Hostinger Agents

Velg en oppgave. Agenter får det gjort.

Spesialiserte AI-eksperter for SEO, markedsføring, innhold, salg, kundekommunikasjon og forretningsplanlegging.
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Velg en oppgave. Agenter får det gjort.

Hva Hostinger-agenter kan gjøre

Forretning og strategi

Valider ideen din, form tilbudet ditt og lag en klar plan.

Forretning og strategi

Merkevareidentitet

Generer logoer og bilder som gjør at bedriften din ser konsekvent og profesjonell ut.

Merkevareidentitet

Markedsføring og SEO

Finn relevante søkeord, gjennomgå sidene dine og identifiser måter å rangere høyere på.

Markedsføring og SEO

Oppgaver planlegging

Få AI-støtte med regelmessige oppgaver, beslutninger og neste steg.

Oppgaver planlegging

Generisk AI vs. Hostinger Agents

Generisk AI venter på instruksjoner. Hostinger-agenter veileder deg hvert steg på veien.

En generisk chatbot

  • Venter på den perfekte prompt.
  • Du må vite hva du skal spørre.
  • Gir generiske svar.
  • Uendelig frem og tilbake.

Hostinger Agents

  • Begynn med ferdigheter som er klare til bruk.
  • Veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene.
  • Fungerer med Hostinger-kontoen din.
  • Leverer komplette resultater.

Hopp over prompten. Start med en oppgave.

Velg hva du trenger å få gjort, følg en ferdig ferdighet, og få et praktisk resultat du kan bruke.
Velg en oppgave
Følg de veiledede trinnene
Få et bruksklart resultat
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Ikke sikker på hvor du skal starte? Hent inn en ekspert

Bedriftsrådgiver

Jeg vil validere dine ideer, oppdage vekstmuligheter, og hjelpe deg med å bestemme hva du skal gjøre nå.
Jeg vil skrive nettstedskopi, blogginnlegg og produktbeskrivelser som kobler til publikum.
Jeg vil oppdage søkeordene de søker etter, identifisere hva som holder tilbake nettstedet ditt, og vise deg hvor konkurrenter kommer foran.
Jeg vil kartlegge lanseringen din, planlegge en måned med innhold, og vise deg hvilke kanaler som er verdt tiden din.
Jeg skal utarbeide viktige juridiske dokumenter, forklare kontrakter før du signerer, og hjelpe deg med å unngå dyre feil.
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Bruk-saker

Hva ønsker du å få gjort?

Velg hva du trenger å få gjort, følg en ferdig ferdighet, og få et praktisk resultat du kan bruke.

Planlegge sosiale innlegg

Planlegge sosiale innlegg

Planlegg og publiser innlegg automatisk.
Opprett markedsføringsinnhold

Opprett markedsføringsinnhold

Generer annonser og markedsføringskopi fra nettstedet ditt.
Skriv SEO blogginnlegg

Skriv SEO blogginnlegg

Generere blogginnlegg med nøkkelord forskning innebygd.
Generer nettstedskopi

Generer nettstedskopi

Lag kopier for sidene dine på få minutter.
Finn leads og nå ut

Finn leads og nå ut

Oppdag potensielle kunder og send outreach automatisk.
Skriv profesjonelle e-poster

Skriv profesjonelle e-poster

Beskriv situasjonen og få en polert e-postutkast.
Utkast av personvernpolicy

Utkast av personvernpolicy

Lag en tydelig personvernerklæring skreddersydd for din bedrift.
Se gjennom dine priser

Se gjennom dine priser

Få tilbakemeldinger om priser, kostnader, marginer og prismodell.
Klar til å hjelpe med hverdagslige forretningsoppgaver.
150+
Ferdigheter
Koble til verktøyene du allerede bruker.
1,000
Apper
Stoles på av bedrifter over hele verden.
50+
Land betjent

