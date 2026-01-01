Leie en GPU. Profesjonell datamaskin, gjort tilgjengelig.

Kjør AI, gjengivelse og beregning av arbeidsbelastninger på dedikerte NVIDIA GPU-er med enkel prissetting per time og ingen langsiktige forpliktelser.
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Sammenlign VRAM, ytelse og pris per time for å finne den rette. Ingen skjulte avgifter eller avgifter.

B200 (Dedicated)

Dedikerte Blackwell B200, ikke-delt tilgang for trening og kjøring av de største AI-modellene.

frakr66,09/time
Få GPU

6609 credits/hour (1 credit = kr 0,01). Faktureres bare mens instansen kjører.

192GB VRAM

Anbefalt for:

Arbeidsbelastninger som krever dedikerte ressurser

AI inferanse i skala

Frontier LLM opplæring

Vitenskapelige simuleringer og høy ytelse

B200

Nyeste Blackwell flaggskip for trening og kjøring av de største AI-modeller.

frakr42,01/time
Få GPU

4201 credits/hour (1 credit = kr 0,01). Faktureres bare mens instansen kjører.

192GB VRAM

Anbefalt for:

Fine-tuning av store modeller

AI inferanse i skala

Frontier LLM opplæring

Vitenskapelige simuleringer og høy ytelse

A100 80GB PCIe

Bevist datasenter arbeidshest for seriøs AI trening og inferens.

frakr13,35/time
Få GPU

1335 credits/hour (1 credit = kr 0,01). Faktureres bare mens instansen kjører.

80GB VRAM

Anbefalt for:

LLM opplæring

Fine-tuning store modeller

Large-batch inferanse

Multi-GPU skalering

L40S

Allsidig Ada Lovelace GPU balanserer sterk inferens ytelse med stor pris effektivitet.

frakr8,59/time
Få GPU

859 credits/hour (1 credit = kr 0,01). Faktureres bare mens instansen kjører.

48GB VRAM

Anbefalt for:

AI inferens og generativ AI

3D-rendering og virtuelle arbeidsstasjoner

Fine-tuning av mellomstore modeller

Video transcoding og streaming

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU bygget for krevende profesjonell AI og visualisering arbeidsbelastninger.

frakr5,60/time
Få GPU

560 credits/hour (1 credit = kr 0,01). Faktureres bare mens instansen kjører.

96GB VRAM

Anbefalt for:

Large-model inferens og finjustering

Videobehandling og streaming

Engineering simuleringer og vitenskapelig databehandling

Intensiv 3D-rendering og visualisering

RTX 4090

Uovertruffen pris-til-ytelse for eksperimentering og mindre arbeidsbelastninger - den ideelle inngangen til GPU-beregning.

frakr3,55/time
Få GPU

355 credits/hour (1 credit = kr 0,01). Faktureres bare mens instansen kjører.

24GB VRAM

Anbefalt for:

Development and experimentation

AI bilde og video generasjon

3D rendering

Inferanse for små og mellomstore modeller

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Utforsk hva du kan gjøre med GPU-kraft

Fra din første modell til produksjons inferanse, kjør krevende GPU-arbeidsbelastninger uten å kjøpe maskinvare eller rettferdiggjøre CapEx.

Chat og LLM inferanse

Strøm chatbots, copilots og API-er med lav latency GPU-ytelse, tilgjengelig døgnet rundt. Bruk Ollama og Open WebUI, eller ta med din egen modell med vLLM eller LangChain.

Anbefalt GPU: L40S
Server modeller opp til 30B parametereLaunch Ollama med ett klikkEnkel timespriser
Deploy for inferens

Tog & fine-tune modeller

Opplær tilpassede modeller og finjuster LLM-er med dedikert VRAM. Kontrollpunkter opprettholdes gjennom omstart, slik at lange oppgaver kan stoppe og gjenoppta uten å miste fremgang.

Anbefalt GPU: A100 80GB
96 GB VRAMPermanente kontrollpunkterBygget for stor modell trening
Deploy for AI-trening

Bygg & utforsk med AI

Spinn opp en GPU-instans og sett opp din egen miljø i løpet av minutter. Koble til via nettleseren eller terminalen, og begynn å iterere umiddelbart.

