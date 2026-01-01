Gjør WhatsApp-en din om til et CRM-system med AI
Slik lager du et WhatsApp CRM-system for bedriften din
Beskriv ideen din eller velg en mal
Koble WhatsApp-en din til CRM-systemet ditt
Tilpass CRM-systemet ditt
Sjekk ut vår trinnvise veiledning
Velg en mal. Gjør den til din egen.
Forhåndslagde maler
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Alt du trenger for å bygge CRM-systemet ditt – på ett sted
Lag og eier et CRM-system som er skreddersydd til dine behov
Fullt eierskap til data
Innebygd AI
Start fra en ferdiglaget mal
Profesjonell infrastruktur
Ofte stilte spørsmål om WhatsApp CRM
Hva er et WhatsApp CRM?
Et WhatsApp CRM-verktøy er et verktøy som hjelper deg med å administrere kunderelasjoner direkte via WhatsApp. I stedet for å miste oversikten over samtaler, kan du organisere kontakter, spore potensielle kunder gjennom en salgspipeline og avslutte avtaler – alt på ett sted. I motsetning til tradisjonelle CRM-er møter det kundene dine der de allerede er: på WhatsApp.
Hva kan jeg gjøre med WhatsApp CRM-systemet mitt?
Med et WhatsApp CRM kan du organisere og administrere kontaktene dine, spore potensielle kunder gjennom en visuell salgspipeline, automatisere meldinger og godta betalinger – alt koblet til WhatsApp-en din. Du kan også tilpasse den til dine spesifikke forretningsbehov ved hjelp av AI, uten kodekunnskaper.
Trenger jeg noen kodeferdigheter for å bygge et WhatsApp CRM med AI?
Ingen koding ferdigheter er nødvendig. Med Hostinger AI Builder vibe koding plattform, kan du lage din egen WhatsApp CRM ved å bare chatte med AI, eller starte fra en pre-made mal og tilpasse den på ditt eget språk - det håndterer koden, design og innhold for deg.
Hvordan oppretter jeg et WhatsApp CRM med Hostinger Horizons?
Med Hostinger Horizons er det enkelt å lage en WhatsApp CRM-app. Slik gjør du det i noen få trinn:
- Bruk vår AI-appbygger eller en av våre forhåndslagde maler for å begynne å bygge gratis.
- Tilpass alt til dine forretningsbehov ved å chatte med AI – dette er det som kalles vibe-koding: ingen tekniske ferdigheter, bare dine ideer i et enkelt språk.
- Velg en plan for å låse opp flere spørsmål og publiser CRM-en din med ett klikk.
- Koble WhatsApp-en din til CRM-en din med en Twilio-integrasjon.
Du kan også følge veiledningen vår om Hvordan bygge WhatsApp CRM for små bedrifter eller bla gjennom videoopplæringene våre.
Hvor lang tid tar det å sette opp et WhatsApp CRM?
Det avhenger av hvor mye du vil tilpasse. Du kan komme i gang på få minutter med en forhåndsgjort mal, men hvis du vil skreddersy hver eneste detalj til bedriften din, kan det ta lengre tid. Uansett gjør Hostinger AI Builder prosessen så rask og intuitiv som mulig – bare snakk med AI, og det håndterer den tunge løftingen.
Kan jeg tilpasse CRM-systemet til mine spesifikke forretningsbehov?
Ja – med Hostinger AI Builder kan du tilpasse alt. Bare beskrive hva du trenger med dine egne ord, og AI vil tilpasse design, innhold og funksjonalitet for deg. Enten du trenger en spesifikk salgsrørledning, tilpassede kontaktfelter eller en unik layout, kan du fortsette å finpusse det gjennom samtale til det passer din bedrift perfekt.
Er Hostinger AI Builder gratis å bruke?
Hostinger Horizons er ikke gratis, men du kan prøve det før du binder deg til en plan. Sjekk ut vår detaljerte veiledning om hvordan du kommer i gang og får mest mulig ut av det.