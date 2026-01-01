Sikker som standard
Håndfritt vedlikehold
Telegram-klar
Brukervennlig visuelt brukergrensesnitt
Velg din Hermes Agent-plan
Administrert for deg
Inkludert i planen din
Administrert for deg
Inkludert i planen din
Hva Hermes Agent kan gjøre for deg
Personlig assistent
Hold orden på oppgaver, påminnelser og chatter. Agenten din lærer og husker alt.
Kodeassistent
Skriv og feilsøk raskere med en agent som kan lære kodebasen din.
Forsker
Oppsummer emner og sammenlign alternativer med konteksten som er lagret på tvers av øktene.
Salgsassistent
Fang opp potensielle kunder og kvalifiser potensielle kunder på din egen infrastruktur.
Hvorfor starte med administrert Hermes på Hostinger?
1-klikks oppsett
AI-kreditter forhåndsinstallert
Sikker som standard
Telegram-klar
Brukervennlig visuelt brukergrensesnitt
Hermes Agent CLI-tilgang
Velg hvordan du vil kjøre Hermes Agent
Viktige funksjoner i Hermes Agent
Selvforbedrende læringsløkke
Vedvarende hukommelse
Meldinger på flere plattformer
200+ LLM-modeller
Innebygd oppgaveplanlegger
Ofte stilte spørsmål om Hermes Agent Hostinger
Trenger jeg teknisk kunnskap for å sette opp Hermes Agent?
Ikke i det hele tatt. Administrert Hermes er utviklet for de som aldri har vært i kontakt med en server. 1-klikks implementeringen håndterer alt – fra servermiljø til AI-konfigurasjon. Bare klikk på distribuer, og assistenten din er live i løpet av minutter. Ingen koding, ingen kommandolinjer og ingen tekniske hodepiner.
Hvordan fungerer AI-kreditter? Trenger jeg eksterne kontoer?
Kredittene dine er forhåndsintegrerte for en problemfri start, uten behov for tredjepartskontoer eller komplekse API-nøkler. Bare fyll på direkte fra dashbordet ditt og begynn å automatisere umiddelbart. Valget er imidlertid ditt: du kan bruke disse innebygde kredittene for maksimal enkelhet eller manuelt koble til dine egne eksterne kontoer fra leverandører som OpenAI eller Anthropic via API hvis du foretrekker det.
Er dataene mine private og sikre?
Absolutt. Hver Hermes Agent kjører i et isolert miljø, og holder dataene og samtalene dine fullstendig private. Vi sikrer hver container for å forhindre uautorisert tilgang og tilbyr en tilpasset sikkerhetsgateway som standard. Du får profesjonell beskyttelse uten å måtte konfigurere noe.
Hva er forskjellen mellom administrert Hermes og Hermes Agent på en VPS?
En VPS gir deg root-tilgang, men gjør deg ansvarlig for oppsett, sikkerhet og oppdateringer. Administrert Hermes fjerner denne kompleksiteten. Vi håndterer infrastrukturen, oppdateringene og sikkerhetskopiene, slik at du kan fokusere på å bruke din AI, ikke på å administrere en server. Hvis du trenger fullstendig tilpasning av miljøet, er en VPS et bedre valg; for alle andre er administrert veien å gå.
Hva kan jeg gjøre med en administrert Hermes-agent?
Hermes er en selvforbedrende AI-agent som fungerer 24/7, selv når den bærbare datamaskinen er lukket. I motsetning til statiske verktøy har den en selvlæringsløkke og vedvarende minne, noe som betyr at den lærer av erfaring og forbedrer ferdighetene sine mens du bruker den. Du kan koble den til apper som Telegram for å automatisere oppgaver, håndtere potensielle kunder og kjøre nettleserautomatiseringer. Tenk på den som et digitalt teammedlem som aldri sover og blir mer verdifullt over tid.