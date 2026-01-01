Selg på nett med en nettbutikk bygget på din måte

Lag din nettbutikk eller en fullt tilpasset e-handelsapp bare ved å chatte med AI. Administrer produkter, bestillinger, betalinger og mer – alt på ett sted.
Start gratis

Betalte planer fra kun kr 36,99/mnd

Selg på nett med en nettbutikk bygget på din måte

Alt du trenger for å selge og skalere på nett

Få alt du trenger for å selge fysiske og digitale produkter, gavekort eller drive en print-on-demand-virksomhet.
Selg digitale produkter

Selg digitale produkter

Lag nettbutikken og produktsidene dine enkelt ved å chatte med AI eller bruke maler.
Selg digitale produkter

Alt for å drive vekst

Hosting, domene og e-post – alt inkludert. Enkelt oppsett for markedsførings- og betalingsverktøy: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mer.

Alt for å drive vekst

0% transaksjonsgebyrer

Behold det du tjener. Godta over 100 betalingsmetoder uten ekstra kostnader.

0% transaksjonsgebyrer

Automatisk e-postlevering

Dine digitale produkter (e-bøker, musikk, kunst) leveres umiddelbart til kundene uten å løfte en finger.
Automatisk e-postlevering

Selg digitale produkter

Lag nettbutikken og produktsidene dine enkelt ved å chatte med AI eller bruke maler.
Selg digitale produkter

Alt for å drive vekst

Hosting, domene og e-post – alt inkludert. Enkelt oppsett for markedsførings- og betalingsverktøy: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mer.

Alt for å drive vekst

0% transaksjonsgebyrer

Behold det du tjener. Godta over 100 betalingsmetoder uten ekstra kostnader.

0% transaksjonsgebyrer

Automatisk e-postlevering

Dine digitale produkter (e-bøker, musikk, kunst) leveres umiddelbart til kundene uten å løfte en finger.
Automatisk e-postlevering

Din nettbutikkidé, klar til å bygges

Fra nettbutikker til salgsdashbord og videre – utforsk noen populære eksempler for å vekke ideer, eller hopp rett inn med en ferdiglaget prompt og begynn å bygge på sekunder.
Tilpasset nettbutikk

Tilpasset nettbutikk

Start en butikk som ser ut og fungerer akkurat slik du ønsker – vis frem produktene dine, administrer bestillinger og begynn å selge på nett uten å skrive en eneste kodelinje.Begynn å bygge
Bygg en lukket plattform der medlemmer betaler for å få tilgang til eksklusivt innhold, kurs eller et fellesskap – sett din egen pris, administrer abonnementer og øk dine gjentakende inntekter.Begynn å bygge
Lag en smart chatbot som svarer på kundespørsmål 24/7, veileder kunder, eller automatiserer vanlige oppgaver.Begynn å bygge
La brukere enkelt overvåke lagernivåer, spore forsyninger og unngå mangler – alt fra et enkelt og intuitivt dashbord.Begynn å bygge
Hold kundene dine informert med en merkevaretilpasset ordresporingsopplevelse som bygger tillit fra kjøp til levering.Begynn å bygge
Gjør salgsdataene dine om til klare, handlingsrettede innsikter slik at du alltid vet hva som fungerer og hvor du kan vokse.Begynn å bygge

Hvordan begynne å selge på nett med AI

01

Beskriv ideen din eller velg en mal

Beskriv nettbutikken eller e-handelsappen du har i tankene, og se den bli virkelighet – eller velg en mal for å komme i gang enda raskere.
02

Tilpass og test

Finjuster designet ditt, opprett produktsider fra ett enkelt bilde og koble til betalinger og frakt – alt fra ett og samme kontrollpanel. Forhåndsvis det direkte før du publiserer.
03

Publiser med ett klikk

Ett klikk og butikken din er live og klar til å ta imot bestillinger – ikke noe teknisk oppsett, ingen tredjepartstilkoblinger eller venting.

Velg en mal. Gjør den til din egen.

Velg en profesjonelt designet mal, tilpass den med AI eller visuelle redigeringer, og få nettstedet ditt raskere på nett.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Fra idé til kassen på minutter

Se hvordan du oppretter, tilpasser og lanserer butikken din på få minutter – fra AI-lagde produkter til betalingsoppsett.

Se hva annet Horizons kan bygge for bedriften din

Sider og apper for bedriftspresentasjon

Bestillingsnettsteder og -apper

Tilpassede CRM-er

Interne forretningsverktøy

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til å lansere nettbutikken din eller e-handelsappen din?

