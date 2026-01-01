Live API · SDKer · MCP-server

E-post API med en ekte innboks bak den.

Send, les, søk og svar: ett API, én nøkkel
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frakr4,99/mnd
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Hostinger Mail API
Forbundet
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Godkjent, melding i kø

En innboks. Hver måte å bygge.

Arbeid direkte med REST API, slip inn en førsteparts SDK, skript den fra CLI, eller koble en AI agent gjennom live MCP server. Det er den samme postboksen under.

MCP-server

Gi AI-agenter verktøy for å lese, sende, søke og betjene en ekte postboks.

Node.js SDK

Legg til arbeidsflyter for e-post og innboks til JavaScript- og TypeScript-apper med en innfødt utvikleropplevelse.

PHP SDK

Koble nettsteder og backend-tjenester til postbokshandlinger uten å bygge en API-klient fra bunnen av.

Python SDK

Bygg automatiseringer, dataarbeidsflyter og agentverktøy rundt en ekte e-postkonto.

Command-line grensesnitt

Inspisere og administrere postboksarbeidsflyter fra terminalen, skript og CI-jobber.

REST API og webhooks

Ring den programmerbare overflaten direkte, reager på postbokshendelser og send produkt-e-poster når appen trenger det.

Biblioteker & CLI

Installer en førstepartsklient og gjør ditt første anrop på få minutter.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Fullt tastet klient for Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-agonistisk PHP-klient.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python-klient for Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Administrer post direkte fra terminalen din.

Gi agenten din en ekte innboks

En sendende endepunkt er ikke nok. Appen eller agenten din får en fungerende postboks, med en adresse, tråd og historie, som den kan operere gjennom MCP, SDK eller REST.

En identitet

En ekte, verifiserbar e-postadresse som agenten din kan bruke til å registrere seg for tjenester, motta bekreftelser og handle på dine vegne.

Virkelige samtaler

Trådede svar, vedlegg og flerparts tråder, med et menneske i sløyfen når du vil ha en.

Memory bygget inn

Hver melding er en vedvarende, søkbar post som agenten din kan se tilbake på for å forstå kontekst og oppfølging.

Enkel prissetting per postboks

Hver plan inkluderer full API, SDK, CLI, MCP og webhook-tilgang. Sending er bygget for produkt- og transaksjonse-post med beskjedne volum.

30-dagers pengene-tilbake garanti

Avbryt nårsomhelst

24/7 support

48 måneders plan
87% rabatt
Starter
Best for: sideprojekter og prototyper
kr36,99
kr4,99/mnd
Få din API nøkkel
Pris per postkasse. For 48-måneders periode. Fornyes til kr 19,99/mnd for 48-måneders periode.
API-, SDK-, CLI- og MCP-tilgang
Webhooks & postboks hendelser
1 000 e-poster/dag per postkasse
1 postkasse inkludert
5 GB lagring per postboks
5 regler for videresending
5 e-postalias

Fordeler:

Agent Mail: dedikert agentadresse + MCP-verktøy
Mest populær
75% rabatt
Standard
Best for: voksende apper og integrasjoner
kr43,99
kr10,99/mnd
Få din API nøkkel
Pris per postkasse. For 48-måneders periode. Fornyes til kr 30,99/mnd for 48-måneders periode.
API-, SDK-, CLI- og MCP-tilgang
Webhooks & postboks hendelser
3 000 e-poster/dag per postkasse
1 postkasse inkludert
20 GB lagring per postboks
20 regler for videresending
10 e-postalias

Fordeler:

Søk, svar, oppsummer og skriv – alt med hjelp av AI-verktøy – ubegrenset
Agent Mail: dedikert agentadresse + MCP-verktøy
67% rabatt
Premium
Best for: produksjonsarbeidsbelastninger
kr65,99
kr21,99/mnd
Få din API nøkkel
Pris per postkasse. For 48-måneders periode. Fornyes til kr 43,99/mnd for 48-måneders periode.
API-, SDK-, CLI- og MCP-tilgang
Webhooks & postboks hendelser
3 000 e-poster/dag per postkasse
1 postkasse inkludert
50 GB lagring per postboks
50 regler for videresending
30 e-postalias

Fordeler:

Gratis domene i 1 år
Søk, svar, oppsummer og skriv – alt med hjelp av AI-verktøy – ubegrenset
Agent Mail: dedikert agentadresse + MCP-verktøy
87% rabatt
Starter
Best for: sideprojekter og prototyper
kr36,99
kr4,99/mnd
Få din API nøkkel
Pris per postkasse. For 48-måneders periode. Fornyes til kr 19,99/mnd for 48-måneders periode.
API-, SDK-, CLI- og MCP-tilgang
Webhooks & postboks hendelser
1 000 e-poster/dag per postkasse
1 postkasse inkludert
5 GB lagring per postboks
5 regler for videresending
5 e-postalias

Fordeler:

