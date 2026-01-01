E-post API med en ekte innboks bak den.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
En innboks. Hver måte å bygge.
MCP-server
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Command-line grensesnitt
REST API og webhooks
Biblioteker & CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Gi agenten din en ekte innboks
En identitet
Virkelige samtaler
Memory bygget inn
Enkel prissetting per postboks
30-dagers pengene-tilbake garanti
Avbryt nårsomhelst
24/7 support
Fordeler:
Fordeler:
Fordeler:
Fordeler:
Fordeler:
Fordeler:
Hver plan har alt du trenger og mer
Bygget for utviklerarbeidsflyter
JSON
Reagerer i sanntid
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Søk og sortering fra kode
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Skrive det fra din terminal
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Full kontroll over postarbeidsflytene dine
API-nøkler
Webhook Endpoints
E-postlogger
Hostinger Mail API
Hva er Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API er den programmerbare e-postoverflaten for apper, nettsteder og backend-tjenester. Send e-post og les, søk, organisere, svare på og automatisere en ekte innboks gjennom SDK, CLI, REST API og webhooks.
Hva kan Hostinger Mail MCP-serveren gjøre?
The Live Hostinger Mail MCP server gir kompatible AI agenter postboks verktøy de kan ringe direkte. Agenter kan bruke disse verktøyene til å lese samtaler, søke etter meldinger, draft svar, sortere innkommende e-post og kjøre innboks arbeidsflyter.
Er dette en transaksjonell e-post API med høy volum?
Hostinger Mail API kombinerer applikasjons e-post sending og ekte innbokskontroll i en programmerbar overflate. Det er bygget for produkt og arbeidsflyt e-post i stedet for stor volum bulk levering.
Hvilke språk og grensesnitt støttes?
First-party SDK er tilgjengelig for Node.js, PHP og Python. Du kan også bruke kommandolinjegrensesnittet eller ringe REST API direkte fra hvilket som helst språk som støtter HTTP.
Kan jeg abonnere på postboksarrangementer?
Ja. Webhooks lar programmet reagere på postboksaktivitet og starte arbeidsflyter uten gjentatte kontroller for endringer.
Hvordan får jeg en API-nøkkel?
Logg inn på hPanel, åpne API-området og opprett en nøkkel for integreringen. Hold nøkkelen sikker og ikke bind den til kildekoden.
Hvor kan jeg finne dokumentasjonen?
Besøk dokumentasjonen for Hostinger Mail API for veiledning om oppsett, API-referanser og integrasjonsdetaljer.
Kan jeg bruke dette i appen eller på nettstedet mitt?
Ja. Bruk REST API, SDK eller CLI til å sende e-post og styre en ekte innboks fra en hvilken som helst app, nettsted eller bakend. Agenter via MCP støttes, men er valgfrie.