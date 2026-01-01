Opptil 69 % rabatt for 9router

Installer 9router med ett-klikks installasjon.

AI API-rutingproxy som reduserer tokenkostnader og distribuerer forespørsler på tvers av 40+ LLM-leverandører automatisk.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer 9router med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for 9router

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med 9router

9router er en selvhostet AI API-proxy som sitter mellom AI-kodingsverktøyene dine og enhver LLM-leverandør. Den eksponerer et OpenAI-kompatibelt endepunkt slik at verktøy som Claude Code, Cursor, Cline og Copilot kobler til uten rekonfigurering. RTK Token Saver komprimerer store verktøyutdata – git-diffs, grep-resultater, katalogtrær – før de når modellen, noe som reduserer inndatatokener med 20–40 % per forespørsel. Automatisk tilbakefallsruting kaskaderer gjennom abonnements-, budsjett- og gratistjenesteleverandører i prioritert rekkefølge når kvoter er nådd.

Selvhosting av 9router på din VPS holder alle leverandørlegitimasjoner og rutingregler under din kontroll. Du administrerer kontoer via et web-dashbord, setter token-budsjetter per modell, og distribuerer forespørsler på tvers av flere kontoer med round-robin-planlegging – noe som reduserer kostnadene uten å røre konfigurasjonene for AI-verktøyene dine.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i 9router

RTK tokenkomprimering

Komprimerer utdata fra verktøyanrop som git-diffs og katalogtrær før de sendes til modellen, og sparer 20–40% av inndatatokenene per forespørsel.

Multileverandørruting

Ruter forespørsler på tvers av 40+ LLM-leverandører med automatisk reserve fra betalte til gratis nivåer når abonnementskvoter er oppbrukt.

Round robin-planlegging

Distribuerer forespørsler på tvers av flere kontoer per leverandør for å maksimere kvotebruken før månedlige grenser nullstilles.

OpenAI-kompatibel API

Drop-in erstatningsendepunkt på /v1 slik at ethvert verktøy som snakker OpenAI-protokollen kobler seg til uten rekonfigurering.

Huleboermodus

Injiserer konsise utdata-instruksjoner i utgående prompter for å redusere modellens svarlengde med opptil 65%.

Hvorfor kjøre 9router på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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