Agent Mail: dedikert agentadresse + MCP-verktøy
Mest populær
75% rabatt
Standard
Best for: voksende apper og integrasjoner
kr43,99
kr10,99/mnd
Få din API nøkkel
Pris per postkasse. For 48-måneders periode. Fornyes til kr 30,99/mnd for 48-måneders periode.
API-, SDK-, CLI- og MCP-tilgang
Webhooks & postboks hendelser
3 000 e-poster/dag per postkasse
1 postkasse inkludert
20 GB lagring per postboks
20 regler for videresending
10 e-postalias

Fordeler:

Søk, svar, oppsummer og skriv – alt med hjelp av AI-verktøy – ubegrenset
Agent Mail: dedikert agentadresse + MCP-verktøy
67% rabatt
Premium
Best for: produksjonsarbeidsbelastninger
kr65,99
kr21,99/mnd
Få din API nøkkel
Pris per postkasse. For 48-måneders periode. Fornyes til kr 43,99/mnd for 48-måneders periode.
API-, SDK-, CLI- og MCP-tilgang
Webhooks & postboks hendelser
3 000 e-poster/dag per postkasse
1 postkasse inkludert
50 GB lagring per postboks
50 regler for videresending
30 e-postalias

Fordeler:

Gratis domene i 1 år
Søk, svar, oppsummer og skriv – alt med hjelp av AI-verktøy – ubegrenset
Agent Mail: dedikert agentadresse + MCP-verktøy

Hver plan har alt du trenger og mer

Spam-, virus- og phishing-beskyttelse
Få tilgang til e-post på hvilken som helst app eller enhet
Spor all postboksaktivitet med revisjonslogger
Hold dataene trygge med ende-til-ende-kryptering
Overfør e-postene dine enkelt
Videresend e-poster til en hvilken som helst annen e-postadresse
Spam-, virus- og phishing-beskyttelse
Få tilgang til e-post på hvilken som helst app eller enhet
Spor all postboksaktivitet med revisjonslogger
Hold dataene trygge med ende-til-ende-kryptering
Overfør e-postene dine enkelt
Videresend e-poster til en hvilken som helst annen e-postadresse

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Bygget for utviklerarbeidsflyter

Bruk grensesnittet som passer til staben, og flytt deretter mellom SDK, CLI, REST og webhooks uten å endre den underliggende postboksen.

JSON

Reagerer i sanntid

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Abonnere på postboks hendelser med webhooks og utløse din logikk øyeblikket e-post kommer, uten avstemningsløpene til babysitter.

Node.js

Søk og sortering fra kode

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Spør etter postboksen slik arbeidsflyten tenker: etter avsender, emne eller status. Handle deretter på resultatene i samme samtalekjede.

Shell

Skrive det fra din terminal

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI snakker samme API, så alt appen din kan gjøre kan du også gjøre fra shell, skript og CI-jobber.

Full kontroll over postarbeidsflytene dine

Administrer legitimasjon, følg leveringsaktivitet i e-postloggene og integreringer uten å forlate kontrollpanelet.

API-nøkler

Opprett nøkler for nye prosjekter og tilbakekall dem når du roterer legitimasjon.

Webhook Endpoints

Administrer endepunktene som mottar hendelsene i postboksen din.

E-postlogger

Kontroller leveringsaktivitet når du trenger å spore en melding.
Hostinger Agentic Mail illustrasjon for automatiserte e-postarbeidsflyter

Hostinger Mail for utviklere

Sett en ekte innboks bak koden din

Opprett en API-nøkkel, koble til appen eller agenten, send den første e-posten og start byggingen.

Få din API nøkkel
Les dokumentene

Hostinger Mail API

Svar om Mail API, MCP server, SDK, CLI, REST API og webhooks.

Hostinger Mail API er den programmerbare e-postoverflaten for apper, nettsteder og backend-tjenester. Send e-post og les, søk, organisere, svare på og automatisere en ekte innboks gjennom SDK, CLI, REST API og webhooks.

The Live Hostinger Mail MCP server gir kompatible AI agenter postboks verktøy de kan ringe direkte. Agenter kan bruke disse verktøyene til å lese samtaler, søke etter meldinger, draft svar, sortere innkommende e-post og kjøre innboks arbeidsflyter.

Hostinger Mail API kombinerer applikasjons e-post sending og ekte innbokskontroll i en programmerbar overflate. Det er bygget for produkt og arbeidsflyt e-post i stedet for stor volum bulk levering.

First-party SDK er tilgjengelig for Node.js, PHP og Python. Du kan også bruke kommandolinjegrensesnittet eller ringe REST API direkte fra hvilket som helst språk som støtter HTTP.

Ja. Webhooks lar programmet reagere på postboksaktivitet og starte arbeidsflyter uten gjentatte kontroller for endringer.

Logg inn på hPanel, åpne API-området og opprett en nøkkel for integreringen. Hold nøkkelen sikker og ikke bind den til kildekoden.

Besøk dokumentasjonen for Hostinger Mail API for veiledning om oppsett, API-referanser og integrasjonsdetaljer.

Ja. Bruk REST API, SDK eller CLI til å sende e-post og styre en ekte innboks fra en hvilken som helst app, nettsted eller bakend. Agenter via MCP støttes, men er valgfrie.

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