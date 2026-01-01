Klon hvilket som helst nettsted. Endre det med AI.
En nettsidekloner som gir deg rom for forbedring
Generer fra URL
Redesign med AI
Ei det du bygger
Uansett jobb, kom deg dit raskere med AI
Migrer uten å starte på nytt
Moderniser et utdatert nettsted
Tilpass en nettside for et nytt formål
Gjenskape en klients nettsted
Bli flerspråklig
Prototype og eksperiment
Slik kloner du et nettsted med AI
Lim inn URL-en
Gjennomgå og tilpass
Publiser med et enkelt klikk
Se hva annet du kan bygge med Hostinger AI-bygger
Vanlige spørsmål om kloning av nettsteder med kunstig intelligens
Hva er en nettstedkloner?
En nettstedkloner er en AI Builder-funksjon i Hostinger som gjenskaper et eksisterende nettsted fra en URL, og registrerer strukturen, stilene og innholdet som et redigerbart, interaktivt prosjekt. Bare lim inn en lenke, så bygger AI et utgangspunkt du kan tilpasse fritt.
Hvem er funksjonen for nettstedskloning for?
Nettstedkloning er laget for alle som allerede har et nettsted i tankene, enten det er deres eget, en klients eller et de flytter fra. Det er spesielt nyttig for småbedriftseiere som oppdaterer et utdatert nettsted uten å leie inn et byrå, frilansere og byråer som gjenoppbygger klientnettsteder raskere, og alle som flytter fra en annen nettstedbygger, WordPress eller lignende plattform.
Kan jeg klone hvilken som helst nettside?
Du kan generere en ny versjon av et hvilket som helst nettsted du oppgir URL-en til, så lenge du eier det eller har tillatelse til å bruke det. AI Builder analyserer nettstedets synlige innhold og struktur for å lage din versjon. Resultatene kan variere avhengig av det opprinnelige nettstedets kompleksitet.
Kan jeg redigere det klonede nettstedet?
Ja, redigering er poenget. Når nettstedet ditt er generert, kan du endre tekst, farger, bilder, layout og komponenter, enten ved å velge elementer direkte eller beskrive endringen i AI-chat.
Kan jeg redigere koden?
Ja. Hvis du ønsker mer kontroll, er full koderedigering tilgjengelig, slik at du kan tilpasse utover den visuelle editoren og skalere prosjektet slik du trenger det.
Vil det klonede nettstedet se nøyaktig likt ut?
Det genererte resultatet er et nært utgangspunkt, ikke en pikselperfekt duplikat. Noen oppsett, animasjoner eller svært tilpassede elementer overføres kanskje ikke nøyaktig. Derfra kan du justere hva som helst, fra oppsett til innhold, ved hjelp av AI-ledetekster eller manuelle dra-og-slipp-redigeringer.
Trenger jeg kodeerfaring for å klone og redigere et nettsted?
Ingen. Bare lim inn en URL, og beskriv deretter eventuelle endringer du ønsker i et enkelt språk. AI Builder håndterer resten, ingen design- eller tekniske ferdigheter kreves.
Er det gratis å prøve å klone nettsider?
Du kan starte gratis, uten å kreve kredittkort. Du vil få AI-kreditter for å generere og redigere din første gjenskapte nettside. Når du er klar til å publisere, velger du en betalt plan, hosting og domene er allerede inkludert.