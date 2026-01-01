Del Hostinger AI Builder og tjene opptil 150 USD

Tjen 20% av beløpet vennene dine betaler for deres første Hostinger AI Builder-plan (opptil 150 USD). I tillegg får vennene dine en ekstra 20% rabatt.
Henvis nå

Hvordan fungerer det

01

Del henvisningslenken din

Kopier din egendefinerte kobling direkte fra Hostinger AI Builder eller referrals dashboard og dele den med vennene dine.
02

Vent til de oppgraderer

Få belønning når vennene dine kjøper deres første Hostinger AI Builder-plan og bruker tjenestene i 45+ dager.
03

Få din utbetaling

Inntektene dine blir sendt til deg via PayPal, bankoverføring eller Hostinger-saldo.

Hjelp andre med å begynne å bygge med AI og bli belønnet

Bruk henvisningslenken din hvor som helst

Bruk henvisningslenken din hvor som helst

  • Send den direkte til en venn som starter et prosjekt
  • Legg den til i innholdet ditt eller sosiale biotekster
  • Slipp den i kretsene eller gruppechattene dine
Din belønning: 20% provisjon

Din belønning: 20% provisjon

Tjen belønninger når vennene dine kjøper deres første Hostinger AI Builder-plan og bruk den i 45+ dager.

Hostinger AI Builder henvisningsprogram FAQs

Du kan finne henvisningskoblingen din på en av følgende måter:

  • Fra henvisningspanelet
  • Fra Hostinger Horizons-plattformen - bare klikk på menyikonet øverst i venstre hjørne og velg "Henvis"
.

Det er ingen grense for hvor mange personer du kan henvise gjennom Hostingers henvisningsprogram. Del linken din og markedsfør Hostinger AI Builder til så mange venner som du vil.

Ettersom antallet henvisninger er ubegrenset, er også inntektene dine det. Du tjener 20% på hvert kvalifiserte salg, og det er opp til deg hvor mange salg du gjør.

De får en ekstra 20% rabatt på deres første Hostinger AI Builder-plan.

Vi tilbyr en 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Det betyr at nye brukere har opptil 30 dager etter kjøpet til å be om full refusjon.

Etterfølgende 15 dager er nødvendig for regnskapsmessige og administrative formål.

Du kan velge enten PayPal eller bankoverføring fra henvisningspanelet ditt.

PayPal sender penger daglig til brukere som har nådd 50 USD. På grunn av automatisering kan det imidlertid hende at du mottar betalingen dagen etter.

For bankoverføring må du samle inn 200 USD. Deretter må du vente til den siste torsdagen i måneden, som er når alle bankoverføringer behandles. Hvis du blir kvalifisert for en belønning etter den dagen, vil den bli behandlet den påfølgende måneden.

Avhengig av bankens retningslinjer, kan bankoverføringer medføre ekstra gebyrer og valutakursdifferanser, noe som kan redusere belønningsbeløpet. For å unngå disse gebyrene kan det være lurt å bruke PayPal.

I instrumentbordet for henvisning finner du delen Mine belønninger. Her kan du spore vervingene dine og se både betalte og ventende provisjoner.

Henvis og tjen opptil $150

Tjen 20% av beløpet vennene dine betaler for deres første Hostinger AI Builder-plan (opptil 150 USD).

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