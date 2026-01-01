Chat og LLM inferanse
Strøm chatbots, copilots og API-er med lav latency GPU-ytelse, tilgjengelig døgnet rundt. Bruk Ollama og Open WebUI, eller ta med din egen modell med vLLM eller LangChain.
Dedikerte Blackwell B200, ikke-delt tilgang for trening og kjøring av de største AI-modellene.
192GB VRAM
Anbefalt for:
Arbeidsbelastninger som krever dedikerte ressurser
AI inferanse i skala
Frontier LLM opplæring
Vitenskapelige simuleringer og høy ytelse
Nyeste Blackwell flaggskip for trening og kjøring av de største AI-modeller.
192GB VRAM
Anbefalt for:
Fine-tuning av store modeller
AI inferanse i skala
Frontier LLM opplæring
Vitenskapelige simuleringer og høy ytelse
Bevist datasenter arbeidshest for seriøs AI trening og inferens.
80GB VRAM
Anbefalt for:
LLM opplæring
Fine-tuning store modeller
Large-batch inferanse
Multi-GPU skalering
Allsidig Ada Lovelace GPU balanserer sterk inferens ytelse med stor pris effektivitet.
48GB VRAM
Anbefalt for:
AI inferens og generativ AI
3D-rendering og virtuelle arbeidsstasjoner
Fine-tuning av mellomstore modeller
Video transcoding og streaming
Enterprise Blackwell GPU bygget for krevende profesjonell AI og visualisering arbeidsbelastninger.
96GB VRAM
Anbefalt for:
Large-model inferens og finjustering
Videobehandling og streaming
Engineering simuleringer og vitenskapelig databehandling
Intensiv 3D-rendering og visualisering
Uovertruffen pris-til-ytelse for eksperimentering og mindre arbeidsbelastninger - den ideelle inngangen til GPU-beregning.
24GB VRAM
Anbefalt for:
Development and experimentation
AI bilde og video generasjon
3D rendering
Inferanse for små og mellomstore modeller
Fra din første modell til produksjons inferanse, kjør krevende GPU-arbeidsbelastninger uten å kjøpe maskinvare eller rettferdiggjøre CapEx.
Strøm chatbots, copilots og API-er med lav latency GPU-ytelse, tilgjengelig døgnet rundt. Bruk Ollama og Open WebUI, eller ta med din egen modell med vLLM eller LangChain.
Opplær tilpassede modeller og finjuster LLM-er med dedikert VRAM. Kontrollpunkter opprettholdes gjennom omstart, slik at lange oppgaver kan stoppe og gjenoppta uten å miste fremgang.
Spinn opp en GPU-instans og sett opp din egen miljø i løpet av minutter. Koble til via nettleseren eller terminalen, og begynn å iterere umiddelbart.
Kjør stabil diffusjon, ComfyUI og gjengivelse jobber med nok VRAM for høy oppløsning utgang og batch behandling.
Koding, transkoding og gjengivelse av video ved høy gjennomstrømning med maskinvareakselerasjon, uten å binde opp dine egne maskiner.
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