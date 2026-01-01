MVP-utvikling gjort enkelt med AI
Bygg, test og skaler – uten risiko
Fra idé til fungerende MVP på få minutter
Raskt lansering, raskere skalering
Gå live med ett klikk – hosting, domene og bedrifts-e-post inkludert. Ingen tredjepartsverktøy, ingen forsinkelser.
Bygget for å vokse med deg
Databaser, brukerkontoer og fillagring er innebygd fra dag én – så når du er klar til å skalere, er alt du trenger allerede der.
En brøkdel av kostnaden
Fra idé til fungerende MVP på få minutter
Raskt lansering, raskere skalering
Gå live med ett klikk – hosting, domene og bedrifts-e-post inkludert. Ingen tredjepartsverktøy, ingen forsinkelser.
Bygget for å vokse med deg
Databaser, brukerkontoer og fillagring er innebygd fra dag én – så når du er klar til å skalere, er alt du trenger allerede der.
En brøkdel av kostnaden
Ideen din er kun en instruks unna
SaaS-produkt MVP
On-demand tjeneste MVP
Internt verktøy MVP
Nisje e-handel MVP
Hvordan utvikle et minimumslevedyktig produkt
Beskriv ideen din
Start med ett klikk
Test og juster
Trenger du mer veiledning?
Komme i gang-guide
Forbedre promptene dine
Vanlige feil å unngå
Se hva annet Horizons kan bygge for bedriften din
Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.
Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.
Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.
Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'
Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.
Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.
Ofte stilte spørsmål om MVP-bygger
Hva er MVP-utvikling?
MVP-utvikling er prosessen med å lage et minimumslevedyktig produkt – en forenklet versjon av ideen din med akkurat nok funksjoner til å teste den med virkelige brukere. På denne måten kan du finne ut om det løser brukernes problemer i den virkelige verden før du investerer for mye penger på forhånd. Lær mer i vår MVP-guide.
Hva er forskjellen mellom en prototype og en MVP?
En prototype handler om visualisering – det er en interaktiv forhåndsvisning du deler med interessenter for å samle tilbakemeldinger før du bygger noe. En MVP er din første virkelige, fungerende versjon av produktet, bygget med akkurat nok funksjoner til å lanseres og teste med virkelige brukere. Kort sagt: du prototyper for å validere konseptet ditt, og du bygger en MVP for å teste det i den virkelige verden. Lær mer i vår veiledning om prototyper kontra MVP.
Hvordan bygger AI i Hostinger AI Builder faktisk en MVP?
Horizons bruker avanserte AI-modeller for å generere kode, design og innhold basert på spørsmålene dine. Alt dette samles i en fungerende webapp, slik at du kan gå fra idé til MVP på få minutter.
Når bør jeg velge en MVP-bygger uten kode kontra å ansette en utvikler?
Bruk en MVP-bygger uten kode for å validere ideen din raskt og rimelig. Når du har bevist at det er etterspørsel og kan rettferdiggjøre avansert tilpasning i stor skala, blir det et alternativ å ansette utviklere. Med Horizons kan du raskt teste og utvikle ideen din uten økonomiske eller tidsmessige begrensninger – og når du er klar til å hente inn utviklere, kan du eksportere hele koden og levere den direkte. Du trenger ikke å starte fra bunnen av.
Hva er MVP-utviklingskostnadene?
Tradisjonell MVP-utvikling kan koste tusenvis av dollar og kreve flere ukers arbeid. Med AI Builder kan du begynne gratis – ingen kredittkort kreves. Når du er på, får du 5 AI-kreditter for å begynne å bygge med en gang.
Kredittbruken avhenger av hvor kompleks hver oppfordring er – enklere tweaks koster mindre enn et kreditt, større bygg kan bruke mer. Dine gratiskreditter er nok til å beskrive din MVP, se den komme til liv, og få en ekte følelse av AI Builder før du forplikter deg til noe. Når du er klar til å publisere, bytter du bare til en av våre betalte planer. Hosting, domene og SEO-optimalisering er alle inkludert – bare hit publisering og din MVP går live.
Hvilke verktøy trenger jeg for å bygge et minimumslevedyktig produkt?
Ingen. AI Builder bruker en samtalemessig tilnærming til bygging – ofte kalt vibe-koding. Du beskriver bare hva du vil bygge i et enkelt språk, og AI bringer det til live i sanntid. Vil du legge til en funksjon? Bare spør. Trenger du å endre et brukerflyt? Beskriv det. Hvis du er ny på konseptet, går vår vibe-kodingsguide deg gjennom alt du trenger å vite.
Hvor lang tid tar det å bygge en MVP med AI Builder AI MVP builder?
Ditt første MVP kan være på og kjører på få minutter – bare beskriv ideen din, og AI Builder bygger den umiddelbart. Derfra avhenger det av deg og kompleksiteten til ideen. Jo flere funksjoner du vil legge til eller finpusse, desto flere oppfordringer du vil bruke – men hver endring er bare en samtale unna. Når du er fornøyd med det, tar det ett klikk å publisere.
Hvordan tester jeg en MVP?
Ja. Du kan integrere betalingsverktøy som Stripe for å selge abonnementer, ta betalt for tjenester eller tilby engangskjøp direkte i MVP-en din.
Hvordan hoster jeg en webapp?
Å oppdatere din MVP er like enkelt som å bygge den. Bare gå tilbake til prosjektet ditt, åpne det, og fortsett å chatte med AI Builder – beskriv hva du vil endre, og det tar seg av resten. Det hele er en del av vibe-kodingsopplevelsen, ingen utvikler er nødvendig. Og hvis du har teknisk bakgrunn eller ønsker å skalere ytterligere, gir AI Builder deg full tilgang til koden.
Hvordan tester jeg en MVP?
Du kan forhåndsvise og dele MVP-en din med brukere før lansering, samle inn tilbakemeldinger og forbedre den. Tidlig testing hjelper deg med å bekrefte etterspørselen og forbedre produktet ditt før skalering.
Hvordan hoster jeg en webapp?
Horizons inkluderer hosting. Når MVP-en din er klar, kan du publisere den med ett klikk, komplett med en rask og sikker hostingplattform og et tilpasset domenenavn.