Lag dine egne tilpassede AI-verktøy – uten oppsett, uten mas

Med AI som allerede er innebygd i AI Builder, kan du lage dine egne AI-verktøy – for å bruke, selge eller dele.
Start gratis

Betalte planer fra kun kr 36,99/mnd

Lag dine egne tilpassede AI-verktøy – uten oppsett, uten mas

Fra morsomme sideprosjekter til nyttige verktøy

Bygg verktøy for deg selv, spar på abonnementer, eller lag noe brukerne dine vil elske – og betale for. Her er bare noen få ideer for å komme i gang.
Tekstverktøy

Tekstverktøy

Bygg apper som leser, skriver og svarer. Fra chatroboter som håndterer kundespørsmål døgnet rundt, til assistenter som hjelper brukere med å utforme søknadsbrev, planlegge reiser eller finne den perfekte oppskriften.Start å bygge
Lag apper som transformerer og genererer visuelt innhold. La brukere gjøre bilder om til illustrasjoner, designe egendefinerte avatarer, visualisere romforvandlinger, eller produsere produktmockuper – ingen designferdigheter nødvendig.Start å bygge
Bygg smarte verktøy som sparer brukerne dine tid. Tenk AI-drevne kundeemneskjemaer, CV-granskere, budsjettrådgivere eller treningsplanleggere – praktiske apper som leverer reell verdi, hver gang.Start å bygge
Bygg verktøy som folk ikke kan slutte å dele. Personlighetstester, AI-tarotlesere, finnere av kjendis-lookalikes, generatorer for godnatthistorier – morsomme å bruke, enda morsommere å dele.Start å bygge

Alt du trenger for å bygge AI-drevne verktøy

AI som allerede er der

Ingen tredjepartskonto eller separat fakturering – AI er innebygd i Horizons – bare åpne prosjektet ditt og bruk det.

Bygg ved å chatte, ikke koding

Beskriv hva du ønsker på et enkelt språk, og AI Builder bygger det for deg. Ingen kode, ingen teknisk konfigurasjon – bare din idé og en samtale.

Din idé setter grensene, ikke teknologien

Chatbots, personlige AI-assistenter, bildegeneratorer, skriveverktøy, anbefalingsmotorer – uansett hva du kan forestille deg, har AI Builder AI til å drive det.

Bygg det én gang, tjen på det

Del prosjektet ditt som en mal og tjene 20% provisjon hver gang noen bruker det til å starte sin egen app og kjøper sin første AI Builder-plan.

Hvordan fungerer det

01

Åpne ditt AI Builder-prosjekt

Logg inn i AI Builder og start et nytt prosjekt – eller velg en av våre AI-klare maler for å komme i gang.
02

Opprett, juster og test

Beskriv hva du vil at appen skal gjøre, rediger til den er helt riktig, og test den live – alt uten å forlate AI Builder.
03

Publiser og del

Når du er klar, publiser. Ditt AI-verktøy er live og klart for brukere – du kan spore kredittbruk når som helst fra dashbordet ditt.

Velg en mal. Gjør den til din egen.

Velg en profesjonelt designet mal, tilpass den med AI eller visuelle redigeringer, og få nettstedet ditt raskere på nett.
Alle maler
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til å bygge ditt første AI-drevne verktøy?

Start gratis

Ingen kredittkort kreves.

Ofte stilte spørsmål om opprettelse av tilpassede AI-verktøy

Her er svarene på noen av de vanligste spørsmålene vi får om å bygge AI-drevne verktøy med AI Builder.

Bare åpne Horizons-prosjektet ditt og begynn å chatte – beskriv hva du vil bygge med vanlig språk, og Horizons AI vil bringe det til live. En sømløs generativ AI-integrasjon er allerede innebygd i prosjektet ditt, så ingen tredjepartskontoer, ingen modellvalg og ingen separat fakturering. Du kan be om å tilpasse hva som helst, og manuelt redigere tekst eller oppdatere bilder når du vil, uten å bruke noen kreditter. Når du er klar, publiser – webhotell og domene er allerede inkludert i planen din.

Lær mer i vår oversikt over Horizons integrerte AI.

Horizons AI-funksjoner er laget for alle med en idé – ingen kodingserfaring er nødvendig. Enten du er en liten bedriftseier som ønsker å bygge tilpassede AI-verktøy i stedet for å betale for tredjepartsløsninger, en skaper som ønsker å tjene penger på publikum med en AI-drevet app, eller en ekspert – som en treningsutøver eller ernæringsfysiolog – som ønsker å pakke sin kunnskap inn i et verktøy de kan selge til kunder, gjør AI Builder det mulig.

Hvis du kan beskrive hva du vil bygge, kan du bygge det. Og hvis du leter etter inspirasjon eller bare ønsker en start, kan du bla gjennom våre -forhåndsdesignede maler for å finne en som passer din idé.

Horizons støtter tekstgenerering og -analyse, samt bildegenerering og -analyse (PNG, WebP, JPEG). Du kan bruke disse til å lage dine egne AI-chatroboter, personlige AI-assistenter, skriveverktøy, bildekonverterere, anbefalingsmotorer og mye mer.

Du kan begynne med AI Builder gratis. Planen din inkluderer AI-kreditter for å begynne å bygge og eksperimentere med en gang. Når du har brukt de gratiskredittene, kan du fylle opp når som helst for å fortsette å bygge og drive AI-funksjonene i den publiserte appen eller nettsiden. Ingen overraskelsesavgifter, ingen skjulte avgifter – du har alltid kontroll over hva du bruker.

AI-kreditter driver to ting: å bygge nettstedet eller en app (1 melding = 1 kreditt) og AI-funksjonene inne i ditt publiserte webprosjekt. For bruk av AI-funksjoner på nettstedet eller webappen din, bruker vi brøkkreditter – noe som betyr at kredittene dine varer lenger bare når brukerne dine interagerer med AI-verktøyet ditt.

Ja. Ditt dashbord for AI-kredittbruk viser en oversikt over kreditter brukt til bygging og redigering, samt kreditter som forbrukes av appens AI-funksjoner – slik at du alltid vet nøyaktig hvor kredittene dine går.

Ingenting. AI Builder er designet for alle – fra ikke-tekniske produsenter til erfarne utviklere. Hvis du kan beskrive hva du vil bygge, kan AI Builder hjelpe deg med å bygge det.

Ja – hvis du tidligere har bygget et prosjekt med AI App Builder eller vibe kodet et nettsted med AI Builder, er den integrerte AI-funksjonen allerede inkludert i planen din uten ekstra kostnader. Bare åpne et eksisterende prosjekt eller starte et nytt, fylle opp dine AI-kreditter, og du er klar til å gå.

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