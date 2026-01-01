OpenClaw
En rask, chat-først AI-assistent for daglig automatisering.
- Håndterer raske oppgaver på farten
- Fungerer på tvers av chat- og e-postkanaler
- Inkluderer en visuell agent og ferdighetsbygger
- Flott for roboter, varsler, rapporter og oppslag
kr 59,99/mnd
Du bare snakker til den
Det gjør jobben
Den lærer seg din vei
En rask, chat-først AI-assistent for daglig automatisering.
En selvforbedrende AI-agent for dypere, tilkoblet arbeid.
Bygg AI-automatiseringer med en visuell arbeidsflytredigerer, uten å administrere servere.
Administrert for deg
Inkludert i planen din
Administrert for deg
Inkludert i planen din
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Rimelig
Enkel å sette opp
Frihet til å endre seg
ChatGPT
Chat og undersøkelser
Ja
Ja
Fungerer mens du er borte
Ja
Nei
Meldinger (Telegram, WhatsApp)
Delvis
Nei
Vedvarende minne
Delvis
Delvis
Lokal filtilgang
Ja
Nei
Nettautomatisering
Ja
Delvis
Koding og analyse
Ja
Delvis
Utvidbarhet (ferdigheter og plugins)
Delvis
Delvis
Modellfleksibilitet
Ja
Nei
|Kom i gang
Personlig assistent
Salgsassistent
Kodeassistent
Forsker
Sosiale medier-manager
AI-automatiseringsapper er klare AI-assistenter som Hostinger er vert for og administrerer for deg. Du velger en app fra katalogen vår, kobler den til meldingskanalen din og den foretrukne AI-modellen din, og den begynner å håndtere oppgaver som å sortere innboksen din, utarbeide svar, kjøre rapporter og overvåke emner. Det er ingen server å sette opp og ingenting å vedlikeholde. Katalogen vokser over tid, slik at du alltid kan starte appen som passer dine nåværende behov.
Nei. Alle apper er utviklet for ikke-tekniske brukere. Onboarding veiledes trinn for trinn, og Hostinger håndterer alt oppsett på servernivå automatisk. Du velger ganske enkelt appen din, kobler til din foretrukne meldingskanal og AI-modell, og begynner å bruke den med en gang.
AI-automatiseringsapper kobles til ledende AI-modeller, inkludert Claude, GPT og Gemini, gjennom en enkelt administrert integrasjon. Det betyr at du får toppnivå AI uten å opprette separate kontoer eller manuelt konfigurere API-nøkler for hver leverandør. Du velger modellen når du konfigurerer appen.
Mye. Noen populære bruksområder:
De spesifikke funksjonene avhenger av hvilken app du starter. Bla gjennom katalogen for å se hva hver enkelt gjør best.
Ja, bare slett det kjørende programmet og opprett et nytt: OpenClaw, Hermes Agent eller n8n.
Fordi hver app har sin egen arkitektur, overføres ikke konfigurasjonene, samtaleloggen og de tilpassede oppsettene dine automatisk når du bytter. Du starter på nytt i den nye appen. Vi anbefaler at du eksporterer eller noterer ned viktige innstillinger før du bytter.
AI-automatiseringsapper kjører på én plan. Du får appen din pluss AI-kreditter i ett enkelt abonnement, uten separate verktøyavgifter eller kostnader per agent. Du kan bytte mellom apper under samme plan etter hvert som behovene dine endrer seg, slik at du aldri er bundet til ett verktøy.
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