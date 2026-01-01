Hostinger Ecommerce
Selg overalt. Administrer alt på ett sted.
Koble sammen dine produkter, bestillinger, varelager og salgskanaler i ett enkelt dashbord
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Historier fra bedrifter som din
Begynn å selge på under 3 minutter
Navngi bedriften din
Gjør produktbilder om til oppføringer
Koble sammen alle måter du selger på
Utvid til nye måter å selge på
Én plattform for alle produkttyper
Selg der kunder handler
Opprett nettbutikken din med Horizons eller Website Builder, eller del en rask lenke og begynn å selge umiddelbart.
Kjør det fra ett dashbord
Kjør det fra ett kontrollpanel. Administrer flere nettbutikker og legg til flere måter å selge på etter hvert som du vokser.
Betal 0% transaksjonsgebyrer
Godta 100+ betalingsmetoder, og behold det du tjener. Hostinger tar ikke en del av salget ditt.
Lever øyeblikkelig
Send digitale produkter til kunder automatisk etter kjøp.
Selg der kundene dine handler
Selg via raske lenker
Selg på nettstedet ditt
Selg i sosiale medier
Tilpassede salgskanaler
Uansett hvor du starter, finnes det en plan for det
30-dagers pengene-tilbake garanti
Avbryt nårsomhelst
24/7 support
Starter fordeler:
Alt i Starter, pluss:
Alt i Growth, pluss:
Starter fordeler:
Alt i Starter, pluss:
Alt i Growth, pluss:
Jobb raskere med AI-drevne e-handelsverktøy
Få hjelp og handle på sekunder
Kodee er din AI-assistent døgnet rundt. Be den om å oppdatere priser, kjøre et lynsalg, fikse SEO og hjelpe med daglige forretningsoppgaver på sekunder, ingen tekniske ferdigheter nødvendig.
Ett dashbord for å vokse bedriften din
Bli funnet på nett
Vit hva som selger
Få kunder tilbake
Haralabos Lukatos
Dette selskapet har flotte brukervennlige funksjoner i redigeringsmodus for nettstedet. Også når man legger til en nettbutikk, er trinnene enkle og stressfrie.
Mitul
Serverne er utrolig raske – nettbutikken min laster inn på 1,8 sekunder konsekvent. Deres hPanel er intuitivt og gjør det enkelt å administrere nettsteder, selv for nybegynnere.
Selg overalt, med alt koblet sammen.
Ofte stilte spørsmål om Hostinger netthandel
Hva er Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce er en alt-i-ett netthandelsfokusert forretningsadministrasjonsplattform som gir deg kontroll over hele din nettbaserte virksomhet fra ett enkelt dashbord.
I motsetning til tradisjonelle plattformer som starter med et nettsted, starter Hostinger Ecommerce med virksomheten din – du setter opp produkter, betalinger og drift først, deretter velger du hvor og hvordan du vil selge – din egen nettside, sosiale medier, markedsplasser, eller via en enkel delbar lenke. Hostinger Ecommerce er ikke bundet til én enkelt nettbutikk, slik at virksomheten din kan vokse uansett hvor kundene dine er.
Hvem er Hostinger e-handelsløsning for?
Hostinger E-handel er bygget for selgere på alle stadier – fra ditt aller første salg til å administrere en flerkanalsvirksomhet.
- Førstegangsselgere. Vil du selge på nett uten tekniske utfordringer eller kostbare tillegg? Du er i gang på få minutter, uten tidligere erfaring.
- Sosiale selgere. Hvis du for øyeblikket selger via Instagram DM-er, WhatsApp eller TikTok, gir Hostinger E-handel deg et ordentlig butikkoppsett – enkelt, raskt og uten kompleksitet.
- Flerkanalselgere. Selger du allerede flere steder og er lei av å sjonglere med separate verktøy? Hostinger E-handel samler produktene, varelageret og bestillingene dine i ett dashbord.
