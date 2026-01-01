Ditt prosjekt, optimalisert for søkemotorer og AI

Hostinger AI Builder genererer automatisk alt som trengs for å få nettstedene dine indeksert av søkemotorer og bedre forstått av AI-verktøy som ChatGPT, Gemini og Meta AI.
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Automatisk optimalisert for synlighet

Når nettsiden din uten kode legges ut på et tilpasset domene, opprettes viktige SEO- og AI-synlighetsfiler som sitemap.xml, robots.txt og llms.txt automatisk. Dette hjelper søkemotorer og AI-verktøy med å forstå innholdet ditt – ingen oppsett nødvendig.
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Automatisk optimalisert for synlighet
Alltid inkludert

Smart publisering for SEO og AI-oppdagelse

AI-søkeplattform

Hjelp verktøy som ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity og Meta AI med å forstå nettsiden din. Med LLMs.txt generert automatisk, vet AI-systemer nøyaktig hvor de skal lete, noe som forbedrer sjansene dine for å bli anbefalt i svar og sammendrag.
Du trenger ikke konfigurere crawl-innstillinger eller bekymre deg for indeksering. AI Builder oppretter sitemap.xml- og robots.txt-filer for hvert publisert prosjekt – og holder innholdet strukturert, søkbart og i samsvar med beste SEO-praksis.
Hostinger AI Builder tar automatisk vare på kjerne SEO-elementer som metadata, sitemap.xml, llms.txt og robots.txt, ingen plugins eller ekstra verktøy er nødvendig. Bare publiser nettstedet, landingssiden eller digitalt prosjekt, og det er klart for indeksering av søkemotorer som støtter JavaScript-gjennomført innhold.

Nybegynner innen AI SEO? Se og lær på få minutter

Disse korte videoene forklarer hva generativ motoroptimalisering (GEO) betyr og hvordan du kan holde innholdet ditt synlig.

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger AI Builder er et verktøy hvor du kan bygge en idé du har hatt – du trenger bare å forklare det, og det fungerer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

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