Her – bare klikk «Start gratis». Du trenger ikke å legge inn betalingskort. Når du er inne, får du 5 AI‑kreditter slik at du kan begynne å bygge med én gang. Kredittforbruket avhenger av hvor kompleks prompten er – enkle justeringer koster mindre enn én kreditt, mens større bygg kan bruke mer. De gratis kredittene er nok til å beskrive bookingsiden eller appen din, se den ta form, og få en ekte følelse av Horizons før du eventuelt forplikter deg.



Godt å vite: AI‑kreditter brukes også til å drive AI‑funksjoner inne i siden eller appen din – som chatbot eller smart søk – men bare når brukerne dine faktisk interagerer med dem.



Når du er klar til å publisere, kan du enkelt bytte til en av våre betalte planer. Hosting og domene er allerede inkludert, så du trenger ikke å sette opp noe mer – bare trykk «Publiser», så går bookingsiden eller appen din live.



Begynner du å gå tom for kreditter? Du kan fylle på når som helst og følge med på forbruket i dashbordet.