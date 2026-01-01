SaaS-applikasjonsutvikling gjort enkelt

Gjør din mikro SaaS-app-idé til et levende produkt med letthet ved hjelp av Hostinger AI Builder sin kodeløse plattform.
Start gratis

Ingen kredittkort kreves.

SaaS-applikasjonsutvikling gjort enkelt

Bygg raskere og enklere med AI Builders kodeløse SaaS-bygger

Alt du trenger for å bygge, lansere og vokse SaaS-en din.

Alt-i-ett AI-partner

Bare beskriv din SaaS-idé, og AI bygger den – fra backend-logikk til design – et fullt funksjonelt produkt klart til å lanseres på minutter. Ingen koding, ingen teknisk team, ingen venting.
Alt-i-ett AI-partner

Alt for å gå live

Hosting, domene, e-post og SEO-optimalisering – alt inkludert. Ingen separate kontoer eller vanskelig oppsett.

Alt for å gå live

Innebygd backend

Databaser, brukerkontoer og fillagring innebygd – ingen eksterne verktøy nødvendig – slik at SaaS-en din fungerer som et skikkelig produkt med en gang.

Innebygd backend

Tjen penger fra dag én

Tilby flere abonnementsnivåer med sømløse oppgraderinger eller nedgraderinger av abonnement. 0 % transaksjonsgebyrer og innebygd Stripe-integrasjon gjør gjentakende inntekter problemfritt.
Tjen penger fra dag én

Alt-i-ett AI-partner

Bare beskriv din SaaS-idé, og AI bygger den – fra backend-logikk til design – et fullt funksjonelt produkt klart til å lanseres på minutter. Ingen koding, ingen teknisk team, ingen venting.
Alt-i-ett AI-partner

Alt for å gå live

Hosting, domene, e-post og SEO-optimalisering – alt inkludert. Ingen separate kontoer eller vanskelig oppsett.

Alt for å gå live

Innebygd backend

Databaser, brukerkontoer og fillagring innebygd – ingen eksterne verktøy nødvendig – slik at SaaS-en din fungerer som et skikkelig produkt med en gang.

Innebygd backend

Tjen penger fra dag én

Tilby flere abonnementsnivåer med sømløse oppgraderinger eller nedgraderinger av abonnement. 0 % transaksjonsgebyrer og innebygd Stripe-integrasjon gjør gjentakende inntekter problemfritt.
Tjen penger fra dag én

SaaS-løsninger du kan bygge – ingen kode, bare din kreativitet

Utforsk virkelige eksempler på SaaS-produkter du kan lage med Hostinger AI Builder – alt bygget ved å bare beskrive hva du trenger.
SaaS-løsninger du kan bygge – ingen kode, bare din kreativitet

Pedagogisk mikro-SaaS

Lag læringsverktøy – minikurs, språkpraksis og sertifikater som hjelper veiledere og små opplæringsteam med å levere strukturerte leksjoner og spore fremdrift uten et fullt LMS.Start å bygge
Hjelp bedrifter med å administrere kundeemner, følge opp kunderelasjoner og lukke flere avtaler – bygg et fullt tilpasset CRM og tilby det som et abonnement til salgsteam og byråer.Start å bygge
Hjelp brukere med å lage bildetekster, idéer til innlegg, emneknagger, kroker og plattformklart innhold fra enkle ledetekster.Start å bygge
La restauranter administrere bestillinger, spore bordtilgjengelighet og sende bekreftelses-e-poster – bygg et nisjereservasjonsverktøy og tilby det til serveringsbedrifter.Start å bygge
Lag apper for treningsplanlegging, sporing av fremdrift, måltidsplanlegging og utfordringer som holder brukerne konsekvente, samtidig som det gir trenere og skapere en måte å pakke og selge programmer på.Start å bygge
Bygg din egen podkastplattform – del episoder, utvid publikummet ditt og ta betalt for premium eller eksklusivt innhold gjennom abonnementer.Start å bygge
Bygg en lukket plattform der medlemmer betaler for å få tilgang til eksklusivt innhold, kurs eller et fellesskap – sett din egen pris, administrer abonnementer og øk dine gjentakende inntekter.Start å bygge

Slik oppretter du en SaaS-applikasjon

01

Definer ideen din og kjernefunksjonene

Avklar problemet SaaS-appen din vil løse, og skiss de viktigste funksjonene for brukerne dine.
02

Velg plattform og verktøy

Velg mellom å kode SaaS-appen din manuelt eller bruk Hostinger Horizons til å transformere promptene dine til et fullt funksjonelt SaaS-produkt uten kode.
03

Publiser med et enkelt klikk

Trykk på publiser, så er SaaS-en din live – hosting, domene og SEO-optimalisering inkludert. Begynn å onboarde de første brukerne dine med en gang.

