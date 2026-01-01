Vis frem arbeidet ditt med et utstillingsnettsted eller en app

Du kan starte gratis – du trenger ikke kredittkort. Når du er i gang, får du 5 AI-kreditter slik at du kan begynne å bygge med en gang. Kredittbruken avhenger av hvor kompleks hver oppgave er – enklere justeringer koster mindre enn en kreditt, større bygginger kan bruke mer. Dine gratis kreditter er nok til å beskrive presentasjonsnettstedet eller -appen din, se det komme til live og få en ekte følelse av Horizons før du forplikter deg til noe.



Verdt å vite: AI-kreditter brukes også til å drive alle AI-funksjoner på nettstedet eller i appen din – som en chatbot eller smart søk – men bare når brukerne dine faktisk samhandler med dem.



Når du er klar til å publisere, starter betalte planer på kr 36,99/mnd og inkluderer hosting og domene – så det er ingenting annet å sette opp. Bare trykk på publiser, så går presentasjonen din live.



Går du tom for kreditter? Du kan fylle på når som helst og spore bruken din fra dashbordet.