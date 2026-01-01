Har du sett en nettside eller en nettapp du liker? Eller kanskje du har skissert din egen layout? Last opp visuelt medieinnhold til Horizons, så vil AI-en gjøre det om til en fungerende nettside eller en nettapp på få sekunder.

Når det er bygget, kan du enkelt oppdatere tekst, farger og funksjoner ved hjelp av enkle kommandoer – ingen tekniske ferdigheter kreves.