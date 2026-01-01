Alle funksjonene du trenger for å realisere neste idé

Utforsk hva Hostinger AI Builder har å tilby – kraftige funksjoner som hjelper deg med å bygge og starte nettsteder og webapper raskere, enklere og uten kode.
Begynn å bygge i dag

Ingen kredittkort kreves.

Bygget for å gjøre mer, helt fra starten

Plattform uten kode
Plattform uten kode

Lanser prosjektet ditt uten å skrive en eneste kodelinje. Bare forklar hva du ønsker, så håndterer kunstig intelligens resten – fra design til funksjoner.

Integrasjoner
Integrasjoner

Gjør nettsidene dine mer brukervennlige. Horizons støtter Stripe, PayPal, Google AdSense og mer – alle med en enkel oppsettveiledning, slik at du aldri sitter fast.

Start med ett klikk
Start med ett klikk

Gå live umiddelbart. Test, juster og publiser nettstedet eller nettprogrammet ditt på minutter.

Innebygd AI
Innebygd AI

Med AI Builder er AI allerede innebygd i appen din. Legg til chatbots, bildegeneratorer og smarte assistenter – ingen kontoer, ingen oppsett, ingen overraskelsesregning.

Siste LLMer
Siste LLMer

Drevet av de mest avanserte store språkmodellene for å sikre hastighet og kreativitet.

Integrert backend
Integrert backend

Bygg apper med brukerpålogginger, datalagring, automatiserte e-poster og mer – uten behov for ekstra oppsett eller eksterne tjenester.

Tekstredigeringsmodus
Tekstredigeringsmodus

Tilpass tekstkomponenter visuelt i sanntid.

Design fra et bilde
Design fra et bilde

Last opp et bilde, få et design. Du kan gjøre visuelle referanser om til komplette nettsider.

Innebygd SEO-optimalisering
Innebygd SEO-optimalisering

Med hvert prosjekt du bygger, sikrer Hostinger AI Builder at det er oppdagbart. Fra Google Search til ChatGPT – du er dekket.

Koderedigering
Koderedigering

Med full tilgang til prosjektets kode kan du fikse, finjustere og bygge på dine egne premisser.

Nettstedkloner
Nettstedkloner

Lim inn en hvilken som helst URL, så gjenskaper AI nettstedet som et fullt redigerbart prosjekt – et forsprang for å redesigne, modernisere eller migrere på få minutter.

Klar til å gjøre din unike prosjektidé til virkelighet?

Begynn å bygge i dag

Ingen kredittkort kreves.

Din AI-partner som dekker alt

Hostinger AI Builder dekker hele ditt kreative flom – fra bygging til administrasjon, publisering og skalering av prosjektet.

Publisering og oppdatering

Gå live med et enkelt klikk. Gjør oppdateringer når som helst – ingen oppsett eller ny implementering nødvendig.

Automatisk feilretting

Hvis noe bryter, hjelper AI Builder med å oppdage og fikse problemer automatisk.

Versjonsgjenoppretting

Gå tilbake til en tidligere versjon med ett klikk. Ingen versjonskontrollverktøy kreves.

SEO-klar

Innebygde SEO-praksiser hjelper nettsidene dine med å rangere uten behov for programtillegg eller ekstra oppsett.

AI-chat

Beskriv endringer eller be om nye funksjoner med dine egne ord. AI-en oppdaterer prosjektet ditt umiddelbart. Det er ingen læringskurve.

Lås opp den komplette Hostinger Horizons-opplevelsen

30-dagers pengene-tilbake garanti

Avbryt nårsomhelst

24/7 support

74% rabatt
Premium
Lanser ditt første nettsted – fra porteføljer og CV-er til blogger og lenker i bio-sider
kr144,99
kr36,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 1 775,52 (vanlig pris kr 6 959,52). Fornyes på kr 120,99/mnd.
Opprett opptil 3 nettsider
2 postkasser per nettsted – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
5 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Få chatbot-støtte fra Kodee
Spesialtilbud • 79% rabatt
Ubegrenset
For voksende bedrifter. Ubegrensede nettsteder, AI-verktøy, e-handel, full fleksibilitet
kr206,99
kr43,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 111,52 (vanlig pris kr 9 935,52). Fornyes på kr 184,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
500 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach
Hvorfor denne planen?
En komplett løsning for langsiktige prosjekter. Alt inkludert.
69% rabatt
Cloud Startup
For bedrifter som trenger maksimal ytelse og skalerbarhet
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
1000 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach
74% rabatt
Premium
Lanser ditt første nettsted – fra porteføljer og CV-er til blogger og lenker i bio-sider
kr144,99
kr36,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 1 775,52 (vanlig pris kr 6 959,52). Fornyes på kr 120,99/mnd.
Opprett opptil 3 nettsider
2 postkasser per nettsted – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
5 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Få chatbot-støtte fra Kodee
Spesialtilbud • 79% rabatt
Ubegrenset
For voksende bedrifter. Ubegrensede nettsteder, AI-verktøy, e-handel, full fleksibilitet
kr206,99
kr43,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 111,52 (vanlig pris kr 9 935,52). Fornyes på kr 184,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
500 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach
Hvorfor denne planen?
En komplett løsning for langsiktige prosjekter. Alt inkludert.
69% rabatt
Cloud Startup
For bedrifter som trenger maksimal ytelse og skalerbarhet
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
Unlimited websites
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år
Tilpasset domene – gratis i 1 år
15 AI-kreditter for opprettelse av nettsteder og apper
400+ nettsidemaler
Raskt og sikkert webhotell
Prioritert ekspertstøtte 24/7
1000 kreditter for AI-agenter
Selg på nett med integrert e-handel
E-postmarkedsføring med Reach

Ubegrensede funksjoner er underlagt våre retningslinjer for rimelig bruk.

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Nyttige ressurser for å komme i gang

Veiledninger

Steg-for-steg-veiledninger for å bygge med Hostinger Horizons.

Kunnskapsbase

Svar på alle dine tekniske og kreative spørsmål.

Videoer

Visuelle gjennomganger og inspirasjon.

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