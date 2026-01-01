OpenClaw

Din egen AI-agent. Privat, alltid på og live på 60 sekunder.

Når den tas i bruk én gang, håndterer den dine daglige oppgaver døgnet rundt, selv mens du sover.
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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Umiddelbar oppsett

OpenClaw er enkel å installere og gir alle tilgang til AI‑agenter – uten sjargong, uten kompleksitet, bare en rask vei til automatisering.

Null vedlikehold

Administrert OpenClaw håndterer all sikkerhet, oppdateringer og sikkerhetskopier. AI-agentene dine kjører 24/7 uten manuelt arbeid.

Innebygde verktøy

OpenClaw har alt du trenger for en enkel start – AI-modeller, nettsurfing og en agentpostkasse, alt innebygd.

Velg planen din

Over 100 000 agenter er allerede utplassert
71% rabatt
AI-automatiseringsapper
kr206,99
kr59,99/mnd
Kom i gang
Fornyes ved kr 119,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.

Administrert for deg

Start den valgte applikasjonen uten oppsett, vedlikehold eller infrastrukturadministrasjon.

Inkludert i planen din

Klar rett ut av esken
Ingen vedlikehold nødvendig
Visuelt grensesnitt inkludert
CLI-tilgang inkludert
Telegram-paring innebygd
AI-kreditter inkludert
Bruk din ChatGPT
Nettsøk inkludert
Agent-e-post forhåndskonfigurert
Sikkerhet administrert for deg
71% rabatt
AI-automatiseringsapper
kr206,99
kr59,99/mnd
Kom i gang
Fornyes ved kr 119,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.

Administrert for deg

Start den valgte applikasjonen uten oppsett, vedlikehold eller infrastrukturadministrasjon.

Inkludert i planen din

Klar rett ut av esken
Ingen vedlikehold nødvendig
Visuelt grensesnitt inkludert
CLI-tilgang inkludert
Telegram-paring innebygd
AI-kreditter inkludert
Bruk din ChatGPT
Nettsøk inkludert
Agent-e-post forhåndskonfigurert
Sikkerhet administrert for deg

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

OpenClaw i 3 enkle trinn

Det kan ta timer å sette opp OpenClaw manuelt. Med Hostinger starter du opp umiddelbart, du trenger ikke å lære noe nytt.

Installer OpenClaw med 1-klikk

Start planen din, så håndterer vi oppsettet automatisk. Ingen teknisk erfaring nødvendig.

Velg hvor du vil chatte

Koble til via Telegram eller WhatsApp og start samtalen med din AI-assistent på sekunder.

OpenClaw er klar til bruk

Ingen ytterligere oppsett kreves, OpenClaw AI-assistenten din er live og klar til å begynne å jobbe.
Kom i gang

Én agent. Uendelige arbeidsflyter.

Personlig produktivitetsassistent

En av grunnleggerne koblet sammen iMessage og Google Calendar. Nå sorterer den meldingene hennes, legger om møteplaner og informerer henne hver morgen.

Salgsassistent

En konsulent koblet agenten til Telegram. Den kvalifiserer potensielle kunder, logger kontakter og utarbeider utkast til oppfølging automatisk.

Kodeassistent

Et utviklingsteam setter opp en agent for kodegjennomgang på 5 minutter. Den fanger opp feil, foreslår refaktoriseringer og reduserer PR-gjennomgangen fra timer til minutter.

Forsker

En prosjektleder ber agenten sin om å sammenligne verktøy før hver leverandørbeslutning. Den oppsummerer avveininger og flagger priser, og erstatter halvdags dypdykk.

Sosiale medier-planlegger

En opphavsmann ga OpenClaw tilgang til utkastmappen sin. Den forvandler grove notater til ferdige innlegg og setter dem i kø etter planen. Ingen flere blanke sider om morgenen.

Støttespesialist

Et e-handelsteam dirigerte Discord-støtte gjennom OpenClaw. Nå håndteres 60% av henvendelsene før et menneske ser dem.

