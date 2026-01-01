Alle funksjonene du trenger for å realisere neste idé
Bygget for å gjøre mer, helt fra starten
Lanser prosjektet ditt uten å skrive en eneste kodelinje. Bare forklar hva du ønsker, så håndterer kunstig intelligens resten – fra design til funksjoner.
Gjør nettsidene dine mer brukervennlige. Horizons støtter Stripe, PayPal, Google AdSense og mer – alle med en enkel oppsettveiledning, slik at du aldri sitter fast.
Gå live umiddelbart. Test, juster og publiser nettstedet eller nettprogrammet ditt på minutter.
Med AI Builder er AI allerede innebygd i appen din. Legg til chatbots, bildegeneratorer og smarte assistenter – ingen kontoer, ingen oppsett, ingen overraskelsesregning.
Drevet av de mest avanserte store språkmodellene for å sikre hastighet og kreativitet.
Bygg apper med brukerpålogginger, datalagring, automatiserte e-poster og mer – uten behov for ekstra oppsett eller eksterne tjenester.
Tilpass tekstkomponenter visuelt i sanntid.
Last opp et bilde, få et design. Du kan gjøre visuelle referanser om til komplette nettsider.
Med hvert prosjekt du bygger, sikrer Hostinger AI Builder at det er oppdagbart. Fra Google Search til ChatGPT – du er dekket.
Med full tilgang til prosjektets kode kan du fikse, finjustere og bygge på dine egne premisser.
Lim inn en hvilken som helst URL, så gjenskaper AI nettstedet som et fullt redigerbart prosjekt – et forsprang for å redesigne, modernisere eller migrere på få minutter.
Din AI-partner som dekker alt
Publisering og oppdatering
Automatisk feilretting
Versjonsgjenoppretting
SEO-klar
AI-chat
Lås opp den komplette Hostinger Horizons-opplevelsen
30-dagers pengene-tilbake garanti
Avbryt nårsomhelst
24/7 support
Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.
Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.
Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.
Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'
Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.
Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.