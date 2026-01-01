Hermes er en selvforbedrende AI-agent som fungerer 24/7, selv når den bærbare datamaskinen er lukket. I motsetning til statiske verktøy har den en selvlæringsløkke og vedvarende minne, noe som betyr at den lærer av erfaring og forbedrer ferdighetene sine mens du bruker den. Du kan koble den til apper som Telegram for å automatisere oppgaver, håndtere potensielle kunder og kjøre nettleserautomatiseringer. Tenk på den som et digitalt teammedlem som aldri sover og blir mer verdifullt over tid.