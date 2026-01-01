Hermes Agent

Automatiser daglige oppgaver med Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
Kom i gang
30-dagers pengene-tilbake-garanti

Sikker som standard

Agenten din kjører i et sikkert miljø med sikkerhetsoppdateringer og sikkerhetstiltak.

Håndfritt vedlikehold

Vi håndterer oppdateringer, sikkerhetskopier og kompatibilitetskontroller, slik at agenten din er klar til bruk.

Telegram-klar

Begynn å chatte med agenten din med en gang, med Telegram allerede tilkoblet.

Brukervennlig visuelt brukergrensesnitt

Administrer Hermes Agent via et visuelt grensesnitt, uten behov for koding.

Velg din Hermes Agent-plan

Over 10 000 Hermes-agenter er allerede lansert
71% rabatt
AI-automatiseringsapper
kr206,99
kr59,99/mnd
Kom i gang
Fornyes ved kr 119,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.

Administrert for deg

Start den valgte applikasjonen uten oppsett, vedlikehold eller infrastrukturadministrasjon.

Inkludert i planen din

Klar rett ut av esken
Ingen vedlikehold nødvendig
Visuelt grensesnitt inkludert
CLI-tilgang inkludert
Telegram-paring innebygd
AI-kreditter inkludert
Bruk din ChatGPT
Nettsøk inkludert
Agent-e-post forhåndskonfigurert
Sikkerhet administrert for deg
71% rabatt
AI-automatiseringsapper
kr206,99
kr59,99/mnd
Kom i gang
Fornyes ved kr 119,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.

Administrert for deg

Start den valgte applikasjonen uten oppsett, vedlikehold eller infrastrukturadministrasjon.

Inkludert i planen din

Klar rett ut av esken
Ingen vedlikehold nødvendig
Visuelt grensesnitt inkludert
CLI-tilgang inkludert
Telegram-paring innebygd
AI-kreditter inkludert
Bruk din ChatGPT
Nettsøk inkludert
Agent-e-post forhåndskonfigurert
Sikkerhet administrert for deg

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva Hermes Agent kan gjøre for deg

Personlig assistent

Personlig assistent

Hold orden på oppgaver, påminnelser og chatter. Agenten din lærer og husker alt.

Kodeassistent

Kodeassistent

Skriv og feilsøk raskere med en agent som kan lære kodebasen din.

Forsker

Forsker

Oppsummer emner og sammenlign alternativer med konteksten som er lagret på tvers av øktene.

Salgsassistent

Salgsassistent

Fang opp potensielle kunder og kvalifiser potensielle kunder på din egen infrastruktur.

Kom i gang

Hvorfor starte med administrert Hermes på Hostinger?

Hvorfor starte med administrert Hermes på Hostinger?

1-klikks oppsett

Start din autonome agent umiddelbart, uten behov for kode. Vårt forhåndspakkede oppsett tar deg fra registrering til automatisering med ett klikk.
Hopp over API-bryddet. Administrer og fyll på AI-kreditter direkte fra dashbordet ditt, uten tredjepartsregistreringer, komplekse nøkler eller manuell kobling etter installasjon.
Beskytt dataene dine med isolering av låste beholdere og en tilpasset sikkerhetsgateway som bidrar til å redusere eksterne risikoer og forhindre uautoriserte endringer fra dag én.
Begynn å sende meldinger til agenten din umiddelbart, med Telegram integrert fra dag én og uten behov for webhooks eller API-oppsett.
Administrer og samhandle med Hermes Agent gjennom et visuelt grensesnitt, uten behov for koding.
Behold utviklerkontrollen når du trenger det. Bruk CLI-en til å kjøre tilpassede skript eller gå dypere inn i den administrerte plattformen din.
Kom i gang

Velg hvordan du vil kjøre Hermes Agent

Gå for administrert oppsett og null vedlikehold, eller velg VPS for full kontroll og tilpasning.
Administrert Hermes-agent
Hermes-agent på VPS

Oppsett

Oppsett med ett klikk
Forhåndsinstallert mal, klar til lansering

AI-kreditter

Innebygd og klar til bruk
Innebygd og klar til bruk

Meldingsplattformer

Innebygd Telegram-paring
Koble til ved hjelp av terminalen

Kontroll

Nettgrensesnitt, full terminaltilgang
Full root-tilgang, total serverkontroll

Sikkerhet

SSL, oppdatering og brannmur – administrert av oss
Brannmur og DDoS-beskyttelse (selvstyrt)
Kom i gangKom i gang

Viktige funksjoner i Hermes Agent

Viktige funksjoner i Hermes Agent

Selvforbedrende læringsløkke

Skaper og forbedrer ferdigheter fra hver interaksjon, og bygger en kompetansebase som forbedres over tid.
Bevarer ferdigheter, økthistorikk og minner gjennom omstarter og oppgraderinger, slik at kunnskap overføres på tvers av implementeringer.
Koble til Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal og e-post samtidig, uten å administrere separate roboter.
Bruk OpenRouter, eller koble direkte til Anthropic, OpenAI og tilpassede endepunkter for fleksibel modelltilgang.
Automatiser gjentakende oppgaver med den innebygde cron-planleggeren, og kjør parallelle arbeidsstrømmer med støtte for underagenter.

Lanser Hermes Agent i dag

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

Kom i gang

Ofte stilte spørsmål om Hermes Agent Hostinger

Finn svar på de ofte stilte spørsmålene om vår administrerte Hermes-agent.

Ikke i det hele tatt. Administrert Hermes er utviklet for de som aldri har vært i kontakt med en server. 1-klikks implementeringen håndterer alt – fra servermiljø til AI-konfigurasjon. Bare klikk på distribuer, og assistenten din er live i løpet av minutter. Ingen koding, ingen kommandolinjer og ingen tekniske hodepiner.

Kredittene dine er forhåndsintegrerte for en problemfri start, uten behov for tredjepartskontoer eller komplekse API-nøkler. Bare fyll på direkte fra dashbordet ditt og begynn å automatisere umiddelbart. Valget er imidlertid ditt: du kan bruke disse innebygde kredittene for maksimal enkelhet eller manuelt koble til dine egne eksterne kontoer fra leverandører som OpenAI eller Anthropic via API hvis du foretrekker det.

Absolutt. Hver Hermes Agent kjører i et isolert miljø, og holder dataene og samtalene dine fullstendig private. Vi sikrer hver container for å forhindre uautorisert tilgang og tilbyr en tilpasset sikkerhetsgateway som standard. Du får profesjonell beskyttelse uten å måtte konfigurere noe.

En VPS gir deg root-tilgang, men gjør deg ansvarlig for oppsett, sikkerhet og oppdateringer. Administrert Hermes fjerner denne kompleksiteten. Vi håndterer infrastrukturen, oppdateringene og sikkerhetskopiene, slik at du kan fokusere på å bruke din AI, ikke på å administrere en server. Hvis du trenger fullstendig tilpasning av miljøet, er en VPS et bedre valg; for alle andre er administrert veien å gå.

Hermes er en selvforbedrende AI-agent som fungerer 24/7, selv når den bærbare datamaskinen er lukket. I motsetning til statiske verktøy har den en selvlæringsløkke og vedvarende minne, noe som betyr at den lærer av erfaring og forbedrer ferdighetene sine mens du bruker den. Du kan koble den til apper som Telegram for å automatisere oppgaver, håndtere potensielle kunder og kjøre nettleserautomatiseringer. Tenk på den som et digitalt teammedlem som aldri sover og blir mer verdifullt over tid.

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.