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Ingen kredittkort kreves

AI Builder vibe kode nettbutikk FAQs

AI Builder e-handel er designet for å gjøre salg på nettet tilgjengelig for alle. AI Builder AI bygger din butikk eller tilpasset e-handel web-app gjennom et enkelt chat-grensesnitt, mens Hostingers native e-handel løsning tar vare på produkter, betalinger, bestillinger og frakt - alt fungerer sammen ut av boksen.

Ingen koding, ingen teknisk oppsett, ingen separate verktøy å jonglere. Alt du trenger for å selge online, klar når du er.

Du kan selge fysiske og digitale produkter, gavekort og skrive ut produkter etter behov.

Abonnementer og avtaler støttes ikke ennå, men du kan fortsatt tilby dem ved hjelp av tredjepartsverktøy:

  • For å begynne å selge abonnementer anbefaler vi å bruke Stripe. Bare be AI Builder om hjelp til å koble den til prosjektet ditt.
  • For avtaler fungerer verktøy som Calendly bra. Du kan også spørre AI Builder hvordan du legger den til på nettstedet ditt.

Velg mellom 100+ betalingsmetoder, slik som kort, PayPal, Google Pay, Apple Pay og andre. Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige for butikken din, avhenger av hvor du selger, hvor du befinner deg, hvilken valuta du bruker og hvem du selger til.

Når du har koblet til en nettbutikk, kan du definere fraktsoner med opptil 25 leveringsalternativer og angi egendefinerte fraktregler basert på bestillingsbeløp eller varevekt.

Det tar bare to trinn for å få butikken til å fungere:

  1. Klikk på 'Integreringer' øverst til høyre i AI Builder-prosjektet, og velg og koble til nettbutikken. AI Builder setter den opp for deg på et øyeblikk.
  2. Når du er koblet til, går du til 'Integreringer' → 'Online store' for å få tilgang til alle butikkinstillingene.

Se vår step-by-step-guide for flere instruksjoner.

Du kan administrere butikken din når som helst ved å klikke på «Integrasjoner» → «Nettbutikk».

Når den er koblet til, vil du se lenker som omdirigerer deg til den innebygde butikkadministratoren. Derfra kan du administrere produkter, betalinger og mer – uten at du trenger å spørre.

Hvis du vil redigere hvordan nettbutikken din ser ut (som oppsettet på produktlisten din), er det bare å be AI-en i chatten om å gjøre endringer.

Ja – og det er her AI Builder virkelig skiller seg ut. Fra en enkel nettbutikk til en helt tilpasset e-handelsapp, lar AI Builder deg bygge hvilken som helst e-handelsopplevelse du kan forestille deg – inkludert tilpassede verktøy tilpasset dine eksakte forretningsbehov. Inventory trackers, ordrehåndteringssystemer, salgsdashboards – bare beskrive hva du trenger, og AI Builder bygger det for deg.

Ingen. AI Builder er bygget rundt vibe koding – bare beskrive hva du vil bygge, og AI tar seg av resten. Enten du lanserer en butikkfront eller bygger et tilpasset e-handelsverktøy, trenger alt en oppfordring.

Hvis målet ditt er å starte en nettbutikk, kan du bygge en første hjemmeside fra en enkelt oppfordring, deretter koble den innebygde nettbutikkintegrasjonen og legge til produktene dine – alt uten å skrive en eneste linje med kode.

Hvis du noen gang har hatt en idé til en nettbutikk eller et tilpasset e-handelsverktøy, men ikke visste hvor du skulle begynne – da er vibbekoding noe for deg. I stedet for å skrive kode, beskriver du ganske enkelt hva du vil bygge med vanlig språk, og AI vekker det til live, trinn for trinn.

Den beste måten å finne ut av det på er å prøve det selv. Horizons kommer med en gratis prøveperiode inkludert 5 spørsmål – nok til å vibbekode en første nettbutikk eller tilpasset e-handelsapp og se nøyaktig hva det kan gjøre før du forplikter deg til noe. Ingen kredittkort kreves.

Hostinger tilbyr to måter å bygge en e-handel nettside på – med AI Builder vibe koding plattform og Hostingers drag-and-drop nettbuilder – og forskjellen er allerede i navnet.

Hostinger Website Builder lar deg starte fra en mal eller generere en e-handel nettside fra en beskrivelse, deretter tilpasse den ved å dra og slippe forhåndsbygde elementer. Den passer perfekt for alle som trenger en ren, enkel nettbutikk opp og kjører raskt.

Horizons tar en samtale tilnærming – du chatter med AI og den bruker endringer i sanntid, noe som gir deg mye mer tilpasningsfrihet. Den lar deg også bygge mer avanserte prosjekter, som for eksempel markeder eller mer komplekse nettbutikker med brukerlogg, takket være sin integrerte bakgrunn.

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