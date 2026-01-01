Gå fra idé til funksjonell prototype med AI – på få minutter

En prototype og et MVP (Minimum Viable Product) forveksles ofte, men de tjener ulike formål.



En prototype handler om visualisering og validering – det er en interaktiv forhåndsvisning av ideen din som du deler med interessenter, investorer eller brukere for å innhente tilbakemeldinger før du går videre med full utvikling. Den trenger ikke å være fullt funksjonell eller klar for offentlig bruk.



En MVP er din første virkelige, fungerende versjon av produktet – bygget med akkurat nok funksjoner til å lansere, skaffe tidlige brukere og begynne å lære av faktisk bruk.



Kort sagt: du lager en prototype for å validere ideen din, og du bygger en MVP for å teste den i den virkelige verden. Med Horizons kan du gjøre begge deler – starte med en prototype, samle inn tilbakemeldinger og skalere den opp til et fullt funksjonelt produkt uten å måtte starte helt fra bunnen av. Les mer i vår guide om prototyper vs. MVP.