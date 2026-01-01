MVP-utvikling gjort enkelt med AI

Gjør ideen din om til et funksjonelt og delbart produkt på få minutter ved å chatte med AI. Ingen koding eller utviklere nødvendig.
Start gratis

Ingen kredittkort kreves

MVP-utvikling gjort enkelt med AI

Bygg, test og skaler – uten risiko

Alt du trenger for å validere ideen din, komme raskt ut på markedet og skalere med selvtillit.

Fra idé til fungerende MVP på få minutter

Ikke alle gode ideer kan tjenes penger på – men du vet ikke det før du tester den. Gjør ideen din om til en funksjonell MVP på få minutter ved å chatte med AI, uten behov for koding eller utviklere.
Fra idé til fungerende MVP på få minutter

Raskt lansering, raskere skalering

Gå live med ett klikk – hosting, domene og bedrifts-e-post inkludert. Ingen tredjepartsverktøy, ingen forsinkelser.

Raskt lansering, raskere skalering

Bygget for å vokse med deg

Databaser, brukerkontoer og fillagring er innebygd fra dag én – så når du er klar til å skalere, er alt du trenger allerede der.

Bygget for å vokse med deg

En brøkdel av kostnaden

Tradisjonell MVP-utvikling koster tusenvis. Med AI Builder dekker et enkelt abonnement alt – slik at du kan teste ideen din uten økonomisk risiko.
En brøkdel av kostnaden

Fra idé til fungerende MVP på få minutter

Ikke alle gode ideer kan tjenes penger på – men du vet ikke det før du tester den. Gjør ideen din om til en funksjonell MVP på få minutter ved å chatte med AI, uten behov for koding eller utviklere.
Fra idé til fungerende MVP på få minutter

Raskt lansering, raskere skalering

Gå live med ett klikk – hosting, domene og bedrifts-e-post inkludert. Ingen tredjepartsverktøy, ingen forsinkelser.

Raskt lansering, raskere skalering

Bygget for å vokse med deg

Databaser, brukerkontoer og fillagring er innebygd fra dag én – så når du er klar til å skalere, er alt du trenger allerede der.

Bygget for å vokse med deg

En brøkdel av kostnaden

Tradisjonell MVP-utvikling koster tusenvis. Med AI Builder dekker et enkelt abonnement alt – slik at du kan teste ideen din uten økonomisk risiko.
En brøkdel av kostnaden

Ideen din er kun en instruks unna

Oppdag noen av MVP-ene du kan bygge med Hostinger Horizons – valider ideen din med virkelige brukere før du forplikter deg til full utvikling.
Bygg, test og skaler – uten risiko

SaaS-produkt MVP

Fra fakturageneratorer og prosjektsporere til bookingplattformer og nisje-CRM-er – bygg en fungerende versjon med brukerpålogginger og Stripe-betalinger allerede innebygd. Lever på dager, ikke måneder.
Tenk Uber for X – en bookingapp for renholdere, en frilansmarkedsplass, en plattform for hundelufting. Bygg en slank versjon med ekte bookingflyter og test den med faktiske brukere før skalering.
Godkjenningsflyter, rapporteringsdashbord, tilpassede sporere og mer – lag en slank versjon med brukerpålogginger og integrert database, og test den med teamet ditt før du investerer i full utvikling.
Et kosttilskuddsmerke, en nettbutikk for digitale nedlastinger, en nisjekleskolleksjon – lanser en enkel nettbutikk med nettbutikkintegrasjonen og test om markedet ditt faktisk kjøper før du investerer i varelager.

Hvordan utvikle et minimumslevedyktig produkt

01

Beskriv ideen din

Fortell AI hva MVP-en din må gjøre – kjerneproblemet den løser, nøkkelfunksjonene og hvem den er for. Se den bli til virkelighet på minutter.
02

Start med ett klikk

Koble til betalinger, pålogginger og mer – og gå live med ett klikk. Webhotell, domene og SEO – alt inkludert. Ingen teknisk oppsett, ingen forsinkelser.
03

Test og juster

Del din MVP med ekte brukere, samle tilbakemeldinger og forbedre basert på det du lærer. Fortsett å iterere til du har validert dine kjerneantakelser.

Trenger du mer veiledning?

