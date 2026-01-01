Tradisjonell MVP-utvikling kan koste tusenvis av dollar og kreve flere ukers arbeid. Med AI Builder kan du begynne gratis – ingen kredittkort kreves. Når du er på, får du 5 AI-kreditter for å begynne å bygge med en gang.

Kredittbruken avhenger av hvor kompleks hver oppfordring er – enklere tweaks koster mindre enn et kreditt, større bygg kan bruke mer. Dine gratiskreditter er nok til å beskrive din MVP, se den komme til liv, og få en ekte følelse av AI Builder før du forplikter deg til noe. Når du er klar til å publisere, bytter du bare til en av våre betalte planer. Hosting, domene og SEO-optimalisering er alle inkludert – bare hit publisering og din MVP går live.