Dine ideer, drevet av banebrytende AI

Med Hostinger AI Builder støttes nettstedene dine av toppmoderne AI-teknologi, testet og justert for kreativitet, presisjon og personvern.
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Du bringer visjonen, vi håndterer den komplekse teknologien

Horizons bruker de kraftigste store språkmodellene som er tilgjengelige, trent på enorme mengder data. Enten du skriver innhold, designer layout eller bygger nettverktøy, forstår vår AI forespørslene dine og leverer resultater som samsvarer med visjonen din.

Og fordi personvernet ditt betyr noe, bruker vi aldri dine spørsmål eller prosjektdata til å trene modellene.

Start gratis
Du bringer visjonen, vi håndterer den komplekse teknologien
FART, SIKKERHET OG SKALERING

AI som hjelper deg med å skape raskere, bedre og enklere

Konsekvent banebrytende

Vi evaluerer jevnlig de beste tilgjengelige AI-modellene og oppdaterer systemene våre, slik at du alltid har tilgang til de mest stabile og kapable verktøyene. Du trenger ikke å teste, oppgradere eller integrere noe selv.
Du trenger ikke å lære noen spesielle kommandoer. Bare beskriv ideen din på et av over 80 støttede språk, så håndterer AI-en design, tekstforfatning og funksjonalitet for deg.
Samtalene og nettstedene dine er private. I motsetning til noen andre AI-verktøy bruker ikke AI Builder innspill til å trene sine modeller. Det du oppretter, forblir ditt.
Fra landingssider til interaktive apper tar nettsidene dine form på få minutter. Du kan forhåndsvise, redigere og publisere med et enkelt klikk.

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger AI Builder er et verktøy hvor du kan bygge en idé du har hatt – du trenger bare å forklare det, og det fungerer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til å gjøre din unike prosjektidé til virkelighet?

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