Velg en mal. Gjør den til din egen.

Velg en profesjonelt designet mal, tilpass den med AI eller visuelle redigeringer, og få nettstedet ditt raskere på nett.

Forhåndslagde maler

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Vil du dykke dypere?

Utforsk omfattende veiledninger, veiledninger og trinnvise instruksjoner som tar deg fra nybegynner til AI-proff på kort tid. Få alt du trenger for å bygge ditt første AI-prosjekt, og mer.
Hva er SaaS

Hva er SaaS

Veiledning
Hvordan bygge et saas-produkt

Hvordan bygge et saas-produkt

Veiledning
Mikro SaaS-ideer

Mikro SaaS-ideer

Veiledning
Video

Flere måter å tjene penger på med AI Builder

Selg på nett

Få bestillinger

Bygg tilpassede AI-verktøy

Opprett en mal, tjen provisjon

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

Klar til å gjøre din unike prosjektidé til virkelighet?

Start gratis

Ingen kredittkort kreves

Ofte stilte spørsmål om SaaS-applikasjonsutvikling

SaaS-applikasjonsutvikling (fra engelsk: software as a service) innebærer å lage cloud-baserte verktøy eller tjenester som brukerne får tilgang til via en nettleser, vanligvis på abonnementsbasis. I motsetning til tradisjonell programvare krever SaaS-apper ingen nedlastinger eller installasjoner - alt kjører på nettet.

Vil du utforske startup-vennlige muligheter? Ta en titt på vår liste over SaaS-ideer for inspirasjon.

Nei – og med AI Builder trenger du ikke å lære HTML, CSS eller noen rammer. AI Builder bruker en samtalemessig tilnærming til å bygge, ofte kalt vibe-koding. Du beskriver bare hva du vil at SaaS-appen skal gjøre på et enkelt språk, og AI bygger den for deg i sanntid. Vil du legge til en ny funksjon? Bare spør. Trenger du å endre et brukerflyt? Beskriv det. Hvis du er ny i konseptet, går vibe-kodingsguiden deg gjennom alt du trenger å vite.

Kostnadene varierer avhengig av din tilnærming. Det koster tid, men mindre penger å kode det selv; det kan være dyrt å ansette utviklere. Å bruke en kodeløs SaaS-bygger som Hostinger AI Builder er budsjettvennlig, med rimelige planer som starter fra kr 36,99/mnd og lar deg bygge, teste og lansere SaaS-produkter uten tunge forhåndsinvesteringer.

Dine gratis credits er nok til å beskrive din SaaS, se den opp til livet, og få en ekte følelse for AI Builder før du begynner å bygge.

Du kan tjene penger på SaaS-apper gjennom månedlige abonnementer, nivåbaserte premiumplaner, innkjøp i apper eller annonser. Hostinger AI Builder integreres med betalingssystemer som Stripe, noe som gjør det enklere å sette opp fakturering.

Effektiv SaaS-markedsføring inkluderer SEO, kampanjer i sosiale medier, betalte annonser, e-postmarkedsføring og partnerskap med influencers. Det er viktig å identifisere målgruppen din og posisjonere appens verdi.

Lær mer i vår SaaS-markedsføringsguide.

En mikro-SaaS er en svært spesialisert SaaS-applikasjon som betjener en smal nisje, ofte bygget og drevet av et lite team eller til og med en solo-gründer. Disse nettsidene kan være raskere å lansere og enklere å administrere.

Vil du vite mer? Sjekk ut vår mikro-SaaS-guide.

Vedlikehold inkluderer regelmessig oppdatering av appen, fiksering av feil, forbedring av sikkerhet og tillegg av nye funksjoner. Hostinger AI Builder forenkler dette ved å binde oppdateringer, hosting og overvåking til én sømløs plattform.

Testing hjelper deg med å fange opp feil og sikre at SaaS-appen fungerer på tvers av enheter. Du kan teste funksjoner manuelt eller bruke automatiserte testverktøy. Hostinger AI Builder lar deg forhåndsvise og teste i en sandkassemiljø før du publiserer.

SaaS-sikkerhet innebærer å beskytte brukerdata, håndheve sterk autentisering, bruke SSL og regelmessig overvåking av sårbarheter. Hostinger Horizons tar seg av viktige sikkerhetsfunksjoner fra starten av, slik at du kan starte opp trygt.

Tradisjonelt krever distribuering og hosting å sette opp servere, konfigurere miljøer og administrere domener. Med Hostinger AI Builder er alt integrert - du bygger og starter på ett sted, med hosting, tilpassede domener og SSL inkludert.

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