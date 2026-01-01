Gjør ideene dine til virkelighet med en AI-fri plattform

Hostinger AI Builder gjør dine ideer til en webapp, nettside eller interaktivt verktøy på få minutter uten koding.
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Bygg uten grenser

Hostinger AI Builder gjør ideene dine til nettsteder, webapper eller verktøy. Bare beskriv hva du vil ha på over 80 språk, og AI vil bygge strukturen, funksjonene og designen for deg.

Behov for endringer? Chat med AI, test oppdateringer og publiser i løpet av minutter.

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Bygg uten grenser
BYGG UTEN KOMPLEKSITET

Ingen kodeplattform for hastighet og enkelhet

Hopp over kodingsbarrierer

Vi evaluerer jevnlig de beste tilgjengelige AI-modellene og oppdaterer systemene våre, slik at du alltid har tilgang til de mest stabile og kapable verktøyene. Du trenger ikke å teste, oppgradere eller integrere noe selv.
Bare forklar ideen din, så lager AI-en automatisk layout, funksjoner og kjernefunksjonalitet. Ønsker du endringer? Bare chat for å justere design, legge til funksjoner eller feilsøke problemer.
Spar tid og kostnader ved å gå fra idé til fungerende prototype på få minutter, slik at du kan teste, forbedre og lansere raskere.
Selv uten kodekunnskaper kontrollerer du alle deler av prosjektet ditt med tilpasning i sanntid, AI-assistert feilsøking og forhåndsvisninger i sanntid.
Enten du er entreprenør, frilanser eller hobbyist, gjør AI Builder bygging av avanserte webapper, nettsteder og interaktive verktøy tilgjengelig for alle, hvor som helst.

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger AI Builder er et verktøy hvor du kan bygge en idé du har hatt – du trenger bare å forklare det, og det fungerer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til å gjøre din unike prosjektidé til virkelighet?

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