Utforsk omfattende opplæringsprogrammer, veiledninger og trinnvise instruksjoner som tar deg fra nybegynner til AI-proff på kort tid. Få alt du trenger for å bygge ditt første AI-prosjekt og mer.
Komme i gang-guide

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Forbedre promptene dine

Forbedre promptene dine

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Vanlige feil å unngå

Vanlige feil å unngå

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Prototyper

SaaS-applikasjoner

Interne forretningsverktøy

Tilpassede AI-verktøy

Tilpassede CRM-systemer

Bookingapper

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til å lansere din MVP?

Start gratis

Ingen kredittkort trengs

Ofte stilte spørsmål om MVP-bygger

MVP-utvikling er prosessen med å lage et minimumslevedyktig produkt – en forenklet versjon av ideen din med akkurat nok funksjoner til å teste den med virkelige brukere. På denne måten kan du finne ut om det løser brukernes problemer i den virkelige verden før du investerer for mye penger på forhånd. Lær mer i vår MVP-guide.

En prototype handler om visualisering – det er en interaktiv forhåndsvisning du deler med interessenter for å samle tilbakemeldinger før du bygger noe. En MVP er din første virkelige, fungerende versjon av produktet, bygget med akkurat nok funksjoner til å lanseres og teste med virkelige brukere. Kort sagt: du prototyper for å validere konseptet ditt, og du bygger en MVP for å teste det i den virkelige verden. Lær mer i vår veiledning om prototyper kontra MVP.

Horizons bruker avanserte AI-modeller for å generere kode, design og innhold basert på spørsmålene dine. Alt dette samles i en fungerende webapp, slik at du kan gå fra idé til MVP på få minutter.

Bruk en MVP-bygger uten kode for å validere ideen din raskt og rimelig. Når du har bevist at det er etterspørsel og kan rettferdiggjøre avansert tilpasning i stor skala, blir det et alternativ å ansette utviklere. Med Horizons kan du raskt teste og utvikle ideen din uten økonomiske eller tidsmessige begrensninger – og når du er klar til å hente inn utviklere, kan du eksportere hele koden og levere den direkte. Du trenger ikke å starte fra bunnen av.

Tradisjonell MVP-utvikling kan koste tusenvis av dollar og kreve flere ukers arbeid. Med AI Builder kan du begynne gratis – ingen kredittkort kreves. Når du er på, får du 5 AI-kreditter for å begynne å bygge med en gang.

Kredittbruken avhenger av hvor kompleks hver oppfordring er – enklere tweaks koster mindre enn et kreditt, større bygg kan bruke mer. Dine gratiskreditter er nok til å beskrive din MVP, se den komme til liv, og få en ekte følelse av AI Builder før du forplikter deg til noe. Når du er klar til å publisere, bytter du bare til en av våre betalte planer. Hosting, domene og SEO-optimalisering er alle inkludert – bare hit publisering og din MVP går live.

Ingen. AI Builder bruker en samtalemessig tilnærming til bygging – ofte kalt vibe-koding. Du beskriver bare hva du vil bygge i et enkelt språk, og AI bringer det til live i sanntid. Vil du legge til en funksjon? Bare spør. Trenger du å endre et brukerflyt? Beskriv det. Hvis du er ny på konseptet, går vår vibe-kodingsguide deg gjennom alt du trenger å vite.

Ditt første MVP kan være på og kjører på få minutter – bare beskriv ideen din, og AI Builder bygger den umiddelbart. Derfra avhenger det av deg og kompleksiteten til ideen. Jo flere funksjoner du vil legge til eller finpusse, desto flere oppfordringer du vil bruke – men hver endring er bare en samtale unna. Når du er fornøyd med det, tar det ett klikk å publisere.

Ja. Du kan integrere betalingsverktøy som Stripe for å selge abonnementer, ta betalt for tjenester eller tilby engangskjøp direkte i MVP-en din.

Å oppdatere din MVP er like enkelt som å bygge den. Bare gå tilbake til prosjektet ditt, åpne det, og fortsett å chatte med AI Builder – beskriv hva du vil endre, og det tar seg av resten. Det hele er en del av vibe-kodingsopplevelsen, ingen utvikler er nødvendig. Og hvis du har teknisk bakgrunn eller ønsker å skalere ytterligere, gir AI Builder deg full tilgang til koden.

Du kan forhåndsvise og dele MVP-en din med brukere før lansering, samle inn tilbakemeldinger og forbedre den. Tidlig testing hjelper deg med å bekrefte etterspørselen og forbedre produktet ditt før skalering.

Horizons inkluderer hosting. Når MVP-en din er klar, kan du publisere den med ett klikk, komplett med en rask og sikker hostingplattform og et tilpasset domenenavn.

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