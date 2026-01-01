Kjøp et domenenavn

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Alt på ett sted
Kjøp domene, hosting, e-post, administrer nettstedbygger og AI-verktøy, alt på ett sted. Ett dashbord, én pålogging, ett supportteam bak det hele.
Støtte som tar grep
Ingen skjulte kostnader
Bygget for fart
Domenet ditt kjører på Cloudflare-navneservere, noe som holder det beskyttet og raskt fra dag én. Legg til hosting, og alt lastes inn opptil 35 ganger raskere enn vanlige disker.
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Vanlige spørsmål om domeneregistrering
Er Hostinger en domeneregistrator?
Ja, Hostinger er en akkreditert domeneregistrator. Du kan søke etter, registrere og administrere domenenavn direkte gjennom Hostinger, uten behov for en tredjepartsregistrator.
Hvor mye koster et domenenavn?
Domenepriser varierer etter filtypen. En .com starter fra kr 29,99 for ditt første år hos Hostinger når du velger en 3-årsperiode. Fornyelsespriser vises på forhånd før du kjøper. Ingen skjulte gebyrer, ingen overraskelser ved betaling.
Hvem eier domenet etter registrering?
Når du registrerer et domene gjennom Hostinger, blir du full eier. Domenet registreres i ditt navn (eller kundens navn, hvis du registrerer på deres vegne), så lenge gyldig kontaktinformasjon oppgis.
Kan jeg kjøpe et domenenavn permanent?
Ingen domene kan eies permanent. Du registrerer det for en periode på ett til ti år og fornyer for å beholde det. Så lenge du fornyer i tide, kan ingen andre ta det. Hostinger sender fornyelsespåminnelser, slik at du aldri mister et domene ved et uhell.
Hvilken registrar er best å kjøpe et domene fra?
Den beste registraren avhenger av hva du trenger. Hvis du vil at domenet, hosting, e-post og nettsted skal administreres fra ett sted, gir Hostinger deg alt på ett dashbord uten å bytte mellom leverandører.
Hvordan overfører jeg domenet mitt til Hostinger?
Start overføringen fra Hostinger-dashbordet. Skriv inn domenenavnet ditt, lås det opp hos din nåværende registrar, og få autorisasjonskoden. Overføringen tar opptil syv dager, og domenet ditt forblir aktivt hele tiden. Du får også ett gratis år lagt til registreringen din.
Hvor lang tid tar det å registrere et domenenavn?
Registreringen skjer umiddelbart. Når du har fullført betalingen, er domenet ditt aktivt i løpet av minutter. Du kan koble det til et nettsted, sette opp e-post eller sende det dit du trenger med en gang.
Hva skjer hvis noen allerede eier domenet jeg ønsker?
Prøv en annen filtype. Hvis yourbusiness.com er opptatt, kan yourbusiness.store eller yourbusiness.co være tilgjengelige og fungere like bra. Du kan også bruke vårt domenenavnsøk for å få AI-drevne forslag basert på ideen din.