Bygg opp et tilpasset CRM som fungerer for virksomheten din

Opprett CRM-apper skreddersydd for dine behov ved å enkelt chatte med AI. Spor potensielle kunder, administrer kontakter og lukk flere avtaler – alt på ett sted, uten teknisk oppsett.
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Betalte planer fra kun kr 36,99/mnd

Bygg opp et tilpasset CRM som fungerer for virksomheten din

Et CRM bygget rundt din arbeidsflyt, ikke omvendt

Alt du trenger for å bygge, lansere og drive et tilpasset CRM – alt på ett sted.

Opprett en CRM som er skreddersydd for dine behov

Beskriv hvordan bedriften din fungerer, og AI Builder bygger en CRM som passer akkurat til arbeidsflyten din – pipeline, etiketter, oppfølgingsrytme.

Profesjonell infrastruktur

Profesjonell hosting, tilpasset domene og bedrifts-e-post på ett sted – alt du trenger for å bygge tillit med målgruppen din.

Innebygd AI

Generer svar på sekunder, sett opp en kundestøtte-chatbot 24/7 og hold virksomheten din i gang selv mens du sover.

Dine data, helt dine

I motsetning til off-the-shelf CRMs som låser deg inn i plattformen, gir en AI Builder-bygd CRM deg full eierskap – beskytter deg mot prisøkninger, funksjonsendringer og plattformlåsing.
Et CRM bygget rundt din arbeidsflyt, ikke omvendt

Tilpassede CRM-systemer du kan bygge – ingen kode, bare en prompt

Fra enkle kontaktbehandlere til fullt tilpassede salgsprosesser – utforsk noen populære CRM-eksempler, eller hopp rett inn med en ferdiglaget prompt og begynn å bygge på sekunder.
Tilpassede CRM-systemer du kan bygge – ingen kode, bare en prompt

Salgspipeline CRM

Administrer leads og avtaler på ett sted, og øk inntektene dine – helt uten behov for CRM-lisens.Begynn å bygge
Oppbevar all din kundeinformasjon, kommunikasjonshistorikk og viktige datoer på ett sted – slik at hver interaksjon føles personlig og ingenting blir glemt.Begynn å bygge
Hjelp supportteamet ditt med å holde oversikt over alle kundehenvendelser – håndter saker, tilordne agenter, spor responstider og løs problemer raskere.Begynn å bygge
Bygg et tilpasset CRM for din WhatsApp-bedrift – håndter leads, spor samtaler og lukk avtaler raskere.Begynn å bygge
Hjelp meglere håndtere leads, spore eiendomsvisninger og lukke avtaler raskere.Begynn å bygge

Hvordan bygge et tilpasset CRM med AI

01

Beskriv ideen din

Beskriv hvordan bedriften din fungerer, og AI vil bygge et CRM rundt det, eller hopp rett inn med en av våre designermalte maler. Ingen koding nødvendig.
02

Tilpass og test

Gjør din CRM til din egen. Chat enkelt med AI for å tilpasse arbeidsflyter, forretningslogikk, brukerroller og tillatelser – deretter forhåndsvis det direkte før du publiserer.
03

Publiser med ett klikk

Publiser, og ditt tilpassede CRM er live – teamet ditt kan begynne å administrere leads og lukke avtaler med en gang, ingen teknisk oppsett nødvendig.

Velg en mal. Gjør den til din egen.

Velg en profesjonelt designet mal, tilpass den med AI eller visuelle redigeringer, og få nettstedet ditt raskere på nett.

Forhåndslagde maler

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Utforsk omfattende opplæringsprogrammer, veiledninger og trinnvise instruksjoner som tar deg fra nybegynner til AI-proff på kort tid. Få alt du trenger for å bygge ditt første AI-prosjekt, og mer.
Komme i gang-guide

Komme i gang-guide

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Forbedre promptene dine

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Vanlige feil å unngå

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Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe koding komprimerer utvikling med 45%, med verktøy som Hostinger AI Builder som gjør naturlig språk til arbeidende prototyper i løpet av timer i stedet for uker.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig muligheten til å teste ut det nye @Hostinger AI Builder verktøyet, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe-koden verktøyet for å bygge millioner av dollar-apper.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger AI Builder er en ny og nyskapende måte å lage MVP og teste ideer før du går inn.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet ditt og kundene dine med Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker måten ting går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Det har vært en spillendring ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger trukket av AI Builder... Det er galskap hvor fort det tillater alle å distribuere front og bak.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortelle deg hvor lenge dette prosjektet hadde ventet på min liste en dag til dere gjorde AI Builder. Jeg vet ingenting om å kode Web Apps. 0 og der er det. Mitt drømmeprosjekt for å hjelpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et subdomene for bloggen min på min webapp – jeg sa, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nå bygge webapper ved å bare skrive inn en oppfordring på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvd Hostinger AI Builder og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-byggeren skaper slanke nettsteder og apper på minutter - design, koder og skriver for deg. Verdt å prøve.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger AI Builder. Det er ikke som en typisk nettstedbygger - det er mer.

