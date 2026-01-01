GjÃ¸r nettappene og nettstedene dine smartere med innebygd AI

Legg til interaktive AI-funksjoner â€“ chatboter, bildegeneratorer, smarte assistenter â€“ direkte i webappen eller nettstedet ditt. Ingen ChatGPT-konto, ingen ekstra fakturering, ingen teknisk oppsett nÃ¸dvendig. Bare beskriv hva du Ã¸nsker, sÃ¥ er det live i lÃ¸pet av minutter.
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Innebygd AI for nettappene og nettstedene dine â€“ fullt integrert, klar til bruk

Med AI Builder er ikke AI noe du legger til i web-appen eller nettsiden din â€“ den er allerede innebygd i prosjektet ditt. Den er alltid pÃ¥, alltid klar â€“ ingen registreringer, ingen verktÃ¸y Ã¥ installere, ingen ekstra oppsett kreves.
Start gratis
Innebygd AI for nettappene og nettstedene dine â€“ fullt integrert, klar til bruk
Innebygd AI

AI for nettappene og nettstedene dine, uten kompleksiteten

Sett opp pÃ¥ sekunder

Beskriv den AI-funksjonen du Ã¸nsker pÃ¥ et enkelt sprÃ¥k â€“ AI Builder bygger den og kobler AI-enheten med en gang. Ingen integrasjoner fra tredjeparter, ingen manuell konfigurasjon.
AI-kreditter er innebygd i din AI Builder-plan. Ingen separat fakturering, ingen overraskelsesavgifter. Alt du trenger er allerede dekket.
VÃ¦r alltid klar over hvor du stÃ¥r â€“ fÃ¸lg nÃ¸yaktig hvordan dine AI-kreditter brukes fra AI Builder-dashbordet. Alt pÃ¥ ett sted, uten eksterne plattformer Ã¥ sjekke.
Fra chatbots for kundestÃ¸tte og bildegeneratorer til personlige assistenter og quizverktÃ¸y â€“ hvis du kan beskrive det, kan AI Builder bygge det inn i din webapp eller nettside.

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktÃ¸y som Hostinger AI Builder som gjÃ¸r naturlig sprÃ¥k til arbeidende prototyper i lÃ¸pet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til Ã¥ teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktÃ¸yet, og jeg mÃ¥ si at jeg ble imponert. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vÃ¦re det mest effektive vibe-koden verktÃ¸yet for Ã¥ bygge millioner av dollar-apper.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende mÃ¥te Ã¥ lage MVP og teste ideer fÃ¸r du gÃ¥r inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er Ã¥ bygge det du Ã¸nsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger AI Builder er et verktÃ¸y hvor du kan bygge en idÃ© du har hatt â€“ du trenger bare Ã¥ forklare det, og det fungerer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker mÃ¥ten ting gÃ¥r med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vÃ¦rt veldig morsom Ã¥ samhandle med. Det har vÃ¦rt en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre ogsÃ¥.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer pÃ¥ hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle Ã¥ distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet pÃ¥ min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om Ã¥ kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drÃ¸mmeprosjekt for Ã¥ hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var sÃ¥ enkelt Ã¥ sette opp et subdomene for bloggen min pÃ¥ min webapp â€“ jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nÃ¥ bygge webapper ved Ã¥ bare skrive inn en oppfordring pÃ¥ Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prÃ¸vd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodelÃ¸se AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper pÃ¥ minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt Ã¥ prÃ¸ve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som Ã¥ ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til Ã¥ lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
EntreprenÃ¸r

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til Ã¥ gjÃ¸re din unike prosjektidÃ© til virkelighet?

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Ingen kredittkort kreves.

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Vanlige feil Ã¥ unngÃ¥

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Forbedre promptene dine

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ChatGPTÂ® er et registrert varemerke for OpenAI OpCo, LLC. Hostinger er ikke tilknyttet, godkjent av eller sponset av OpenAI.

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