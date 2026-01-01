9router er en selvhostet AI API-proxy som sitter mellom AI-kodingsverktøyene dine og enhver LLM-leverandør. Den eksponerer et OpenAI-kompatibelt endepunkt slik at verktøy som Claude Code, Cursor, Cline og Copilot kobler til uten rekonfigurering. RTK Token Saver komprimerer store verktøyutdata – git-diffs, grep-resultater, katalogtrær – før de når modellen, noe som reduserer inndatatokener med 20–40 % per forespørsel. Automatisk tilbakefallsruting kaskaderer gjennom abonnements-, budsjett- og gratistjenesteleverandører i prioritert rekkefølge når kvoter er nådd.

Selvhosting av 9router på din VPS holder alle leverandørlegitimasjoner og rutingregler under din kontroll. Du administrerer kontoer via et web-dashbord, setter token-budsjetter per modell, og distribuerer forespørsler på tvers av flere kontoer med round-robin-planlegging – noe som reduserer kostnadene uten å røre konfigurasjonene for AI-verktøyene dine.