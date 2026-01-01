Hostinger Ecommerce

Selg overalt. Administrer alt på ett sted.

Koble sammen dine produkter, bestillinger, varelager og salgskanaler i ett enkelt dashbord

Se planer

30-dagers pengene-tilbake-garanti

Selg overalt. Administrer alt på ett sted.

Begynn å selge på under 3 minutter

Navngi bedriften din

Navngi bedriften din

Velg butikknavnet ditt og opprett din nettbutikk på få minutter.
Gjør produktbilder om til oppføringer

Gjør produktbilder om til oppføringer

Last opp et produktbilde, og AI hjelper med å skrive beskrivelsen, foreslå priser og gjøre produktet ditt klart for salg raskere.
Koble sammen alle måter du selger på

Koble sammen alle måter du selger på

Motta betalinger via nettstedet ditt, sosiale medier og hurtiglenker, uten å bytte mellom verktøy.
Utvid til nye måter å selge på

Utvid til nye måter å selge på

Legg til flere måter å nå kunder på etter hvert som virksomheten din vokser, samtidig som produkter, bestillinger og drift holdes sammenkoblet.
Kom i gang

Én plattform for alle produkttyper

Digitale produkter
For Horizons

Selg der kunder handler

Opprett nettbutikken din med Horizons eller Website Builder, eller del en rask lenke og begynn å selge umiddelbart.

Selg der kunder handler

Kjør det fra ett dashbord

Kjør det fra ett kontrollpanel. Administrer flere nettbutikker og legg til flere måter å selge på etter hvert som du vokser.

Kjør det fra ett dashbord

Betal 0% transaksjonsgebyrer

Godta 100+ betalingsmetoder, og behold det du tjener. Hostinger tar ikke en del av salget ditt.

Betal 0% transaksjonsgebyrer

Lever øyeblikkelig

Send digitale produkter til kunder automatisk etter kjøp.

Lever øyeblikkelig
Selg der kundene dine handler

Selg der kundene dine handler

Selg via raske lenker

Opprett hurtiglenker for produktene dine og del dem i DM-er, e-poster, chatteapper eller innlegg på sosiale medier.

Selg på nettstedet ditt

Opprett en merkevarebasert nettbutikk med Horizons eller Website Builder, der kunder kan oppdage produktene dine og kjøpe direkte.
Kommer snart

Selg i sosiale medier

Koble til TikTok Shops, Meta og andre sosiale plattformer etter hvert som integrasjoner blir tilgjengelige.

Tilpassede salgskanaler

Opprett tilpassede nettbutikker, koble til favorittverktøyene dine og utvid virksomheten din med en åpen e-handelsplattform.

Uansett hvor du starter, finnes det en plan for det

30-dagers pengene-tilbake garanti

Avbryt nårsomhelst

24/7 support

26% rabatt
Starter
For selgere på sosiale medier som trenger en rask, rimelig måte å begynne å ta imot bestillinger på.
kr 37,99
kr 27,99 /mnd
Velg plan
Få 12 måneder for kr 335,88 (vanlig pris kr 455,88). Fornyes på kr 27,99/mnd.
Selg opptil 5 produkter

Starter fordeler:

Selg fysiske og digitale produkter
Godta over 100 sikre betalingsmetoder
Betal 0% Hostinger transaksjonsgebyr
Generer produktbeskrivelser og foreslåtte priser fra bilder med AI
Opprett kasselinker med Hostinger.store
Få chatbot-støtte fra Kodee
Mest populær
50% rabatt
Growth
For selgere som bygger en merkevarevirksomhet på tvers av flere butikker og nettsteder.
kr 149,99
kr 74,99 /mnd
Velg plan
Få 12 måneder for kr 899,88 (vanlig pris kr 1 799,88). Fornyes på kr 111,99/mnd.
Selg opptil 300 produkter
Administrer opptil 3 bedrifter
Koble til opptil 3 salgskanaler per bedrift

Alt i Starter, pluss:

Selg abonnementer med Horizons butikkfronter
Selg tilpassede varer med print-on-demand
Gratis tilpasset domene i 1 år
Tilpasset bedrifts-e-post
Premium-hosting
300+ mobiloptimaliserte maler
AI oppretting av nettbutikk
Kundekontoer og bestillingshistorikk
Sentralisert varelager på tvers av butikker
Kodee AI — administrer butikken din via chat
33% rabatt
Scale
For selgere som driver flere merker og butikker, med avanserte tilkoblingsbehov.
kr 279,99
kr 186,99 /mnd
Velg plan
Få 12 måneder for kr 2 243,88 (vanlig pris kr 3 359,88). Fornyes på kr 232,99/mnd.
Selg ubegrenset produkter
Administrer ubegrenset virksomhet
Koble til ubegrensede salgskanaler

Alt i Growth, pluss:

