger av hvor komplisert hver oppgave er – enklere justeringer koster mindre enn én kreditt, mens større prosjekter kan kreve flere. De gratis kredittene dine er nok til å beskrive verktøyet ditt, se det bli til virkelighet og få et reelt inntrykk av Horizons før du forplikter deg til noe.

Verdt å vite: AI-kreditter brukes også til å drive AI-funksjoner i verktøyet ditt – som en chatbot eller smart søk – men bare når brukerne dine faktisk bruker dem.

Når du er klar til å publisere, starter betalte abonnementer fra kr 36,99/mnd og inkluderer hosting og domene – så du trenger ikke å sette opp noe annet. Bare trykk på «Publiser», så blir presentasjonen din lagt ut.

Begynner du å gå tom for kreditter? Du kan fylle på når som helst og følge med på forbruket ditt fra dashbordet.

Ja. AI Builder leveres med en integrert backend, noe som betyr at du kan bygge webapper med brukerautentisering, datalagring og tilgangskontroll innebygd rett inn – slik at du bestemmer nøyaktig hvem som kan logge på, hva de kan se og hva de kan gjøre, uten å sette opp eksterne systemer eller databaser.

Ja. Hvert verktøy som er bygget med AI Builder, er fullt responsivt, så det fungerer på skrivebord, nettbrett og mobil – uansett hvor teamet arbeider.

Ingen problem. Det er like enkelt å oppdatere det interne verktøyet som å bygge det. Gå tilbake til prosjektet, åpne det og fortsett å snakke med AI Builder – beskriv hva du vil endre, og det tar seg av resten. Det er en del av vibe-kodingsopplevelsen, ingen utvikler er nødvendig.

Og hvis du har teknisk bakgrunn eller ønsker å skalere verktøyet ytterligere nedover linjen, gir AI Builder deg full tilgang til koden – så du kan ta den så langt du trenger.

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