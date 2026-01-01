Agentisk e-post

E-post laget for AI-agenter. Slutt å administrere innbokser — la agenter håndtere det.

Send, motta og reager automatisk.
30-dagers pengene-tilbake-garanti

AI-agenter fungerer umiddelbart. Tradisjonell e-post gjør det ikke.

E-postagent
Tradisjonell e-post

Utløsere

Øyeblikkelige webhook-tilbakekallinger
Polling eller skjør IDLE

Interaksjonskontroll

Innebygde tillatelses-/blokkeringslister
Bygg dine egne filtre

Automatisering

Ren REST API
Lavnivå SMTP og IMAP

Innbokssikkerhet

Isolert innboks per agent
Delt innboks, reell risiko

Integrasjoner

Agentverktøy med ett klikk
Manuelt oppsett per verktøy

Stack-konnektivitet

MCP-server
Ingen MCP-støtte

Tilgangskontroll

Regler på domene- og e-postnivå
Ingen innebygde regler på agentnivå

Gjør e-post om til automatisert handling

Automatisert oppsøk

Send personlige henvendelser, kvalifiser svar og send varme leads til ditt CRM automatisk.

Supporthåndtering

Analyser innkommende støtte-e-poster og send dem til rett person umiddelbart.

Bestilling og planlegging

Håndter møteforespørsler, bekreft bestillinger og send påminnelser automatisk via e-post.

Innboksautomatisering

Sorter, svar på, deleger og arkiver e-poster automatisk.

Kontoverifisering

Motta verifiseringskoder og bekreftelseseposter for å holde agentenes arbeidsflyter i gang.

Skaff deg Agentic Mail med Business Premium-plan

48 måneder
Premium business e-post
Få 48 måneder for kr 1.055,52 (vanlig pris kr 3.215,52). Fornyes på kr 43,99/mnd.
kr 66,99
kr 21,99 /mnd
50 GB lagring per postboks
50 regler for videresending
30 e-postalias
3 000 e-poster/dag per postkasse
Få ekstra lagringsplass når som helst
Gratis domene i 1 år
AI-postkasseassistent – Kodee
Kraftig AI-drevet e-postsøk
Smarte AI-drevne e-postsvar
AI-drevne umiddelbare e-postsammendrag
AI-skriving når inspirasjonen slår til
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Bli med millioner av fornøyde kunder

Hostinger er den klart mest omfattende tjenesten og rimelig for domener, WordPress-hosting og e-posttjenester.

Når jeg bruker en e-postleverandør, ønsker jeg at hele opplevelsen skal være helt sømløs, uten avbrudd, enkel å fornye osv. Og jeg har denne erfaringen med Hostinger.

Det beste, billigste og sterkeste hosting-, domene- og e-postselskapet.

Agentic Mail Ofte stilte spørsmål

Finn svar på ofte stilte spørsmål om Hostinger e-post for AI-agenter.

Hva er agentisk e-post og hvordan skiller det seg fra vanlig e-post?

Agentisk e-post er e-postinfrastruktur designet spesifikt for AI-agenter og automatiseringsarbeidsflyter. Tradisjonelle e-posttjenester er bygget for mennesker – passive innbokser der meldinger venter på å bli lest. Agentisk e-post behandler e-post som et aktivt, programmerbart lag – webhook-først, API-drevet, og bygget for å håndtere programmatisk sending og mottak uten plattformrestriksjoner, ratebegrensninger eller risikoen for å bli flagget for AI-drevet aktivitet.

Hvem er Hostinger Agentic Mail for?

Hostinger sin agent-e-post er bygget for utviklere og automatiseringsbyggere som trenger et pålitelig e-postlag for sine AI-agenter og arbeidsflyter. Hvis du bygger med OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier eller lignende verktøy, og du har møtt veggen med tradisjonelle e-postleverandører som blokkerer automatiseringen din – da er dette for deg.

Det er også for agentene selv. Enten agenten din trenger en dedikert adresse for kald oppsøkende virksomhet, kundestøtte, bestillingsflyter eller dokumentbehandling, gir agent-e-posten den en ekte, programmerbar innboks å jobbe fra.

Hvordan fungerer webhooks med agent-e-post?

Hver gang en e-post ankommer, utløser Agentic Mail en webhook umiddelbart. Ingen polling, ingen forsinkelse. Agenten eller automatiseringsverktøyet ditt mottar utløseren og kan handle umiddelbart på den, enten det er å analysere meldingen, utløse en arbeidsflyt i n8n eller sende den videre til en LangChain-agent.

Hvilke automatiseringsverktøy og agentrammeverk støtter Agentic Mail?

Hostinger sin agentmail fungerer med OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier og andre automatiseringsplattformer. Ferdige funksjoner er tilgjengelige for de vanligste stakkene slik at du kan koble til på minutter. Full API-tilgang og en MCP-server kommer også snart for dypere, tilpassede integrasjoner.

Kan jeg kontrollere hvilke avsendere mine agenter interagerer med?

Ja. Tillatelses- og blokkeringslister lar deg definere nøyaktig hvilke domener eller e-postadresser som kan nå agentens innboks, både på domene- og enkelt-e-postnivå. Dette holder arbeidsflytene dine fokuserte og beskyttet mot uønsket støy eller misbruk.

Er Agentic Mail et separat produkt jeg må kjøpe?

Nei, Agentic Mail er innebygd i Hostinger Business E-post. Du får tilgang til alle agentiske funksjoner som en del av Premium Business E-post, ingen separat abonnement er nødvendig.

Er det et fullstendig API tilgjengelig for programmatisk e-poststyring?

Full API-tilgang er en kommende funksjon. Når den er lansert, vil den gi deg komplett programmatisk kontroll over sending, mottak og administrasjon av agentens innboks – ingen UI er nødvendig. I mellomtiden dekker webhooks og forhåndsbygde ferdigheter de vanligste automatiseringsbrukstilfellene akkurat nå.

