Akkurat her – bare klikk på «Start gratis». Du trenger ikke kredittkort. Når du er inne, får du 5 AI-kreditter slik at du kan begynne å bygge med en gang. Kredittforbruket avhenger av hvor komplisert hver oppgave er – enklere justeringer koster mindre enn én kreditt, mens større prosjekter kan kreve flere. De gratis kredittene dine er nok til å beskrive CRM-systemet ditt, se det bli levende og få et reelt inntrykk av Horizons før du forplikter deg til noe.



Verdt å vite: AI-kreditter brukes også til å drive AI-funksjoner i CRM-systemet ditt – som en chatbot eller smart søk – men bare når brukerne dine faktisk bruker dem.



Når du er klar til å publisere, bytter du bare til et av våre betalte abonnementer. Hosting og domene er allerede inkludert, så det er ikke noe annet å sette opp – bare trykk på «publiser», så går CRM-systemet ditt live.



Begynner kredittene å ta slutt? Du kan fylle på når som helst og følge med på forbruket ditt fra dashbordet.