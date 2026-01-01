AI-automatiseringsapper er klare AI-assistenter som Hostinger er vert for og administrerer for deg. Du velger en app fra katalogen vår, kobler den til meldingskanalen din og den foretrukne AI-modellen din, og den begynner å håndtere oppgaver som å sortere innboksen din, utarbeide svar, kjøre rapporter og overvåke emner. Det er ingen server å sette opp og ingenting å vedlikeholde. Katalogen vokser over tid, slik at du alltid kan starte appen som passer dine nåværende behov.