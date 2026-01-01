Hvordan fungerer det
Del henvisningslenken din
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Hjelp andre med å begynne å bygge med AI og bli belønnet
Bruk henvisningslenken din hvor som helst
- Send den direkte til en venn som starter et prosjekt
- Legg den til i innholdet ditt eller sosiale biotekster
- Slipp den i kretsene eller gruppechattene dine
Din belønning: 20% provisjon
Hostinger AI Builder henvisningsprogram FAQs
Hvor får jeg tak i henvisningslenken min?
Du kan finne henvisningskoblingen din på en av følgende måter:
- Fra henvisningspanelet
- Fra Hostinger Horizons-plattformen - bare klikk på menyikonet øverst i venstre hjørne og velg "Henvis"
Hvor mange personer kan jeg henvise?
Det er ingen grense for hvor mange personer du kan henvise gjennom Hostingers henvisningsprogram. Del linken din og markedsfør Hostinger AI Builder til så mange venner som du vil.
Hvor mye kan jeg tjene?
Ettersom antallet henvisninger er ubegrenset, er også inntektene dine det. Du tjener 20% på hvert kvalifiserte salg, og det er opp til deg hvor mange salg du gjør.
Hva vil min venn få?
De får en ekstra 20% rabatt på deres første Hostinger AI Builder-plan.
Hvorfor tar det 45 dager før jeg får belønningen min?
Vi tilbyr en 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Det betyr at nye brukere har opptil 30 dager etter kjøpet til å be om full refusjon.
Etterfølgende 15 dager er nødvendig for regnskapsmessige og administrative formål.
Hvordan vil jeg motta inntektene mine?
Du kan velge enten PayPal eller bankoverføring fra henvisningspanelet ditt.
PayPal sender penger daglig til brukere som har nådd 50 USD. På grunn av automatisering kan det imidlertid hende at du mottar betalingen dagen etter.
For bankoverføring må du samle inn 200 USD. Deretter må du vente til den siste torsdagen i måneden, som er når alle bankoverføringer behandles. Hvis du blir kvalifisert for en belønning etter den dagen, vil den bli behandlet den påfølgende måneden.
Avhengig av bankens retningslinjer, kan bankoverføringer medføre ekstra gebyrer og valutakursdifferanser, noe som kan redusere belønningsbeløpet. For å unngå disse gebyrene kan det være lurt å bruke PayPal.
Hvordan kan jeg sjekke statusen på henvisningene mine?
I instrumentbordet for henvisning finner du delen Mine belønninger. Her kan du spore vervingene dine og se både betalte og ventende provisjoner.