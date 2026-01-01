Installer OpenClaw med 1-klikks installasjon.
Personlig AI-assistent som kjører på din egen VPS med samlet kontroll på tvers av WhatsApp, Telegram, Slack, Discord og mer.
Velg en VPS-plan for OpenClaw
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenClaw
OpenClaw er en selvhostet personlig AI-assistentplattform som kobler seg til meldingskanalene du allerede bruker — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage og Microsoft Teams — via en enkelt gateway som kjører på din egen infrastruktur. I motsetning til skybaserte assistenter, holder OpenClaw alle samtaler, kontekst og data under din kontroll, samtidig som den alltid er tilgjengelig på tvers av alle plattformer.
Gateway-arkitekturen støtter flere leverandører av AI-modeller, inkludert Anthropic Claude og OpenAI, slik at du velger modellen som passer til hver oppgave. Stemmekapasitet, nettleserautomatisering og en utvidbar ferdighetsplattform betyr at OpenClaw kan håndtere alt fra raske meldingssvar til komplekse automatiserte arbeidsflyter.
Viktige funksjoner i OpenClaw
Flerkanalmeldinger
Én assistent tilgjengelig på tvers av WhatsApp, Telegram, Slack, Discord og 10+ andre plattformer fra én enkelt gateway.
Flere AI-leverandører
Bytt mellom Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini og andre modeller avhengig av oppgaven.
Stemme & Nettleserkontroll
Alltid-på samtalemodus og dedikert Chrome-automatisering muliggjør stemmeinteraksjoner og nettbasert oppgaveutførelse.
Interaktiv Canvas
Agentdrevne visuelle arbeidsområder lar assistenten gjengi rike interaktive grensesnitt utover rene tekstsvar.
Utvidbart ferdighetsplattform
Legg til ferdige, administrerte eller tilpassede ferdigheter på arbeidsområdenivå for å utvide hva assistenten din kan gjøre uten å bygge opp fra bunnen av.
Hvorfor kjøre OpenClaw på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.