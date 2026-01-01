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Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.
Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
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Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.
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Ofte stilte spørsmål om tilpasset CRM
Hva er et tilpasset CRM?
En Custom CRM (Customer Relationship Manager) er et verktøy som er bygget spesielt rundt hvordan bedriften din fungerer – pipeline-fasene, kontaktfeltene, oppfølgingsprosessen. I motsetning til off-the-shelf CRMs som HubSpot eller Salesforce som kommer pakket med funksjoner du kanskje aldri bruker, gir en Custom CRM deg akkurat det du trenger og ingenting du ikke gjør. Med AI Builder kan du bygge en ved å bare beskrive hvordan bedriften fungerer – ingen koding eller teknisk kunnskap kreves.
Hvorfor bør jeg bygge mitt eget CRM i stedet for å bruke et eksisterende?
Out-the-shelf CRM fungerer bra for mange bedrifter, men de kommer med kompromisser – månedlige avgifter som vokser etter hvert som teamet vokser, funksjoner låst bak høyere nivåer, og arbeidsflyter som ikke helt samsvarer med måten du jobber på. Å bygge din egen CRM med AI Builder betyr at du får akkurat det verktøyet bedriften trenger, uten plattformbegrensninger, ingen overraskende prisøkninger, og ingen tilpasning av prosessen til andres programvare.
Hvilke typer CRM kan jeg bygge med AI Builder?
Horizons kan bygge et tilpasset CRM for praktisk talt enhver virksomhet eller bransje – her er noen av de mest populære:
- CRM for salgsteam – administrer kundeemner, spor avtaler og hold salgsprosessen i gang.
- CRM for ideelle organisasjoner – spor givere, administrer relasjoner og overvåk fremdriften i innsamlingen.
- CRM for advokatfirmaer – administrer klientsaker, spor kommunikasjon og hold oversikt over frister.
- CRM for rekruttering – spor kandidater, administrer prosesser og effektiviser ansettelsesprosessen.
- CRM for forsikringsagenter – administrer poliser, spor fornyelser og plei klientrelasjoner.
- CRM for finansrådgivere – spor klientporteføljer, overvåk interaksjoner og administrer oppfølginger.
- CRM for konsulenter – administrer klientprosjekter, spor fakturerbar tid og hold oversikt over leveranser.
Ser du ikke din bransje? Hvis du kan beskrive hvordan virksomheten din administrerer kunderelasjoner, kan Horizons bygge et CRM rundt det. For et praktisk eksempel på hva som er mulig, sjekk ut vår guide om å lage et CRM for salg – den samme tilnærmingen kan tilpasses enhver virksomhetstype.
Trenger jeg kode- eller teknisk kunnskap for å bygge et tilpasset CRM?
Ingen i det hele tatt. Horizons bruker en samtalebasert tilnærming til bygging – ofte kalt vibe-koding. Du beskriver ganske enkelt hvordan bedriften din fungerer, og AI bygger et CRM rundt det i sanntid. Vil du legge til et nytt pipeline-trinn? Bare spør. Trenger du et tilpasset kontaktfelt? Beskriv det. Vil du endre oppsettet? Fortell Horizons, så er det gjort på sekunder.
Hvis du er ny til konseptet, veileder vår vibbe-koding-guide deg gjennom alt du trenger å vite for å komme i gang.
Kan teamet mitt bruke CRM-et sammen?
Ja – AI Builder kommer med en integrert backend som inkluderer brukerkontoer og tilgangskontroll innebygd rett i. Du kan bestemme nøyaktig hvem som kan logge inn, hva de kan se og hva de kan gjøre – uten å sette opp eksterne systemer eller databaser.
Hva om jeg trenger å gjøre endringer etter hvert som bedriften min vokser?
Å oppdatere din CRM er like enkelt som å bygge den. Bare gå tilbake til prosjektet ditt, åpne det, og fortsett å chatte med AI Builder – beskriv hva du vil endre, og det tar seg av resten. Det er alt en del av vibe kodingsopplevelsen, ingen utvikler nødvendig.
Og hvis du har teknisk bakgrunn eller ønsker å skalere videre nedover linjen, gir AI Builder deg full tilgang til koden – så du kan ta den så langt du trenger.
Hvor begynner jeg med AI Builder Custom CRM Builder?
Akkurat her – bare klikk på «Start gratis». Du trenger ikke kredittkort. Når du er inne, får du 5 AI-kreditter slik at du kan begynne å bygge med en gang. Kredittforbruket avhenger av hvor komplisert hver oppgave er – enklere justeringer koster mindre enn én kreditt, mens større prosjekter kan kreve flere. De gratis kredittene dine er nok til å beskrive CRM-systemet ditt, se det bli levende og få et reelt inntrykk av Horizons før du forplikter deg til noe.
Verdt å vite: AI-kreditter brukes også til å drive AI-funksjoner i CRM-systemet ditt – som en chatbot eller smart søk – men bare når brukerne dine faktisk bruker dem.
Når du er klar til å publisere, bytter du bare til et av våre betalte abonnementer. Hosting og domene er allerede inkludert, så det er ikke noe annet å sette opp – bare trykk på «publiser», så går CRM-systemet ditt live.
Begynner kredittene å ta slutt? Du kan fylle på når som helst og følge med på forbruket ditt fra dashbordet.