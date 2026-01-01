Skills er forhåndsbygde oppgavemaler inne i hver agent. I stedet for å finne ut hva du skal spørre om, velger du en ferdighet, og agenten veileder deg gjennom et spesifikt resultat – som å skrive et blogginnlegg, utføre søkeordsanalyse eller generere en personvernerklæring. Ferdigheter er raskere, mer strukturerte og gir bedre resultater enn å starte fra en tom samtale.