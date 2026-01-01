Start en AI-automatiseringsapp. Bytt når som helst.

Én plan, ingen overraskelseskostnader
Klar på omtrent 60 sekunder
Prøv en annen AI-automatiseringsapp når behovene dine endrer seg

kr 59,99/mnd

Kom i gang
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Start en AI-automatiseringsapp. Bytt når som helst.

Hva er en AI-automatiseringsapp?

Det er en smart assistent som bor i chat-appene og innboksen din. Du snakker til den på et enkelt språk, og den tar seg av det travle arbeidet. Ingen teknisk oppsett, ingen kommandoer å lære.

Du bare snakker til den

Send meldinger til den som en person via Telegram eller WhatsApp. Den forstår hva du mener.

Det gjør jobben

Sorterer innboksen din, angir påminnelser, lager utkast til svar og slår opp ting på nettet for deg.

Den lærer seg din vei

Husker preferansene dine og blir mer nyttig jo mer du jobber med den.

Velg applikasjonen som passer til arbeidet ditt

OpenClaw

En rask, chat-først AI-assistent for daglig automatisering.

  • Håndterer raske oppgaver på farten
  • Fungerer på tvers av chat- og e-postkanaler
  • Inkluderer en visuell agent og ferdighetsbygger
  • Flott for roboter, varsler, rapporter og oppslag

Hermes-agent

En selvforbedrende AI-agent for dypere, tilkoblet arbeid.

  • Bygger hukommelsen og forbedrer seg over tid
  • Håndterer mer avanserte oppgaver med flere trinn
  • Kobler til dokumentene og verktøyene dine
  • Flott for forskning, koding, feilsøking og planlegging

n8n

Bygg AI-automatiseringer med en visuell arbeidsflytredigerer, uten å administrere servere.

  • Visuell arbeidsflytredigerer
  • 1000+ app-integrasjoner
  • Alltid pågående planlagte løp
  • Administrerte oppdateringer og sikkerhetskopier

Én plan, fleksible applikasjoner

71% rabatt
AI-automatiseringsapper
kr206,99
kr59,99/mnd
Kom i gang
Fornyes ved kr 119,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.

Administrert for deg

Start den valgte applikasjonen uten oppsett, vedlikehold eller infrastrukturadministrasjon.

Inkludert i planen din

Klar rett ut av esken
Ingen vedlikehold nødvendig
Visuelt grensesnitt inkludert
CLI-tilgang inkludert
Telegram-paring innebygd
AI-kreditter inkludert
Bruk din ChatGPT
Nettsøk inkludert
Agent-e-post forhåndskonfigurert
Sikkerhet administrert for deg
71% rabatt
AI-automatiseringsapper
kr206,99
kr59,99/mnd
Kom i gang
Fornyes ved kr 119,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.

Administrert for deg

Start den valgte applikasjonen uten oppsett, vedlikehold eller infrastrukturadministrasjon.

Inkludert i planen din

Klar rett ut av esken
Ingen vedlikehold nødvendig
Visuelt grensesnitt inkludert
CLI-tilgang inkludert
Telegram-paring innebygd
AI-kreditter inkludert
Bruk din ChatGPT
Nettsøk inkludert
Agent-e-post forhåndskonfigurert
Sikkerhet administrert for deg

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hvorfor velge Hostinger AI-automatiseringsapper

Kjør et program uten teknisk oppsett, separate abonnementer eller at du må sitte fast med ett verktøy.

Rimelig

Få administrerte applikasjoner og AI-kreditter i ett abonnement, uten å betale for separate verktøy eller ekstra agentgebyrer.

Enkel å sette opp

Lansering på omtrent 60 sekunder. Vi håndterer oppsett, oppdateringer, sikkerhetskopiering og sikkerhet, slik at du ikke trenger å røre den tekniske siden.

Frihet til å endre seg

Start med applikasjonen du trenger i dag, og bytt deretter til en annen med samme plan når behovene dine endrer seg.

