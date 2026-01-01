Din bedrift, din tilpassede booking – bygget på minutter

Fra nettsteder for timebestilling til apper for restaurantreservasjon – beskriv hva du trenger, og Horizons bygger det. Få bestillinger, send bekreftelser og administrer avtaler, alt på ett sted.
Start gratis

Betalte planer fra kun kr 36,99/mnd

Din bedrift, din tilpassede booking – bygget på minutter

Alt du trenger for å begynne å ta imot bestillinger på nett

Fra å bygge bestillingssiden til å sende bekreftelser og synkronisere kalenderen – AI Builder håndterer alt.

Opprett en planleggingsnettside eller -app

Lanser bestillingsklare sider på få minutter ved å chatte med AI eller bruke maler.
Opprett en planleggingsnettside eller -app

Alt for å drive vekst

Hosting, domene og e-post – alt inkludert. Enkelt oppsett for markedsførings- og betalingsverktøy: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mer.

Alt for å drive vekst

Send bekreftelser automatisk

Hver bestilling utløser en umiddelbar bekreftelses-e-post – ingen manuell oppfølging, ingen tapte avtaler, ingen jakt på kunder.

Send bekreftelser automatisk

Synkroniser med verktøyene du allerede bruker

Koble bestillingssystemet til Google Kalender, Kalender eller andre verktøy du stoler på – bare be AI Builder om å sette opp alt for deg.
Synkroniser med verktøyene du allerede bruker

Opprett en planleggingsnettside eller -app

Lanser bestillingsklare sider på få minutter ved å chatte med AI eller bruke maler.
Opprett en planleggingsnettside eller -app

Alt for å drive vekst

Hosting, domene og e-post – alt inkludert. Enkelt oppsett for markedsførings- og betalingsverktøy: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mer.

Alt for å drive vekst

Send bekreftelser automatisk

Hver bestilling utløser en umiddelbar bekreftelses-e-post – ingen manuell oppfølging, ingen tapte avtaler, ingen jakt på kunder.

Send bekreftelser automatisk

Synkroniser med verktøyene du allerede bruker

Koble bestillingssystemet til Google Kalender, Kalender eller andre verktøy du stoler på – bare be AI Builder om å sette opp alt for deg.
Synkroniser med verktøyene du allerede bruker

Din nettbestilling, bygget på din måte

Oppdag noen av de mest populære bookingprosjektene folk lager med AI Builder – alle bygget ved å bare beskrive hva du trenger.
Din nettbestilling, bygget på din måte

Tjenestebestilling

Bygg en bookingside for din skjønnhetssalong, personlige treningstimer, rengjørings- eller reparasjonstjenester, hundelufting og mer – kundene dine bestiller på nett, du fokuserer på arbeidet.
Fra restaurantbord og ferieboliger til kontorfellesskap – la kundene reservere sin plass på nett, når som helst.
Enten du er lege, tannlege, terapeut, livscoach, konsulent eller veileder – gi kundene dine en enkel, profesjonell måte å bestille tid hos deg på.
Selg påmeldinger til workshops, masterclasses, webinarer med plassbegrensninger eller nettkurs med ventelister – alt administrert på ett sted.

Hvordan lage en tilpasset bookingside eller app med AI

01

Beskriv ideen din

Beskriv bestillingsnettstedet eller -appen bedriften din trenger og se det bli til virkelighet – eller velg en mal for å komme i gang enda raskere.
02

Tilpass og test

Finjuster bookingsiden din ved å chatte med AI – legg til tjenestene dine, tilgjengelighet og alle detaljer klientene dine trenger. Forhåndsvis den direkte før du publiserer.
03

Publiser med ett klikk

Publiser, koble til domenet ditt, og du er klar for forretninger – kundene dine kan begynne å bestille med en gang.

Velg en mal. Gjør den til din egen.

Velg en profesjonelt designet mal, tilpass den med AI eller visuelle redigeringer, og få nettstedet ditt raskere på nett.

Forhåndslagde maler

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

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Komme i gang-guide

Komme i gang-guide

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Forbedre promptene dine

Forbedre promptene dine

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Vanlige feil å unngå

Vanlige feil å unngå

Veiledning
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Se hva annet Horizons kan bygge for bedriften din

Ecommerce-apper og -butikker

Bedriftspresentasjon

Interne verktøy

Tilpasset CRM

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til å lansere ditt tilpassede bookingprosjekt?

Start gratis

Ingen kredittkort kreves

Ofte stilte spørsmål om tilpasset bookingside og app

En tilpasset bookingside eller app lar kundene dine bestille avtaler, reservere et bord eller melde seg på en time – direkte på nett, når som helst. I motsetning til standard bookingprogramvare som låser nyttige funksjoner bak dyre abonnementer – eller tar betalt for ting du aldri vil bruke – er en tilpasset løsning bygget rundt dine nøyaktige forretningsbehov. Dine tjenester, din merkevare, din arbeidsflyt, og kun funksjonene som faktisk betyr noe for deg.