Anbefalt GPU: RTX 4090
Full root-tilgang for å installere din egen stabelNettleser eller SSH terminal tilgangTilgjengelig nok til å kjøre hele dagen
Start å bygge

Generere bilder & video

Kjør stabil diffusjon, ComfyUI og gjengivelse jobber med nok VRAM for høy oppløsning utgang og batch behandling.

Anbefalt GPU: RTX 4090
Tilstrekkelig VRAM for batch image jobberRask, rimelig renderingInnebygd stabil diffusjonsstøtte
Deploy for generasjon

Behandle & kode video

Koding, transkoding og gjengivelse av video ved høy gjennomstrømning med maskinvareakselerasjon, uten å binde opp dine egne maskiner.

Anbefalt GPU: RTX PRO 6000 (Server)
Niende generasjon NVENC for rask, høy kvalitet kodingFull hastighet 8K kodingKoding som kjører uavhengig av CPU
Deploy for koding

Start raskere med ferdige apper

Start forhåndskonfigurerte apper med ett klikk, hoppe over manuell konfigurasjon, og gå rett til jobb.
Start nå
Start raskere med ferdige apper
Bare betale mens GPU er i gang

Bare betale mens GPU er i gang

GPU-er faktureres per time ved hjelp av kreditter fra én delt saldo. Legg til kreditter etter behov, ødelegg instansen når du er ferdig, og bevar eventuelle ubrukte kreditter for senere.

Hvorfor velge Hostinger GPU for AI-arbeidsbelastninger

Betal bare for det du bruker

Per-minutt fakturering betyr at du bare betaler for datamaskinen du bruker.

Klar om 30 sekunder

Start forhåndskonfigurerte apper uten å installere drivere, containere eller avhengigheter.

Administrere fra ett dashboard

Overvåk bruken og administrer instansene dine når du trenger det.

Arbeidsbelastningen er klar. Det samme gjelder GPU-ene.

Start på dedikerte GPUer i løpet av sekunder. Betal per time, uten langsiktig kontrakt eller maskinvare å kjøpe.
Start nå
Arbeidsbelastningen er klar. Det samme gjelder GPU-ene.

Hostinger GPU FAQs

Finn svar på de vanligste spørsmålene om Hostinger GPU.
Ja. GPU-instanser faktureres per time i studiepoeng, og du blir bare fakturert mens en instans kjører. Stopp det når du er ferdig, det er ingen minimumsforpliktelse eller langsiktig kontrakt.
Å ødelegge en instans er permanent og kan ikke avbrytes. Alt som ikke er lagret i vedvarende lagring, går tapt. Hvis du starter instansen på nytt uten å slette den, forblir filene og installasjonen intakt.
Det avhenger hovedsakelig av modellstørrelse. Små modeller og bildegenerering kjører godt på RTX 4090 eller L40S, større modeller og seriøs trening drar nytte av A100 eller B200s ekstra VRAM. Hvis du ikke er sikker, matcher vår GPU-velger din arbeidsbelastning med det riktige alternativet.
Begge. Hver instans kommer med full terminal og SSH-tilgang, slik at du kan installere alt du trenger. Hvis du foretrekker å hoppe over installasjonen, er ettklikk-apper som Ollama klare til å distribueres fra starten.
Tilgjengelighet endres i sanntid basert på etterspørsel og varierer etter region. Vi viser live tilgjengelighet før du distribuerer, slik at du alltid vet hva som faktisk er i lager, i stedet for å finne ut etter å ha forpliktet deg.
Å leie en GPU betyr å få tilgang til grafikkprosessering med høy ytelse over skyen i stedet for å kjøpe den fysiske maskinvaren. Du betaler bare for beregningstiden du bruker, per time eller til og med per sekund, og leverandøren håndterer vedlikehold, kjøling og driveroppdateringer. Det er et vanlig valg for AI-opplæring, maskinlærings inferens, 3D-gjengivelse og andre oppgaver som krever tung prosesseringskraft uten forhåndskostnadene ved å eie en GPU.

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