Hvordan Hostinger AI-automatiseringsapper sammenlignes med ChatGPT

Mens ChatGPT chatter med deg, får AI-automatiseringsappene dine jobben gjort.
Hostinger
ChatGPT

Chat og undersøkelser

Ja
Ja

Fungerer mens du er borte

Ja
Nei

Meldinger (Telegram, WhatsApp)

Delvis
Nei

Vedvarende minne

Delvis
Delvis

Lokal filtilgang

Ja
Nei

Nettautomatisering

Ja
Delvis

Koding og analyse

Ja
Delvis

Utvidbarhet (ferdigheter og plugins)

Delvis
Delvis

Modellfleksibilitet

Ja
Nei
Kom i gang

Hva applikasjonen din kan gjøre for deg

Personlig assistent

Hold orden på oppgaver, påminnelser og chatter. Agenten din lærer og husker alt.

Salgsassistent

Fang opp potensielle kunder og kvalifiser potensielle kunder på din egen infrastruktur.

Kodeassistent

Skriv og feilsøk raskere med en agent som kan lære kodebasen din.

Forsker

Oppsummer emner og sammenlign alternativer med konteksten som er lagret på tvers av øktene.

Sosiale medier-manager

Gå fra grove notater til planlagte innlegg, og start med en plan agenten din holder på sporet.

Ofte stilte spørsmål om Hostinger-administrerte økosystemer

Finn svar på de ofte stilte spørsmålene om våre administrerte AI-automatiseringsapper.

AI-automatiseringsapper er klare AI-assistenter som Hostinger er vert for og administrerer for deg. Du velger en app fra katalogen vår, kobler den til meldingskanalen din og den foretrukne AI-modellen din, og den begynner å håndtere oppgaver som å sortere innboksen din, utarbeide svar, kjøre rapporter og overvåke emner. Det er ingen server å sette opp og ingenting å vedlikeholde. Katalogen vokser over tid, slik at du alltid kan starte appen som passer dine nåværende behov.

Nei. Alle apper er utviklet for ikke-tekniske brukere. Onboarding veiledes trinn for trinn, og Hostinger håndterer alt oppsett på servernivå automatisk. Du velger ganske enkelt appen din, kobler til din foretrukne meldingskanal og AI-modell, og begynner å bruke den med en gang.

AI-automatiseringsapper kobles til ledende AI-modeller, inkludert Claude, GPT og Gemini, gjennom en enkelt administrert integrasjon. Det betyr at du får toppnivå AI uten å opprette separate kontoer eller manuelt konfigurere API-nøkler for hver leverandør. Du velger modellen når du konfigurerer appen.

Mye. Noen populære bruksområder:

  • Automatiser kundesupport på WhatsApp eller Telegram
  • Bygg en personlig assistent for påminnelser, planlegging og research
  • Generer daglige eller ukentlige rapporter basert på kriteriene dine
  • Overvåk nyheter, trender eller nøkkelord i bransjen din
  • Lag tilpassede chatboter for bedriften eller fellesskapet ditt
  • Utfør flertrinnsoppgaver og koble til eksterne verktøy

De spesifikke funksjonene avhenger av hvilken app du starter. Bla gjennom katalogen for å se hva hver enkelt gjør best.

Ja, bare slett det kjørende programmet og opprett et nytt: OpenClaw, Hermes Agent eller n8n.

Fordi hver app har sin egen arkitektur, overføres ikke konfigurasjonene, samtaleloggen og de tilpassede oppsettene dine automatisk når du bytter. Du starter på nytt i den nye appen. Vi anbefaler at du eksporterer eller noterer ned viktige innstillinger før du bytter.

AI-automatiseringsapper kjører på én plan. Du får appen din pluss AI-kreditter i ett enkelt abonnement, uten separate verktøyavgifter eller kostnader per agent. Du kan bytte mellom apper under samme plan etter hvert som behovene dine endrer seg, slik at du aldri er bundet til ett verktøy.

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