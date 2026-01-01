Klon hvilket som helst nettsted. Endre det med AI.

Lim inn en URL for å gjenskape en hvilken som helst nettside som et fullt redigerbart nettsted, og tilpass den med AI. Ingen koding eller agentur er nødvendig.

Ingen kredittkort kreves

En nettsidekloner som gir deg rom for forbedring

Behold strukturen du liker, og bytt deretter ut delene du ikke liker.
En nettsidekloner som gir deg rom for forbedring

Generer fra URL

Lim inn en lenke til et eksisterende nettsted, så gjenskaper AI innholdet, strukturen og designet som et redigerbart nettsted du kan bygge videre på.
Skriv om innhold, legg til seksjoner eller endre utseendet med AI-chat eller dra-og-slipp-redigering. Behold det som fungerer og oppdater det som ikke fungerer.
Rediger, host og publiser det gjenskapte nettstedet ditt på ett sted, uten å være avhengig av utviklere eller å skrive kode.

Uansett jobb, kom deg dit raskere med AI

Migreringer, redesign, klientprosjekter og mer. Hopp over den repeterende oppsettet og gå rett til arbeidet som betyr noe.
Uansett jobb, kom deg dit raskere med AI

Migrer uten å starte på nytt

Flytt nettstedet ditt fra WordPress, en annen nettsidebygger eller en hvilken som helst annen plattform uten å måtte gjenoppbygge hver side manuelt.
Oppgrader et eldre nettsted med funksjoner det aldri har støttet, fra bestillinger og klientdashboards til e-handel.
Start fra et eksisterende nettsted, og endre deretter innholdet, strukturen og funksjonene slik at de passer til et nytt merke, tilbud eller publikum.
Importer en klients eksisterende nettsted som utgangspunkt, og tilpass det deretter etter spesifikasjonene uten å bygge det opp igjen manuelt.
Gjenskap nettstedet ditt, og bruk deretter AI til å tilpasse innholdet for nye språk og markeder.
Gjør et eksisterende nettsted om til en redigerbar sandkasse for å teste nye oppsett, merkevarebygging eller budskap før det publiseres.

Slik kloner du et nettsted med AI

01

Lim inn URL-en

Skriv inn lenken til et nettsted og be AI om å klone det. AI analyserer innholdet, layouten og strukturen for å gjenskape det som et redigerbart nettsted.
02

Gjennomgå og tilpass

Det gjenskapte nettstedet ditt er klart til redigering. Chat med AI for å omskrive innhold, oppdatere designet eller legge til nye seksjoner til alt ser riktig ut.
03

Publiser med et enkelt klikk

Når du er fornøyd med nettstedet ditt, publiserer du det med ett klikk. Hosting, domenet ditt og alt du trenger for å legge det ut er allerede inkludert.

Se hva annet du kan bygge med Hostinger AI-bygger

Prototyper

MVP-er

SaaS-applikasjoner

Tilpassede AI-drevne verktøy

Netthandelsapper og butikker

Bestillingsapper

Start med nettstedet du har. Kom raskere til neste versjon.

Start gratis

Ingen kredittkort kreves

Vanlige spørsmål om kloning av nettsteder med kunstig intelligens

En nettstedkloner er en AI Builder-funksjon i Hostinger som gjenskaper et eksisterende nettsted fra en URL, og registrerer strukturen, stilene og innholdet som et redigerbart, interaktivt prosjekt. Bare lim inn en lenke, så bygger AI et utgangspunkt du kan tilpasse fritt.

Nettstedkloning er laget for alle som allerede har et nettsted i tankene, enten det er deres eget, en klients eller et de flytter fra. Det er spesielt nyttig for småbedriftseiere som oppdaterer et utdatert nettsted uten å leie inn et byrå, frilansere og byråer som gjenoppbygger klientnettsteder raskere, og alle som flytter fra en annen nettstedbygger, WordPress eller lignende plattform.

Du kan generere en ny versjon av et hvilket som helst nettsted du oppgir URL-en til, så lenge du eier det eller har tillatelse til å bruke det. AI Builder analyserer nettstedets synlige innhold og struktur for å lage din versjon. Resultatene kan variere avhengig av det opprinnelige nettstedets kompleksitet.

Ja, redigering er poenget. Når nettstedet ditt er generert, kan du endre tekst, farger, bilder, layout og komponenter, enten ved å velge elementer direkte eller beskrive endringen i AI-chat.

Ja. Hvis du ønsker mer kontroll, er full koderedigering tilgjengelig, slik at du kan tilpasse utover den visuelle editoren og skalere prosjektet slik du trenger det.

Det genererte resultatet er et nært utgangspunkt, ikke en pikselperfekt duplikat. Noen oppsett, animasjoner eller svært tilpassede elementer overføres kanskje ikke nøyaktig. Derfra kan du justere hva som helst, fra oppsett til innhold, ved hjelp av AI-ledetekster eller manuelle dra-og-slipp-redigeringer.

Ingen. Bare lim inn en URL, og beskriv deretter eventuelle endringer du ønsker i et enkelt språk. AI Builder håndterer resten, ingen design- eller tekniske ferdigheter kreves.

Du kan starte gratis, uten å kreve kredittkort. Du vil få AI-kreditter for å generere og redigere din første gjenskapte nettside. Når du er klar til å publisere, velger du en betalt plan, hosting og domene er allerede inkludert.

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