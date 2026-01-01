Installer 9router med ett-klikks installasjon.
AI API-rutingproxy som reduserer tokenkostnader og distribuerer forespørsler på tvers av 40+ LLM-leverandører automatisk.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med 9router
9router er en selvhostet AI API-proxy som sitter mellom AI-kodingsverktøyene dine og enhver LLM-leverandør. Den eksponerer et OpenAI-kompatibelt endepunkt slik at verktøy som Claude Code, Cursor, Cline og Copilot kobler til uten rekonfigurering. RTK Token Saver komprimerer store verktøyutdata – git-diffs, grep-resultater, katalogtrær – før de når modellen, noe som reduserer inndatatokener med 20–40 % per forespørsel. Automatisk tilbakefallsruting kaskaderer gjennom abonnements-, budsjett- og gratistjenesteleverandører i prioritert rekkefølge når kvoter er nådd.
Selvhosting av 9router på din VPS holder alle leverandørlegitimasjoner og rutingregler under din kontroll. Du administrerer kontoer via et web-dashbord, setter token-budsjetter per modell, og distribuerer forespørsler på tvers av flere kontoer med round-robin-planlegging – noe som reduserer kostnadene uten å røre konfigurasjonene for AI-verktøyene dine.
Viktige funksjoner i 9router
RTK tokenkomprimering
Komprimerer utdata fra verktøyanrop som git-diffs og katalogtrær før de sendes til modellen, og sparer 20–40% av inndatatokenene per forespørsel.
Multileverandørruting
Ruter forespørsler på tvers av 40+ LLM-leverandører med automatisk reserve fra betalte til gratis nivåer når abonnementskvoter er oppbrukt.
Round robin-planlegging
Distribuerer forespørsler på tvers av flere kontoer per leverandør for å maksimere kvotebruken før månedlige grenser nullstilles.
OpenAI-kompatibel API
Drop-in erstatningsendepunkt på /v1 slik at ethvert verktøy som snakker OpenAI-protokollen kobler seg til uten rekonfigurering.
Huleboermodus
Injiserer konsise utdata-instruksjoner i utgående prompter for å redusere modellens svarlengde med opptil 65%.
Hvorfor kjøre 9router på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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