API-tilkoblinger
KOMMER SNART
Skalerbar hosting
Prioritert 24/7 flerspråklig støtte
26% rabatt
Starter
For selgere på sosiale medier som trenger en rask, rimelig måte å begynne å ta imot bestillinger på.
kr 37,99
kr 27,99 /mnd
Velg plan
Få 12 måneder for kr 335,88 (vanlig pris kr 455,88). Fornyes på kr 27,99/mnd.
Selg opptil 5 produkter

Starter fordeler:

Selg fysiske og digitale produkter
Godta over 100 sikre betalingsmetoder
Betal 0% Hostinger transaksjonsgebyr
Generer produktbeskrivelser og foreslåtte priser fra bilder med AI
Opprett kasselinker med Hostinger.store
Få chatbot-støtte fra Kodee
Mest populær
50% rabatt
Growth
For selgere som bygger en merkevarevirksomhet på tvers av flere butikker og nettsteder.
kr 149,99
kr 74,99 /mnd
Velg plan
Få 12 måneder for kr 899,88 (vanlig pris kr 1 799,88). Fornyes på kr 111,99/mnd.
Selg opptil 300 produkter
Administrer opptil 3 bedrifter
Koble til opptil 3 salgskanaler per bedrift

Alt i Starter, pluss:

Selg abonnementer med Horizons butikkfronter
Selg tilpassede varer med print-on-demand
Gratis tilpasset domene i 1 år
Tilpasset bedrifts-e-post
Premium-hosting
300+ mobiloptimaliserte maler
AI oppretting av nettbutikk
Kundekontoer og bestillingshistorikk
Sentralisert varelager på tvers av butikker
Kodee AI — administrer butikken din via chat
33% rabatt
Scale
For selgere som driver flere merker og butikker, med avanserte tilkoblingsbehov.
kr 279,99
kr 186,99 /mnd
Velg plan
Få 12 måneder for kr 2 243,88 (vanlig pris kr 3 359,88). Fornyes på kr 232,99/mnd.
Selg ubegrenset produkter
Administrer ubegrenset virksomhet
Koble til ubegrensede salgskanaler

Alt i Growth, pluss:

API-tilkoblinger
KOMMER SNART
Skalerbar hosting
Prioritert 24/7 flerspråklig støtte
Se alle funksjoner
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Jobb raskere med AI-drevne e-handelsverktøy

Frigjør tid med AI-verktøy som hjelper deg med å skrive, optimalisere, oppdatere og forbedre butikken din mens du selger.

Få hjelp og handle på sekunder

Kodee er din AI-assistent døgnet rundt. Be den om å oppdatere priser, kjøre et lynsalg, fikse SEO og hjelpe med daglige forretningsoppgaver på sekunder, ingen tekniske ferdigheter nødvendig.

Få hjelp og handle på sekunder
Bli funnet på nett

Ett dashbord for å vokse bedriften din

Bli funnet på nett

Bruk innebygde SEO-verktøy for å hjelpe kunder med å finne produktene dine.

Vit hva som selger

Spor salg, bestillinger og gjennomsnittlig ordreverdi på ett sted.

Få kunder tilbake

Bruk e-postmarkedsføring og Meta Pixel for å få tilbake kunder, gjenopprette forlatte handlekurver og bygge målgrupper for fremtidige kampanjer.
Kom i gang

Haralabos Lukatos

Review provider

Dette selskapet har flotte brukervennlige funksjoner i redigeringsmodus for nettstedet. Også når man legger til en nettbutikk, er trinnene enkle og stressfrie.

Mitul

Review provider

Serverne er utrolig raske – nettbutikken min laster inn på 1,8 sekunder konsekvent. Deres hPanel er intuitivt og gjør det enkelt å administrere nettsteder, selv for nybegynnere.

Andrea King

Review provider

Hostinger er en allsidig webdesignplattform. Den er enkel å bruke & du kan bruke AI til å designe individuelle deler av sideoppsettet ditt. Jeg vil definitivt anbefale Hostinger for å designe en nettbutikk eller et porteføljenettsted.

Selg overalt, med alt koblet sammen.

Begynn å selge

Ofte stilte spørsmål om Hostinger netthandel

Finn svar på de ofte stilte spørsmålene om hvordan du kan starte eller skalere din e-handelsvirksomhet med Hostinger.

Hva er Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce er en alt-i-ett netthandelsfokusert forretningsadministrasjonsplattform som gir deg kontroll over hele din nettbaserte virksomhet fra ett enkelt dashbord.

I motsetning til tradisjonelle plattformer som starter med et nettsted, starter Hostinger Ecommerce med virksomheten din – du setter opp produkter, betalinger og drift først, deretter velger du hvor og hvordan du vil selge – din egen nettside, sosiale medier, markedsplasser, eller via en enkel delbar lenke. Hostinger Ecommerce er ikke bundet til én enkelt nettbutikk, slik at virksomheten din kan vokse uansett hvor kundene dine er.

