Kjøp et domenenavn

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Registrer .com-domenet kun for kr 29,99*/1. år

*Gjelder når du velger en 3-årsperiode. Standard fornyelsespriser gjelder etter det første året.

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domener registrert

400+

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1 gratis måned med forretningsabonnementet

Gjelder .tech, .org, .net, .io og .ai. Perioder på 2+ år.

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.com

Verdens favorittdomene

kr 205,99kr 29,99 /1.året
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.online

Din bedrift, åpen døgnet rundt

kr 396,99kr 10,99 /1.året
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.net

For byggmestere som mener alvor

kr 198,99kr 132,99 /1.året
Sjekk tilgjengelighet

.shop

Gjør nettlesere om til kjøpere

kr 385,99kr 10,99 /1.året
Sjekk tilgjengelighet

.org

Bygget for mennesker, ikke profitt

kr 198,99kr 99,99 /1.året
Sjekk tilgjengelighet

.store

Bygget for å selge fra dag én

kr 605,99kr 10,99 /1.året
Sjekk tilgjengelighet

.com

Verdens favorittdomene

kr 205,99kr 29,99 /1.året
Sjekk tilgjengelighet

.online

Din bedrift, åpen døgnet rundt

kr 396,99kr 10,99 /1.året
Sjekk tilgjengelighet

.net

For byggmestere som mener alvor

kr 198,99kr 132,99 /1.året
Sjekk tilgjengelighet

.shop

Gjør nettlesere om til kjøpere

kr 385,99kr 10,99 /1.året
Sjekk tilgjengelighet

.org

Bygget for mennesker, ikke profitt

kr 198,99kr 99,99 /1.året
Sjekk tilgjengelighet

.store

Bygget for å selge fra dag én

kr 605,99kr 10,99 /1.året
Sjekk tilgjengelighet

Grunner til å skaffe seg et domenenavn hos Hostinger

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Kjøp domene, hosting, e-post, administrer nettstedbygger og AI-verktøy, alt på ett sted. Ett dashbord, én pålogging, ett supportteam bak det hele.

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Bygget for fart

Alt på ett sted

Kjøp domene, hosting, e-post, administrer nettstedbygger og AI-verktøy, alt på ett sted. Ett dashbord, én pålogging, ett supportteam bak det hele.

Alt på ett sted

Støtte som tar grep

Kodee, vår AI-assistent, løser de fleste spørsmål på 9 sekunder og kan iverksette tiltak på dine vegne. Når du trenger et menneske, er ekspertene våre klare døgnet rundt.
Støtte som tar grep

Ingen skjulte kostnader

Det du ser er det du betaler for. WHOIS-personvern er gratis, fornyelsesgebyrer vises på forhånd, og det er ingenting ekstra som venter i kassen.
Ingen skjulte kostnader

Bygget for fart

Domenet ditt kjører på Cloudflare-navneservere, noe som holder det beskyttet og raskt fra dag én. Legg til hosting, og alt lastes inn opptil 35 ganger raskere enn vanlige disker.

Bygget for fart
Registrer et domene

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Få de viktigste faktaene om domener

Slik kjøper du et domenenavn i 5 trinn

Slik kjøper du et domenenavn i 5 trinn

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Video
Jeg kjøpte et domenenavn, hva nå?

Jeg kjøpte et domenenavn, hva nå?

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Så, du har registrert domenenavnet ditt. Hva skjer nå?

Her er de fire viktigste stegene for å gjøre navnet ditt om til en bedrift.
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Vanlige spørsmål om domeneregistrering

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Er Hostinger en domeneregistrator?

Ja, Hostinger er en akkreditert domeneregistrator. Du kan søke etter, registrere og administrere domenenavn direkte gjennom Hostinger, uten behov for en tredjepartsregistrator.

Hvor mye koster et domenenavn?

Domenepriser varierer etter filtypen. En .com starter fra kr 29,99 for ditt første år hos Hostinger når du velger en 3-årsperiode. Fornyelsespriser vises på forhånd før du kjøper. Ingen skjulte gebyrer, ingen overraskelser ved betaling.

Hvem eier domenet etter registrering?

Når du registrerer et domene gjennom Hostinger, blir du full eier. Domenet registreres i ditt navn (eller kundens navn, hvis du registrerer på deres vegne), så lenge gyldig kontaktinformasjon oppgis.

Kan jeg kjøpe et domenenavn permanent?

Ingen domene kan eies permanent. Du registrerer det for en periode på ett til ti år og fornyer for å beholde det. Så lenge du fornyer i tide, kan ingen andre ta det. Hostinger sender fornyelsespåminnelser, slik at du aldri mister et domene ved et uhell.

Hvilken registrar er best å kjøpe et domene fra?

Den beste registraren avhenger av hva du trenger. Hvis du vil at domenet, hosting, e-post og nettsted skal administreres fra ett sted, gir Hostinger deg alt på ett dashbord uten å bytte mellom leverandører.

Hvordan overfører jeg domenet mitt til Hostinger?

Start overføringen fra Hostinger-dashbordet. Skriv inn domenenavnet ditt, lås det opp hos din nåværende registrar, og få autorisasjonskoden. Overføringen tar opptil syv dager, og domenet ditt forblir aktivt hele tiden. Du får også ett gratis år lagt til registreringen din.

Hvor lang tid tar det å registrere et domenenavn?

Registreringen skjer umiddelbart. Når du har fullført betalingen, er domenet ditt aktivt i løpet av minutter. Du kan koble det til et nettsted, sette opp e-post eller sende det dit du trenger med en gang.

Hva skjer hvis noen allerede eier domenet jeg ønsker?

Prøv en annen filtype. Hvis yourbusiness.com er opptatt, kan yourbusiness.store eller yourbusiness.co være tilgjengelige og fungere like bra. Du kan også bruke vårt domenenavnsøk for å få AI-drevne forslag basert på ideen din.

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