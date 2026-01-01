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0% transaksjonsgebyrer
Behold det du tjener. Godta over 100 betalingsmetoder uten ekstra kostnader.
Automatisk e-postlevering
Selg digitale produkter
Alt for å drive vekst
Hosting, domene og e-post – alt inkludert. Enkelt oppsett for markedsførings- og betalingsverktøy: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mer.
0% transaksjonsgebyrer
Behold det du tjener. Godta over 100 betalingsmetoder uten ekstra kostnader.
Automatisk e-postlevering
Din nettbutikkidé, klar til å bygges
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Hvordan begynne å selge på nett med AI
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Velour (fashion store)
Online coffee store
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Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.
Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.
Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.
Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'
Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.
Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.
AI Builder vibe kode nettbutikk FAQs
Hva er AI Builder e-handel?
AI Builder e-handel er designet for å gjøre salg på nettet tilgjengelig for alle. AI Builder AI bygger din butikk eller tilpasset e-handel web-app gjennom et enkelt chat-grensesnitt, mens Hostingers native e-handel løsning tar vare på produkter, betalinger, bestillinger og frakt - alt fungerer sammen ut av boksen.
Ingen koding, ingen teknisk oppsett, ingen separate verktøy å jonglere. Alt du trenger for å selge online, klar når du er.
Hva kan jeg selge?
Du kan selge fysiske og digitale produkter, gavekort og skrive ut produkter etter behov.
Abonnementer og avtaler støttes ikke ennå, men du kan fortsatt tilby dem ved hjelp av tredjepartsverktøy:
- For å begynne å selge abonnementer anbefaler vi å bruke Stripe. Bare be AI Builder om hjelp til å koble den til prosjektet ditt.
- For avtaler fungerer verktøy som Calendly bra. Du kan også spørre AI Builder hvordan du legger den til på nettstedet ditt.
Hvilke betalingsmetoder er støttet?
Velg mellom 100+ betalingsmetoder, slik som kort, PayPal, Google Pay, Apple Pay og andre. Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige for butikken din, avhenger av hvor du selger, hvor du befinner deg, hvilken valuta du bruker og hvem du selger til.
Hvilke fraktmetoder er støttet?
Når du har koblet til en nettbutikk, kan du definere fraktsoner med opptil 25 leveringsalternativer og angi egendefinerte fraktregler basert på bestillingsbeløp eller varevekt.
Hvordan kan jeg koble til en nettbutikk til mitt prosjekt?
Det tar bare to trinn for å få butikken til å fungere:
- Klikk på 'Integreringer' øverst til høyre i AI Builder-prosjektet, og velg og koble til nettbutikken. AI Builder setter den opp for deg på et øyeblikk.
- Når du er koblet til, går du til 'Integreringer' → 'Online store' for å få tilgang til alle butikkinstillingene.
Se vår step-by-step-guide for flere instruksjoner.
Hvordan kan jeg redigere min nettbutikk?
Du kan administrere butikken din når som helst ved å klikke på «Integrasjoner» → «Nettbutikk».
Når den er koblet til, vil du se lenker som omdirigerer deg til den innebygde butikkadministratoren. Derfra kan du administrere produkter, betalinger og mer – uten at du trenger å spørre.
Hvis du vil redigere hvordan nettbutikken din ser ut (som oppsettet på produktlisten din), er det bare å be AI-en i chatten om å gjøre endringer.
Kan jeg bygge mer enn bare en nettbutikk med AI Builder?
Ja – og det er her AI Builder virkelig skiller seg ut. Fra en enkel nettbutikk til en helt tilpasset e-handelsapp, lar AI Builder deg bygge hvilken som helst e-handelsopplevelse du kan forestille deg – inkludert tilpassede verktøy tilpasset dine eksakte forretningsbehov. Inventory trackers, ordrehåndteringssystemer, salgsdashboards – bare beskrive hva du trenger, og AI Builder bygger det for deg.
Trenger jeg kodeferdigheter for å lage en e-handelsapp eller nettbutikk?
Ingen. AI Builder er bygget rundt vibe koding – bare beskrive hva du vil bygge, og AI tar seg av resten. Enten du lanserer en butikkfront eller bygger et tilpasset e-handelsverktøy, trenger alt en oppfordring.
Hvis målet ditt er å starte en nettbutikk, kan du bygge en første hjemmeside fra en enkelt oppfordring, deretter koble den innebygde nettbutikkintegrasjonen og legge til produktene dine – alt uten å skrive en eneste linje med kode.
Er vibbekoding noe for meg?
Hvis du noen gang har hatt en idé til en nettbutikk eller et tilpasset e-handelsverktøy, men ikke visste hvor du skulle begynne – da er vibbekoding noe for deg. I stedet for å skrive kode, beskriver du ganske enkelt hva du vil bygge med vanlig språk, og AI vekker det til live, trinn for trinn.
Den beste måten å finne ut av det på er å prøve det selv. Horizons kommer med en gratis prøveperiode inkludert 5 spørsmål – nok til å vibbekode en første nettbutikk eller tilpasset e-handelsapp og se nøyaktig hva det kan gjøre før du forplikter deg til noe. Ingen kredittkort kreves.
Hva er forskjellen mellom AI Builder og Hostinger Website Builder for e-handel?
Hostinger tilbyr to måter å bygge en e-handel nettside på – med AI Builder vibe koding plattform og Hostingers drag-and-drop nettbuilder – og forskjellen er allerede i navnet.
Hostinger Website Builder lar deg starte fra en mal eller generere en e-handel nettside fra en beskrivelse, deretter tilpasse den ved å dra og slippe forhåndsbygde elementer. Den passer perfekt for alle som trenger en ren, enkel nettbutikk opp og kjører raskt.Horizons tar en samtale tilnærming – du chatter med AI og den bruker endringer i sanntid, noe som gir deg mye mer tilpasningsfrihet. Den lar deg også bygge mer avanserte prosjekter, som for eksempel markeder eller mer komplekse nettbutikker med brukerlogg, takket være sin integrerte bakgrunn.