Bygg prosjektet ditt på få minutter, start med bare ett klikk

Bygg, test og gå live – alt fra én skjerm. Med Hostinger AI Builder kan du publisere din webapp eller nettside umiddelbart med bare ett klikk.
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Øyeblikkelig publisering uten komplisert oppsett

Ingen installasjonshinder. Ingen ventetid. Bare trykk på Publish-knappen for å gå live, enten du har fullført byggingen eller vil teste en tidlig versjon. Bruk et midlertidig domene eller din egen tilpassede webadresse.

Med Hostinger AI Builder er alt du trenger innebygd, slik at du kan starte umiddelbart og hoppe over det tekniske trøbbel.

Start gratis
Øyeblikkelig publisering uten komplisert oppsett

Alt det viktigste for publisering med ett klikk

Hosting inkludert

Hosting inkludert

Din nettside eller webapp er live i øyeblikket du publiserer den. Med Hostinger AI Builder, er hosting innebygd - ingen ekstra trinn, ingen konfigurasjoner, bare starte og gå.
Start med et gratis midlertidig domenenavn, kjøp deretter et tilpasset domene eller koble til ditt eget – alt i samme grensesnitt.
Med Hostingers interne CDN (Content Delivery Network) laster nettsiden din raskt hvor som helst i verden. Serverne våre mellomlagrer og leverer innholdet ditt på tvers av 4 kontinenter.
Hostingers oppetidsgaranti på 99,9% betyr at nettsiden eller appen din holder seg oppe og går døgnet rundt, slik at besøkende alltid kan forvente en avbruddsfri opplevelse.
Nettsiden eller webappen din holder seg trygg med gratis SSL, innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og automatisk skanning etter skadelig programvare – ingen oppsett nødvendig.
Trenger du mer kraft? Du kan enkelt oppgradere til skyhosting, noe som gir prosjektet ditt opptil 20 ganger mer hastighet, lagringsplass og kapasitet.

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger AI Builder er et verktøy hvor du kan bygge en idé du har hatt – du trenger bare å forklare det, og det fungerer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til å gjøre din unike prosjektidé til virkelighet?

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Ingen kredittkort kreves.

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