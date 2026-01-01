Umiddelbar oppsett
Null vedlikehold
Innebygde verktøy
Velg planen din
Administrert for deg
Inkludert i planen din
Administrert for deg
Inkludert i planen din
OpenClaw i 3 enkle trinn
Installer OpenClaw med 1-klikk
Velg hvor du vil chatte
OpenClaw er klar til bruk
Én agent. Uendelige arbeidsflyter.
Personlig produktivitetsassistent
Salgsassistent
Kodeassistent
Forsker
Sosiale medier-planlegger
Støttespesialist
OpenClaw med Hostinger vs. andre leverandører
Hvorfor distribuere OpenClaw med Hostinger?
1-klikks oppsett
AI-kreditter forhåndsinstallert
Privat og sikker som standard
Oppsatt og testet for deg
Kjører 24/7
Din AI får sin egen innboks
Vil du dykke dypere inn i OpenClaw?
Sett opp OpenClaw på riktig måte (hva ingen forteller deg)
OpenClaw + WordPress-guide: Jeg prøvde det, og potensialet er UENDELIG!
Topp 5 brukstilfeller for OpenClaw (jeg prøvde dem alle!)
Ofte stilte spørsmål om OpenClaw Hostinger
Trenger jeg teknisk kunnskap for å sette opp OpenClaw?
Ikke i det hele tatt. 1-klikks OpenClaw er utviklet for folk som aldri har rørt en server i livet sitt. Vår 1-klikks-distribusjon håndterer hele installasjonen – fra servermiljøet til AI-konfigurasjonen. Bare velg planen din, klikk på distribuer, og din personlige AI-assistent er live i løpet av minutter. Ingen koding, ingen kommandolinjer, ingen kompliserte dashbord.
Hvordan fungerer AI-kreditter, og må jeg sette opp eksterne kontoer?
AI-kredittene dine kommer forhåndsintegrerte og klare til bruk rett ut av esken. I motsetning til et standard OpenClaw-oppsett trenger du ikke å opprette kontoer hos AI-leverandører som OpenAI eller Anthropic, generere API-nøkler eller håndtere noen teknisk konfigurasjon. Bare kjøp kreditter via Hostinger-dashbordet ditt, og assistenten din starter umiddelbart. Når du trenger mer, fyll på direkte fra samme dashbord – så enkelt er det.
Er dataene mine private og sikre?
Absolutt. Hver OpenClaw-instans kjører i sitt eget isolerte miljø, noe som betyr at dataene og samtalene dine er fullstendig atskilt fra andre brukere. Vi låser hver container for å forhindre uautorisert tilgang eller eksterne endringer, og hver instans leveres med en tilpasset, svært kompleks sikkerhetsgateway generert som standard. Du får profesjonell beskyttelse uten å måtte konfigurere noe selv.
Hva er forskjellen mellom å kjøre OpenClaw med 1-klikk og å kjøre OpenClaw på en VPS?
Med en VPS får du full root-tilgang og total kontroll over serveren – men det betyr også at du er ansvarlig for oppsett, oppdateringer og sikkerhet. 1-klikks OpenClaw fjerner all denne kompleksiteten. Vi håndterer infrastrukturen, holder instansen din på den nyeste stabile versjonen og legger til ekstra lag med sikkerhet – slik at du kan fokusere helt på å bruke AI-assistenten din, ikke administrere en server. Hvis du er en utvikler som ønsker full tilpasning, er våre VPS OpenClaw-planer et bedre valg.
Hva kan jeg egentlig gjøre med OpenClaw?
OpenClaw er din personlige AI-assistent som fungerer 24/7, selv når den bærbare datamaskinen er lukket. Du kan koble den til favorittmeldingsappene dine – inkludert WhatsApp, Telegram, Slack og Discord – og bruke den til å automatisere daglige oppgaver, administrere samtaler på tvers av plattformer, håndtere potensielle kunder, kjøre nettleserautomatiseringer og mye mer. Tenk på det som et digitalt teammedlem som aldri sover og alltid er klar til å hjelpe.