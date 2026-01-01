Gå fra idé til funksjonell prototype med AI – på få minutter
AI-prototyping som går utover en statisk mockup
Bare beskriv det
Fullstendig interaktiv
Kan deles via lenke
Kan redigeres via chat
Ser ekte ut
Skalerbar
Hvordan lage en interaktiv prototype med AI
Beskriv ideen din
Avgrens ved å chatte
Del og samle inn tilbakemeldinger
Trenger du mer veiledning?
Komme i gang-guide
Forbedre promptene dine
Vanlige feil å unngå
Se hva annet Horizons kan bygge for bedriften din
Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.
Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.
Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.
Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'
Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.
Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
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Ofte stilte spørsmål om AI-prototyping
Hva er AI prototyping?
AI-prototyping er prosessen med å gjøre en idé om til en fungerende, interaktiv forhåndsvisning av appen eller nettstedet ditt – ved hjelp av AI til å håndtere design, layout og funksjonalitet for deg. I stedet for å bruke uker i designverktøy eller vente på en utvikler, beskriver du ganske enkelt hva du ønsker, og AI bygger det på få minutter. Med Horizons er ikke prototypen din bare en mockup – det er en funksjonell, delbar forhåndsvisning du kan teste og forbedre før du forplikter deg til full utvikling.
Vil du lære mer om prototypingprosessen? Sjekk ut vår guide til programvareprototyping for et dypere dykk.
Hvem er AI Builder AI prototyping for?
Alle som har en idé de ønsker å visualisere, teste eller dele før de forplikter seg til full utvikling. Dette inkluderer:
- Gründere og gründere – validerer konseptet ditt med investorer eller tidlige brukere før de bruker penger på utvikling.
- Produktsjefer – gjør krav om til interaktive prototyper for å samkjøre interessenter og redusere revisjonsrunder.
- Frilansere og byråer – viser kundene nøyaktig hvordan prosjektet deres vil se ut og fungere før de bygger det.
- Designere – bringer konsepter til live uten å vente på en utvikler.
- Alle med en idé – hvis du kan beskrive den, kan Horizons bygge den.
Ingen designferdigheter, ingen kodekunnskaper og ingen teknisk bakgrunn kreves.
Hva er forskjellen mellom en wireframe og en prototype?
En wireframe er et grunnleggende visuelt blueprint – den viser strukturen og layouten til en side uten noen stil eller interaktivitet. En prototype går lenger – den ser ut og føles som den virkelige tingen, med arbeidsinteraksjoner, ekte innhold og en funksjonell design. Med AI Builder hopper du helt over wireframe-fasen og går rett til en fullt interaktiv prototype, bare ved å beskrive hva du trenger.
Hva er forskjellen mellom en prototype og en MVP?
En prototype og et MVP (Minimum Viable Product) forveksles ofte, men de tjener ulike formål.
En prototype handler om visualisering og validering – det er en interaktiv forhåndsvisning av ideen din som du deler med interessenter, investorer eller brukere for å innhente tilbakemeldinger før du går videre med full utvikling. Den trenger ikke å være fullt funksjonell eller klar for offentlig bruk.
En MVP er din første virkelige, fungerende versjon av produktet – bygget med akkurat nok funksjoner til å lansere, skaffe tidlige brukere og begynne å lære av faktisk bruk.
Kort sagt: du lager en prototype for å validere ideen din, og du bygger en MVP for å teste den i den virkelige verden. Med Horizons kan du gjøre begge deler – starte med en prototype, samle inn tilbakemeldinger og skalere den opp til et fullt funksjonelt produkt uten å måtte starte helt fra bunnen av. Les mer i vår guide om prototyper vs. MVP.
Trenger jeg noen design- eller kodeferdigheter for å lage en prototype?
Ingen. AI Builder bruker en samtalemessig tilnærming til å bygge - ofte kalt vibe koding. Du beskriver bare hva du vil ha i enkelt språk, og AI bygger det for deg i sanntid. Vil du justere layouten? Bare spør. Trenger du å endre et brukerflyt? Beskriv det. Hvis du er ny på konseptet, tar vibe koding guide deg gjennom alt du trenger å vite.
Hvordan deler jeg prototypen min og samler tilbakemeldinger?
Når prototypen er klar, kan du publisere den og dele den via en kobling med hvem som helst – interessenter, investorer, kunder eller testbrukere. De kan samhandle med den direkte, og du kan fortsette å forbedre den basert på deres tilbakemeldinger ved å bare chatte med AI Builder.
Kan jeg gjøre prototypen min om til et ekte, levende produkt?
Ja – og det er nettopp her Horizons skiller seg ut fra tradisjonelle prototypingsverktøy. Når du er klar til å gå videre fra prototyping, kan du ganske enkelt publisere prosjektet ditt som et fullt fungerende nettsted eller en app med ett klikk. Hosting, domene og bedrifts-e-post er alt inkludert i planen min.
Og fordi Horizons kommer med en integrert backend innebygd, har prototypen din allerede databaser, brukerkontoer og fillagring som er klare til bruk – så når du er klar til å skalere opp, er alt du trenger allerede på plass. Ingen ombygging fra bunnen av, ingen eksterne verktøy nødvendig.
Hvor mye koster det å bygge en prototype med AI Builder prototype builder?
Du kan komme i gang helt gratis – uten kredittkort. Så snart du er inne, får du 5 AI-kreditter slik at du kan begynne å bygge med en gang. Kredittforbruket avhenger av hvor komplisert hver oppgave er – enklere justeringer koster mindre enn én kreditt, mens større prosjekter kan kreve flere. De gratis kredittene dine er nok til å beskrive prototypen din, se den bli til virkelighet og få et reelt inntrykk av Horizons før du forplikter deg til noe. Når du er klar til å publisere, bytter du bare til et av våre betalte abonnementer. Hosting og domene er allerede inkludert – bare trykk på «publiser», så går prototypen din live.