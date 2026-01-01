Installer Hermes Agent med ett klikk.
Selvforbedrende AI-agent med en innebygd læringsløkke, meldinger på tvers av plattformer og 200+ støttede LLM-modeller.
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Hva du kan bygge med Hermes Agent
Hermes Agent er en selvforbedrende AI-agent bygget av Nous Research som skaper ferdigheter fra erfaring og forbedrer dem under bruk. I motsetning til statiske AI-assistenter bygger den et vedvarende minne som blir mer verdifullt over tid. Den kobler seg samtidig til Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal og e-post i gateway-modus, med støtte for OpenRouter, OpenAI, Anthropic og tilpassede LLM-endepunkter.
Selv-hosting av Hermes Agent på din VPS holder alle API-nøkler, samtalelogg og forretningskontekst på din egen infrastruktur, med dedikerte ressurser for nettlesing, kodeutførelse og arbeidsflyter for flere agenter som kjører uten ekstern struping.
Viktige funksjoner i Hermes Agent
Nettleserbasert kontrollpanel
Administrer konfigurasjon, API-nøkler, sesjoner og ferdigheter fra et komplett web-dashbord ved siden av nettleserterminalen.
Selvforbedrende læringssløyfe
Agenten skaper og forbedrer ferdigheter fra hver interaksjon, med et Skills Hub-trykk for å dele gjenbrukbare funksjoner på tvers av distribusjoner.
Multiplattform-meldinger
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ LLM-modeller
Ruter forespørsler gjennom OpenRouter eller koble direkte til Anthropic, OpenAI og egendefinerte endepunkter for maksimal fleksibilitet.
Innebygd oppgaveplanlegger
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Hvorfor kjøre Hermes Agent på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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