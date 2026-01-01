OpenClaw er en selvhostet personlig AI-assistentplattform som kobler seg til meldingskanalene du allerede bruker — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage og Microsoft Teams — via en enkelt gateway som kjører på din egen infrastruktur. I motsetning til skybaserte assistenter, holder OpenClaw alle samtaler, kontekst og data under din kontroll, samtidig som den alltid er tilgjengelig på tvers av alle plattformer.

Gateway-arkitekturen støtter flere leverandører av AI-modeller, inkludert Anthropic Claude og OpenAI, slik at du velger modellen som passer til hver oppgave. Stemmekapasitet, nettleserautomatisering og en utvidbar ferdighetsplattform betyr at OpenClaw kan håndtere alt fra raske meldingssvar til komplekse automatiserte arbeidsflyter.