Med Horizons kan du bygge akkurat det du trenger – en enkel timebestillingsside for salongen din, et reservasjonssystem for restauranten din, en nettside for timebestilling for treningsstudioet ditt, eller en registreringsside for arrangementer for ditt neste verksted. Ikke noe mer og ikke noe mindre.

Enhver bedrift som tar avtaler eller bestillinger – salonger, terapeuter, trenere, konsulenter, restauranter, treningsstudioer, arrangører av arrangementer, eiendomsmeglere og mer. Hvis bedriften din er avhengig av bestillinger, kan AI Builder bygge en tilpasset løsning som passer til måten du jobber på.

Ingen i det hele tatt. Horizons bruker en samtalebasert tilnærming til bygging – ofte kalt vibbekoding. Du beskriver ganske enkelt hva du ønsker i vanlig språk, og AI bygger det for deg i sanntid.

Vil du legge til en bekreftelses-e-post? Bare spør. Trenger du å synkronisere med Google Calendar? Beskriv det. Vil du endre fargen på bestillingsskjemaet ditt? Fortell Horizons, så er det gjort på sekunder.

Det fungerer også på over 80 språk, slik at du kan bygge med dine egne ord – ingen teknisk vokabular er nødvendig. Hvis du er ny til konseptet, tar vår vibbekoding-guide deg gjennom alt du trenger å vite for å komme i gang.

Ja – hver bestilling kan utløse en øyeblikkelig e-postbekreftelse til klienten din, slik at det ikke er behov for manuell oppfølging og ingen risiko for tapte avtaler.

Ja. Bare be AI Builder om å koble bestillingssiden eller appen til Google Kalender, Kalender eller et annet verktøy du allerede bruker – og følg deretter instruksjonene AI Builder gir for å få API-nøkkelen. Når du har delt de ønskede detaljene, tar AI Builder seg av resten.

Ja, AI Builder kommer med en integrert backend som lar deg bygge bestillingsnettsteder og apper med brukerautentisering og kontoadministrasjon inkludert. Dette betyr at klienter kan logge inn, vise kommende bestillinger og administrere sine avtaler – uten at du trenger eksterne verktøy eller teknisk konfigurasjon.

Å oppdatere bestillingssiden eller appen er like enkelt som å bygge den. Bare gå tilbake til prosjektet ditt, åpne det og fortsett å chatte med AI Builder – beskriv hva du vil endre, og den tar seg av resten. Det hele er en del av vibe-kodingsopplevelsen, ingen utvikler er nødvendig.

Og hvis du har teknisk bakgrunn eller ønsker å skalere videre nedover linjen, gir AI Builder deg full tilgang til koden – så du kan ta den så langt du trenger.

Her – bare klikk «Start gratis». Du trenger ikke å legge inn betalingskort. Når du er inne, får du 5 AI‑kreditter slik at du kan begynne å bygge med én gang. Kredittforbruket avhenger av hvor kompleks prompten er – enkle justeringer koster mindre enn én kreditt, mens større bygg kan bruke mer. De gratis kredittene er nok til å beskrive bookingsiden eller appen din, se den ta form, og få en ekte følelse av Horizons før du eventuelt forplikter deg.

Godt å vite: AI‑kreditter brukes også til å drive AI‑funksjoner inne i siden eller appen din – som chatbot eller smart søk – men bare når brukerne dine faktisk interagerer med dem.

Når du er klar til å publisere, kan du enkelt bytte til en av våre betalte planer. Hosting og domene er allerede inkludert, så du trenger ikke å sette opp noe mer – bare trykk «Publiser», så går bookingsiden eller appen din live.

Begynner du å gå tom for kreditter? Du kan fylle på når som helst og følge med på forbruket i dashbordet.

Hostinger tilbyr to måter å bygge en bookingside på – med Horizons vibbe-kodingsplattform og Hostingers dra-og-slipp-nettsidebygger – og forskjellen ligger allerede i navnet.

Hostinger nettsidebygger lar deg starte fra en mal eller generere en bookingside fra en beskrivelse, og deretter tilpasse den ved å dra og slippe forhåndsbygde elementer. Det passer perfekt for alle som trenger en ren, enkel bookingside raskt oppe og går.

Horizons tar en samtalebasert tilnærming – du chatter med AI, og den bruker endringer i sanntid, noe som gir deg mye mer tilpasningsfrihet. Den lar deg også bygge mer avanserte prosjekter, som bookingapper med brukerpålogginger og medlemskapsfunksjonalitet, takket være den integrerte backend-en. Og for de som ønsker det, er full kode tilgang også tilgjengelig.

Begge verktøyene er bygget for folk uten teknisk kunnskap – forskjellen ligger i hvordan du foretrekker å bygge og hvor mye fleksibilitet du trenger.

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