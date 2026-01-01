Din bedrift, din tilpassede booking – bygget på minutter
Alt du trenger for å begynne å ta imot bestillinger på nett
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Alt for å drive vekst
Hosting, domene og e-post – alt inkludert. Enkelt oppsett for markedsførings- og betalingsverktøy: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mer.
Send bekreftelser automatisk
Hver bestilling utløser en umiddelbar bekreftelses-e-post – ingen manuell oppfølging, ingen tapte avtaler, ingen jakt på kunder.
Synkroniser med verktøyene du allerede bruker
Opprett en planleggingsnettside eller -app
Alt for å drive vekst
Hosting, domene og e-post – alt inkludert. Enkelt oppsett for markedsførings- og betalingsverktøy: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mer.
Send bekreftelser automatisk
Hver bestilling utløser en umiddelbar bekreftelses-e-post – ingen manuell oppfølging, ingen tapte avtaler, ingen jakt på kunder.
Synkroniser med verktøyene du allerede bruker
Din nettbestilling, bygget på din måte
Tjenestebestilling
Bestillingssystem
Timebestilling
Arrangementsbillettering
Hvordan lage en tilpasset bookingside eller app med AI
Beskriv ideen din
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Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.
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Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.
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Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.
Ofte stilte spørsmål om tilpasset bookingside og app
Hva er en tilpasset bestillingsside eller app?
En tilpasset bookingside eller app lar kundene dine bestille avtaler, reservere et bord eller melde seg på en time – direkte på nett, når som helst. I motsetning til standard bookingprogramvare som låser nyttige funksjoner bak dyre abonnementer – eller tar betalt for ting du aldri vil bruke – er en tilpasset løsning bygget rundt dine nøyaktige forretningsbehov. Dine tjenester, din merkevare, din arbeidsflyt, og kun funksjonene som faktisk betyr noe for deg.
Med Horizons kan du bygge akkurat det du trenger – en enkel timebestillingsside for salongen din, et reservasjonssystem for restauranten din, en nettside for timebestilling for treningsstudioet ditt, eller en registreringsside for arrangementer for ditt neste verksted. Ikke noe mer og ikke noe mindre.
Hvilke typer bedrifter kan bruke AI Builder til å ta bestillinger?
Enhver bedrift som tar avtaler eller bestillinger – salonger, terapeuter, trenere, konsulenter, restauranter, treningsstudioer, arrangører av arrangementer, eiendomsmeglere og mer. Hvis bedriften din er avhengig av bestillinger, kan AI Builder bygge en tilpasset løsning som passer til måten du jobber på.
Trenger jeg koding eller teknisk kunnskap for å bygge en online bookingside eller app?
Ingen i det hele tatt. Horizons bruker en samtalebasert tilnærming til bygging – ofte kalt vibbekoding. Du beskriver ganske enkelt hva du ønsker i vanlig språk, og AI bygger det for deg i sanntid.
Vil du legge til en bekreftelses-e-post? Bare spør. Trenger du å synkronisere med Google Calendar? Beskriv det. Vil du endre fargen på bestillingsskjemaet ditt? Fortell Horizons, så er det gjort på sekunder.
Det fungerer også på over 80 språk, slik at du kan bygge med dine egne ord – ingen teknisk vokabular er nødvendig. Hvis du er ny til konseptet, tar vår vibbekoding-guide deg gjennom alt du trenger å vite for å komme i gang.
Kan jeg sende automatiske bestillingsbekreftelser?
Ja – hver bestilling kan utløse en øyeblikkelig e-postbekreftelse til klienten din, slik at det ikke er behov for manuell oppfølging og ingen risiko for tapte avtaler.
Kan jeg koble min bookingside eller app med Google Kalender eller Calendly?
Ja. Bare be AI Builder om å koble bestillingssiden eller appen til Google Kalender, Kalender eller et annet verktøy du allerede bruker – og følg deretter instruksjonene AI Builder gir for å få API-nøkkelen. Når du har delt de ønskede detaljene, tar AI Builder seg av resten.
Kan kundene mine opprette kontoer og administrere sine egne bestillinger?
Ja, AI Builder kommer med en integrert backend som lar deg bygge bestillingsnettsteder og apper med brukerautentisering og kontoadministrasjon inkludert. Dette betyr at klienter kan logge inn, vise kommende bestillinger og administrere sine avtaler – uten at du trenger eksterne verktøy eller teknisk konfigurasjon.
Hva om jeg trenger å gjøre endringer når bedriften min vokser?
Å oppdatere bestillingssiden eller appen er like enkelt som å bygge den. Bare gå tilbake til prosjektet ditt, åpne det og fortsett å chatte med AI Builder – beskriv hva du vil endre, og den tar seg av resten. Det hele er en del av vibe-kodingsopplevelsen, ingen utvikler er nødvendig.
Og hvis du har teknisk bakgrunn eller ønsker å skalere videre nedover linjen, gir AI Builder deg full tilgang til koden – så du kan ta den så langt du trenger.
Hvordan kommer jeg i gang med Horizons tilpassede bookingside og appbygger?
Her – bare klikk «Start gratis». Du trenger ikke å legge inn betalingskort. Når du er inne, får du 5 AI‑kreditter slik at du kan begynne å bygge med én gang. Kredittforbruket avhenger av hvor kompleks prompten er – enkle justeringer koster mindre enn én kreditt, mens større bygg kan bruke mer. De gratis kredittene er nok til å beskrive bookingsiden eller appen din, se den ta form, og få en ekte følelse av Horizons før du eventuelt forplikter deg.
Godt å vite: AI‑kreditter brukes også til å drive AI‑funksjoner inne i siden eller appen din – som chatbot eller smart søk – men bare når brukerne dine faktisk interagerer med dem.
Når du er klar til å publisere, kan du enkelt bytte til en av våre betalte planer. Hosting og domene er allerede inkludert, så du trenger ikke å sette opp noe mer – bare trykk «Publiser», så går bookingsiden eller appen din live.
Begynner du å gå tom for kreditter? Du kan fylle på når som helst og følge med på forbruket i dashbordet.
Hva er forskjellen mellom AI Builder og Hostinger Website Builder for bestillingssider?
Hostinger tilbyr to måter å bygge en bookingside på – med Horizons vibbe-kodingsplattform og Hostingers dra-og-slipp-nettsidebygger – og forskjellen ligger allerede i navnet.
Hostinger nettsidebygger lar deg starte fra en mal eller generere en bookingside fra en beskrivelse, og deretter tilpasse den ved å dra og slippe forhåndsbygde elementer. Det passer perfekt for alle som trenger en ren, enkel bookingside raskt oppe og går.
Horizons tar en samtalebasert tilnærming – du chatter med AI, og den bruker endringer i sanntid, noe som gir deg mye mer tilpasningsfrihet. Den lar deg også bygge mer avanserte prosjekter, som bookingapper med brukerpålogginger og medlemskapsfunksjonalitet, takket være den integrerte backend-en. Og for de som ønsker det, er full kode tilgang også tilgjengelig.
Begge verktøyene er bygget for folk uten teknisk kunnskap – forskjellen ligger i hvordan du foretrekker å bygge og hvor mye fleksibilitet du trenger.