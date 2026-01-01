Lag dine egne tilpassede AI-verktøy – uten oppsett, uten mas
Fra morsomme sideprosjekter til nyttige verktøy
Tekstverktøy
Bildeverktøy
Nytteverktøy
Morsomme og virale verktøy
Alt du trenger for å bygge AI-drevne verktøy
AI som allerede er der
Bygg ved å chatte, ikke koding
Din idé setter grensene, ikke teknologien
Bygg det én gang, tjen på det
Hvordan fungerer det
Åpne ditt AI Builder-prosjekt
Opprett, juster og test
Publiser og del
Velg en mal. Gjør den til din egen.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.
Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.
Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.
Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'
Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.
Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.
Ofte stilte spørsmål om opprettelse av tilpassede AI-verktøy
Hvordan kan jeg lage mine egne AI-verktøy?
Bare åpne Horizons-prosjektet ditt og begynn å chatte – beskriv hva du vil bygge med vanlig språk, og Horizons AI vil bringe det til live. En sømløs generativ AI-integrasjon er allerede innebygd i prosjektet ditt, så ingen tredjepartskontoer, ingen modellvalg og ingen separat fakturering. Du kan be om å tilpasse hva som helst, og manuelt redigere tekst eller oppdatere bilder når du vil, uten å bruke noen kreditter. Når du er klar, publiser – webhotell og domene er allerede inkludert i planen din.
Lær mer i vår oversikt over Horizons integrerte AI.
Hvem kan bruke AI Builder til å lage tilpassede AI-verktøy?
Horizons AI-funksjoner er laget for alle med en idé – ingen kodingserfaring er nødvendig. Enten du er en liten bedriftseier som ønsker å bygge tilpassede AI-verktøy i stedet for å betale for tredjepartsløsninger, en skaper som ønsker å tjene penger på publikum med en AI-drevet app, eller en ekspert – som en treningsutøver eller ernæringsfysiolog – som ønsker å pakke sin kunnskap inn i et verktøy de kan selge til kunder, gjør AI Builder det mulig.
Hvis du kan beskrive hva du vil bygge, kan du bygge det. Og hvis du leter etter inspirasjon eller bare ønsker en start, kan du bla gjennom våre -forhåndsdesignede maler for å finne en som passer din idé.
Hva slags AI-funksjoner kan jeg legge til appen min?
Horizons støtter tekstgenerering og -analyse, samt bildegenerering og -analyse (PNG, WebP, JPEG). Du kan bruke disse til å lage dine egne AI-chatroboter, personlige AI-assistenter, skriveverktøy, bildekonverterere, anbefalingsmotorer og mye mer.
Er AI Builder gratis å bruke?
Du kan begynne med AI Builder gratis. Planen din inkluderer AI-kreditter for å begynne å bygge og eksperimentere med en gang. Når du har brukt de gratiskredittene, kan du fylle opp når som helst for å fortsette å bygge og drive AI-funksjonene i den publiserte appen eller nettsiden. Ingen overraskelsesavgifter, ingen skjulte avgifter – du har alltid kontroll over hva du bruker.
Hvordan fungerer AI-kreditter?
AI-kreditter driver to ting: å bygge nettstedet eller en app (1 melding = 1 kreditt) og AI-funksjonene inne i ditt publiserte webprosjekt. For bruk av AI-funksjoner på nettstedet eller webappen din, bruker vi brøkkreditter – noe som betyr at kredittene dine varer lenger bare når brukerne dine interagerer med AI-verktøyet ditt.
Kan jeg se hvor mange AI-kreditter appen min har brukt?
Ja. Ditt dashbord for AI-kredittbruk viser en oversikt over kreditter brukt til bygging og redigering, samt kreditter som forbrukes av appens AI-funksjoner – slik at du alltid vet nøyaktig hvor kredittene dine går.
Trenger jeg koding ferdigheter for å bruke AI Builder AI verktøy builder?
Ingenting. AI Builder er designet for alle – fra ikke-tekniske produsenter til erfarne utviklere. Hvis du kan beskrive hva du vil bygge, kan AI Builder hjelpe deg med å bygge det.
Kan jeg begynne å bygge AI-verktøy hvis jeg allerede har en tidligere kjøpt plan?
Ja – hvis du tidligere har bygget et prosjekt med AI App Builder eller vibe kodet et nettsted med AI Builder, er den integrerte AI-funksjonen allerede inkludert i planen din uten ekstra kostnader. Bare åpne et eksisterende prosjekt eller starte et nytt, fylle opp dine AI-kreditter, og du er klar til å gå.