Velg hvordan du starter med AI Agents

1000 kreditter hver måned
Oppdateres automatisk, ingen handling er nødvendig.
150+ bruksklare ferdigheter
Organisert etter oppgave, inkludert blogginnlegg, SEO-revisjoner og annonsetekst.
Koble til favorittappene dine
Bruk Gmail, Notion, Slack, WhatsApp og 1 000+ verktøy i arbeidsflyten din.
Lag bilder, logoer og merkevarebilder
Lag visuelle elementer raskere med AI-assistanse.
Validere forretningsideer og prissetting
Få tilbakemelding før du investerer tid og penger.
Last opp filer og spor versjoner
Forhåndsvis arbeid og lagre hver versjon.
Automatiser din to-do-liste
Planlegg gjentatte oppgaver og la agenten din ta vare på dem.

24 måneder

50% rabatt
kr108,99
kr53,99/mnd
Mest populær

12 måneder

kr75,99/mnd

3 måneder

kr86,99/mnd

1 måned

kr108,99/mnd

Fornyes til kr 78,99/mnd. Prisene er eksklusive gjeldende avgifter.

Fornyes til kr 78,99/mnd. Prisene er eksklusive gjeldende avgifter.

Ikke bare ta oss på ordet

Se hva kunder over hele verden sier om deres erfaring med Hostinger.
Charlie Low og Dale Comley
Charlie Low og Dale Comley
Medgrunnleggere av Nohma

«Vi bruker Hostinger ærlig talt som målestokken for våre ingeniører når vi tilbyr support.»

Owen Phillips
Owen Phillips
Blacksmith

«Jeg kunne administrere hosting, domenenavn og SSL-sertifikat på ett sted, noe som var veldig forfriskende.»

Jordi Robert
Jordi Robert
Markedsføringsekspert

"Hostinger er den beste hosting-leverandøren jeg noensinne har brukt. Kundestøtten er fantastisk og prisene er uslåelige."

Anna Franques
Anna Franques
Digital designer & utvikler

«Jeg har anbefalt kundene mine å migrere til Hostinger. Alt er enkelt, og nye funksjoner kommer ut hele tiden.»

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Bedriftseier

«Takket være Hostingers enkle dashbord kan vi administrere WordPress-nettstedet vårt selv.»

Ta med verktøyene dine
Tilkoblinger

Ta med verktøyene dine

Koble til tredjepartstjenester slik at agentene dine kan bruke dem under chatten.
Start gratis
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

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Ofte stilte spørsmål

Hostinger Agents er en AI-drevet app som gir deg et team av spesialiserte agenter — hver bygget for et spesifikt forretningsområde som strategi, skriving, SEO, markedsføring, juss, kundekommunikasjon og salg. I stedet for én generisk chatbot, får du fokuserte eksperter du kan snakke med når som helst, på et enkelt språk. Ingen tekniske ferdigheter kreves.
Den er laget for soloprenører, de som driver med sideprosjekter og småbedriftseiere som håndterer alt selv. Hvis du noen gang har ønsket deg en strateg, skribent, markedsfører eller juridisk rådgiver tilgjengelig – det er akkurat det Hostinger Agents gir deg.
I motsetning til generelle AI-chatroboter, er hver Hostinger-agent forhåndstrent med inngående kunnskap innenfor et spesifikt forretningsområde. Du trenger ikke å formulere den perfekte ledeteksten — bare velg en agent og en ferdighet, og den veileder deg til et nyttig resultat derfra.
Skills er forhåndsbygde oppgavemaler inne i hver agent. I stedet for å finne ut hva du skal spørre om, velger du en ferdighet, og agenten veileder deg gjennom et spesifikt resultat – som å skrive et blogginnlegg, utføre søkeordsanalyse eller generere en personvernerklæring. Ferdigheter er raskere, mer strukturerte og gir bedre resultater enn å starte fra en tom samtale.
Nei. Du kan ta opp en eksisterende samtale eller starte en ny – det er opp til deg. Uansett husker agenten din forretningskonteksten, preferansene og tidligere avgjørelser på tvers av alle samtaler. En ny chat er aldri et blankt ark.

Velg en oppgave. Agenter får det gjort.

AI-spesialister for planlegging, innhold, SEO og salg, klar når du er.

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