OpenClaw med Hostinger vs. andre leverandører

Hva er forskjellen mellom OpenClaw hos Hostinger og konkurrentene våre? Vi fokuserer på enkelhet, slik at du kan bruke AI-agenten din på få sekunder.
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Annen leverandør
Klar på sekunder
Manuell installasjon og miljøoppsett
Null konfigurasjon nødvendig
Krever API-nøkler
AI-kreditter forhåndsinstallert
Eksterne API-kontoer kreves
Visuell agentadministrasjon
Ingen
Administrert infrastruktur
Selvstyrt
Ekspertstøtte døgnet rundt
Ingen
Kanalintegrasjoner med ett klikk
Ja
Kom i gang

Hvorfor distribuere OpenClaw med Hostinger?

1-klikks oppsett

Start OpenClaw umiddelbart. Ingen manuell oppsett, ingen kompleks konfigurasjon.

AI-kreditter forhåndsinstallert

AI-assistenter bruker kreditter til å generere svar og fullføre oppgaver. Vi har allerede lagt dem til for deg, slik at du kan begynne å bruke OpenClaw med en gang.

Privat og sikker som standard

OpenClaw kjører i et privat hvelv, slik at dataene og chatloggene dine forblir private.

Oppsatt og testet for deg

Du får en stabil, verifisert versjon av OpenClaw helt fra starten av. Vi håndterer testing og kompatibilitet.

Kjører 24/7

OpenClaw-assistenten din er online døgnet rundt og håndterer oppgaver og samtaler selv når du er frakoblet.

Din AI får sin egen innboks

I stedet for å bruke din personlige e-post, kan du velge en egen OpenClaw-postkasse for bedre sikkerhet.

Vil du dykke dypere inn i OpenClaw?

Sett opp OpenClaw på riktig måte (hva ingen forteller deg)

OpenClaw + WordPress-guide: Jeg prøvde det, og potensialet er UENDELIG!

Topp 5 brukstilfeller for OpenClaw (jeg prøvde dem alle!)

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Sett opp OpenClaw i dag

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår angrerett for detaljer.
Kom i gang
Sett opp OpenClaw i dag

Ofte stilte spørsmål om OpenClaw Hostinger

Finn svar på de ofte stilte spørsmålene om vår 1-klikks OpenClaw.

Ikke i det hele tatt. 1-klikks OpenClaw er utviklet for folk som aldri har rørt en server i livet sitt. Vår 1-klikks-distribusjon håndterer hele installasjonen – fra servermiljøet til AI-konfigurasjonen. Bare velg planen din, klikk på distribuer, og din personlige AI-assistent er live i løpet av minutter. Ingen koding, ingen kommandolinjer, ingen kompliserte dashbord.

AI-kredittene dine kommer forhåndsintegrerte og klare til bruk rett ut av esken. I motsetning til et standard OpenClaw-oppsett trenger du ikke å opprette kontoer hos AI-leverandører som OpenAI eller Anthropic, generere API-nøkler eller håndtere noen teknisk konfigurasjon. Bare kjøp kreditter via Hostinger-dashbordet ditt, og assistenten din starter umiddelbart. Når du trenger mer, fyll på direkte fra samme dashbord – så enkelt er det.

Absolutt. Hver OpenClaw-instans kjører i sitt eget isolerte miljø, noe som betyr at dataene og samtalene dine er fullstendig atskilt fra andre brukere. Vi låser hver container for å forhindre uautorisert tilgang eller eksterne endringer, og hver instans leveres med en tilpasset, svært kompleks sikkerhetsgateway generert som standard. Du får profesjonell beskyttelse uten å måtte konfigurere noe selv.

Med en VPS får du full root-tilgang og total kontroll over serveren – men det betyr også at du er ansvarlig for oppsett, oppdateringer og sikkerhet. 1-klikks OpenClaw fjerner all denne kompleksiteten. Vi håndterer infrastrukturen, holder instansen din på den nyeste stabile versjonen og legger til ekstra lag med sikkerhet – slik at du kan fokusere helt på å bruke AI-assistenten din, ikke administrere en server. Hvis du er en utvikler som ønsker full tilpasning, er våre VPS OpenClaw-planer et bedre valg.

OpenClaw er din personlige AI-assistent som fungerer 24/7, selv når den bærbare datamaskinen er lukket. Du kan koble den til favorittmeldingsappene dine – inkludert WhatsApp, Telegram, Slack og Discord – og bruke den til å automatisere daglige oppgaver, administrere samtaler på tvers av plattformer, håndtere potensielle kunder, kjøre nettleserautomatiseringer og mye mer. Tenk på det som et digitalt teammedlem som aldri sover og alltid er klar til å hjelpe.

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