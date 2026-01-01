Installer Paperclip som en ett-klikks installasjon.
AI-orkestreringsplattform med åpen kildekode for å bygge autonome agentorganisasjoner med definerte roller, målhierarkier og budsjettkontroller.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Paperclip
Paperclip er en selvhostet orkestreringsplattform som lar deg bygge og administrere autonome AI-drevne organisasjoner. I stedet for å sjonglere individuelle chatroboter, gir Paperclip AI-agentene dine definerte roller, rapporteringslinjer og målhierarkier slik at de jobber sammen mot felles forretningsmål. Du setter månedlige budsjetter per agent, opprettholder uforanderlige revisjonsspor av hver beslutning, og beholder overstyringsmulighet på styrenivå til enhver tid.
Ved å kjøre Paperclip på din egen VPS holdes sensitive forretningsdata, agentminne og API-legitimasjon utelukkende på din infrastruktur. Du bruker dine egne API-nøkler for Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, eller en hvilken som helst tilpasset agentkjøretid — uten mellomliggende påslag på modellkostnader og uten ekstern SaaS-abonnement nødvendig.
Viktige funksjoner i Paperclip
Hierarkisk organisasjonskart
Definer agentroller, titler og rapporteringslinjer som gjenspeiler en reell selskapsstruktur, og som muliggjør koordinert autonom drift på tvers av avdelinger.
Målkaskadesystem
Spor oppgaver fra selskapets misjon ned gjennom teammål til individuelle agentoppgaver, og sikre at hver agenthandling er i tråd med overordnede forretningsmål.
Budsjettkontroller per agent
Sett månedlige API-forbruksgrenser per agent med automatisk pause ved 100 % og myke advarsler ved 80 %, som forhindrer løpske kostnader uten manuell overvåking.
Uforanderlig revisjonsspor
Alle agenthandlinger og verktøykall blir registrert i et manipulasjonssikkert billettsystem, noe som gir deg fullstendig åpenhet og ansvarlighet for autonome beslutninger.
Ta med egen agent
Støtter Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex og ethvert tilpasset skript med et heartbeat-grensesnitt, slik at du velger den beste modellen for hver rolle uten binding.
Flerfirmaisolasjon
Kjør separate AI-organisasjoner for flere virksomheter fra en enkelt distribusjon, med fullstendig dataseparasjon mellom hvert selskap.
Hvorfor kjøre Paperclip på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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