Gjør WhatsApp-en din om til et CRM-system med AI

Behandle kontaktene dine som en bedrift. Koble til WhatsApp-kontoen din. Administrer potensielle kunder. Avslutt salg.
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Ingen kredittkort kreves.

Gjør WhatsApp-en din om til et CRM-system med AI

Slik lager du et WhatsApp CRM-system for bedriften din

01

Beskriv ideen din eller velg en mal

Beskriv hvordan bedriften din fungerer, så bygger AI et CRM-system rundt det, eller bruk en av våre designerlagde maler. Ingen koding nødvendig.
02

Koble WhatsApp-en din til CRM-systemet ditt

Med bare noen få klikk vil WhatsApp-en din bli koblet til CRM-systemet ditt via Twilio-integrasjon.
03

Tilpass CRM-systemet ditt

Gjør CRM-systemet ditt unikt for bedriften din. Bare chat med AI for å redigere design og innhold, og personliggjøre sidene.

Sjekk ut vår trinnvise veiledning

Følg vår videoopplæring eller veiledning, med trinnvise instruksjoner om hvordan du går fra idé til live-prosjekt på få minutter:
Slik lager du et WhatsApp CRM-system med AI

Slik lager du et WhatsApp CRM-system med AI

Veiledning
Video

Velg en mal. Gjør den til din egen.

Velg en profesjonelt designet mal, tilpass den med AI eller visuelle redigeringer, og få nettstedet ditt raskere på nett.

Forhåndslagde maler

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Alt du trenger for å bygge CRM-systemet ditt – på ett sted

Lag og eier et CRM-system som er skreddersydd til dine behov

Lag og eier et CRM-system som er skreddersydd til dine behov

Beskriv hvordan virksomheten din fungerer, og AI Builder bygger en CRM som passer til ditt nøyaktige arbeidsflyt – pipeline, etiketter, oppfølgingsrytme.
I motsetning til WhatsApp eller sosiale medier butikker, gir en AI Builder-drevet nettsted deg full kontroll over kundedata, beskytter deg mot plattformpolicyendringer eller kontoforbud.
Generer svar på sekunder, implementer kundesupport-chatbot 24/7 og hold virksomheten din i gang selv mens du sover.
Du trenger ikke å opprette CRM-systemet ditt fra bunnen av. Maler gir deg et forsprang med komplekse oppsett, appstruktur og forhåndsbygde arbeidsflyter.
Profesjonell hosting, tilpasset domene og bedrifts-e-post på ett sted – alt som trengs for å bygge tillit hos målgruppen din.

Flere leads fulgt opp. Flere avtaler i boks. Mer tid tilbake i hverdagen din.

Start gratis

Ingen kredittkort kreves.

Ofte stilte spørsmål om WhatsApp CRM

Her er svarene på noen av de ofte stilte spørsmålene vi får om oppretting av WhatsApp CRM.

Et WhatsApp CRM-verktøy er et verktøy som hjelper deg med å administrere kunderelasjoner direkte via WhatsApp. I stedet for å miste oversikten over samtaler, kan du organisere kontakter, spore potensielle kunder gjennom en salgspipeline og avslutte avtaler – alt på ett sted. I motsetning til tradisjonelle CRM-er møter det kundene dine der de allerede er: på WhatsApp.

Med et WhatsApp CRM kan du organisere og administrere kontaktene dine, spore potensielle kunder gjennom en visuell salgspipeline, automatisere meldinger og godta betalinger – alt koblet til WhatsApp-en din. Du kan også tilpasse den til dine spesifikke forretningsbehov ved hjelp av AI, uten kodekunnskaper.

Ingen koding ferdigheter er nødvendig. Med Hostinger AI Builder vibe koding plattform, kan du lage din egen WhatsApp CRM ved å bare chatte med AI, eller starte fra en pre-made mal og tilpasse den på ditt eget språk - det håndterer koden, design og innhold for deg.

Med Hostinger Horizons er det enkelt å lage en WhatsApp CRM-app. Slik gjør du det i noen få trinn:

  • Bruk vår AI-appbygger eller en av våre forhåndslagde maler for å begynne å bygge gratis.
  • Tilpass alt til dine forretningsbehov ved å chatte med AI – dette er det som kalles vibe-koding: ingen tekniske ferdigheter, bare dine ideer i et enkelt språk.
  • Velg en plan for å låse opp flere spørsmål og publiser CRM-en din med ett klikk.
  • Koble WhatsApp-en din til CRM-en din med en Twilio-integrasjon.

Du kan også følge veiledningen vår om Hvordan bygge WhatsApp CRM for små bedrifter eller bla gjennom videoopplæringene våre.

Det avhenger av hvor mye du vil tilpasse. Du kan komme i gang på få minutter med en forhåndsgjort mal, men hvis du vil skreddersy hver eneste detalj til bedriften din, kan det ta lengre tid. Uansett gjør Hostinger AI Builder prosessen så rask og intuitiv som mulig – bare snakk med AI, og det håndterer den tunge løftingen.

Ja – med Hostinger AI Builder kan du tilpasse alt. Bare beskrive hva du trenger med dine egne ord, og AI vil tilpasse design, innhold og funksjonalitet for deg. Enten du trenger en spesifikk salgsrørledning, tilpassede kontaktfelter eller en unik layout, kan du fortsette å finpusse det gjennom samtale til det passer din bedrift perfekt.

Hostinger Horizons er ikke gratis, men du kan prøve det før du binder deg til en plan. Sjekk ut vår detaljerte veiledning om hvordan du kommer i gang og får mest mulig ut av det.

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