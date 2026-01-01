Hermes Agent er en selvforbedrende AI-agent bygget av Nous Research som skaper ferdigheter fra erfaring og forbedrer dem under bruk. I motsetning til statiske AI-assistenter bygger den et vedvarende minne som blir mer verdifullt over tid. Den kobler seg samtidig til Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal og e-post i gateway-modus, med støtte for OpenRouter, OpenAI, Anthropic og tilpassede LLM-endepunkter.

Selv-hosting av Hermes Agent på din VPS holder alle API-nøkler, samtalelogg og forretningskontekst på din egen infrastruktur, med dedikerte ressurser for nettlesing, kodeutførelse og arbeidsflyter for flere agenter som kjører uten ekstern struping.