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Ingen kredittkort kreves

Ofte stilte spørsmål om tilpasset CRM

En Custom CRM (Customer Relationship Manager) er et verktøy som er bygget spesielt rundt hvordan bedriften din fungerer – pipeline-fasene, kontaktfeltene, oppfølgingsprosessen. I motsetning til off-the-shelf CRMs som HubSpot eller Salesforce som kommer pakket med funksjoner du kanskje aldri bruker, gir en Custom CRM deg akkurat det du trenger og ingenting du ikke gjør. Med AI Builder kan du bygge en ved å bare beskrive hvordan bedriften fungerer – ingen koding eller teknisk kunnskap kreves.

Out-the-shelf CRM fungerer bra for mange bedrifter, men de kommer med kompromisser – månedlige avgifter som vokser etter hvert som teamet vokser, funksjoner låst bak høyere nivåer, og arbeidsflyter som ikke helt samsvarer med måten du jobber på. Å bygge din egen CRM med AI Builder betyr at du får akkurat det verktøyet bedriften trenger, uten plattformbegrensninger, ingen overraskende prisøkninger, og ingen tilpasning av prosessen til andres programvare.

Horizons kan bygge et tilpasset CRM for praktisk talt enhver virksomhet eller bransje – her er noen av de mest populære:

  • CRM for salgsteam – administrer kundeemner, spor avtaler og hold salgsprosessen i gang.
  • CRM for ideelle organisasjoner – spor givere, administrer relasjoner og overvåk fremdriften i innsamlingen.
  • CRM for advokatfirmaer – administrer klientsaker, spor kommunikasjon og hold oversikt over frister.
  • CRM for rekruttering – spor kandidater, administrer prosesser og effektiviser ansettelsesprosessen.
  • CRM for forsikringsagenter – administrer poliser, spor fornyelser og plei klientrelasjoner.
  • CRM for finansrådgivere – spor klientporteføljer, overvåk interaksjoner og administrer oppfølginger.
  • CRM for konsulenter – administrer klientprosjekter, spor fakturerbar tid og hold oversikt over leveranser.

Ser du ikke din bransje? Hvis du kan beskrive hvordan virksomheten din administrerer kunderelasjoner, kan Horizons bygge et CRM rundt det. For et praktisk eksempel på hva som er mulig, sjekk ut vår guide om å lage et CRM for salg – den samme tilnærmingen kan tilpasses enhver virksomhetstype.

Ingen i det hele tatt. Horizons bruker en samtalebasert tilnærming til bygging – ofte kalt vibe-koding. Du beskriver ganske enkelt hvordan bedriften din fungerer, og AI bygger et CRM rundt det i sanntid. Vil du legge til et nytt pipeline-trinn? Bare spør. Trenger du et tilpasset kontaktfelt? Beskriv det. Vil du endre oppsettet? Fortell Horizons, så er det gjort på sekunder.

Hvis du er ny til konseptet, veileder vår vibbe-koding-guide deg gjennom alt du trenger å vite for å komme i gang.

Ja – AI Builder kommer med en integrert backend som inkluderer brukerkontoer og tilgangskontroll innebygd rett i. Du kan bestemme nøyaktig hvem som kan logge inn, hva de kan se og hva de kan gjøre – uten å sette opp eksterne systemer eller databaser.

Å oppdatere din CRM er like enkelt som å bygge den. Bare gå tilbake til prosjektet ditt, åpne det, og fortsett å chatte med AI Builder – beskriv hva du vil endre, og det tar seg av resten. Det er alt en del av vibe kodingsopplevelsen, ingen utvikler nødvendig.

Og hvis du har teknisk bakgrunn eller ønsker å skalere videre nedover linjen, gir AI Builder deg full tilgang til koden – så du kan ta den så langt du trenger.

Akkurat her – bare klikk på «Start gratis». Du trenger ikke kredittkort. Når du er inne, får du 5 AI-kreditter slik at du kan begynne å bygge med en gang. Kredittforbruket avhenger av hvor komplisert hver oppgave er – enklere justeringer koster mindre enn én kreditt, mens større prosjekter kan kreve flere. De gratis kredittene dine er nok til å beskrive CRM-systemet ditt, se det bli levende og få et reelt inntrykk av Horizons før du forplikter deg til noe.

Verdt å vite: AI-kreditter brukes også til å drive AI-funksjoner i CRM-systemet ditt – som en chatbot eller smart søk – men bare når brukerne dine faktisk bruker dem.

Når du er klar til å publisere, bytter du bare til et av våre betalte abonnementer. Hosting og domene er allerede inkludert, så det er ikke noe annet å sette opp – bare trykk på «publiser», så går CRM-systemet ditt live.

Begynner kredittene å ta slutt? Du kan fylle på når som helst og følge med på forbruket ditt fra dashbordet.

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