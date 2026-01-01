Tidlig utgivelse

Få virksomheten din til å vokse med AI-agenter

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
Start for free

No credit card required

Våre AI-agenter

AI-verktøy gir deg en tom chatboks. Du forventes å finne ut av hva du skal spørre om, hvordan du skal spørre og hva du skal gjøre videre.

Våre agenter har innebygde ferdigheter. Hver enkelt er en spesialist som vet hva de skal gjøre og hvordan de skal hjelpe. Et team på 7 AI-agenter som hjelper deg med å utvide virksomheten din fra dag én.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
Start for free
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Tre steg. Det er alt.

01

Velg din utfordring

Trenger du bedre SEO? En innholdsplan? Juridiske sider? Velg agenten som passer.
02

Chat med agenten din

Fortell dem om bedriften din. De vil stille de riktige spørsmålene og deretter sette i gang.
03

Få ekte resultater

Strategier, blogginnlegg, analyser og e-postkampanjer. Klar til å kopiere, lime inn og bruke.
Kom i gang

Bygget for bedriftseiere, ikke ingeniører

Laget for ditt Hostinger-nettsted

Agentene dine er bygget for å fungere med verktøyene du allerede bruker: nettsiden din, domenet ditt, virksomheten din.

Ingen tekniske ferdigheter nødvendig

Hvis du kan føre en samtale, kan du bruke Agents. Ingen instruksjoner å huske, ingen oppsett kreves

Spesialister, ikke generalister

Hver agent er trent for én jobb. Du får eksperthjelp, ikke en generisk assistent som prøver å gjøre alt.

Dine data forblir dine

Samtaler er private. Vi bruker ikke dataene dine til trening eller deler dem med tredjeparter.

Bli med millioner av fornøyde kunder

Hostinger er stedet hvor du finner alt du ønsker, da det tilbyr alle verktøy som kan bidra til bedriftens suksess.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Jeg har brukt Hostinger en stund nå, og opplevelsen min har vært veldig bra. Oppsettprosessen var superenkel, selv for noen som ikke er så teknisk.

Dm Rawat

Dm Rawat

Praktisk, pålitelig og godt vedlikeholdt, med et flott supportteam som er klare til å hjelpe når som helst, direkte. Anbefales på det sterkeste.

Amir Benslama

Amir Benslama

Ditt AI-agentteam er klart. Er du?

Kom igjen
Ditt AI-agentteam er klart. Er du?

Ofte stilte spørsmål

Hva er Hostinger Agents?

Hostinger Agents er en AI-drevet app som gir deg et team av spesialiserte agenter — hver bygget for et spesifikt forretningsområde som strategi, skriving, SEO, markedsføring, juss, kundekommunikasjon og salg. I stedet for én generisk chatbot, får du fokuserte eksperter du kan snakke med når som helst, på et enkelt språk. Ingen tekniske ferdigheter kreves.

Hvem er Hostinger agenter for?

Den er laget for soloprenører, de som driver med sideprosjekter og småbedriftseiere som håndterer alt selv. Hvis du noen gang har ønsket deg en strateg, skribent, markedsfører eller juridisk rådgiver tilgjengelig – det er akkurat det Hostinger Agents gir deg.

Hvordan skiller det seg fra ChatGPT?

I motsetning til generelle AI-chatroboter, er hver Hostinger-agent forhåndstrent med inngående kunnskap innenfor et spesifikt forretningsområde. Du trenger ikke å formulere den perfekte ledeteksten — bare velg en agent og en ferdighet, og den veileder deg til et nyttig resultat derfra.

Hva er Skills, og hvordan fungerer de?

Ferdigheter er forhåndsbygde oppgavemaler inne i hver agent. I stedet for å finne ut hva du skal spørre om, velger du en ferdighet, og agenten veileder deg gjennom et spesifikt resultat – som å skrive et blogginnlegg, utføre søkeordsanalyse eller generere en personvernerklæring. Ferdigheter er raskere, mer strukturerte og gir bedre resultater enn å starte fra en tom samtale.

Må jeg starte på nytt hver gang jeg åpner appen?

Nei. Du kan ta opp en eksisterende samtale eller starte en ny – det er opp til deg. Uansett husker agenten din forretningskonteksten, preferansene og tidligere avgjørelser på tvers av alle samtaler. En ny chat er aldri et blankt ark.

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.