SaaS-applikasjonsutvikling gjort enkelt

En mikro-SaaS er en svært spesialisert SaaS-applikasjon som betjener en smal nisje, ofte bygget og drevet av et lite team eller til og med en solo-gründer. Disse nettsidene kan være raskere å lansere og enklere å administrere.

Vil du vite mer? Sjekk ut vår mikro-SaaS-guide.