Ingen tekniske ferdigheter kreves. Gi virksomheten din et navn, legg til ditt første produkt, sett opp betalinger, og velg hvordan du vil selge – enten det er din egen nettside, en eksisterende butikk eller bare en delbar lenke. Verktøyene er der for å ta seg av det tunge arbeidet, slik at du kan fokusere på å utvide virksomheten din.
Trenger jeg en nettside for å begynne å selge?
Nei – og det er det som gjør Hostinger E-handel annerledes. Du kan begynne å selge med en gang ved å generere en rask produktlenke – en enkel, delbar URL som tar kundene rett til produktet ditt, uten behov for en nettside. Del den på WhatsApp, Instagram eller hvilken som helst annen kanal du allerede bruker. Når du er klar til å legge til en nettside eller koble til flere salgskanaler, er den muligheten alltid der.
Hvordan kan jeg lage en ecommerce nettside med Hostinger?
Du har tre måter å bygge butikken din på – velg den som passer deg best, ingen koding nødvendig.
- Dra-og-slipp nettbutikkbygger. Beskriv enkelt virksomheten din til AI og få et ferdig nettsted på sekunder – tilpass det deretter for å gjøre det til ditt eget ved å dra og slippe elementer på plass.
- Vibe-kode nettbutikken din med Horizons. Chat butikken din til eksistens. Beskriv visjonen din, forfin den i samtale – AI bygger alt for deg.
- Nettbutikkmaler. Foretrekker du en flygende start? Velg fra et bibliotek med ferdige nettbutikkmaler – velg en som passer merkevaren din og tilpass den for å gjøre den virkelig din.
Kan jeg bruke Hostinger Ecommerce hvis jeg allerede har et nettsted?
Ja. Tenk på Hostinger netthandel som kjøkkenet som driver restauranten din – det håndterer produktene, varelageret og bestillingene dine bak kulissene, mens nettstedet ditt bare er en av spisesalene kundene går inn i. Koble til ditt eksisterende nettsted – enten det er bygget med Hostinger Nettstedbygger, Horizons vibe coding builder, WordPress eller en annen plattform – og alt kjører fra samme sted. Du kan også legge til flere salgskanaler ved siden av ditt eksisterende nettsted uten å starte fra bunnen av.
Kan jeg administrere flere salgskanaler?
Ja. Det er en av de største fordelene med Hostinger Ecommerce. Enten du selger på nettstedet ditt, TikTok, Instagram eller en markedsplass som Etsy eller Amazon, gir det deg sentralisert lagerstyring for alle butikkene dine – noe som betyr at produktene, lagerbeholdningen og bestillingene dine alle administreres fra ett enkelt dashbord. Ikke mer bytting mellom verktøy eller bekymring for at lagerbeholdningen går ut av synk.
Hva kan jeg selge med Hostinger Ecommerce?
Nesten hva som helst. Fysiske produkter, digitale nedlastinger (som e-bøker, musikk eller maler), tjenester som krever bestilling, print-on-demand-varer og abonnementsbaserte tilbud. Uansett forretningsmodell finnes det en plan som er bygget for det.
Ikke sikker på hva du skal selge ennå? Vi har satt sammen en liste over populære produktideer for å hjelpe deg med å finne din nisje.
Er det noen transaksjonsgebyrer?
Ingen. Du beholder 100 % av det du tjener. Hostinger E-handel krever ingen transaksjonsgebyrer for plattformen, så enten du behandler ditt første salg eller ditt tusende, går hver dollar rett til deg.
Hvilke betalingsmetoder kan kundene mine bruke?
Du kan akseptere 100+ betalingsmetoder globalt, inkludert Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay og Google Pay), PayPal, RazorPay og Alipay – alt med en sikker, integrert betalingsopplevelse.
Hvordan fungerer frakt?
For fysiske produkter kan du koble til Shippo for å automatisere hele oppfyllingsprosessen – skriv ut etiketter på sekunder, tilby sanntidssporing og send med over 40 transportører inkludert DHL, FedEx og UPS. For print-on-demand-produkter håndterer Printful produksjon og frakt automatisk når en bestilling er lagt inn.