Hvem er Hostinger e-handelsløsning for?

Hostinger E-handel er bygget for selgere på alle stadier – fra ditt aller første salg til å administrere en flerkanalsvirksomhet.

  • Førstegangsselgere. Vil du selge på nett uten tekniske utfordringer eller kostbare tillegg? Du er i gang på få minutter, uten tidligere erfaring.
  • Sosiale selgere. Hvis du for øyeblikket selger via Instagram DM-er, WhatsApp eller TikTok, gir Hostinger E-handel deg et ordentlig butikkoppsett – enkelt, raskt og uten kompleksitet.
  • Flerkanalselgere. Selger du allerede flere steder og er lei av å sjonglere med separate verktøy? Hostinger E-handel samler produktene, varelageret og bestillingene dine i ett dashbord.

Ingen tekniske ferdigheter kreves. Gi virksomheten din et navn, legg til ditt første produkt, sett opp betalinger, og velg hvordan du vil selge – enten det er din egen nettside, en eksisterende butikk eller bare en delbar lenke. Verktøyene er der for å ta seg av det tunge arbeidet, slik at du kan fokusere på å utvide virksomheten din.

Trenger jeg en nettside for å begynne å selge?

Nei – og det er det som gjør Hostinger E-handel annerledes. Du kan begynne å selge med en gang ved å generere en rask produktlenke – en enkel, delbar URL som tar kundene rett til produktet ditt, uten behov for en nettside. Del den på WhatsApp, Instagram eller hvilken som helst annen kanal du allerede bruker. Når du er klar til å legge til en nettside eller koble til flere salgskanaler, er den muligheten alltid der.

Hvordan kan jeg lage en ecommerce nettside med Hostinger?

Du har tre måter å bygge butikken din på – velg den som passer deg best, ingen koding nødvendig.

  • Dra-og-slipp nettbutikkbygger. Beskriv enkelt virksomheten din til AI og få et ferdig nettsted på sekunder – tilpass det deretter for å gjøre det til ditt eget ved å dra og slippe elementer på plass.
  • Vibe-kode nettbutikken din med Horizons. Chat butikken din til eksistens. Beskriv visjonen din, forfin den i samtale – AI bygger alt for deg.
  • Nettbutikkmaler. Foretrekker du en flygende start? Velg fra et bibliotek med ferdige nettbutikkmaler – velg en som passer merkevaren din og tilpass den for å gjøre den virkelig din.

Kan jeg bruke Hostinger Ecommerce hvis jeg allerede har et nettsted?

Ja. Tenk på Hostinger netthandel som kjøkkenet som driver restauranten din – det håndterer produktene, varelageret og bestillingene dine bak kulissene, mens nettstedet ditt bare er en av spisesalene kundene går inn i. Koble til ditt eksisterende nettsted – enten det er bygget med Hostinger Nettstedbygger, Horizons vibe coding builder, WordPress eller en annen plattform – og alt kjører fra samme sted. Du kan også legge til flere salgskanaler ved siden av ditt eksisterende nettsted uten å starte fra bunnen av.

Kan jeg administrere flere salgskanaler?

Ja. Det er en av de største fordelene med Hostinger Ecommerce. Enten du selger på nettstedet ditt, TikTok, Instagram eller en markedsplass som Etsy eller Amazon, gir det deg sentralisert lagerstyring for alle butikkene dine – noe som betyr at produktene, lagerbeholdningen og bestillingene dine alle administreres fra ett enkelt dashbord. Ikke mer bytting mellom verktøy eller bekymring for at lagerbeholdningen går ut av synk.

Hva kan jeg selge med Hostinger Ecommerce?

Nesten hva som helst. Fysiske produkter, digitale nedlastinger (som e-bøker, musikk eller maler), tjenester som krever bestilling, print-on-demand-varer og abonnementsbaserte tilbud. Uansett forretningsmodell finnes det en plan som er bygget for det.

Ikke sikker på hva du skal selge ennå? Vi har satt sammen en liste over populære produktideer for å hjelpe deg med å finne din nisje.

Er det noen transaksjonsgebyrer?

Ingen. Du beholder 100 % av det du tjener. Hostinger E-handel krever ingen transaksjonsgebyrer for plattformen, så enten du behandler ditt første salg eller ditt tusende, går hver dollar rett til deg.

Hvilke betalingsmetoder kan kundene mine bruke?

Du kan akseptere 100+ betalingsmetoder globalt, inkludert Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay og Google Pay), PayPal, RazorPay og Alipay – alt med en sikker, integrert betalingsopplevelse.

Hvordan fungerer frakt?

For fysiske produkter kan du koble til Shippo for å automatisere hele oppfyllingsprosessen – skriv ut etiketter på sekunder, tilby sanntidssporing og send med over 40 transportører inkludert DHL, FedEx og UPS. For print-on-demand-produkter håndterer Printful produksjon og frakt automatisk når en bestilling er lagt inn.

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