AI-verktøy gir deg en tom chatboks. Du forventes å finne ut av hva du skal spørre om, hvordan du skal spørre og hva du skal gjøre videre.
Våre agenter har innebygde ferdigheter. Hver enkelt er en spesialist som vet hva de skal gjøre og hvordan de skal hjelpe. Et team på 7 AI-agenter som hjelper deg med å utvide virksomheten din fra dag én.
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Marketing Planner
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Customer Comms
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