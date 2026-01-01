Paperclip er en selvhostet orkestreringsplattform som lar deg bygge og administrere autonome AI-drevne organisasjoner. I stedet for å sjonglere individuelle chatroboter, gir Paperclip AI-agentene dine definerte roller, rapporteringslinjer og målhierarkier slik at de jobber sammen mot felles forretningsmål. Du setter månedlige budsjetter per agent, opprettholder uforanderlige revisjonsspor av hver beslutning, og beholder overstyringsmulighet på styrenivå til enhver tid.

Ved å kjøre Paperclip på din egen VPS holdes sensitive forretningsdata, agentminne og API-legitimasjon utelukkende på din infrastruktur. Du bruker dine egne API-nøkler for Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, eller en hvilken som helst tilpasset agentkjøretid — uten mellomliggende påslag på modellkostnader og uten ekstern SaaS-abonnement nødvendig.