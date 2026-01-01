Vis frem arbeidet ditt med et utstillingsnettsted eller en app
Alt du trenger for å skape et godt førsteinntrykk
Få arbeidet ditt på nettet på kort tid
Alt for å drive vekst
Bli funnet av de rette kundene
Samle inn leads og kundehenvendelser
Din online tilstedeværelse, bygget på din måte
Bedriftsnettside
Interaktiv kundeportal
Nettportefølje
Nettsted for personlig merkevare
Hvordan bygge et utstillingsnettsted eller en app med AI
Beskriv ideen din
Tilpass og test
Publiser med ett klikk
Velg en mal. Gjør den til din egen.
Forhåndslagde maler
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
Urban (photography portfolio)
Trenger du mer veiledning?
Komme i gang-guide
Forbedre promptene dine
Vanlige feil å unngå
Se hva annet Horizons kan bygge for bedriften din
Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.
Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.
Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.
Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'
Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.
Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.
Ofte stilte spørsmål om nettsted og app for bedriftspresentasjon
Hva er en presentasjonsnettside for bedrifter?
En business showcase-nettside er din profesjonelle tilstedeværelse på nettet – et sted hvor potensielle kunder kan oppdage hvem du er, utforske arbeidet ditt og bestemme seg for å komme i kontakt. En flott showcase inneholder vanligvis et porteføljegalleri eller prosjektsider, tjenestesider, casestudier, kundeanmeldelser og en klar måte å bestille en samtale eller komme i kontakt på – den nøyaktige blandingen avhenger av bedriftstypen din. I motsetning til en grunnleggende nettside, er den designet for å gjøre et sterkt førsteinntrykk og gjøre besøkende til kunder. Med AI Builder kan du bygge en som inneholder akkurat det du trenger – bare beskriv den, og AI tar vare på resten.
Hvem kan bygge et showcase nettsted eller app med AI Builder?
Alle som ønsker å se profesjonelle ut på nettet og vinne flere kunder – frilansere, kunstnere, konsulenter, trenere, byråer, småbedriftseiere og mer. Hvis bedriften din trenger en profesjonell tilstedeværelse på nettet, kan AI Builder bygge et showcase som passer til måten du jobber på.
Hvordan lager jeg en showcase-nettside uten teknisk kunnskap?
Horizons bruker en samtalebasert tilnærming til bygging – ofte kalt vibbekoding. Du beskriver ganske enkelt hva du ønsker med vanlige ord, og AI bygger det for deg i sanntid.
Vil du legge til et porteføljegalleri? Bare spør. Trenger du et kontaktskjema? Beskriv det. Vil du endre designet for å matche merkevarefargene dine? Fortell Horizons, og det er gjort på sekunder.
Det fungerer også på over 80 språk, slik at du kan bygge med dine egne ord – uten behov for teknisk vokabular. Hvis du er ny til konseptet, vil vår vibbekoding-guide veilede deg gjennom alt du trenger å vite for å komme i gang.
Kan jeg opprette en klientportal med AI Builder?
Ja – og det er her Horizons virkelig skiller seg ut. Takket være den integrerte bakenden, kan du bygge en fullt tilpasset klientportal med brukerpålogging, fildeling, prosjektoppdateringer og mer – alt under ditt eget merke. Kundene dine får en profesjonell, dedikert plass for å holde seg oppdatert, og du får full kontroll over hva de ser og gjør.
Vil min showcase-nettside vises på Google?
Ja, utstillingsnettstedet ditt kommer med innebygd SEO-optimalisering som håndteres automatisk fra dag én. Viktige tekniske filer som sitemap.xml, robots.txt og llms.txt genereres automatisk for deg, slik at søkemotorer og AI-verktøy som ChatGPT og Perplexity kan forstå innholdet ditt – uten noe teknisk oppsett fra din side.
Du kan også koble til markedsføringsintegrasjoner for å promotere utstillingsnettstedet ditt og nå nye kunder på tvers av kanalene som betyr mest.
Hva om jeg trenger å gjøre endringer når bedriften min vokser?
Det er like enkelt å oppdatere din showcase-nettside eller app som å bygge den. Gå tilbake til prosjektet, åpne det og fortsett å chatte med AI Builder – beskriv hva du vil endre, og den tar seg av resten. Det er en del av vibe-kodingsopplevelsen, ingen utvikler er nødvendig.
Og hvis du har teknisk bakgrunn eller ønsker å skalere videre nedover linjen, gir AI Builder deg full tilgang til koden – slik at du kan ta den så langt du trenger.
Hvor mye koster det å bygge en showcase-nettside eller app med AI Builder?
Du kan starte gratis – du trenger ikke kredittkort. Når du er i gang, får du 5 AI-kreditter slik at du kan begynne å bygge med en gang. Kredittbruken avhenger av hvor kompleks hver oppgave er – enklere justeringer koster mindre enn en kreditt, større bygginger kan bruke mer. Dine gratis kreditter er nok til å beskrive presentasjonsnettstedet eller -appen din, se det komme til live og få en ekte følelse av Horizons før du forplikter deg til noe.
Verdt å vite: AI-kreditter brukes også til å drive alle AI-funksjoner på nettstedet eller i appen din – som en chatbot eller smart søk – men bare når brukerne dine faktisk samhandler med dem.
Når du er klar til å publisere, starter betalte planer på kr 36,99/mnd og inkluderer hosting og domene – så det er ingenting annet å sette opp. Bare trykk på publiser, så går presentasjonen din live.
Går du tom for kreditter? Du kan fylle på når som helst og spore bruken din fra dashbordet.
Hva er forskjellen mellom Horizons og Hostinger nettsidebygger for en bedriftspresentasjon?
Hostinger tilbyr to måter å bygge et nettsted for å vise frem virksomheten din på – med Horizons vibe-kodingsplattform og Hostingers dra-og-slipp-nettsidebygger – og forskjellen ligger allerede i navnet.
Hostinger nettsidebygger lar deg starte fra en mal eller generere et forretningsnettsted fra en beskrivelse, og deretter tilpasse det ved å dra og slippe forhåndsbygde elementer. Det passer perfekt for alle som trenger et rent, enkelt nettsted for forretningsportefølje raskt oppe og går.
Horizons tar en samtalebasert tilnærming – du chatter med AI, og den bruker endringer i sanntid, noe som gir deg mye mer tilpasningsfrihet. Den lar deg også bygge mer avanserte prosjekter, som klientportaler med brukerpålogginger og medlemskapsfunksjonalitet, takket være den integrerte backend-en. Og for de som ønsker det, er full kode-tilgang også tilgjengelig.
Begge verktøyene er bygget for folk uten teknisk kunnskap – forskjellen ligger i hvordan du liker å bygge og hvor mye fleksibilitet du trenger.